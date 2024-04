Brownie de limão siciliano, o queridinho da internet neste verão; saiba como fazer Aprenda três receitas do brownie de limão e três receitas do brownie de chocolate e suas variações

Brownie de limão siciliano é o queridinho do verão Brownie de limão siciliano é o queridinho do verão (Imagem criada por IA/Bing)

A internet, principalmente as redes sociais, elegeu um novo queridinho neste verão: o brownie de limão siciliano. Eu tenho alguns palpites de porque ele ficou tão popular. Estamos acostumados a um brownie escuro e chocolatudo. Quando vemos um brownie amarelinho, o crush é imediato. Outro motivo é a curiosidade pelo sabor, já que a acidez do limão em doces açucarados combina muito. E limão e verão, além de rimar, foram feitos um para o outro.

Pode fazer de limão tahiti? Pode. Pode fazer de limão vermelho, limão cravo ou limão caipira? Pode também. Mas te garanto que o de limão siciliano vai ficar o mais inesquecível, porque é o mais suave e delicado. E vai ficar o mais caro também. O quilo está quase R$ 20 em São Paulo e vem de seis a sete limões, apenas, porque eles são grandões.

Acredita-se que o limão siciliano teve origem no Sudeste Asiático e foi levado para a Europa por volta do ano 1.000. E a fruta se deu tão bem na Sicília que ganhou o nome que conhecemos hoje.

Aqui, você vai encontrar receitas do brownie de limão, também conhecido como brownie blondie (brownie loiro), e do brownie de chocolate tradicional. Dicas e receitas para variar o preparo e não errar.

Diferença entre brownie e bolo

As principais diferenças entre a massa do brownie e a massa do bolo são a proporção dos ingredientes e a técnica de preparo:

1. Proporção de gordura e líquidos: a massa do brownie geralmente tem mais gordura (manteiga ou óleo) e uma quantidade mínima de líquidos, como leite ou água. Por isso o doce fica mais denso e úmido. Do lado oposto, o bolo fica mais leve e fofo exatamente por levar menos gordura e mais líquidos.

2. Quantidade de farinha: os brownies têm uma proporção menor de farinha em comparação com a massa do bolo. Isso ajuda a criar uma textura mais densa e mastigável nos brownies.

3. Quantidade de açúcar: os brownies geralmente levam mais açúcar em comparação com os bolos, o que contribui para sua doçura intensa e sabor rico. "O segredo da casquinha é o açúcar refinado bem dissolvido nos ovos. Você pode usar uma parte de açúcar mascavo, mas o refinado é que fará a mágica acontecer", ensina o especialista Guilherme Leme, do Pão na Panela.

4. Técnica de mistura: A massa do brownie é misturada apenas até que os ingredientes estejam combinados, evitando o desenvolvimento excessivo de glúten.

5. Forno: "Cuidado com a temperatura do forno. Brownie é um 'bolo' bem úmido e fudgy. Se assar demais, você não terá o melhor resultado", ensina Leme.

Dicas de preparo

1. Escolha os ingredientes certos: ingredientes de alta qualidade, como chocolate meio amargo de boa qualidade, manteiga sem sal fresca, ovos frescos e farinha de trigo de boa qualidade:

• Chocolate: use chocolate de boa qualidade, com alto teor de cacau (pelo menos 50%). O chocolate amargo é a escolha tradicional, mas você também pode usar chocolate ao leite ou chocolate branco para um sabor mais doce. "Escolha um bom chocolate com pelo menos 60% cacau. Nada de fracionados ou chocolate de cobertura. Chocolate nobre, sempre!", recomenda Leme. "Use cacau ou chocolate em pó. Achocolatado deixará o brownie muito doce, fuja disso!", alerta ele.

• Manteiga: a manteiga sem sal é a melhor opção para um brownie saboroso. Retire-a da geladeira com antecedência para que esteja em temperatura ambiente antes de usá-la.

• Açúcar: o açúcar granulado é o mais utilizado, mas você também pode usar açúcar mascavo para um sabor mais intenso. Com o açúcar demerara vai ficar mais doce.

• Farinha: a farinha de trigo é a mais comum, mas você pode usar farinha de trigo integral para um brownie mais saudável. Pode também fazer um mix de farinha de trigo, com farinha de arroz, amido de milho, etc. Vai do seu gosto e da sua experiência com essas misturas.

• Ovos: os ovos dão estrutura e textura ao brownie. Use ovos frescos em temperatura ambiente.

• Fermento em pó: o fermento ajuda o brownie a crescer um pouquinho e ficar fofinho.

2. Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas. Cuidado para não queimar o chocolate.

