Cachorro ‘gigante e gentil’ é coroado o mais alto do mundo Dogue Alemão chamado Kevin possui 97 cm de altura das patas à base do pescoço. Ele vive com a família em West Des Moines, no Iowa (EUA)

RPet|Do R7 13/06/2024 - 13h37 (Atualizado em 13/06/2024 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share