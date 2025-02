18 receitas irresistíveis com figo, a fruta de 2025 De pratos gourmet a drinks: descubra por que o figo é a nova obsessão dos chefs e foi eleita a fruta do ano Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 24/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/02/2025 - 02h00 ) twitter

Petros Saláta - Petros Gustavo Pitta

A consultoria americana Baum + Whiteman elegeu o figo como a fruta de destaque para 2025. Esta escolha não poderia ser mais acertada, considerando a versatilidade, os benefícios nutricionais e a rica história cultural desta fruta.

“Você os encontra sobre pizzas (junto com queijo azul), em sanduíches de focaccia modernos (às vezes com a igualmente moderna mortadela), em tábuas de frios, em saladas (com queijo de cabra e rúcula)… e até em massas, combinados com presunto cru ou guanciale e um pouco de pecorino”, escreveu a consultoria sobre os figos em seu relatório anual.

E completam: “A geleia de bacon e figo é um sucesso em hambúrgueres com queijo. As folhas do figo não podem ser comidas cruas, mas rendem um xarope adocicado e herbáceo para sorvetes e um óleo aromatizado perfeito para regar peixes grelhados. Se quiser impressionar, pode rechear uma codorna com figo e pancetta e assála envolta em folhas de figueira”, ensina a consultoria.

Essas várias ideias de preparo são fascinantes. E, se você observou nos exemplos, o figo é versátil: pode ser usado em receitas doces e salgadas. E, embora popularmente considerado uma fruta, o figo é uma flor invertida, com uma estrutura botânica única que abriga pequenas flores que se desenvolvem em frutos com sementes. O figo é tecnicamente uma infrutescência (sicônio) e, por incrível que pareça, pertence à mesma família das amoras e jacas (Moraceae).

‌



O figo (Ficus carica) tem suas raízes no Oriente Médio e região mediterrânea ocidental, particularmente nas áreas que hoje compreendem Turquia, Síria e Irã. Com evidências de cultivo datando de 11.400 anos atrás, é considerada uma das primeiras plantas domesticadas pela humanidade.

No Brasil, estamos em plena época de consumo, que vai de dezembro a março. Nessa época, os preços estão até quatro vezes mais baixos. E a produção é liderada por São Paulo e Rio Grande do Sul. Conheça outras frutas, verduras e legumes do verão.

‌



Benefícios nutricionais do figo

1. Fibras, que ajudam na regulação intestinal, controle glicêmico e dão sensação de saciedade;

2. Contém antioxidantes, antocianinas e flavonoides;

‌



3. Vitaminas e minerais, como A, B1, B2, C, K e E, potássio, cálcio, ferro, fósforo, magnésio;

3. Benefícios para a saúde, como redução do colesterol, fortalecimento do sistema imunológico, saúde da pele e controle da pressão arterial.

Dicas de conservação e consumo de figo

1. Seleção:

Escolha figos firmes mas macios ao toque;

Cor uniforme e característica da variedade;

Sem manchas ou machucados.

2. Armazenamento:

Temperatura ambiente se consumir em 1 a 2 dias;

Geladeira por até 1 semana;

Congelador (já processados, como pasta ou purê sem casca) por até 6 meses.

3. Preparação:

Lave delicadamente antes do uso e pode usar a casa;

Para sobremesas, prefira figos mais maduros;

Para saladas, use figos mais firmes;

Para grelhar, coloque um fio de azeite ou manteiga em uma frigideira e deixe eles virados até dourar;

Outra opção de figos grelhados e fazer o mesmo processo só que passando as metades dos figos no açúcar para ficar caramelizados;

Usos culinários do figo

· Coberturas de pizzas

· Recheio de sanduíches gourmet

· Complemento de tábuas de frios

· Ingrediente para saladas sofisticadas

· Conservas e geleias

· Sobremesas

Harmonizações com figo

· Queijos (especialmente de cabra e gorgonzola);

· Presunto cru;

· Nozes e amêndoas;

· Mel;

· Vinagre e creme balsâmico

Receitas doces com figo

1. Geleia de figo

Ingredientes:

1kg de figos maduros

800g de açúcar

Suco de 1 limão

1 xícara de água

Modo de preparo:

1. Lave e corte os figos

2. Cozinhe com água e açúcar em fogo baixo

3. Adicione suco de limão

4. Cozinhe até ponto de geleia (40 min)

5. Armazene em potes esterilizados

2. Torta de figo

Ingredientes da massa:

2 xícaras de farinha

125g de manteiga

1 ovo

3 colheres de açúcar

Recheio:

Figos frescos fatiados

Creme de baunilha

Mel

3. Torta de figo com amêndoas

Ingredientes da massa:

