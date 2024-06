10 receitas de sopas para se preparar para a chegada do inverno

Alto contraste

Sopa de abóbora com pesto do restaurante Rucola, de SP

Neste ano, o inverno começa no dia 21 de junho, às 17h51. Essa informação precisa do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) abre alas para as comidas mais fortes e quentes. Há quem ache que é uma temporada exclusiva de sopas. Eu acho que é temporada de sopa sim, mas não só isso.

Tanto para sopas como para outros preparos, é importante comprar e consumir legumes, frutas e verduras. Essa escolha traz inúmeros benefícios, tanto para o sabor do prato, para a sua saúde, seu bolso e para a sustentabilidade do meio-ambiente.

Benefícios para a saúde:

1. Maior frescor e sabor: produtos da estação são geralmente colhidos próximos ao momento de consumo, o que garante frescor superior e um sabor mais intenso. Têm texturas mais crocantes e frescas.

2. Valor nutricional: quando colhidos na época certa, os alimentos preservam melhor suas propriedades nutricionais. Alimentos sazonais contêm maiores quantidades de antioxidantes quando consumidos frescos.

3. Variedade na dieta: alternar o consumo de produtos ao longo do ano promove uma ingestão variada de nutrientes, essencial para uma dieta equilibrada.

Benefícios para economia:

1. Mais baratos: alimentos da estação tendem a ser mais baratos devido à abundância e menor custo de produção. Comprar produtos da estação geralmente apoia pequenos produtores e a economia local.

2. Menos transporte: produtos sazonais muitas vezes não precisam ser transportados longa distância, reduzindo custos associados ao transporte e menor dependência de importações.

Benefícios para o meio ambiente:

1. Sustentabilidade: cultivar alimentos em sua estação natural requer menos recursos como água, energia e fertilizantes.

2. Menor emissão de carbono: produtos locais e sazonais têm menores trajetos de transporte, resultando em menor emissão de gases de efeito estufa.

3. Uso reduzido de agroquímicos: cultivar alimentos fora da estação requer mais intervenção química para controlar pragas e doenças, como pesticidas e herbicidas.

Benefício para o paladar e o bem-estar:

1. Experiências culinárias: incentiva a experimentar e explorar receitas novas com ingredientes frescos. Proporcionam uma experiência gastronômica mais rica.

CONHEÇA AS FRUTAS, HORALIÇAS E VERDURAS DO INVERNO

Frutas

Abacaxi

Banana nanica

Caqui

Carambola

Caju

Coco

Kiwi

Jabuticaba

Laranja-lima

Laranja pêra

Mamão

Maçã

Mexerica

Morango

Tangerina

Uva

Verduras

Acelga

Agrião

Alface

Alho-poró

Brócolis

Chicória

Coentro

Couve

Couve-flor

Endívia

Erva-doce

Escarola

Espinafre

Louro

Mostarda

Orégano

Radicchio

Rúcula

Salsão

Legumes

Abóbora

Abobrinha

Batata-doce

Berinjela

Beterraba

Cará

Cenoura

Chuchu

Inhame

Mandioca (Aipim)

Nabo

Pepino

Pimentão

Rabanete

RECEITAS DE INVERNO

Entradas:

Bruschetta de tomate e manjericão: pão italiano torrado, esfregado com alho e coberto com uma mistura de tomates frescos, manjericão, azeite de oliva e um toque de balsâmico.

Salada caprese: fatias de tomate, mussarela de búfala e folhas de manjericão, temperadas com azeite de oliva, sal e pimenta, com um toque de vinagre balsâmico.

Prato principal:

Filé mignon ao molho de vinho tinto: medalhões de filé mignon regados com um molho à base de vinho tinto, cebola, alho, ervas e um toque de manteiga. Sirva com purê de batatas cremoso e legumes salteados.

Salmão ao molho de laranja e mel: filés de salmão assados com molho de laranja, mel, gengibre e um toque de pimenta. Acompanhe com aspargos grelhados e arroz com amêndoas.

Sopas:

Sopa de abóbora com coco: uma sopa cremosa e saborosa, perfeita para os dias frios. Você pode usar abóbora cabotiá ou abóbora paulista, leite de coco, caldo de legumes ou de galinha, e temperos a gosto. Sirva com croutons ou castanhas picadas.

