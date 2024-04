26 receitas de pudim e dicas para o preparo perfeito

Alto contraste

Pudim tem até um dia comemorativo no Brasil Pudim tem até um dia comemorativo no Brasil (Freepik/@vecstock)

Não como tanto pudim quanto eu gostaria. Só me dou esse luxo quando estou com a enzima que ajuda a digerir a lactose. Mas sinto muita saudade do sabor aveludado e delicioso de um clássico pudim de leite (sim, eu sou do time do pudim sem furinhos!).

E, como toda comida antiga e popular, a história do pudim é controversa. A versão mais difundida vem dos tempos da Roma Antiga. Lá, os romanos preparavam um prato chamado sagina, feito com ovos batidos, leite e mel.

Há quem acredite que o pudim foi inventado em Portugal, no século XVI, por um abade português. Ele mantinha a receita do Pudim de Priscos, um sucesso da culinária portuguesa, em absoluto segredo. Vários confeiteiros tentaram copiar o doce. Mas só teriam conseguido depois da morte do abade, quando os ingredientes secretos foram revelados: açúcar, gemas, água e toucinho de porco.

É comum também chamar de pudim os preparos salgados. A palavra pudim deriva da palavra francesa pouding, que era usada inicialmente para misturas salgadas de carne e massa cozida. Na Inglaterra, o pudim era feito com carne, como o black pudding.

Na França, o flan era uma sobremesa popular à base de ovos e leite. O flan tem uma consistência mais leve, que remete à gelatina, ingrediente que muita gente coloca em seus preparos para agilizar e garantir o sucesso do preparo. A palavra flan vem do alemão antigo flado. Virou flaon até ser chamado de flan.

Ao dominar a forma de preparo clássico do pudim, os cozinheiros do mundo inteiro foram adaptando a receita aos ingredientes e preferências locais. No Brasil e em países de influência portuguesa, o pudim de leite ou de leite condensado são os mais populares.

O brasileiro é tão fanático por pudim que o doce tem até data própria: 22 de maio é o Dia Nacional do Pudim. No Brasil, uma receita de pudim de nata foi oficialmente registrada em 1840, em O Cozinheiro Imperial, primeiro livro de cozinha editado no país. Nos Estados Unidos, o Dia Nacional do Pudim de Ameixa é celebrado em 12 de fevereiro.

Já por aqui, a gente encontra pudim de leite, de leite condensado, de coco, de pão, de brigadeiro, de café, de tapioca, de Nutella, de Leite Ninho, feitos com liquidificador, assados ou que vão direto para a geladeira, boca de fogão, forno ou airfryer (veja receitas abaixo).

Marcos André Martins, fundador da Senhor Pudim (@senhor_pudim), leva tão a sério essa paixão nacional que, na sua nova loja, lançou até produtos derivados de pudim, como sorvete com pedaços de pudim e pipocas gourmet inspiradas em sabores de pudim.

As brasileiras fazem até batalha de pudim! Esse vídeo abaixo viralizou com as amigas competindo para ver quem desenforma o pudim perfeitamente e sem dar problema. Eu só fiquei pensando em quem comeu todos aqueles pudins.

DICAS DE PREPARO PARA O PUDIM PERFEITO

• Calda: em uma panela de fundo largo, derreta 2 xícaras de açúcar até ficar dourado. Adicione uma xícara (chá) de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre uma forma com furo no meio com a calda e reserve;

• Fazer o caramelo do pudim e “untar” a forma com buraco no meio, no fundo e nas laterais;

• Outra opção é deixar o caramelo só no fundo e untar as laterais da forma com manteiga sem sal;

• Pudim com furinhos: bater pouco e levar ao forno alto (220 °C) pelo tempo indicado na receita;

• Pudim sem furinhos: bater muito no liquidificador, de 10 a 20 minutos, e assar em fogo médio (180 °C), também pelo tempo proposto na receita;