200g de farinha de trigo

100g de manteiga gelada em cubos

2 colheres de sopa de açúcar

1 gema

2 colheres de sopa de água gelada

Recheio:

100g de farinha de amêndoas

100g de açúcar

100g de manteiga

2 ovos

6 figos frescos fatiados

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo:

1. Misture os ingredientes da massa até formar uma bola homogênea

2. Leve à geladeira por 30 minutos

3. Abra a massa e forre uma forma de torta

4. Préasse a 180°C por 10 minutos

5. Para o recheio, bata a manteiga com o açúcar

6. Adicione os ovos e a farinha de amêndoas

7. Espalhe o creme sobre a massa préassada

8. Cubra com as fatias de figo

9. Asse por mais 2530 minutos

10. Finalize com mel

4. Figos caramelizados com sorvete

Ingredientes:

6 figos frescos cortados ao meio

1/4 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1/4 xícara de vinho do Porto (opcional)

Sorvete de sua preferência

Modo de preparo:

1. Derreta a manteiga em fogo médio

2. Adicione o açúcar e cozinhe até caramelizar

3. Coloque os figos e cozinhe por 5 minutos

4. Adicione o vinho do Porto e cozinhe por mais 1 minuto

5. Sirva quente com sorvete

5. Brownie de figo com chocolate

Ingredientes:

120g de manteiga

200g de açúcar

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

90g de farinha de trigo

30g de cacau em pó

1/4 colher de chá de sal

200g de chocolate meio amargo picado

200g de figos frescos picados

Modo de preparo:

1. Préaqueça o forno a 180°C

2. Derreta a manteiga

3. Misture açúcar, ovos, manteiga e baunilha

4. Adicione farinha, cacau e sal

5. Incorpore o chocolate e os figos

6. Asse por 25 minutos

6. Doce de figo em calda

Ingredientes:

1 kg de figos frescos

500g de açúcar

1 xícara (240ml) de água

Suco de 1 limão

Cravodaíndia a gosto (opcional)

Modo de preparo:

1. Lave bem os figos e retire os cabinhos

2. Em uma panela grande, coloque os figos, o açúcar, a água, o suco de limão e os cravosdaíndia

3. Leve ao fogo médio e cozinhe por 45 minutos a 1 hora

4. Mexa ocasionalmente até a calda engrossar e os figos ficarem macios

5. Retire do fogo e deixe esfriar completamente antes de servir

7. Compota de figos

Ingredientes:

Figos inteiros (cerca de 1kg)

500g de açúcar

2 paus de canela

6 cravos-da-índia

2 xícaras de água

Casca de 1 limão

Modo de preparo:

1. Lave bem os figos e faça um pequeno corte em cruz na base

2. Em uma panela, faça uma calda com o açúcar e a água

3. Adicione a canela, os cravos e a casca de limão

4. Coloque os figos e cozinhe em fogo baixo até ficarem macios

5. A calda deve estar em ponto de fio

8. Bolo de figo

Ingredientes:

3 ovos

2 xícaras de açúcar

2 xícaras de farinha

1 xícara de leite

1/2 xícara de óleo

2 xícaras de figos picados

1 colher de sopa de fermento

Canela em pó a gosto

Cobertura:

Calda de caramelo

Figos frescos para decorar

Modo de preparo:

1. Bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro

2. Adicione o óleo e o leite, misturando bem

3. Incorpore a farinha aos poucos

4. Por último, adicione os figos picados e o fermento

5. Despeje em forma untada e enfarinhada

6. Asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos

7. Após esfriar, cubra com calda de caramelo e decore com figos frescos

9. Geleia de figo e vinho tinto

Ingredientes:

1½ xícara (chá) de figo seco (cerca de 250 g)

1 xícara (chá) de vinho tinto

1 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de açúcar

1 canela em rama

1 anisestrelado

Modo de preparo:

1. Corte os figos em cubinhos e coloqueos em uma panela pequena.

2. Adicione água, vinho, açúcar, canela e anis estrelado. Misture e leve ao fogo médio até ferver.

3. Abaixe o fogo e cozinhe por 30 minutos com a tampa entreaberta, mexendo ocasionalmente.

4. Retire a canela e o anisestrelado. Amasse os figos com as costas da colher.

5. Transfira a geleia quente para potes de vidro esterilizados.

Receitas salgadas com figo

1. Salada de figo com queijo de cabra

Ingredientes:

Folhas verdes variadas

Figos frescos cortados

Queijo de cabra

Nozes

Vinagre balsâmico

Azeite

2. Bruschetta de figo e presunto cru

Ingredientes:

