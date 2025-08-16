Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Glacê com Leite Condensado: A Cobertura Ideal para Qualquer Bolo

O glacê com leite condensado e manteiga é uma alternativa prática, saborosa e versátil para decorar e dar um toque especial Veja a...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Eu AMO esse Glacê com leite condensado e manteiga, perfeito para bolos e cupcakes Receitas de Pesos

O glacê com leite condensado e manteiga é uma alternativa prática, saborosa e versátil para decorar e dar um toque especial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.