Sopa de abóbora com gengibre

Ingredientes:

1 kg de abóbora descascada e picada

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço pequeno de gengibre fresco ralado

1 litro de caldo de legumes

Sal e pimenta a gosto

Azeite de oliva para refogar

Creme de leite (opcional) para servir

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o gengibre até ficarem macios. Adicione a abóbora e refogue por alguns minutos. Despeje o caldo de legumes e leve à ebulição. Reduza o fogo e cozinhe até a abóbora ficar bem macia, cerca de 20-25 minutos. Bata a sopa no liquidificador até obter uma textura lisa e cremosa. Tempere com sal e pimenta a gosto. Se desejar, sirva com uma colher de creme de leite fresco por cima.

Sopa de cebola: uma sopa francesa clássica, perfeita para um jantar especial. Você pode usar cebolas caramelizadas, caldo de carne, vinho branco, queijo gruyère, e croutons.

Sopa de feijão: uma sopa rica em proteínas e fibras, perfeita para um almoço ou jantar. Você pode usar feijão preto, feijão branco ou carioca. Sirva com torradas.

Sopa de feijão

Ingredientes:

500g de feijão carioca ou preto, cozido

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 cenoura média picada

1 folha de louro

1 litro de água ou caldo de carne

Sal e pimenta a gosto

Azeite de oliva para refogar

Cheiro-verde picado para decorar

Modo de preparo:

Aqueça o azeite em uma panela grande e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a cenoura e o tomate, refogando por mais alguns minutos. Acrescente o feijão cozido, a água ou caldo de carne e a folha de louro. Cozinhe em fogo médio até a cenoura ficar macia, cerca de 20 minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Se desejar, bata uma parte da sopa no liquidificador para obter uma textura mais cremosa. Decore com cheiro-verde picado antes de servir.

Sopa de frango: uma sopa leve e saborosa, ideal para os dias frios. Você pode usar frango desfiado, legumes da estação e temperos a gosto. Para um toque especial, adicione macarrão ou aletria.

Sopa de legumes: um clássico que agrada a todos. Você pode usar os legumes que você mais gosta desta estação, abóbora, abobrinha, mandioca, inhame e chuchu. Para um toque especial, adicione croutons, queijo ralado ou ervas frescas.

Sopa de legumes:

Ingredientes:

2 batatas médias, descascadas e picadas

2 cenouras médias, descascadas e picadas

1 abobrinha média, picada

1 cebola média, picada

2 dentes de alho picados

1 talo de salsão picado

1 tomate picado

1 litro de caldo de legumes

Sal e pimenta a gosto

Azeite de oliva para refogar

Modo de preparo:

Aqueça o azeite em uma panela grande e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o salsão, a cenoura e a batata e refogue por mais alguns minutos. Acrescente o tomate e a abobrinha, mexendo bem. Despeje o caldo de legumes e leve à ebulição. Reduza o fogo e cozinhe até que os legumes estejam macios, cerca de 20-30 minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Se desejar, bata a sopa no liquidificador para obter uma textura cremosa.

Sopa de lentilha: uma sopa rica em proteínas e fibras, perfeita para um almoço ou jantar vegetariano. Você pode usar lentilha cozida, legumes, como a abóbora ou cenoura, temperos a gosto, e um toque de curry para um sabor especial. Sirva com torradas.

Sopa de mandioca: uma sopa cremosa e saborosa, perfeita para um jantar especial. Você pode usar mandioca descascada e cozida, caldo de legumes ou de galinha, creme de leite, e temperos a gosto. A dica para esta sopa ficar com boa textura é amassar as mandiocas com o garfo ou brevemente com o mixer. Nunca processe no liquidificador ou processar pq ela vai virar uma gosma elástica. Sirva com croutons ou bacon frito.

Sopa de peixe: uma sopa leve e saborosa, perfeita para um lanche ou entrada. Você pode usar filé de peixe branco,legumes, caldo de peixe, e temperos a gosto. Sirva com croutons.

Sopa de tomate: uma sopa simples e rápida de fazer, perfeita para um lanche ou entrada. Você pode usar tomates frescos ou pelados, caldo de legumes ou de carne, e temperos a gosto. Sirva com croutons ou queijo parmesão ralado.

Sobremesa:

Fondue de chocolate com frutas: chocolate derretido em um pequeno fondue acompanhado de pedaços de morango, banana, kiwi e marshmallows.

Pavlova com frutas vermelhas: merengue crocante por fora e macio por dentro, coberto com chantilly e uma seleção de frutas vermelhas (morango, framboesa, blueberry).

Tiramisu: clássico italiano feito com camadas de biscoitos de champanhe embebidos em café e creme de mascarpone, polvilhado com cacau.