Fatias de pão italiano

Figos frescos em rodelas ou cortados no sentido do comprimento

Presunto cru

Queijo brie

Mel

Azeite

3. Salada de figo com presunto parma

Ingredientes:

150g de rúcula

6 figos frescos em quartos

100g de presunto parma

50g de queijo gorgonzola

Nozes picadas a gosto

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

1. Lave e seque a rúcula

2. Disponha as folhas em um prato

3. Adicione os figos e o presunto

4. Esfarele o gorgonzola por cima

5. Polvilhe as nozes

6. Misture azeite, mel e vinagre para o molho

7. Tempere com sal e pimenta

8. Regue a salada na hora de servir

4. Bruschetta de figo e queijo de cabra

Ingredientes:

1 baguete cortada em fatias

4 figos frescos fatiados

200g de queijo de cabra

2 colheres de sopa de mel

Azeite extra virgem

Tomilho fresco

Pimentadoreino moída na hora

Modo de preparo:

1. Torre as fatias de pão

2. Espalhe o queijo de cabra

3. Disponha as fatias de figo

4. Regue com mel e azeite

5. Finalize com tomilho e pimenta

5. Risoto de figo com gorgonzola

Ingredientes:

400g de arroz arbóreo

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

120ml de vinho branco seco

1,2L de caldo de legumes quente

150g de queijo gorgonzola

6 figos frescos em quartos

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta a gosto

Queijo parmesão ralado para finalizar

Modo de preparo:

1. Refogue cebola e alho no azeite e manteiga

2. Adicione o arroz e torre por 2 minutos

3. Acrescente o vinho e deixe evaporar

4. Adicione o caldo aos poucos, mexendo sempre

5. Quando o arroz estiver al dente, adicione o gorgonzola

6. Incorpore os figos delicadamente

7. Finalize com parmesão ralado

6. Massa com figos, gorgonzola e nozes

Ingredientes:

500g de massa tipo tagliatelle

6 figos frescos em fatias

200g de gorgonzola

100g de nozes picadas

200ml de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

Folhas de sálvia fresca

Modo de preparo:

1. Cozinhe a massa em água salgada

2. Em uma frigideira, derreta a manteiga

3. Adicione o creme de leite e o gorgonzola

4. Misture até o queijo derreter

5. Acrescente os figos e as nozes

6. Incorpore a massa cozida

7. Finalize com sálvia fresca

7. Pizza de figo e presunto parma

Ingredientes:

Massa de pizza

6 figos frescos fatiados

150g de presunto parma

200g de mussarela

Queijo gorgonzola a gosto

Rúcula fresca

Azeite de oliva

Mel para finalizar

Modo de preparo:

1. Abra a massa de pizza

2. Distribua a mussarela

3. Leve ao forno préaquecido a 250°C

4. Quando o queijo derreter, adicione os figos e o gorgonzola

5. Asse por mais alguns minutos

6. Ao retirar do forno, coloque o presunto parma e a rúcula

7. Finalize com um fio de mel e azeite

8. Salada de figo com queijo brie

Ingredientes:

Mix de folhas verdes

6 figos frescos em quartos

200g de queijo brie

100g de amêndoas laminadas

Vinagre balsâmico reduzido ou crema balsâmico

Azeite extra virgem

Sal e pimentadoreino

Mel

Modo de preparo:

1. Torre as amêndoas laminadas

2. Arrume as folhas em uma travessa

3. Disponha os figos e o queijo brie em fatias

4. Espalhe as amêndoas

5. Tempere com sal e pimenta

6. Regue com azeite, vinagre balsâmico e mel

9. Terrine de figo e nozes

Ingredientes:

300g de cream cheese à temperatura ambiente

200g de queijo de cabra

12 figos frescos fatiados

150g de nozes picadas

2 colheres de sopa de mel

Sal e pimenta branca a gosto

Tomilho fresco

Modo de preparo:

1. Misture o cream cheese com o queijo de cabra

2. Tempere com sal, pimenta e tomilho

3. Forre uma forma de terrine com filme plástico

4. Faça camadas alternadas de creme e figos

5. Finalize com nozes e mel

6. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas

7. Sirva com torradas ou grissinis

Pratos com figo em restaurantes do rio de janeiro e são paulo

Altruísta Osteria e Enoteca

Prato: Fichi e Formaggio Di Capra

Descrição: Mix de folhas, figo assado, queijo de cabra, mel e nozes.

Preço: R$ 64

Instagram: @altruista.osteria

Endereço: Alameda Campinas, 952, Jardins, São Paulo/SP

Amêlie Crêperie

Prato: Île SaintLouis

Descrição: Queijo brie, presunto de parma, crocante de parma, figos confit ou pera confitada (disponibilidade sazonal), mel trufado e farofa de nozes.

