Especialista em répteis resgata cobra gigante abandonada em garagem de prédio; veja
Píton está recebendo tratamento e deve passar por um processo de recuperação antes de ser encaminhada para um local adequado
Uma píton de quase cinco metros foi resgatada de uma caçamba de lixo na garagem de um prédio residencial no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos. O animal, encontrado debilitado e com a boca inchada por uma infecção, foi salvo por Joseph Hart, de 24 anos, especialista em resgate de répteis.
A moradora Teresa Sanchez foi a primeira a ver a cobra dentro de um recipiente plástico. Ela contou que, inicialmente, pensou se tratar de um brinquedo. Ao perceber que estava viva e em mau estado, passou a buscar ajuda para garantir a segurança dos moradores e da própria serpente.
Leia mais:
Sanchez e uma vizinha entraram em contato com diversos serviços de controle animal, a polícia e outros especialistas. A maioria recusou o resgate ou informou que o animal seria sacrificado. Após uma série de tentativas, Hart foi localizado e aceitou realizar a captura e o transporte da píton.
Segundo ele, o animal provavelmente pertencia a alguém, o que reforça a suspeita de abandono. Hart é responsável pelo Reptile Hunter, organização que atua na reabilitação de répteis e promove educação sobre conservação da vida selvagem. A entidade realiza apresentações públicas, programas de mentoria e oferece oportunidades de voluntariado para aproximar a comunidade dos répteis.
A píton resgatada está recebendo tratamento e deve passar por um processo de recuperação antes de ser encaminhada para um local adequado.
