Especialista em répteis resgata cobra gigante abandonada em garagem de prédio; veja Píton está recebendo tratamento e deve passar por um processo de recuperação antes de ser encaminhada para um local adequado RPet|Do R7 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma píton de quase cinco metros foi resgatada de uma caçamba de lixo em Los Angeles.

O animal estava debilitado e com a boca inchada devido a uma infecção.

Joseph Hart, especialista em resgate de répteis, foi acionado após várias tentativas de auxílio.

A cobra receberá tratamento e passará por recuperação antes de ser realocada. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Joseph Hart opera o Reptile Hunter, uma organização dedicada à educação sobre vida selvagem Reprodução/Instagram/reptile.hunter

Uma píton de quase cinco metros foi resgatada de uma caçamba de lixo na garagem de um prédio residencial no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos. O animal, encontrado debilitado e com a boca inchada por uma infecção, foi salvo por Joseph Hart, de 24 anos, especialista em resgate de répteis.

A moradora Teresa Sanchez foi a primeira a ver a cobra dentro de um recipiente plástico. Ela contou que, inicialmente, pensou se tratar de um brinquedo. Ao perceber que estava viva e em mau estado, passou a buscar ajuda para garantir a segurança dos moradores e da própria serpente.

Sanchez e uma vizinha entraram em contato com diversos serviços de controle animal, a polícia e outros especialistas. A maioria recusou o resgate ou informou que o animal seria sacrificado. Após uma série de tentativas, Hart foi localizado e aceitou realizar a captura e o transporte da píton.

Segundo ele, o animal provavelmente pertencia a alguém, o que reforça a suspeita de abandono. Hart é responsável pelo Reptile Hunter, organização que atua na reabilitação de répteis e promove educação sobre conservação da vida selvagem. A entidade realiza apresentações públicas, programas de mentoria e oferece oportunidades de voluntariado para aproximar a comunidade dos répteis.

‌



A píton resgatada está recebendo tratamento e deve passar por um processo de recuperação antes de ser encaminhada para um local adequado.

