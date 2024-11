A crise do azeite de oliva no Brasil: o que você precisa saber Como continuar consumindo azeite de oliva de forma segura e saudável evitando os produtos fraudados; conheça óleos substitutos e 10 ideias para ter o azeite como protagonista Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 04/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 02h00 ) twitter

Azeite passa por crise no Brasil e no mundo Imagem criada por IA via Leonardo.IA

O Brasil vive a crise do azeite de oliva. Não podemos negar. Desde 2023, os preços foram para as alturas e começaram a aparecer marcas falsas ou até adulteradas nas prateleiras. O bom hábito de colocar o azeite no dia a dia da alimentação ficou duplamente ameaçado.

A atual crise do azeite no Brasil começou com as fraudes que vêm sendo descobertas em várias marcas de azeite de oliva, muitas delas contendo óleos vegetais não identificados e de origem desconhecida.

Essas fraudes comprometem a qualidade dos produtos e representam risco à saúde dos consumidores. Além disso, as empresas envolvidas muitas vezes estão com irregularidades fiscais, como CNPJs suspensos ou baixados, reforçando as suspeitas de práticas fraudulentas.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), 12 marcas de azeite foram desclassificadas após testes que detectaram a presença de outros óleos vegetais misturados ao azeite de oliva.

‌



Essas marcas, como Grego Santorini, Alonso (não confundir com a marca chilena legítima), La Ventosa, por exemplo (veja lista abaixo), foram consideradas impróprias para consumo e a recomendação é que os consumidores interrompam o uso imediato dos produtos.

A adulteração geralmente acontece em território nacional, onde empresas importam azeite a granel e, ao envazar, misturam outros óleos para aumentar a quantidade e reduzir custos. Essa prática de falsificação já levou a suspensão de 27 marcas 2024.

‌



Mas não é só no Brasil que o mercado do azeite está em crise. A crise do azeite de oliva no Brasil tem relação com a crise do produto no mercado internacional. A escassez de azeite de oliva no mercado global é provocada por fatores como mudanças climáticas e redução da produção em grandes países produtores, como Espanha.

A má notícia é que a previsão para que os preços do azeite de oliva voltem ao normal é incerta. Principalmente porque as condições climáticas adversas nas principais regiões produtoras devem continuar, como a seca na Europa, que afeta países como Espanha e Itália.

‌



Além disso, a demanda global está alta, e a recuperação da oferta pode levar algum tempo, dependendo de futuras safras. Isso significa que os preços provavelmente continuarão elevados no curto prazo, sem previsão clara de retorno aos níveis anteriores.

O Ministério da Agricultura recomenda alguns cuidados para evitar azeite falsificado:

Desconfiar de preços muito abaixo da média;

Verificar se a empresa está registrada no Ministério;

Evitar comprar azeite a granel;

Conferir a validade e os ingredientes;

Preferir azeites com data de envase mais recente.

Veja as marcas proibidas no mercado brasileiro

Almazara

Alonso

AZ Azeite

Carcavelos

Cordilheira

De Alcântara

Don Alejandro

Escarpas das Oliveiras

Garcia Torres

Grego Santorini

Imperial

La Ventosa

Málaga

Mezzano

Olivas Del Tango

Ouro Negro

Oviedo

Pérola Negra

Quinta de Aveiro

Quintas D’Oliveira

Rio Negro

Serra Morena

Serrano

Terra de Óbidos

Uberaba

Vila Real

Vincenzo

Porém, consumir azeite de oliva é muito benéfico para a saúde.

Rico em gorduras saudáveis porque é composto principalmente de ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a melhorar os níveis de colesterol e reduzir o risco de doenças cardíacas. Ajuda a reduzir o colesterol ruim e dá proteção cardiovascular;

Tem propriedades antioxidantes, como a vitamina E e polifenóis, que ajudam a combater inflamações e o envelhecimento celular;

Apoia a saúde cerebral com os ácidos graxos e os antioxidantes, que podem proteger contra doenças neurodegenerativas;

Ajuda a ter uma digestão saudável e melhora a absorção de nutrientes.