• Assar em banho-maria, em forno preaquecido a 180 °C. O banho-maria garante o cozimento completo e a cremosidade. A água deve estar quente e ocupar 2/3 da forma;

• Depois de colocar a massa batida na forma, tampar com papel-alumínio. Se não tiver papel alumínio, tampe com outra forma ou uma forma de silicone. Cobrir o pudim evita que forme crosta em cima;

• Respeite o tempo de assamento/cozimento indicado na receita;

• Tire do forno e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente;

• Leve para a geladeira e deixe pelo menos 5 horas gelando. Pode ficar até 24 horas na geladeira;

• Retire da geladeira e passe delicadamente uma faca sem serra e sem ponta (ou espátula de doce) por toda a lateral da forma para soltar o pudim;

• Incline levemente a forma e apoie a faca sobre o pudim, fazendo entrar um pouco de ar na forma;

• Passe o fundo da forma com a calda pela boca do fogão por cerca de 1 minuto. Assim, a calda fica mais fluída e o pudim vai soltar mais facilmente;

• Desenformar em um prato grande e com bordas laterais para não escorrer a calda para fora;

• É muito importante que o pudim esteja completamente frio na hora de desenformar para não quebrar, alerta Marcos André Martins, da Senhor Pudim (veja receita de pudim de tapioca com dois tipos de caldas abaixo).

1 - Pudim de leite condensado sem furinhos

Ingredientes

Calda

2 xícaras de açúcar

1 xícara de água

Pudim

3 ovos

2 latas de leite condensado

2 latas de leite integral

4 xícaras de açúcar para fazer o caramelo

Modo de preparo:

Calda — Em uma panela de fundo largo, derreta 2 xícaras de açúcar até ficar dourado. Adicione uma xícara (chá) de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre uma forma com furo no meio com a calda e reserve;

Pudim — Pré-aqueça o forno por 15 minutos. Ferva uma caneca de água para cozinhar o pudim em banho-maria. Faça o caramelo com 4 xícaras de açúcar e unte a forma. Bata no liquidificador os 3 ovos, as 2 latas de leite condensado e as 2 latas de leite integral. Bata muito todos os ingredientes, por pelo menos 10 minutos. Depois de untar a forma com o caramelo, despeje a massa do liquidificador na forma. Ponha o pudim para cozinhar no forno médio, em banho-maria, por aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Retire do forno, deixe esfriar por 2 horas. Leve a forma para a geladeira de um dia para o outro (24 horas). Siga as dicas acima para desenformar.

2 - Pudim de leite

Ingredientes

Calda

2 xícaras de açúcar

1 xícara de água

Pudim

1 lata de leite condensado

2 medidas (da lata) de leite integral

3 ovos

Modo de preparo

Calda — em uma panela de fundo largo, derreta 2 xícaras de açúcar até ficar dourado. Adicione uma xícara (chá) de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre uma forma com furo no meio com a calda e reserve.

Pudim — Em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim e despeje na forma reservada. Cubra com papel alumínio e leve ao forno em temperatura média (180 °C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de frio, leve para gelar por cerca de seis horas. Desenforme e sirva a seguir.

3 - Pudim de maria mole da Helena

Ingredientes

Calda

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de água

Pudim

1 xícara de açúcar (para caramelizar a forma)

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite sem soro

1 vidro de leite de coco

1 pacote de maria mole

1 pacote de gelatina sem sabor (em pó)

Leite morno para hidratar/dissolver (½ xícara ou menos)

Modo de fazer

Calda — Coloque a xícara de açúcar numa panela e deixe caramelizar sozinho em fogo baixo. Quando começar a caramelizar mexa para misturar e ficar tudo homogêneo.

Pudim — Junte numa vasilha pequena o pó da maria mole e da gelatina e misture. Acrescente o leite morno em colheradas e misture até dissolver. Umas 5 ou 6 colheres são suficientes. Bata no liquidificador essa mistura da gelatina e da maria mole com os demais ingredientes por 5 minutos em velocidade alta. Desligue e despeje na forma caramelizada e leve à geladeira para endurecer. Na hora de servir, balance levemente e ele deve se soltar. Se não soltar, passe uma faca lisa em volta para entrar o ar e desenforme em prato grande com borda (para a calda não vazar).

