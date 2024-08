Por que todo mundo está postando “Gold” no Instagram? Descubra o motivo A curiosidade sobre as notas douradas no Instagram fez o termo “gold” disparar entre os mais pesquisados ViraliSô|Marcos GuimarãesOpens in new window 08/08/2024 - 17h27 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Do nada, todo mundo começou a postar “GOLD” nas notas do Instagram. Achei até que era alguma medalha para o Brasil! A curiosidade bateu e logo fui investigar. E o primeiro lugar onde fui buscar respostas? O velho Twitter, claro! Vi que não era o único que estava sem entender:

Pq tá todo mundo postando Gold no insta? O que tá rolando? — tabajer 🇧🇷 (@tallesflux) August 8, 2024

Depois de um tempo, abri o aplicativo novamente e, para minha surpresa, vi que as notas estavam ficando douradas. O que está rolando é que o Instagram decidiu dar um toque de ostentação e está deixando as notas com a cor dourada para todo mundo que escreve “GOLD”.

Gold - novo recurso do Instagram que colore as notas

Fui testar e o “GOLD” realmente ficou dourado. Para verificar se havia outros efeitos, testei “silver” (prata) e “bronze”, mas esses não tiveram nenhuma mudança. Parece que, por enquanto, só o “GOLD” tem esse efeito especial.

Agora, fica a dúvida: será que esse GOLD tem algo a ver com as Olimpíadas? Ou é alguma novidade que a Meta está preparando? Ainda não se sabe ao certo, mas a curiosidade já está fazendo com que o termo fique entre os mais pesquisados do dia no Google.

E aí, já testou?