Como cozinhar com azeite de oliva

1. O azeite de oliva não deve ser usado em altas temperaturas, porque perde suas propriedades antioxidantes. Por isso, para a sua cozinha do dia a dia, não precisa usar um extra virgem de altíssima qualidade. Pode ser um bom azeite virgem, sem sabor pronunciado;

2. Como não vai bem em altas temperaturas, também não deve ser usado para frituras de qualquer forma;

3. Use o azeite em fogo médio para refogar e saltear vegetais, carnes e temperos. Ele suporta bem essas temperaturas sem perder suas propriedades;

4. Pode ser usado em assados de legumes, carnes ou pães, dando sabor e uma crocância extra;

5. Use azeite cru para temperar saladas, sopas ou pratos prontos, preservando ao máximo seus nutrientes e sabor.

Como substituir o azeite por outros óleos

1. Óleo de coco: bom para cozinhar em altas temperaturas e adiciona um sabor suave;

2. Óleo de abacate: rico em gorduras saudáveis e ideal para fritar e assar;

3. Manteiga clarificada (ghee): boa para cozimento em temperaturas elevadas e rica em sabor (pense bem antes de usar porque o sabor vai ficar muito pronunciado);

4. Óleo de semente de girassol: ótimo para frituras e salteados;

5. Óleo de linhaça ou noz: usado principalmente cru em saladas, devido ao baixo ponto de fumaça (são caríssimos também).

6. Outros óleos: como os vegetais refinados (soja, milho) têm mais quantidades de gorduras poli-insaturadas e podem oxidar mais rapidamente em altas temperaturas, o que compromete a qualidade nutricional e o sabor dos alimentos.

Receitas

1. Azeite aromatizado com ervas: Ideal para temperar saladas ou finalizar pratos. Misture azeite com ervas frescas, como alecrim ou tomilho, e deixe infusionar.

2. Molho pesto: Feito com manjericão fresco, azeite de oliva extra virgem, alho, nozes e queijo parmesão. Pode substituir as nozes por amendoim, amêndoa ou castanha de caju. Se for usar o alho, faça para consumo imediato. O queijo também é opcional.

3. Bruschetta: pão tostado regado com azeite, coberto com tomates, manjericão e alho.

4. Batatas assadas no azeite: batatas temperadas com bastante azeite, sal e ervas.

5. Bacalhau assado ou cozido no azeite: coloque as postas em uma travessa funda e cubra com azeite. Coloque folhas de louro e dentes de alho e leve para assar em forno baixo até ficar macio.

6. Pato cozido em azeite: o famoso confit de pato é a coxa e a sobrecoxa de pato cozida em azeite a baixa temperatura, no fogo, com alho, tomilho e louro para aromatizar.

7. Sorvete de azeite de oliva: uma sobremesa surpreendente, onde o azeite confere uma textura cremosa e um sabor suave, especialmente quando combinado com mel ou frutas cítricas.

8. Bolo de laranja com azeite: Troque a manteiga ou o óleo por azeite para um bolo leve e com uma umidade única.

9. Azeite defumado: crie seu próprio azeite defumado para marinar carnes ou finalizar pratos, adicionando camadas de sabor. Pode fazer de duas formas: colocando uma brasa de carvão dentro do azeite e tampando até esfriar. Ou colocando azeite e a brasa lado a lado, também cobertos com tampa (pode ser uma tampa de queijeira de vidro, por exemplo), para aromatizar.

10. Mousse de chocolate com azeite: combina a suavidade do azeite com o amargor do chocolate.

Tanto o bacalhau como o pato não são receitas boas para fazer nesses tempos de preços altos. Porém, se fizer, vai ter um azeite saborizado para deixar na geladeira e ir usando em preparos que combine.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.