Alerta de fofura: cão é flagrado descansando em perna de tutor e web se derrete Usuários destacaram o vínculo afetivo e a tranquilidade demonstrada pelo pet RPet|Do R7 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 )

Cena ganhou repercussão entre internautas Reprodução/Instagram

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cão deitado sobre o pé de seu tutor enquanto ele trabalha em frente ao computador. O animal permanece com as patas apoiadas na perna do homem, que movimenta a perna e ainda oferece petiscos ao cachorro.

A cena ganhou repercussão entre internautas e gerou comentários sobre a relação de proximidade entre tutores e seus animais. Usuários destacaram o vínculo afetivo e a tranquilidade demonstrada no registro.

“Parece que ele está nanando o melhor amigo”, disse um internauta.

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com dois mil tutores de cães e gatos identificou que o contato físico, os passeios, o tempo dedicado e os cuidados com alimentação são maneiras frequentes de demonstrar carinho. Os entrevistados também relataram que percebem sinais de afeto por parte dos animais, como dormir próximo, acompanhar pela casa e brincar com frequência.

