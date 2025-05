“Pilates princess”: como o pilates se transformou em lifestyle de luxo A prática, que já era conhecida por suas vantagens no fortalecimento e na flexibilidade, ganhou uma nova cara O conteúdo “Pilates princess... Feed TV - Viva a Vida|Do R7 02/05/2025 - 09h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 09h40 ) twitter

Pilates (Foto Internet) Feed TV - Viva a vida

A estética “Pink Pilates Princess” se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais recentemente, especialmente no TikTok, onde milhares de vídeos celebram esse novo estilo de vida. A descrição do Urban Dictionary para esse conceito é clara: trata-se de “uma garota que passa seu tempo se exercitando, fazendo sucos verdes e smoothies, e toma matcha todas as noites”. A tendência, que une pilates, bem-estar e uma estética fofinha e colorida, cativou principalmente mulheres jovens que, além de praticar o esporte, adotaram uma rotina repleta de luxo, roupas esportivas sofisticadas e acessórios de beleza.

