Tema de ‘Jujutsu Kaisen’ invade Anime Friends 2024: banda ALI faz show inédito no evento Famoso pelos hits ‘Wild Side’ e ‘Lost in Paradise’, temas de populares séries de mangá, grupo se prepara para o show extra em São Paulo Tudo de Entretenimento|Bianca Favero* 20/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2024 - 02h00 ) ‌



Banda ALI faz show inédito no Brasil no Anime Friends 2024 R7/Carol Malheiro/19.07.2024

A contagem regressiva finalmente terminou e o Anime Friends 2024 abriu as portas, na quinta-feira (18), no Distrito Anhembi, em São Paulo. Os dois primeiros dias do evento trouxeram uma onda de emoção, enquanto os fãs se reuniam para celebrar tudo o que amam na maior convenção de cultura pop asiática da América Latina. Cosplayers, músicas, bate-papos com atores que deram vida a lendários heróis orientais e áreas temáticas são tradições do evento. Entre as atrações internacionais, a banda ALI (Alien Liberty International) se apresentou em show inédito, nesta sexta-feira (19), e já se prepara para subir ao palco novamente no encerramento de domingo (21).

Os integrantes do grupo revelaram a ansiedade e energia de cantar para o “público animado e caloroso do Brasil” e quem sabe se tornar uma atração fixa no evento. Aliás, o MPB também influencia os integrantes que contam sua admiração por cantores como Emicida, Flora Matos e o grupo Natiruts. “Nossa experiência com a cultura brasileira está sendo surpreendente. Gostamos de conhecer a gastronomia e o amor por futebol que se assemelha a paixão pela música. No Spotify, notamos que a maioria dos nossos ouvintes está aqui e ficamos até um pouco envergonhados com o tratamento de ‘estrela’ que recebemos”, relata o líder e vocalista Leo.

Nascida em Tóquio, a banda mistura elementos de funk, soul, jazz e música latina com um crossover de hip hop. O nome surgiu de uma conversa no bar, onde viram a notícia da morte do lutador Muhammad Ali e quiseram prestar homenagem a sua trajetória inspiradora. No entanto, esse não é o seu único diferencial. Os integrantes são de diferentes origens étnicas, incluindo Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul e África, e sua obra transborda multiculturalismo.

“Com nossas raízes e experiências, sempre temos diferentes ideias. Conversamos muito sobre elas e juntamos um pouco da essência de cada uma para compor nossas músicas. É um desafio, nem sempre as pessoas podem falar o que pensam, mas através da música queremos transmitir o que somos e o que pensamos para o mundo”, ressalta Leo.

Além do aclamado hit Lost in Paradise, parceria com Aklo, que conquistou corações com o tema de encerramento do anime Jujutsu Kaisen, o grupo também ganhou reconhecimento no single de estreia Wild Side, que foi selecionado para a abertura de Beastars.

“Quando criamos alguma música para trilhas sonoras, sempre lemos a história da obra para ter o contexto, mas colocamos nossos sentimentos e toque pessoal. Fazer o encerramento de Jujutsu Kaisen significou muito para mim. Nasci e cresci em Shibuya — onde se passa a história do anime — então, unir a minha realidade com a história foi surreal”, salienta Leo.

*Estagiária sob supervisão de Thaís Sant’Anna