4 - Pudim sem leite e sem lactose da Helena

Ingredientes

Calda

1 xícara de açúcar

1 xícara de água

Pudim

6 ovos

400 ml de leite de coco

1 ½ xícara de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres de amido de milho

Modo de fazer

Calda — Caramelize o açúcar e junte a água e mexa até ficar homogênea. Despeje na forma, de forma a untar toda a área e reserve.

Pudim — Peneire os 6 ovos e junte tudo no liquidificador. Bata por 2 minutos na velocidade máxima. Despeje na forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C, em banho-maria, por 1 hora. Espete um palito antes de tirar para certificar-se de que endureceu. Deixe 4 horas na geladeira, antes de desenformar e servir.

5 - Pudim de fogão

Ingredientes

3 ovos

1 caixinha de leite condensado

1 caixinha de leite (medida na de leite condensado)

Modo de preparo

Calda — em uma panela de fundo largo, derreta 2 xícaras de açúcar até ficar dourado. Adicione uma xícara (chá) de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre uma forma com furo no meio com a calda e reserve;

Pudim — Bater tudo por uns 3 minutos para não ficar com cheiro de ovo. Colocar peneirado na forma untada com a calda. Cozinhar por 35 minutos no fogo em banho-maria, coberto por papel alumínio em uma forma de buraco.

6 - Crème brulée

Ingredientes

5 gemas

250 ml de creme de leite fresco

200 ml de leite

120 ml de mel

Sementes de 1 fava de baunilha (ou 3 gotas de essência de baunilha)

20 g de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

Leve o leite ao fogo e junte as sementes da fava de baunilha (corte a fava no meio e raspe as sementes). Deixe ferver e desligue. Esfrie o leite rapidamente em uma bacia com gelo. Pré-aqueça o forno em 150 °C. Bata as gemas com açúcar até ficarem esbranquiçadas, juntando o mel em fio só no final. Em uma tigela que possa ir ao fogo, em banho-maria, coloque o leite, acrescente o creme de leite e os ovos batidos e mexa sem parar até ficar cremoso. Divida a mistura em seis potinhos. Leve ao forno em banho-maria por 1h30, pelo menos, até ficar bem amarelinho. Não deixe a água da forma ferver para o creme não talhar. Retire do forno e do banho-maria e deixe esfriar em temperatura ambiente. Polvilhe com açúcar e queime com um maçarico.

7 - Pudim de laranja sem forno

Ingredientes

Calda

1 xícara (200ml) de açúcar

½ xícara de suco de laranja

Pudim

1 caixinha de leite condensado 395g

1 caixinha de creme de leite 200g

200ml de leite

200ml de suco de laranja

2 pacotinhos de 12g cada de gelatina sem sabor e incolor já dissolvida conforme instruções contidas na embalagem.

Modo de preparo

Calda — Derreta o açúcar em fogo baixo. Quando estiver totalmente derretido, acrescente o suco de laranja e misture bem.

Pudim — Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite, o suco de laranja e a gelatina dissolvida. Unte a forma com a calda e despeje o creme batido. Leve para a geladeira por pelo menos 3 horas para poder desenformar.

8 - Pudim de milho

Ingredientes

600 gramas de milho-verde

3 xícaras de chá de leite

1 lata de leite condensado

⅓ de xícara de chá de leite de coco

5 ovos

Calda

1 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Bata o leite e o milho-verde no liquidificador. Peneire e coloque de volta no liquidificador. Coloque o leite de coco, o leite condensado e os ovos no liquidificador e bata. Derrame a mistura na forma com a calda de açúcar derretida. Coloque a forma em uma panela com tampa que feche muito bem por 40 minutos no fogo em banho-maria. Após o processo, coloque na geladeira por 3 horas. Desenforme.

