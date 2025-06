‘Zoeira never ends’: canguru da IA finalmente embarca em avião e comove internautas Vídeo inicial mostra o canguru, de pé e aparentemente calmo, segurando um cartão de embarque com as patas RPet|Do R7 03/06/2025 - 18h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h43 ) twitter

Nova montagem ganhou repercussão internacional e dividiu opiniões Reprodução/X

A imagem de um canguru de “apoio emocional” supostamente impedido de embarcar em um voo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana. Agora, internautas deram um novo capítulo à história viral, criando uma montagem na qual o animal aparece dentro da aeronave, como se tivesse conseguido embarcar após a confusão com a companhia aérea.

Na cena editada, o canguru surge sentado em uma poltrona, com um cinto de segurança e expressão serena, reforçando o tom cômico que marcou o primeiro vídeo. A montagem circulou principalmente na rede X (antigo Twitter), alimentando ainda mais o debate sobre a autenticidade do conteúdo original, que já levantava suspeitas de ter sido produzido por inteligência artificial (IA).

O vídeo inicial mostra uma mulher discutindo com uma funcionária da companhia aérea enquanto o canguru, de pé e aparentemente calmo, segura um cartão de embarque com as patas. A situação ganhou repercussão internacional e dividiu opiniões.

O canguru conseguiu embarcar 🙏🏻😭 deus seja louvado 🙏🏻♥️ pic.twitter.com/oQsVsL5yH0 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) June 2, 2025

Alguns usuários se comoveram com a cena, enquanto outros apontaram evidências de manipulação digital. A dúvida cessou quando se descobriu que o vídeo havia sido publicado pela conta Infinite Unreality, conhecida por divulgar montagens em IA com animais silvestres em situações inusitadas.

A legenda da postagem original já indicava que o conteúdo poderia ter sido gerado por IA, mas isso não impediu que milhões de pessoas reagissem à cena. O vídeo já ultrapassou a marca de 11 milhões de visualizações. “Olha o jeito como ele segura o cartão de embarque e espera para ser escaneado”, dizia o texto do post, com a sigla “IA” ao final.

O caso ganhou ainda mais atenção por coincidir com uma situação real: o cancelamento de um voo da TAP entre o Rio de Janeiro e Lisboa após a companhia se recusar a embarcar um cão de apoio emocional destinado a uma menina autista de 12 anos. O episódio acendeu discussões sobre os limites e direitos do transporte de animais de assistência em voos comerciais.

Está decidido. Preciso de um canguru 🦘 de apoio emocional. 🥹 Olhem só o bichinho segurando o bilhete 🎫 pic.twitter.com/LO23Rr7Qeb — 🆇🅰🅽🅳🅴 🅾🅱🆂🅴🆂🆂🅾🆁 (@xandeobsessor) May 29, 2025

