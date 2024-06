Policial resgata gatinho deitado no meio de rodovia movimentada Vídeo reconfortante foi registrado pelo próprio oficial, em via que corta a Flórida, nos EUA. Filhote ainda conseguiu um lar onde morar

Durante patrulha em uma rodovia de Alachua, na Flórida (EUA), um policial atento identificou um filhote de gato deitado no meio do asfalto. Imediatamente, ele desceu da viatura para resgatar o animal, exposto aos veículos que trafegavam pelo local.

Na legenda da postagem no Facebook, as autoridades informam que a missão foi facilitada pelo motorista do caminhão presente na gravação. O condutor parou na via para o oficial conseguir chegar sem riscos até o bichano.

O trabalho em “equipe” ainda contou com o melhor final possível para o gatinho abandonado: “Estamos entusiasmados em compartilhar que esta pequena bola de pelo encontrou um lar amoroso para sempre com um de nossos incríveis agentes”, conclui a publicação.

Nos comentários, a dupla responsável pelo resgate foi exaltada pelo público.

“Ótimo trabalho, oficial e motorista”, escreveu uma internauta. “Isso me deixa tão feliz!”, revelou outra.