9 - Brigadeirão

Ingredientes

1 leite condensado

1 lata de creme de leite

1 xícara (chá) de chocolate em pó

4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

3 ovos

1 xícara (chá) de chocolate granulado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado com o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até que a mistura fique homogênea. Despeje em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) untada com manteiga. Cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180ºC), preaquecido, em banho-maria, até ficar firme por cerca de 1 hora e meia. Deixe esfriar e leve para a geladeira por 6 horas. Desenforme e decore toda a superfície com o granulado.

10 - Pudim de iogurte

Ingredientes

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

Meia xícara de chá de água quente

Pudim

1 leite condensado (lata ou caixinha)

1 medida (da lata) de leite integral

1 pote de iogurte integral (170 g)

3 ovos

Modo de preparo

Calda — Em uma panela derreta o açúcar até ficar dourado. Junte a água quente, mexa com uma colher de cabo longo e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com esta calda uma forma com furo central (de 19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim — Em um liquidificador bata todos os ingredientes até que fique homogêneo. Despeje na forma caramelada, cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria em forno médio (180 °C) por cerca de 1 hora e 30 minutos. Espere esfriar e leve à geladeira para gelar por cerca de 3 horas. Desenforme e sirva.

11 - Pudim de queijo light

Ingredientes

Calda

1/2 xícara (chá) de açúcar

4 colheres (sopa) de água fervente

Pudim

1 leite condensado light

1 ½ lata de leite desnatado

2 xícaras (chá) de queijo minas padrão ralado

3 ovos

Modo de preparo

Calda — Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo deixando derreter suavemente. Quando estiver bem dourado, junte a água fervente e mexa. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim — Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até que fique uma mistura homogênea. Despeje na forma reservada, cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria, em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de frio, leve à geladeira por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva.

12 - Pudim de Leite Ninho

Ingredientes

3 ovos

2 gemas

½ xícara (chá) de açúcar demerara

1 ½ xícara (chá) de leite em pó Ninho

2 xícaras (chá) de água

2 colheres (sopa) de leite em pó Ninho para finalizar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Despeje em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro), untada com manteiga. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180 °C), em banho-maria, por cerca de 1h30. Depois de frio, leve para gelar por pelo menos 2 horas. Desenforme, polvilhe o Leite Ninho e sirva.

13 – Pudim de café

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de água quente

Pudim

1 leite condensado (lata ou caixinha) 395 g

2 medidas (da lata ou caixinha) de leite

2 colheres (sopa) de café em pó

3 ovos

Modo de preparo

Calda — Em uma panela derreta o açúcar até ficar dourado. Junte a água quente, mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) com esta calda e reserve.

Pudim — Em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim. Despeje na forma reservada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180 °C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1h30. Depois de frio, leve para gelar por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva.

14 – Pudim de doce de leite

Ingredientes

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de água quente

Pudim

395g de doce de leite

2 medidas (da lata) de leite integral

3 ovos

Modo de preparo

Calda — Em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até ficar dourado. Junte a água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim — Em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim e despeje na forma reservada. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180 °C), em banho-maria, por cerca de 1h30. Depois de frio, leve para gelar por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva.

15 – Pudim de limão

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

1meia xícara (chá) de água fervente

Pudim

1 lata/caixa de leite condensado 395 g

4 colheres (sopa) de suco de limão

1 e meia xícara (chá) de leite

3 ovos

2 colheres (sopa) de raspas da casca de limão

Modo de preparo

Calda — Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar. Leve ao fogo baixo deixando derreter suavemente. Quando estiver bem dourado, junte a água fervente e mexa. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar. Forre uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) com esta calda e reserve.

Pudim — Em um liquidificador, bata o leite condensado com o suco de limão. Depois de bem batido, acrescente o leite, os ovos e por último as raspas. Misture bem, despeje na forma caramelizada e cozinhe em banho-maria, em forno médio (180 °C), por cerca de 1h30. Leve à geladeira para gelar por pelo menos duas horas e sirva.

