Bobbie Goods: a arte de desenhar comidinhas felizes Crie ilustrações adoráveis que transformam alimentos simples em personagens cheios de vida e ternura; pode ser à mão, digital ou com a ajuda da inteligência artificial Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 24/04/2025 - 13h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h41 )

Bob goodies 2 Imagem gerada por IA

Convido você a entrar numa trend criativa e relaxante: desenhar comidinhas fofas no estilo Bobbie Goods. Se você adora aqueles desenhos de comidas com carinhas sorridentes que parecem te abraçar com o olhar, chegou ao lugar certo. Você poderá também baixar este guia para te inspirar e te ajudar a relaxar, colorindo esse PDF gerado com ChatGPT 4o. Quem me apresentou essa trend foi minha sobrinha Isabela Sordili, uma desenhista incrível.

Outra dica que eu vou deixar aqui é um prompt (comando) base para você usar nas ferramentas de inteligência artificial. Vá ajustando com os elementos que você quer e teste as diversas ferramentas de IA. Pode ver aqui que cada uma delas dá um resultado diferente.

O estilo Bobbie Goods não é um movimento artístico formal, mas ganhou esse nome carinhoso nos círculos de ilustração. Tudo começou lá no Japão, com o conceito de kawaii (que significa fofo ou adorável). Itens com carinhas felizes, objetos inanimados com expressões faciais e um toque de infantilidade proposital são marcas registradas do estilo.

É aquela estética que mistura:

‌



Formas simples e arredondadas

Carinhas sorridentes em objetos e comidas

Traços limpos e contornos pretos

Elementos que trazem conforto: estrelinhas, corações e nuvenzinhas

No Japão, isso é muito comum nos personagens da Sanrio (Hello Kitty, Gudetama, Cinnamoroll), nos bentôs (caixas/combos de comida) e o estilo “Chibi” (personagens pequenos e redondinhos).

Nos últimos anos, especialmente com a era do home office e do Pinterest, cresceu muito o interesse por visuais que transmitam conforto, calma e organização visual, como:

‌



Hygge vibes (estilo escandinavo aconchegante)

(estilo escandinavo aconchegante) Cottagecore (vida simples, doce e bucólica)

(vida simples, doce e bucólica) Minimalismo fofo (desenhos simples, traço limpo e sereno)

Com a popularização do iPad + Procreate, vários artistas começaram a postar ilustrações rápidas, com traço limpo e visual bonitinho. Canais como Pic Candle, Draw So Cute, Doodle by Sarah, Ilustradores no Instagram e Etsy (fazendo pôsteres, planners, adesivos etc.). Isso virou uma febre entre quem faz papelaria personalizada, bullet journal e planners visuais.

O nome Bobbie Goods não vem de um artista específico conhecido até agora. Provavelmente, surgiu como um apelido informal ou nome de loja/estilo adotado por algum criador e foi se espalhando pelas redes. Alguns artistas usam nomes engraçadinhos como Tiny Goods, Lil Treats, Bobbie Doodles, geralmente combinando nomes comuns + algo fofo, tipo “bobbie + goods”. O termo ficou associado a esse visual por repetição em redes como Pinterest, Etsy e TikTok.

‌



É como se o estilo kawaii japonês tivesse se encontrado com o hygge escandinavo em um café aconchegante! O resultado? Desenhos que trazem uma sensação gostosa de acolhimento e simplicidade feliz.

Bob Goodies 1 Linha do tempo gerada com o ChatGPT 4o

Por que desenhar no estilo Bobbie Goods?

É relaxante e terapêutico

Perfeito para iniciantes (formas simples!)

