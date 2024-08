‘Legalmente Loira’: muito além de comédia fútil, musical debate os direitos da mulher Espetáculo estrelado por Myra Ruiz está em cartaz no Teatro Claro Mais até 6 de outubro Tudo de Entretenimento|Sandra Lacerda* 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



Legalmente Loira está em cartaz no Teatro Claro Mais até dia 6 de outubro ANDREIA MA

Indicado a sete categorias Tony Awards, o musical da Broadway Legalmente Loira está em cartaz no Teatro Claro Mais até 6 de outubro. Muito além de looks fashionistas e cor-de-rosa, a trama traz temas necessários sobre misoginia, direitos da mulher e quebra de preconceitos— com comicidade e leveza, mas seriedade na hora e na medida certa.

Baseado no livro de Amanda Brown e adaptado para os cinemas em 2001, o musical traz a personagem icônica Elle Woods para o palco, com 11 figurinos cor-de-rosa, muito canto, dança e cheerleading. Em entrevista ao R7, a atriz Myra Ruiz, que dá vida à protagonista, afirmou que o processo para interpretar Woods é um “preparo da vida inteira”.

“É um dos personagens mais difíceis da Broadway porque exige muita energia. Eu praticamente não saio de cena durante duas horas e 40 minutos, então é uma maratona física muito forte”, contou. Pelo nível de dificuldade, Myra coloca Legalmente Loira ao lado dos espetáculos Evita Open Air, que estrelou em 2022 e apresentou sessões debaixo de chuva, e Wicked em 2023, que exigiu muita técnica vocal.

Burra não, apaixonada

Logo nos 10 primeiros minutos em cena, a típica “patricinha de Beverly Hills”, presidente da fraternidade Delta Nu, da Universidade da Califórnia, já mostra que o esteriótipo de “loira burra” não funciona com ela. Embora muitos personagens subestimem e tentem enganar Elle ao longo da trama, ela se mostra inteligente e autêntica.

A produção parte da desilusão amorosa de Elle — uma grande quebra de expectativa, decisiva para a construção e evolução da personagem. A protagonista leva um fora do namorado Warner Huntington no mesmo dia em que esperava ser pedida em casamento. Ela é deixada sob a justificativa de que é informal demais para acompanhar sua ambição acadêmica na faculdade de Direito de Harvard.

Embora a princípio movida pelo desejo de reconquistar o ex-namorado, Elle se dedica aos estudos com uma paixão que revela sua verdadeira essência. Com a canção Por Amor, Elle diz que faria de tudo para estar com Warner, inclusive passar em uma das universidades mais renomadas do mundo. What? Like it’s hard?

“Em nenhum momento no musical ela é burra. Em alguns momentos ela é inocente, mas burra, não. Ela se perde porque ela está apaixonada por um cara. Quem nunca ficou burro por amor?”, questionou Myra.

Elle Woods entra em Harvard para tentar reconquistar Warner ANDREIA MACHADO

Eu tenho um propósito

Em cor-de-rosa e muito brilho, a produção explora como as mulheres muitas vezes se ajustam às expectativas sociais em busca de validação externa. Misoginia, machismo e, inclusive, uma cena de abuso sofrida por Elle rendem lágrimas sinceras do público e uma reflexão profunda sobre o quanto uma mulher precisa lutar para ter a sua voz ouvida e validada na sociedade.

“A gente já avançou muito no feminismo, mas ainda assim é sempre aquela história de que a gente poda a nossa capacidade de acordo com aquilo que a sociedade diz. Nós fomos ensinados assim. Mas é muito relevante contar essa história para passar por cima dos preconceitos”, afirma Ruiz.

A tentativa de Elle de mudar seu visual para se adequar ao perfil mais sério de Harvard, até cogitando pintar seu clássico cabelo loiro de castanho, mostra uma luta interna entre manter sua identidade e se conformar para agradar os outros. Mas, no caso de Elle, quem ganhou essa guerra foi sua autenticidade, força e capacidade de superar preconceitos.

Sê fiel a ti mesmo

Para Myra Ruiz, a autenticidade é uma das características mais marcantes de Elle. Em entrevista, a atriz revelou que esse foi um dos principais ensinamentos da personagem, que ela incorpora em suas apresentações.

“Existe um pouco de mim em Elle Woods. Eu também quis ser autêntica e trazer traços brasileiros à personagem, sem perder sua essência”. E, de fato, sua interpretação traz um toque especial: esta Elle Woods faz referências a memes brasileiros, é divertida e contagiante. O musical é enriquecido com coreografias que trazem ritmos mais abrasileirados, ressaltando a energia vibrante da produção.

Legalmente Loira é mais do que uma comédia-romântica cor-de-rosa, é uma reafirmação do empoderamento feminino com uma abordagem leve, porém desafiadora, mostrando que cada indivíduo pode superar expectativas e encontrar seu verdadeiro valor sendo fiel a si.

Elle Woods supera os preconceitos e se forma na Faculdade de Direito de Harvard Andreia Machado

Para registrar

Antes de sentar nas cadeiras do teatro, os espectadores passam por cenários inspirados no musical. É possível tirar fotos no salão de beleza, onde Elle ensina sua amiga Paulette as técnicas do “desce e pá” para fisgar um homem, e também no tribunal do júri, onde a estudante de direito defende a instrutora fitness Brooke Taylor Windham, acusada de assassinar o marido.

Para quem está na dúvida sobre assistir ao musical ou não, Myra Ruiz deixa um recado: não é um musical só para “menininhas”. É uma história engraçada e inspiradora. Não tenha preconceito e venham assistir!”

Serviço:

Local: Teatro Claro Mais SP (rua Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo)

Sessões: até 6 de outubro de 2024

Ingressos: de R$ 19,80 a R$ 370,00.

Venda: Uhuu!

*Sob a supervisão de Lello Lopes