16 – Pudim de pão de mel

Ingredientes

1 lata/caixa de leite condensado de 395g

2 xícaras (chá) de leite integral

3 ovos

3 colheres (sopa) de mel

½ colher (chá) de chocolate em pó (pelo menos 50%)

1 pitada de cravo em pó

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Despeje em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) untada com manteiga e leve ao forno médio-alto (200 °C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos ou até que esteja firme. Retire, espere esfriar e desenforme. Polvilhe com chocolate em pó.

17 – Pudim de pão

Ingredientes

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de água

Pudim

4 ovos

1 lata/caixa de leite condensado de 395 g

2 medidas (da lata) de leite integral

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

1 pitada de cravo em pó

1 pitada de canela em pó

3 pães franceses amanhecidos picados (ou 6 fatias de pão de forma)

½ xícara (chá) de uva-passa (opcional)

Modo de preparo

Calda — Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar. Leve-a ao fogo baixo deixando o açúcar derreter suavemente. Quando ele estiver bem dourado, junte a água fervente e mexa. Deixe a mistura ferver até se dissolverem os torrões de açúcar. Forre uma forma grande com furo central (23 cm de diâmetro) com esta calda e reserve.

Pudim — Em um liquidificador, bata os ingredientes e despeje sobre a calda. Se desejar, depois de bater, misture meia xícara (chá) de uvas-passas sem sementes e continue seguindo a orientação da receita. Cubra com papel-alumínio e leve a forma ao forno médio (180 °C), preaquecido, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Espere o pudim esfriar e leve à geladeira por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva gelado.

18 – Pudim de leite condensado na airfryer

Ingredientes

Calda

½ xícara (chá) de açúcar

Pudim

1 lata/caixa de leite condensado de 395 g

500 ml de leite integral

3 ovos

Modo de preparo

Calda — Pré-aqueça a airfryer a 160 °C. Em uma panela derreta o açúcar em fogo baixo até ficar dourado. Adicione a água com cuidado e continue mexendo em fogo baixo até que o caramelo fique com a textura lisa e engrosse. Despeje a calda em uma forma de furo central (18 cm de diâmetro). Reserve.

Pudim — Em um liquidificador bata o leite condensado, o leite e os ovos. Despeje a mistura sobre o caramelo frio. Coloque a forma do pudim em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) com água até a metade e coloque dentro da airfryer por 30 minutos, pelo menos. Se ainda estiver mole, coloque por mais 10 minutos. Retire a forma e deixe o pudim esfriar. Leve à geladeira por cerca de 4 horas. Desenforme e sirva.

19 – Pudim de coco

Ingredientes

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

meia xícara (chá) de água fervente

Pudim

1 lata/caixa de leite condensado de 395 g

1 medida (da lata) de leite integral

1 vidro de leite de coco

3 ovos

1 xícara (chá) de coco fresco ralado

Modo de preparo

Calda — Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar. Leve ao fogo baixo deixando derreter suavemente. Quando estiver bem dourado, junte a água fervente e mexa. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar. Forre com esta calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim — Em um liquidificador, bata todos os ingredientes. Despeje na forma caramelada, cubra com papel- alumínio e leve ao forno médio (180 °C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de frio, leve para gelar. Desenforme e sirva a seguir.

20 - Manjar de coco

Ingredientes

Calda

300 g de ameixa seca com ou sem caroço (cerca de 2 xícaras de chá)

2 ½ xícaras (chá) de água

¾ de xícara (chá) de açúcar

1 rama de canela

Pudim

400 ml de leite de coco

3 xícaras (chá) de leite

1 de xícara (chá) de açúcar

¾ de xícara (chá) de amido de milho

Óleo para untar a forma

Modo de preparo

Calda — Dissolva o açúcar na água. Acrescente as ameixas e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 25 minutos, até formar uma calda fina e que as ameixas fiquem macias. Junte a canela e cozinhe por mais 5 minutos. Deixe esfriar e leve para a geladeira. Se usar as ameixas sem caroço, cozinhe por 20 minutos porque elas podem desmanchar.