3. Misture os ovos e o açúcar.

4. Adicione a mistura de chocolate e manteiga à massa dos ovos e misture até incorporar.

5. Para um brownie mais úmido, coloque ¼ xícara de creme de leite à massa.

6. Em um recipiente separado, misture a farinha e o fermento. Adicione à massa úmida e misture delicadamente até incorporar.

7. Não mexa demais: ao misturar os ingredientes secos com os úmidos, mexa apenas até que eles estejam combinados. Mexer demais pode resultar em brownies densos e pesados, em vez de macios e fofos.

8. Você pode adicionar extras: experimente adicionar nozes picadas, pedaços de chocolate, raspas de laranja ou outros ingredientes na hora da mistura para adicionar sabor e textura aos seus brownies.

9. Deixe o forno pré-aquecido a 180 °C.

10. Despeje a massa na forma untada com manteiga e com papel manteiga e leve ao forno pré-aquecido. Use uma forma adequada: use uma forma de tamanho e materiais adequados, como metal ou vidro, pois distribui o calor de forma uniforme. Sem furo no meio. "Cubra a forma com papel manteiga para facilitar a retirada do brownie depois de esfriar. Mas como os papeis manteiga estão cada vez piores, passe manteiga em cima e embaixo do papel. Você não vai se arrepender", alerta Guilher Leme.

11. O tempo de cozimento varia de acordo com o forno, mas geralmente é de 30-35 minutos. Para saber se o brownie está pronto, faça o teste do palito. Insira um palito no centro do brownie. Se sair limpo, o brownie está pronto.

12. Não asse demais: os brownies continuam a cozinhar um pouco depois de retirados do forno devido ao calor residual. Portanto, é melhor retirá-los do forno quando ainda estiverem um pouco úmidos no centro para garantir que fiquem macios e suculentos. Úmido não é cru.

13. Para uma textura mais crocante, asse o brownie por alguns minutos a mais.

14. Deixe o brownie esfriar completamente antes de cortar e servir. Isso ajuda a evitar que eles se desfaçam e resulta em cortes mais limpos.

15. Decore com raspas de chocolate, morangos frescos, sorvete ou chantilly.

16. Armazenamento: armazene os brownies em um recipiente hermético em temperatura ambiente para mantê-los frescos e úmidos por mais tempo. Eles podem ir para a geladeira ou até mesmo serem congelados.

RECEITAS

Brownie de limão siciliano

Ingredientes:

250g de açúcar

Raspas de 2 limões siciliano

170g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

2 ovos grandes em temperatura ambiente

2 gemas temperatura ambiente

1 colher de chá de extrato de baunilha

5 colheres de sopa de suco de limão

½ xícara de farinha de arroz

½ xícara de farinha de trigo

Cobertura

Ingredientes:

1 xícara de chá de açúcar

¼ de xícara de cream cheese

4 colheres de chá de suco de limão siciliano

Raspas de ½ limão

½ colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo:

Misture bem todos os ingredientes e a cobertura está pronta. Se quiser, pode excluir o cream cheese e vai ficar bem gostoso também.

Modo de preparo do brownie:

Pré aqueça o forno a 180 °C e unte uma forma retangular de 23cm. Em uma tigela, adicione o açúcar e as raspas de limão e misture. Adicione os ingredientes úmidos e misture até ficar homogêneo. Em outra tigela, misture os ingredientes secos. Junte secos na tigela dos úmidos, mexendo até tudo ficar incorporado. Espalhe na assadeira untada e asse por até 22 minutos ou até ficar dourado em cima. Deixe esfriar, corte e sirva com a cobertura de limão.

Brownie de limão siciliano com chocolate branco

Ingredientes:

200g de chocolate branco picado

100g de manteiga sem sal

1 xícara de açúcar

3 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

½ xícara de farinha de trigo

Raspa de 2 limões sicilianos

Suco de 1 limão siciliano

Pitada de sal

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180 °C e unte levemente uma forma quadrada ou retangular. Derreta o chocolate e a manteiga: em banho-maria ou no micro-ondas, derreta o chocolate com a manteiga até obter uma mistura homogênea. Deixe esfriar um pouco. Em uma tigela separada, misture a farinha de trigo e o sal. Em outra tigela, bata os ovos e o açúcar até obter uma mistura clara. Adicione o chocolate derretido lentamente derretido à mistura de ovos e açúcar, mexendo constantemente. Adicione a mistura de farinha de trigo e sal à massa de chocolate, mexendo até que esteja bem combinado. Adicione as raspas e o suco de limão e misture delicadamente. Despeje a massa na forma untada e espalhe uniformemente. Asse no forno preaquecido por cerca de 25-30 minutos ou até que o teste do palito saia com algumas migalhas úmidas. Deixe os brownies esfriarem completamente na forma antes de cortá-los em quadrados. Isso ajuda a obter cortes mais limpos.

