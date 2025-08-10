Limonada Suíça Cremosa no Liquidificador Geladinha e Refrescante Limonada suíça cremosa, gelada e refrescante, pronta em minutos com limão, gelo e doçura, rende 4 copos, clique no link para ver a... Receitas de Pesos|Do R7 10/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 06h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Limonada suíça cremosa e gelada que refresca e conquista no primeiro gole Receitas de Pesos

Limonada suíça cremosa, gelada e refrescante, pronta em minutos com limão, gelo e doçura, rende 4 copos, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Pudim gelado sem ovo e não vai ao forno de poucos ingredientes amooo

Bolinho de Mandioca com Queijo Crocante por Fora Cremoso por Dentro

Ovos mexidos de hotel – aprenda truques para fazer um