Pudim — Unte com uma camada fina de óleo uma forma redonda de furo no meio de 22 cm de diâmetro e 6,5 cm de altura. Numa panela média, junte o leite de coco, 2 xícaras de leite, o açúcar e misture bem com um batedor de arame para dissolver o açúcar ou bata tudo no liquidificador. Numa tigela pequena, misture o amido de milho com a última xícara do leite. Leve a mistura de leite de coco para uma panela em fogo médio até começar a ferver. Nesse momento, acrescente o leite com o amido dissolvido. Mexa bem com o batedor de arame por cerca de 3 minutos, até formar um creme grosso. Desligue o fogo e transfira o creme de coco para uma forma untada. Nivele o manjar com uma espátula. Deixe o manjar amornar antes de cobrir com filme plástico, que deve grudar no manjar para não formar casquinha grossa em cima. Quando estiver frio, leve o manjar para a geladeira por pelo menos 3 horas. Desenforme e sirva com a calda de ameixa.

21 – Pudim de tapioca com coco do Senhor Pudim e três tipos de calda

Pudim de tapioca com coco do Senhor Pudim Pudim de tapioca com coco do Senhor Pudim (Divulgação)

Pudim

Ingredientes

60g de tapioca granulada

450g de creme de leite

100g de leite

200g de leite de coco

100g de coco

450 de leite condensado

5 gemas

Modo de preparo

Hidratar a tapioca com o creme de leite, leite e leite de coco (em torno de uns 40 minutos, mexendo de vez em quando para não criar grumos). Depois de hidratada adicionar o leite condensado, o coco e as gemas, misturar bem com uma espátula. Levar para assar em banho Maria e coberto com papel alumínio por aproximadamente 1h15 a 180 graus. Para esta receita, usar uma forma redonda de 22 cm de diâmetro com furo no meio e altura de 7 cm.

Calda tradicional de caramelo

Ingredientes

450 de açúcar

200 ml de água

Modo de preparo

Levar ao fogo mexendo sempre até atingir a cor de caramelo. Despejar a calda de caramelo ainda quente na forma e deixar amornar e em seguida colocar a massa do pudim.

Calda de manga com leite de coco

Ingredientes

3 mangas não muito maduras cortadas em cubos pequenos

100 ml de leite de coco

½ xícara de açúcar

Modo de preparo

Levar tudo ao fogo médio, mexendo até ficar com uma consistência de geleia, mas ainda mantendo pedaços da manga. Se optar por essa calda, untar a forma com um desmoldante, colocar a massa do pudim e levar para assar e depois de frio desenformar e colocar por cima a calda de manga.

Calda de manga com maracujá

Ingredientes

3 mangas não muito maduras cortadas em cubos pequenos

2 maracujás com as sementes

1 xícara de açúcar

Modo de preparo

Levar tudo ao fogo médio, mexendo até ficar com uma consistência de geleia, mas ainda mantendo pedaços da manga e as sementes do maracujá. Se optar por essa calda, untar a forma com um desmoldante, colocar a massa do pudim e levar para assar e depois de frio desenformar e colocar por cima a calda.

22 - Pudim vegano de tapioca com coco

Ingredientes

1 ½ xícara de tapioca granulada

1 ½ xícara de coco ralado

1 xícara de açúcar demerara

800 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de óleo vegetal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar demerara e uma xícara de coco ralado, misturando bem até ficar homogêneo. Em seguida, leve ao fogo médio e adicione a tapioca granulada aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Continue mexendo em fogo médio até virar um creme espesso. Cuidado para não cozinhar demais, para que o pudim não fique rígido. Por fim, unte uma forma de pudim ou bolo com o óleo vegetal. Transfira a mistura para a forma e deixe esfriar em temperatura ambiente. Em seguida, leve à geladeira por cerca de quatro horas ou até gelar.

