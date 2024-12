Air fryers podem trazer riscos para a saúde Confira o guia completo de segurança que todo dono de air fryer precisa ler Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 06/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 02h00 ) twitter

Air Fryier

Quem não tem ou conhece alguém que tem uma air fryer hoje em dia? O eletrodoméstico que conquistou as cozinhas do mundo todo promete frituras mais saudáveis e praticidade no dia a dia. Mas um alerta importante vem chamando a atenção: é preciso ter cuidado na hora de usar esse aparelho para evitar riscos à saúde.

A história da air fryer é mais antiga do que muita gente imagina. A primeira versão foi patenteada lá em 1945 por William Maxson, com o nome de Maxson Whirlwind Oven. Mas foi só nos anos 2000 que o inventor holandês Fred van der Weij revolucionou o design e, junto com a Philips, lançou em 2010 o modelo em formato tamborzão que conhecemos hoje.

A verdadeira explosão de popularidade aconteceu durante a pandemia. Para ter uma ideia, em 2017, apenas 11% das residências americanas tinham uma air fryer. Em 2021, esse número saltou para impressionantes dois terços dos lares. Na Austrália, o cenário é similar: cerca de dois em cada três australianos têm o aparelho em casa, sendo que 54% usam o forno a ar semanalmente e 38% várias vezes por semana.

Os riscos que você precisa conhecer

‌



Apesar de toda a praticidade, pesquisadores e órgãos de segurança alimentar têm alertado sobre riscos importantes no uso das air fryers. O principal problema? Alimentos que parecem estar perfeitamente dourados, por fora podem estar crus por dentro, especialmente os empanados.

Lydia Buchtmann, CEO do Conselho de Informações sobre Segurança Alimentar da Austrália, destaca que já foram registrados casos de intoxicação alimentar relacionados ao uso incorreto do aparelho.

‌



O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) vai além e faz um alerta específico: produtos de frango empanados e recheados nunca devem ser preparados na air fryer devido ao risco de ficarem crus no centro.

Como usar sua air fryer com segurança

‌



Para aproveitar todos os benefícios do aparelho sem correr riscos, separei as principais recomendações dos especialistas:

1. Siga as instruções do fabricante: cada modelo pode ter especificidades próprias para diferentes tipos de alimentos.

2. Verifique a temperatura: use um termômetro para alimentos, especialmente em carnes e empanados. A temperatura interna segura é de 75°C.

3. Não sobrecarregue o cesto: o espaço é menor que o do forno tradicional, e encher demais prejudica o cozimento uniforme.

4. Tempo e temperatura ideais: os alimentos geralmente precisam de 5 a 25 minutos de cozimento, em temperaturas entre 175°C e 200°C.

5. Higiene é fundamental: lave as mãos por 20 segundos antes e depois de preparar os alimentos; limpe e desinfecte as superfícies antes e depois do uso; lave o cesto entre um preparo e outro; use pratos diferentes para alimentos crus e cozidos.

6. Cuidado com as sobras: não deixe alimentos no cesto por muito tempo após o cozimento; refrigere as sobras em até duas horas.

7. Evite a “Zona de Perigo”: temperaturas entre 4°C e 60°C, onde as bactérias se multiplicam rapidamente.

Um dado interessante revelado pela pesquisa australiana é que apenas 44% dos consumidores encontram instruções específicas para air fryer nas embalagens dos alimentos. Os especialistas fazem um apelo para que a indústria alimentícia se adapte a essa nova realidade, incluindo orientações claras para o preparo em air fryers nos rótulos dos produtos.

