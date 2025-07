3 mitos e verdades sobre as máquinas lava-louças Checamos o custo-benefício deste eletrodoméstico e o resultado pode te surpreender; confira Viva a Vida|Do R7 08/07/2025 - 15h50 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h50 ) twitter

Lavar a louça regularmente é fundamental para evitar acúmulo de insetos e mau odor na cozinha Freepik/Freepik.

Quem cuida da própria casa sabe que dá um ‘trabalhão’ deixar tudo em ordem, não é mesmo? E uma das atividades domésticas mais recorrentes e cansativas é lavar a louça: talheres e travessas engordurados, potes sujos, panelas com crostas de comida e pratos com restos de alimentos são alguns dos problemas que enfrentamos quando pegamos uma esponja e um detergente na pia.

Mas não precisa ser assim. As máquinas lava-louças são comercializadas no Brasil há décadas, mas ainda sofrem com desinformação a seu respeito. As principais reclamações do grande público são de que a lava louças não lava direito e gasta muita água - além disso, muitas cozinhas não foram planejadas para instalarem esse tipo de aparelho.

Porém, com uma breve pesquisa, vemos que essas opiniões não correspondem aos fatos. Confira a seguir 3 mitos e verdades sobre as máquinas lava-louças.

1 - É necessário fazer uma pré-lavagem da louça antes de colocá-la na máquina

Mito. Não é necessário lavar os pratos, copos, talheres e/ou travessas antes de colocá-los na lava-louças. A única orientação dos fabricantes é remover os excessos de restos de comida, assim como já é feito quando se lava a louça manualmente.

2 - A louça não fica completamente limpa

Mito. A lava louças oferece diferentes ciclos de lavagem e tecnologia para diferentes tipos de louças: para seus talheres, pratos, copos e travessas.

Além disso, existem detergentes específicos para lava louças, como Finish Powerball Quantum All in 1, que deixa suas louças limpas e brilhantes!

3 - Gasta muita água

Mito. Estudos das fabricantes de máquinas lava-louças apontam que os aparelhos utilizam até 92% menos água do que a lavagem manual na pia. *

Portanto, a máquina de lavar louças confere diversos benefícios para quem a compra: economia de tempo - permitindo maior descanso e momentos com família e amigos -, lavagem eficiente e economia de água*.

Porém, é necessário comprar equipamentos e produtos de confiança para não ter dor de cabeça depois. A Electrolux é uma das maiores empresas de eletrodomésticos no país e é referência no ramo de máquinas lava-louças**, recomenda Finish, que lançou o tablete de detergente Finish Powerball Quantum All in 1, responsável por garantir brilho e ação desengordurante para a sua louça.***

Não continue trabalhando depois do trabalho e deixe suas louças com Finish e Electrolux.

Garanta essa dupla na cozinha da sua casa com apenas um clique !

*15 minutos de torneira aberta com regulador de vazão e pressão até 6 mca de 0,13 litros/s - equivalente a 117 litros/15 min - segundo o Programa de Uso Racional da Água, da SABESP, enquanto 1 ciclo por dia na máquina lava-louças de 10 serviços, no Programa Eco, equivale a 9 litros.

** Marca mais vendida de acordo com painel Mensal GFK, de Jan/22 à Dez/24 Incluindo: Fogões, Lavadoras, Geladeiras, Micro-ondas, Fornos, Cooktops, Cervejeiras, Adegas, Filtros de Água, Ar-Condicionado, Freezer, Coifa, Depurador, Lava Louças e Secadora de Roupas.

*** Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto. Verifique as recomendações do fabricante da louça.