23 - Pudim de tapioca

Ingredientes

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de água fervente

Pudim

1 ½ xícara (chá) de leite integral

1 vidro de leite de coco

1 xícara (chá) de tapioca granulada

1 colher (sopa) de manteiga

4 ovos

1 lata/caixa de leite condensado de 395 g

Coco ralado fresco para polvilhar

Modo de preparo

Calda — Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo deixando derreter suavemente. Quando estiver bem dourado, junte a água fervente e mexa com uma colher de cabo longo. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar. Forre com esta calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim — Em uma panela coloque o leite e o leite de coco e leve para ferver. Em um recipiente, coloque a tapioca e regue com a mistura fervente, deixando de molho por cerca de 30 minutos. Em um liquidificador, bata a manteiga, os ovos e o leite condensado e misture com a tapioca reservada. Despeje na forma caramelada e leve ao forno médio (180 °C), em banho-maria, por cerca de 1 hora. Deixe esfriar. Leve para a geladeira por pelo menos 2 horas. Desenforme e sirva. Jogue coco ralado fresco por cima para polvilhar.

24 – Pudim de tapioca sem ovo e sem forno

Ingredientes

800 ml de leite quente

500 g de tapioca granulada

1 leite de coco (200 ml)

1 caixinha de leite condensado (395 g)

1 xícara de açúcar

50 g de coco

Modo de preparo

Em uma vasilha coloque todo o conteúdo do pacote da tapioca. Adicione o açúcar, ferva o leite e coloque junto a tapioca ainda quente. Mexa a mistura e deixe descansar por 8 até 10 minutos (o leite quente praticamente vai cozinhar a tapioca). Depois do descanso, adicione o leite de coco, o leite condensado, mexa bem e por último adicione o coco ralado. Unte a forma (modelo pudim) com apenas manteiga, margarina ou óleo (vai de sua preferência). Cubra a massa na forma com papel-alumínio, leve à geladeira por aproximadamente 2 horas e desinforme. Cubra com coco ralado fresco (opcional).

25 - Pudim de Nutella

Ingredientes

1 caixa leite condensado

1 caixa de leite (use a lata de leite condensado como medida)

3 ovos

250 g de creme de avelã (Nutella)

1 xícara de açúcar

Modo de preparo

Calda — Em uma panela de fundo largo, derreta 2 xícaras de açúcar até ficar dourado. Adicione uma xícara (chá) de água quente e mexa com uma colher. Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre uma forma com furo no meio com a calda e reserve;

Pudim — Pré-aqueça o forno por 15 minutos. Bata os demais ingredientes no liquidificador, por 10 minutos. Despeje o líquido na forma caramelizada e leve para assar, em banho-maria, por 45 a 50 minutos. Espere esfriar. Leve para gelar por 2 horas na geladeira antes de desenformar e servir.

26 – Pudim de amido de milho

Ingredientes do pudim

3 ovos batidos

1 lata/caixa de leite condensado de 395g

800ml de leite

2 colheres de sopa de maisena (amido de milho)

Ingredientes da calda

1 xícara de açúcar

½ xícara de água

Modo de preparo

Faça a calda diretamente na forma. Esta receita é para uma forma retangular, com as medidas de 4,5 cm de altura por 21 cm de largura e 31 cm de comprimento. Deixe o açúcar derreter e, quando estiver derretido, acrescente a água e deixe derreter novamente, mexendo sempre. Passe a calda pelas laterais da forma. Misture o amido de milho com o leite até dissolver tudo, misturar os ovos (sem película ou passados na peneira) e o leite condensado. Bater no liquidificador ou na mão. Colocar para assar no forno em banho-maria com a forma coberta por papel alumínio com o lado brilhante para baixo. Deixar assar em forno pré-aquecido a 200 °C por até 1 hora. Deixar esfriar antes de levar para a geladeira. Depois de 2 horas, desenformar.