100 anos do milkshake: do tônico alcoólico ao ícone pop

Aprenda receitas de milkshake e a história por trás dele! Imagem gerada por IA

Com o termômetro batendo recordes de temperatura em todo o Brasil, nada como celebrar o centenário de uma bebida fresca e gostosa: o milkshake! A história do milkshake começou há 140 anos, mas foi só há 100 anos que ele se transformou na deliciosa combinação cremosa que conhecemos hoje.

Quem diria que aquela bebida que hoje nos refresca começou como um remédio alcoólico? Em 1885, o termo “milkshake” surgiu pela primeira vez para descrever uma mistura de leite, ovos e whisky – uma espécie de tônico fortificante que as pessoas tomavam acreditando que melhoraria a saúde.

Com o passar dos anos, por volta de 1900, o whisky deu lugar aos xaropes doces de chocolate, baunilha e morango, tornando-a mais acessível para todos, inclusive para as crianças.

Mas foi em 1922 que aconteceu a grande mudança. Dizem que Ivar “Pop” Coulson, funcionário de uma farmácia Walgreens de Chicago, teve a brilhante ideia de adicionar duas colheres de sorvete de baunilha ao tradicional leite batido. Nascia ali o milkshake moderno, cremoso e irresistível que conhecemos hoje!

‌



Curiosamente, no mesmo ano de 1922, o engenheiro Stephen Poplawski inventou o liquidificador – coincidência que parecia predestinada a impulsionar o sucesso do milkshake! Com essa nova tecnologia, preparar a bebida ficou muito mais fácil, e ela começou a se espalhar rapidamente pelas lanchonetes americanas.

Antes da criação do liquidificador elétrico, a bebida era uma simples mistura de gelo batido com leite, açúcar e saborizadores. A empresa Hamilton Beach revolucionou o processo quando criou um batedor chamado Cyclone Drink Mixer, com o motor no topo. Esse design continua sendo um dos mais populares na produção de milkshakes, pois deixa a bebida mais aerada e espumosa.

‌



Nos anos seguintes, outras inovações técnicas continuaram a aperfeiçoar a experiência: o refrigerador a gás freon (1926) permitiu armazenar sorvete com segurança, embora hoje esse gás não seja mais usado pelo dano que causa à camada de ozônio.

E até mesmo o canudo dobrável foi inventado por Joseph Friedman após observar sua filha tendo dificuldades para beber um milkshake com canudo reto em um copo alto. O inventor colocou um parafuso dentro do canudo, à época de papel, e com a ajuda de um fio dental criou dobras em sua superfície, permitindo que o canudo fosse dobrado. Detalhes que fizeram toda a diferença!

‌



Em 1936, outro avanço importante ocorreu quando o inventor Earl Prince criou um multiprocessador capaz de fazer cinco milkshakes de uma única vez. A rede Dairy Queen foi a primeira rede de fast food a adicionar a bebida ao cardápio em 1949.

Foi nos anos 1940 e 1950, com a ascensão das lanchonetes e do fast food nos EUA, que o milkshake se consolidou como ícone da cultura americana. Redes como McDonald’s e Dairy Queen começaram a vender a bebida em larga escala, transformando-o em um símbolo da juventude e do estilo de vida americano do pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, o milkshake se tornou mais que uma bebida: virou um ritual social, um pretexto para encontros entre amigos.

Curioso notar que Ray Kroc, o homem que expandiu o McDonald’s para todo o mundo, começou como um vendedor de maquinário que comprou os direitos de exclusividade de um aparelho para aumentar a produção de milkshakes nos restaurantes da rede. Mais tarde, ingressou como franqueado e comprou a rede dos irmãos McDonald.

Um dos lugares mais populares para tomar milkshake na década de 1950 eram as lojas da Woolworth, uma grande varejista criada em 1879 pelos irmãos Frank Winfield Woolworth e Charles Sumner Woolworth. Foi também nessa época que os milkshakes se espalharam pelo mundo, chegando a países como o Reino Unido e a Austrália.

