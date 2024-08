Neve real e patinação no gelo: Cirque du Soleil traz espetáculo inédito ao parque Villa-Lobos Em tenda vinda de Dubai com 6.300 m², o show Crystal estará em São Paulo até 6 de outubro Tudo de Entretenimento|Sandra Lacerda*, do R7 20/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 02h00 ) ‌



O espetáculo Crystal do Cirque du Soleil estará no Parque Villa-Lobos até o dia 6 de outubro REPRODUÇÃO/ CIRQUE DU SOLEIL

A companhia canadense Cirque du Soleil trouxe neve para São Paulo com o espetáculo Crystal, em cartaz no Parque Villa-Lobos até o dia 6 de outubro. A montagem inédita no Brasil é o primeiro show acrobático no gelo da trupe e já foi visto por mais de 2 milhões de pessoas em 135 cidades, de 21 países ao redor do mundo.

Com 6.300 m², 20 metros de altura e lugar para 3.582 espectadores, a tenda que abriga o espetáculo é a maior já vista pelo público brasileiro. A estrutura veio de Dubai para a capital paulista em 40 contêineres e levou 30 dias para ser montada. Neste espaço, o respeitável público é imerso em um mundo gelado, repleto de patinação e acrobacias que desafiam a gravidade.

“Encontrar a pessoa dentro de mim”

Criado em 2017 pela canadense Shana Carroll e pelo francês Sebastien Soldevila, o 42º espetáculo do Cirque du Soleil leva a plateia a mergulhar com a jovem Crystal em uma jornada mágica de autodescoberta e imaginação, que se vê em um mundo invertido ao cair em um lago congelado enquanto patinava no gelo.

Guiada por seu próprio reflexo, Crystal representa a luta interna entre deixar a infância para trás e amadurecer. Com a mesma essência do clássico Alice no País das Maravilhas, o que torna o show verdadeiramente singular é a beleza da patinação sincronizada combinada a acrobacias de alto nível.

O espetáculo de duas horas é divido em dois atos e possui 25 minutos de intervalo entre eles. Do lado de fora do palco, o espaço é cheio de ativações de marcas patrocinadoras, cenários temáticos para fotos e lanchonetes.

Crystal

O espetáculo integra patinação no gelo com acrobacias REPRODUÇÃO/ CIRQUE DU SOLEIL

Com mais de 500 peças de cenário, leva cerca de 15 horas para montar o espetáculo e aproximadamente cinco horas para desmontá-lo. O jogo de luzes feito por 28 projetores e 36 holofotes transformam o palco em lago, pista de hóquei e paisagens urbanas, o que torna a apresentação uma verdadeira experiência imersiva e encantadora.

Para quem espera um show repleto de performances aéreas, Crystal pode não ser a melhor indicação. Embora inclua tradicionais apresentações circenses como o trapézio, com uma versão de Chandelier de Sia, e alças aéreas, acompanhada por Halo da Beyoncé, o espetáculo se passa, principalmente, no palco de gelo, com cenas de malabarismo e sapateados sobre patins.

A produção possui 80 pares de patins, com cada artista utilizando até quatro por apresentação. É impressionante como, mesmo com as lâminas nos pés, os artistas conseguem se equilibrar e realizar acrobacias complexas uns sobre os outros. Atualmente, a turnê inclui 97 pessoas de 25 países diferentes.

Neve

Crystal é o único espetáculo do Cirque du Soleil a incorporar neve real durante uma apresentação. A equipe produz cerca de 300 bolas de neve por semana, e servem como ferramenta principal da interação direta entre palhaços e o público antes das acrobacias.

Acompanhados dos sons de flauta, violino, sanfona e saxofone ao vivo, os palhaços arremessam as bolas de neve e garantem que o espetáculo não apenas impressione visualmente, mas também ofereça momentos de leveza e diversão.

Serviço:

Local: Parque Villa Lobos (Avenida Queiroz Filho, 1315, Vila Leopoldina, São Paulo)

Sessões: de quarta-feira a domingo até 6 de outubro de 2024

Ingressos: de R$ 190 a R$ 820

*Estagiária sob supervisão de Thaís Sant’Anna