Cobertura

Ingredientes:

100 g de açúcar de confeiteiro

Raspas de 1 limão siciliano

Suco de ½ limão siciliano

Modo de preparo:

Misture o açúcar de confeiteiro, as raspas de limão e o suco de limão até obter uma consistência cremosa. Espalhe sobre o brownie frio e corte em quadrados para servir. Para uma cobertura mais cítrica, adicione mais suco de limão a gosto. Decore com raspas de limão fresco e fatias finas de limão.

Dicas:

• Para um brownie mais úmido, adicione ¼ xícara de creme de leite à massa.

• Se desejar, adicione ½ xícara de nozes picadas à massa.

Brownie de chocolate branco com limão siciliano e frutas vermelhas

Ingredientes (eu gosto desta receita porque todas as medidas são iguais e é fácil decorar):

200 g de manteiga

200 g de chocolate branco

200 g de açúcar

200 g de farinha

Raspas de dois limões sicilainos

4 ovos

4 colheres (sopa) de suco de limão

Framboesas frescas, amoras ou mirtilos

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 180°C. Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria. Bata os ovos com o açúcar. Misture com o chocolate branco e manteiga. Acrescente as casquinhas, o suco e a farinha. Unte a forma quadrada ou retangular com papel manteiga por 25 a 30 minutos.

Cobertura:

200 g de açúcar de confeitar

1 clara de ovo

½ colher de suco de limão/raspinhas

Modo de preparo:

Bata a clara em neve. Misture os ingredientes com a clara em neve. Coloque sobre o bolo pronto. Finalize com raspas de chocolate branco.

Receita de brownie tradicional

Ingredientes:

200g de chocolate amargo picado

150g de manteiga sem sal

3 ovos

1 ½ xícara de açúcar

1 xícara de farinha de trigo

½ colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180 °C. Unte e enfarinhe uma forma quadrada de 20 cm. Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas. Reserve. Na batedeira, bata os ovos e o açúcar até obter um creme claro. Adicione a mistura de chocolate e manteiga à massa dos ovos e misture até incorporar. Em um recipiente separado, misture a farinha, o fermento e o sal. Adicione à massa úmida e misture até incorporar. Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por 30-35 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados e servir.

Dicas:

• Para um brownie mais úmido, adicione ¼ xícara de creme de leite à massa.

• Se desejar, adicione ½ xícara de nozes picadas à massa.

• Para uma textura mais crocante, asse por alguns minutos a mais.

• Decore com raspas de chocolate, morangos frescos ou sorvete.

Variações:

• Brownie de chocolate branco: substitua o chocolate amargo por chocolate branco.

• Brownie de Nutella: adicione ½ xícara de Nutella à massa.

• Brownie com M&M's: coloque ½ xícara de M&M's à massa.

• Brownie vegano: substitua a manteiga por óleo vegetal e os ovos por 1 xícara de purê de banana ou ½ xícara de linhaça moída misturada com ¾ xícara de água.

Brownie com cacau em pó da Helena

Ingredientes:

3 colheres de sopa (cheias) de margarina sem sal (ou manteiga)

250g de açúcar demerara

80gr de cacau em pó (sem adição de açúcar)

½ colher de chá de sal

2 ovos grandes

70g de farinha (pode ser trigo, arroz… eu usei a de aveia)

1 colher de café de fermento em pó (opcional)

Modo de preparo:

Forre uma forma pequena com papel manteiga. Derreta a manteiga em fogo baixo ou no microondas, sem deixar ferver. Acrescente o sal, o açúcar e o cacau em pó. Misture bem e acrescente os ovos, um de cada vez, mexendo sempre até incorporar. Acrescente a farinha e o fermento e mexa bem até homogeneizar. Despeje sobre a forma com o papel manteiga e leve para assar em forno 180oC, pré-aquecido, por cerca de 25 minutos. Só abra o forno depois desse tempo. Você ainda pode colocar nozes, castanhas, pistache picado… Eu coloquei pistache, mas como não tinha muito sumiu na massa.

Brownie de microondas

Ingredientes:

2 maçãs (sem casca e sem caroço, cerca de 250g)

1 ovo

35g de cacau amargo

5g de fermento em pó

25g de mel (ou outro adoçante de sua preferência, opcional)

Modo de preparo:

Misture tudo e coloque no microondas por 4 min.

Deixe esfriar antes de servir.