RESTAURANTES COM INGREDIENTES DO INVERNO

Arroz de castanha com espinafre, do Original (ROMULO FIALDINI)

Bar Original | @baroriginal - Vale provar o Arroz de Castanhas (R$65), um arroz caldoso com castanhas de caju e do Pará, couve e ovo caipira frito. Às sextas-feiras, é possível experimentar no almoço a tradicional Rabada (R$75), servida quase desmanchando de tão macia, com polenta cremosa e uma generosa camada de agrião.

BEC Bar | @bec_bar - Para aproveitar a nova estação, experimente o nhoque dois queijos com espinafre (R$ 51), um nhoque chapeado levemente tostado com molho bechamel e gorgonzola, minas padrão e espinafre.

Esquina do Souza | @esquinadosouza - A sugestão da casa para os dias mais frios, é o Lá de Casa (R$ 70), a rabada clássica com polenta e agrião, que é servido aos domingos e feriados.

Èze | @restaurante.eze - Comandado pelo empreendedor Marcelo Muniz, o Èze oferece o Riz aux Canard (R$ 92), um arroz caldoso de pato com cenoura e ervilha torta finalizado com magret de pato na brasa.

Boeuf Bourguignon do Ici Brasserie

ICI Brasserie | @icibrasserie - A casa de culinária francesa oferece em seu cardápio o Boeuf Bourguignon (R$ 91) – carne cozida em baixa temperatura, molho de vinho tinto, purê de batata, bacon, cenoura, cebola e cogumelo.

Gaarden Bar | @gaardenbar - O menu assinado pelo chef Enrique Paredes traz pratos saborosos e bem encorpados ideais para os dias de inverno, como Arroz com Rabada Gaarden (R$ 68), com legumes, rabada cozida na pressão e ovo estrelado que pode ser misturado ou consumido inteiro.

Hospedaria | @hospedariasp - O chef Fellipe Zanuto oferece o Arroz Cremoso (R$ 66), um arroz agulhinha puxado com creme de abóbora, legumes, queijo cremoso, mix de ervas, ovo mole e queijo meia cura, finalizado no forno à lenha.

Manduque Massas | @manduque.massas - O restaurante recém inaugurado no Mercado de Pinheiros traz Gnocchi com fonduta de parmesão (R$ 45), um gnocchi de batata com fonduta de parmesão gratinado, finalizado com molica.

Nonna Rosa | @osterianonnarosa - Para aproveitar a estação que está chegando, o italiano Nonna Rosa oferece em seu menu o Risotto di Baccalá (R$ 94), um risoto de bacalhau com cebolas crocantes e brócolis e o Gnocchi alla Coda di Bue (R$85), um gnocchi artesanal, com ragu de rabada e crocante de milho.

NOU | @nourestaurante - Para aproveitar a chegada do inverno, vale a pena experimentar o Confit de Pato ao vinho do porto com purê de mandioquinha e figo assado com presunto de parma e gorgonzola (R$ 91). Outra opção ideal para a estação é o Tortelloni de cordeiro (R$79) ao molho do assado com portobello e espinafre.

O Carrasco | @ocarrascobar - No segundo andar do Guilhotina, O Carrasco oferece o Camarão ao Curry com vagem, edamame e katsuobushi (R$ 129).

Panna Cotta | @pannacotta.cozinhadeverdade - Na Vila Olímpia, o restaurante comandado pela chef Elisa Jardim oferece o creme de abóbora com gengibre (R$ 29).

Posto 6 | @barposto6 - O Bar Posto 6 aquece os cliente com Lasagna Tradicional preparada com presunto, queijo, requeijão, molho ao sugo, gratinada com mussarela (R$ 62); e para os vegetarianos a casa oferece a Lasagna de berinjela, abobrinha, molho ao sugo, tomate, champignon, requeijão, gratinada com mussarela (R$ 64,80).

Rucola | @rucolasalada - O restaurante de gastronomia saudável também traz saborosas opções de pratos para se aquecer nesse inverno. O Zucca al Pesto (R$ 29) é uma deliciosa sopa de abóbora cabotiá, finalizada com pesto de rúcula e castanha do Pará, que acompanha torradas da casa com zaatar e parmesão.

Arroz de frutos do mato, do restaurante Trio

Trio | @trio.restaurante - Para se aquecer, a sugestão da casa é o saboroso Arroz de Frutos do Mato (R$ 90) feito com cogumelos e legumes grelhados ao molho gremolata e nozes caramelizadas.

Varanda Dinner | @varandadinner - Para se aquecer nos dias mais frios, peça o Galeto Teriyaki (R$ 90) com gergelim, molho teriyaki, purê de mandioquinha e quiabo.