Se hoje o milkshake faz parte do nosso imaginário cultural, devemos muito ao cinema e à televisão. Quem não se lembra da icônica cena de Pulp Fiction (1994), quando Mia Wallace (Uma Thurman) pede um milkshake de US$ 5 e impressiona Vincent Vega (John Travolta) com o sabor?

Na série Friends, um dos pôsteres mais famosos mostra os seis protagonistas dividindo milkshakes, reforçando a bebida como símbolo de encontros e momentos descontraídos. E na música, a canção “Milkshake” de Kelis, lançada em 2003, fez um sucesso mundialmente.

Enquanto nos Estados Unidos os sabores tradicionais como chocolate, baunilha e morango dominam as vendas, nós brasileiros temos nossos próprios favoritos. Segundo a Polar Shake, o mais novo desejo dos brasileiros que visitam Miami (EUA), os sabores mais procurados pelos brasileiros incluem Ovomaltine, paçoca, maracujá, caramelo, doce de leite, Nutella, coco com Nutella, flocos, abacaxi com coco e mousse de limão. Essa variedade mostra como adotamos e adaptamos essa bebida ao nosso paladar tropical.

Estudos da Universidade do Texas descobriram que um milkshake de chocolate pode ser uma excelente opção para recuperação muscular após exercícios físicos. Ou seja, é a desculpa perfeita para se refrescar depois daquela caminhada sob o sol!

Curiosidades sobre o milkshake

O milkshake chegou a se tornar símbolo de protesto no Reino Unido Imagem gerada por IA

Você sabia que o prazer de consumir um milkshake não está apenas no sabor, mas também na textura? Esse fenômeno, chamado “mouthfeel”, ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa, tornando a bebida ainda mais irresistível.

E para os amantes de política e história contemporânea, em 2019 o milkshake chegou a se tornar símbolo de protesto no Reino Unido, quando manifestantes jogavam milkshakes em políticos como forma de resistência. Esse ato peculiar foi chamado de “milkshaking”.

Outra invenção essencial para os amantes de milkshake hoje são as embalagens térmicas. Com elas, é possível pedir um milkshake para delivery e receber a bebida gelada e na textura ideal, como deve ser.

E você, com esse calor intenso, já tomou seu milkshake hoje?

RECEITAS DE MILKSHAKE

Milkshake clássico de chocolate

- 2 bolas de sorvete de chocolate

- 200ml de leite gelado

- 2 colheres de calda de chocolate

- Chantilly e raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o chantilly e as raspas. Sirva em um copo alto, decore com chantilly e raspas de chocolate.

Milkshake de Ovomaltine

- 3 bolas de sorvete de creme

- 150ml de leite gelado

- 3 colheres de Ovomaltine

- 1 colher de flocos crocantes

Modo de preparo: Bata o sorvete, o leite e 2 colheres de Ovomaltine no liquidificador. Coloque em um copo, finalize com mais uma colher de Ovomaltine por cima e os flocos crocantes.

Milkshake de paçoca

- 2 bolas de sorvete de creme

- 200ml de leite

- 4 paçocas

- Calda de caramelo a gosto

Modo de preparo: Esmague 3 paçocas, coloque no liquidificador com o sorvete e o leite, bata bem. Sirva no copo, decore com a paçoca restante esfarelada e um fio de calda de caramelo.

Milkshake de frutas tropicais

- 1 bola de sorvete de creme

- 1 bola de sorvete de coco

- 100ml de leite de coco

- 100g de abacaxi fresco

- 1 banana madura

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Sirva decorado com uma fatia de abacaxi na borda do copo.

Milkshake vegano de chocolate

- 2 bananas congeladas

- 200ml de leite vegetal (amêndoas, coco ou aveia)

- 2 colheres de cacau em pó

- 1 colher de mel ou agave (opcional)

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar cremoso. Esta versão não leva sorvete, mas as bananas congeladas garantem a cremosidade.

Dica: Para deixar seu milkshake ainda mais especial, congele o copo por cerca de 15 minutos antes de servir. Isso mantém a bebida gelada por mais tempo – perfeito para esses dias de calor intenso!

