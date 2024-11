10 canais culinários para aprender a cozinhar Do básico ao gourmet: descubra canais e sites de receitas para se aventurar na cozinha e aperfeiçoar suas criações Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 18/11/2024 - 02h41 (Atualizado em 18/11/2024 - 02h41 ) twitter

Luciana Mirihad é dona do canal 'Culinária em Casa' Reprodução/YouTube/Culinária em Casa

Aline Sordili

Como aprender a cozinhar além dos livros ou cadernos de culinária de família? O lance é se conectar aos criadores de conteúdo em diversas plataformas digitais. Aqui você vai ver 11 canais que falam sobre gastronomia e que vão te ensinar várias receitas, cada um de uma proposta única e ensinamento didático. É o que eu chamo de telecurso. Até hoje, assisto vários e sempre aprendo alguma coisa. Quando o canal é em língua estrangeira, escolha a geração de legendas em português ou legendas automáticas em inglês. Ou ainda selecione o texto na descrição e passe por um tradutor para o português.

Ana Maria Brogui

Pioneiro no tipo de conteúdo, o canal Ana Maria Brogui, criado por Caio Novaes, tem como principal e mais marcante característica replicar receitas de grandes redes de fast food, mas de uma maneira acessível ao telespectador. O canal já coleciona receitas doces e salgadas, explicadas de maneira fácil de entreter, ideal para quem busca algo simples na hora de cozinhar.

O chef Andrew Rea cozinha ensina pratos de produções famosas Reprodução/YouTube/Binging with Babish

Binging with Babish

Já imaginou experimentar aquela comida da sua série favorita na vida real? Essa é a proposta do canal Binging with Babish. Idealizado pelo chef Andrew Rea, o canal tem como principal conteúdo recriar pratos de filmes e séries famosos, mas não chama atenção não só por isso, já que seus vídeos são muito bem editados, suas receitas detalhadas e seu bom humor contagiante. Binging with Babish é ideia pra você fã de cultura pop pronto pra arriscar na cozinha!

Caso tenha se interessado, Andrew tem um site onde posta as receitas feitas no youtube, além de informações sobre os ingredientes e links de seus projetos.

O canal Bon Appétit é derivado da revista de mesmo nome Reprodução/YouTube/Bon Appétit

Bon Appétit

O canal Bon Appétit é derivado da revista de mesmo nome, fundada em 1956, ou seja, um clássico. Mas não se engane, mesmo que a marca já tenha seus bons 68 anos, ela não é nada antiquada, já que está sempre se reinventando. Isso pode ser visto em seu canal do Youtube, que é muito versátil, atendendo desde cozinheiros experientes até os iniciantes. O canal apresenta uma rotatividade de cozinheiros, o que cria espaço para que mais chefs sejam conhecidos. Bon Appétit também é conhecido por seus quadros divertidos.

Culinária em Casa

Com quase 9 milhões de inscritos, Luciana Mirihad, ex-participante de “A Grande Conquista”, publica receitas práticas de rápidas todos os dias no seu canal. Ela traz receitas práticas, saborosas e rápidas para facilitar o seu dia a dia.

Gordon Ramsay é famoso por aparições na TV Reprodução/YouTube/Gordon Ramsey

Gordon Ramsay

Gordon Ramsay, famoso chef britânico, é conhecido por suas mais diversas aparições em programas de TV, incluindo “Hell’s Kitchen” e “MasterChef”. Famoso por seu pavio curto, tem um canal didático e muito família. Ensina dicas e técnicas profissionais, ideial para quem deseja avançar na culinária. Além de seu canal no Youtube e suas redes sociais, Gordon Ramsay tem um site que inclui suas receitas, informações sobre seus restaurantes, programas de TV, livros e cursos online.

Jamie Oliver se manifestou por melhor alimentação nas escolas Reprodução/YouTube/Jamie Oliver

Jamie Oliver

Jamie Oliver ficou conhecido por sua participação em The Naked Chef e suas manifestações a favor de uma melhor alimentação nas escolas. Desde muito jovem, estava na TV fazendo programas de culinária. É um grande nome da culinária saudável e isso reflete em seu canal do Youtube, onde de uma forma descontraída ensina receitas fáceis, saudáveis e equilibradas, ideal a todos os públicos. Jamie também tem um site onde oferece receitas, dicas de alimentação saudável, informações sobre sua fundação, programas de TV e loja online.

Joshua Weissman faz receitas clássicas de forma simples Reprodução/YouTube/Joshua Weissman

Joshua Weissman

Muito conhecido por seu humor ácido e irônico, Joshua Weissman em seu canal recria comidas de fast food e receitas clássicas de forma simples, mas de qualidade superior. Tudo isso feito de forma super didática, detalhadamente divertida. Além do canal, Joshua também tem seu próprio site com suas receitas, vídeos e links para seus livros, além de conteúdo exclusivo.

Rita Lobo é a preferida dos cozinheiros iniciantes Reprodução/YouTube/

Panelinha - Rita Lobo

Musa da culinária para iniciantes, Rita Lobo é apresentadora de TV e autora de diversos livros de culinária. Ensina em seu canal receitas simples, saudáveis e naturais, já que é uma grande defensora da culinária prática e balanceada. Ensina como planejar suas refeições da semana, o que é bastante útil. Além de ser pessoas que querem aprender a cozinhar, o canal de Rita serve como companhia pro dia a dia.

Léo Faria mostra receitas típicas e populares brasileiras Reprodução/YouTube/Receitas do Pai

Receitas de Pai

Léo Faria, criador do canal Receitas de Pai, tem um grande conhecimento em comidas típicas e populares brasileiras. Passa todo esse conhecimento aos seus inscritos com receitas úteis para o cotidiano, e às vezes algo mais elaborado e sofisticado, mas sempre de uma forma calorosa e instrutiva. O Receitas de Pai pública vídeos com frequência, perfeito para todos os públicos.

O canal Tasty foi um grande sucesso criado pelo site BuzzFeed Reprodução/YouTube/Tasty

Tasty

Tasty, criado pelo BuzzFeed, traz vários tipos de receita em vídeos frequentes, curtos e diretos. É possível encontrar desde refeições completas, até lanches práticos e drinks, com ingredientes fácil de trabalhar. Tasty também tem livros e um aplicativo onde usuários podem trocar figurinhas. Talvez não seja um canal para quem procura coisas complexas, mas é ideal para quem busca receitas descomplicadas, gostosas e simples. Ou até só uma pitada de inspiração.