Preço: R$ 66

Instagram: @ameliecreperie

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2150 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Arabia

Prato: Salada de Figo

Descrição: Salada de folhas, figo fresco, queijo tipo halloumi grelhado, temperada com molho à base de tamarindo.

Preço: R$ 71 (inteira)

Instagram: @restaurantearabia

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1397 Jardim Paulista, São Paulo/SP

Baleia Rooftop

Prato: Salada Baleia

Descrição: Rúcula, radicchio, alface romana e americana, figo caramelizado, queijo azul e molho balsâmico com mel.

Preço: R$ 92

Instagram: @baleiarooftop

Endereço: Rua Lício Nogueira, 92 Itaim Bibi, São Paulo/SP

Cantina Piovanelli

Prato: Tortelli de Pistache

Descrição: Massa de pistache recheada com presunto de parma, ricota e figo ao molho de pistache.

Preço: R$ 108

Instagram: @cantinapiovanelli

Endereço: Rua Antonino Dias Bastos, 21, loja 5, Centro, São Roque–SP

Elea Forneria

Prosciutto & Alho Negro Lais Acsa

Prato: Prosciutto & Alho Negro

Descrição: Pelati, prosciutto, alho negro, mozzarella, gorgonzola dolce, rúcula selvática e figo.

Preço: R$ 65

Instagram: @eleaforneria

Endereço: Rua Florinéia, 270 Água Fria, São Paulo/SP

Figo

Prato: Pizza autoral *Figo*

Descrição: Molho de tomate, figo, fior di latte, gorgonzola, basilisco fresco e redução de balsâmico.

Preço: R$ 55

Instagram: @figo.br

Endereço: Rua Itapeti, 24 Tatuapé, São Paulo/SP

Flora Bar

Prato: Figus Carica

Descrição: Gin em cocção com endro, vermute noilly prat dry, calda de figo, suco de limão e espuma de pepino e endro.

Preço: R$ 46

Instagram: @florabar.sp

Endereço: Rua Padre João Manuel, 795 Jardim Paulista, São Paulo/SP

Il Carpaccio

Torta de Figo Ricardo Dangelo

Prato: Torta de Figo

Descrição: Massa macia e morninha de amêndoas recheada com compota de figo com vinho e servida com sorvete soft de baunilha tirado na hora.

Preço: R$ 55

Instagram: @ilcarpacciorestaurante

Endereço: Rua Jeronimo da Veiga, 382 – Itaim, São Paulo/SP

Marena Cucina

Prato: Burrata artesanal Fichi & Aceto

Descrição: Burrata, figo grelhado e prosciutto.

Preço: R$ 89

Instagram: @marenacucina

Endereço: Rua Pais de Araújo, 138 Itaim Bibi, São Paulo/SP

Mediterrain Padaria Artesanal

Prato: Fatia de pão de longa fermentação natural com figo

Descrição: Creme de abacate, coalhada seca de ovelha, figo fresco, blueberry, dill e folhas de hortelã, finalizado com gergelim tostado e mel.

Preço: R$ 48

Instagram: @mediterrainpadaria

NOU

Prato: Bowl vegano

Descrição: Mix de folhas, abóbora, aspargos, ervilha torta, figo, quinoa, homus, edamame, semente de abóbora ao molho de Tahine.

Preço: R$ 75

Instagram: @nourestaurante

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 419 Pinheiros, São Paulo/SP

Petros Greek Taverna

Prato: Petros Saláta

Descrição: Mix de folhas, queijo de cabra, presunto parma, figo, mel orgânico e pinoli.

Preço: R$ 54

Instagram: @petrosgreektaverna

Quichiki! Tortas e Quiches

Quiche de gorgonzola e figos - Quichiki Ricardo D'angelo

Prato: Quiche de Gorgonzola com figos verdes

Descrição: Quiche artesanal com gorgonzola e figos verdes.

Preço: R$ 110

Instagram: @quichiki_quiches

Tartuferia San Paolo

Prato: Insalata di Fichi con Formaggio di Capra

Descrição: Mix de folhas ao molho de limãosiciliano, figos com mel com trufas, queijo de cabra, nozes tostadas e creme balsâmico.

Preço: R$ 63

Instagram: @tartuferiaoficial

Endereço: Rua Oscar Freire, 155, Jardins, São Paulo/SP

Tuy Cocina

Prato: Tostada Jamón, Queijo de cabra e figo

Descrição: Tostada de jamón com queijo de cabra, figo e mel com trufas.

Preço: R$ 38,90

Instagram: @tuycocina

Endereço: Rua Padre João Manuel, 1156 Jardim Paulista, São Paulo/SP