Ideal para colorir depois

Traz aquela vibe de conforto que todos precisamos

GUIA: UM RESUMO PARA DESENHAR NO ESTILO BOBBIE GOODS

1. Referências visuais

O estilo Bobbie Goods lembra muito a junção de:

Kawaii japonês + minimalismo escandinavo

Carinhas fofas em objetos e comidas

Estética de papelaria indie ou ilustração digital leve

Texturas suaves, traços limpos, contornos arredondados

Onde buscar inspiração:

Pinterest e Instagram com a hashtag #cutedoodles

“Kawaii line art” ou “kawaii food coloring” em buscas

“Hygge doodles” ou “cozy line illustrations” no Google Imagens

Artistas como Pic Candle, Doodle by Sarah, Draw So Cute no YouTube

E as ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT, Gemini, Meta, Grok, Qwen e Meta AI.

2. Elementos principais do estilo

Formas básicas (círculos, ovais, quadrados arredondados) Contorno grosso e preto Carinhas simples com dois olhos redondos e um sorriso em “U” Elementos extras fofos: corações, estrelas, folhas, vaporzinho, brilhos Sem sombreamento – ideal para colorir

3. Passo a Passo: desenhando um cookie feliz

Estrutura Base:

Desenhe um círculo (não precisa ser perfeito)

Faça pequenas mordidinhas no topo ou lateral

Olhinhos e Boca:

Dois círculos bem redondos no centro

Um “U” pequeno para o sorriso entre eles

Coloque brilho nos olhos com um pontinho branco

Detalhes Fofos:

Adicione gotas de chocolate ou confeitos com formas simples

Ao redor do cookie, desenhe: 💛 corações, ✨ estrelas, ☁️ vaporzinhos

Finalize o Traço:

Use uma caneta preta para fazer o contorno grosso

Apague os traços guia ou mantenha tudo limpo e claro

4. Ferramentas Recomendadas

Bob goodies 3 Imagem gerada por IA

Analógico:

Papel branquinho liso

Caneta preta ponta fina (Micron, Staedtler ou Posca)

Lápis de cor, canetinhas ou aquarela para colorir

Digital:

iPad + Procreate ou app como Sketchbook

Brush: monoline (linha contínua e uniforme)

Tamanho da tela: formato quadrado 2048x2048 px para posts

Ideias de desenhos para tentar

Macarrão fofo com carinha feliz

Fatia de torta com chantilly e olhos brilhando

Sanduíche empilhado e aconchegante

Tigela de ramen com ovo feliz flutuando

Copo de chocolate quente com marshmallows e cachecol

Panquecas fofinhas com calda escorrendo

Fatia de pizza com queijo derretendo

Dicas extras para encantar

Use repetição de elementos (ex: vários docinhos juntos com expressões diferentes);

Coloque cenários aconchegantes, como uma manta, um chá, um livro;

Explore estações do ano: folhas no outono, estrelas no inverno, flores na primavera;

Faça coleções temáticas: “café da manhã fofo”, “doces de verão”, “mundo vegetal animado”.

Prompt para usar nas ferramentas de inteligência artificial (IA)

Desenhe um domingo de manhã com comida fofa

Elementos do desenho:

Uma caneca de chá ou café redondinha com rostinho sorridente e vapor em forma de corações

Um pratinho com uma fatia de bolo com cobertura escorrendo e rostinho simpático

Uma florzinha solitária num vaso com olhinho sorridente no miolinho

Toalha xadrez clara ou rendadinha para dar aquele toque de conforto

Fundo com janela e raios de sol suaves

Alguns corações ou estrelas flutuando no ar

Paleta sugerida:

Cores pastéis suaves: rosinha, amarelo claro, azul bebê, verde menta

Contorno preto grosso para manter o estilo

Bochechinhas coradas nos alimentos

Vamos pintar e desenhar juntos?

Baixe estas imagens para pintar neste link e compartilhe suas criações nas redes sociais com a hashtag #BobbieGoodsAprendizdecozinheira para que eu possa ver e compartilhar! Quem sabe na próxima semana não montamos uma galeria com os desenhos mais fofos da nossa comunidade?

Então, pega seu material, prepara um chazinho aconchegante, e vamos colocar um sorriso naquele cookie! 🍪💕

