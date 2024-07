Comemore o Dia da Pizza com 6 receitas para fazer em casa e dicas de especialistas Pizza napolitana, romana, paulistana, NY style, de Chicago, sem glúten, integral ou vegana: não importa o tipo, pizza vai bem em qualquer refeição do dia

Pizza da premiada Di Bari (São Paulo), com mexilhão e sobressada, feita em parceria com o Empório Pata Negra para o Dia da Pizza

Eu amo pizza! Podia estampar isso em uma camiseta. Pizza paulista, pizza napolitana, romana, americana. Qualquer pizza... Até mesmo requentada no café da manhã do dia seguinte. Como todo prato bem popular, a pizza tem sua própria data, celebrada no dia 10 de julho.

Há quem acredite que a pizza surgiu ainda nas civilizações antigas. Formas primitivas de pizza podem ser rastreadas na Antiguidade, entre os povos egípcios, gregos e romanos. Eles assavam pães achatados que serviam como pratos com diversas coberturas. Os gregos tinham um prato chamado “plakountos,” que era um pão achatado coberto com ervas, óleos e queijo.

Na Idade Média, no século XVI, o tomate chegou na Europa depois da descoberta das Américas e começou a ser cultivado em Nápoles. Por volta do século XVII, ele passou a ser usado como cobertura para pães achatados, mais próximo de como conhecemos a pizza atual.

Nos século XVIII e XIX, a cidade de Nápoles tinha uma grande população de trabalhadores pobres que precisavam de uma comida barata, rápida e fácil de comer. Os vendedores de rua da cidade começaram a oferecer esses pães achatados com coberturas simples como tomate, alho, óleo e ervas.

A famosa pizza Margherita, conhecida como a verdadeira pizza napolitana, foi criada em 1889. O pizzaiolo napolitano Raffaele Esposito criou a Margherita em homenagem à rainha Margherita de Savóia, feita com as cores da bandeira italiana: verde (manjericão), branco (muçarela) e vermelho (tomate). Este evento marcou a popularização da pizza com cobertura de tomate, muçarela e manjericão.

Como todos os outros alimentos famosos que tomaram o mundo, as pizzas também cruzaram o oceano com a imigração. No final do século XIX e início do século XX, a imigração de italianos para os Estados Unidos levou a pizza para o continente americano. E pequenas pizzarias começaram surgir em cidades como Nova York, Chicago e Filadélfia.

No Brasil, a pizza também chegou no início do século XX, com os imigrantes italianos. Inicialmente, era um prato popular apenas entre essas comunidades, mas logo se espalhou por todo o país. Depois da Segunda Guerra Mundial, a pizza começou a ser mais amplamente conhecida em todo o mundo, impulsionada pelo retorno dos soldados americanos que passaram pela Itália e desenvolveram gosto pelas redondas.

Hoje, há inúmeros estilos de pizza, incluindo a tradicional pizza napolitana, a romana, a pizza ao estilo de Nova York, a pizza ao estilo de Chicago (deep dish), a pizza ao estilo californiano e muitas outras, cada uma com suas próprias características.

“Na própria Nápoles, berço da pizza, além da “tondeggiante” (arredondada), se encontram outros tipos como a pizza fritta (massa recheada geralmente com queijo e mergulhada no óleo como um pastel), que surgiu depois da II Grande Guerra, quando muitos fornos foram destruídos. Também se tornaram conhecidas a pizza romana ou a pizza al taglio, feitas na teglia (assadeira) e servida em pedaços quadrados”, ensina Gerardo Landulfo, delegado da Accademia Italiana della Cucina.

“Existem outras variantes como a pizza farcita (recheada), servidas em forma de sanduiche. Mais recentemente surgiu a pizza gourmet, com a massa cada vez mais leve, utilizando farinha de alta qualidade e ingredientes sofisticados nas coberturas”, conta ele, que também é curador da Settimana della Pizza (www.settimanadellapizza.com), que acontece de 8 a 14 de julho, com uma programação especial de receitas exclusivas (veja abaixo).

A primeira pizzaria da cidade, a Santa Genoveva, foi fundada no Brás, em 1910, pelo napolitano Carmine Corvino. No mesmo bairro, a Castelões funciona desde 1924. Como ela deixou de ser pizza italiana e virou pizza paulistana. “A pizza conquistou toda a cidade e começou a se abrasileirar, com o uso dos mais variados ingredientes, excessos nas coberturas e receitas impensáveis na Itália”, comenda Landulfo.

Grandes redes de pizzarias, como Domino’s, Pizza Hut e Papa John’s, também ajudaram a pizza a se tornar um dos pratos mais populares do mundo, adaptando-se a uma variedade de gostos e preferências locais. Por muitos e muitos anos, era raro comer pizza no almoço no Brasil. Hoje já é mais comum as pessoas se permitirem comer essas delícias a qualquer hora do dia.

Em São Paulo, podemos encontrar todos os tipos de pizza. Para reunir as clássicas italianas, acontece de 8 a 14 de julho a Settimana della Pizza, com receitas exclusivas, organizado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (ITALCAM) e dirigido pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo.

Durante a semana, 20 tipos de cobertura representarão 20 regiões da Itália, com ingredientes típicos em 18 locais em São Paulo e dois fora da capital (Indaiatuba e Sorocaba). A pizzaria Castelões, a mais antiga em funcionamento no Brasil, representará o estilo paulistano de pizza. Todas as pizzas serão feitas com farinha e tomates pelados 100% italianos. Além das pizzas regionais, cada local oferecerá a tradicional pizza margherita.

4ª SETTIMANA DELLA PIZZA – 08 a 14 de julho

REGIÕES REPRESENTADAS E PIZZARIAS

ABRUZZO: Qui o Qua

BASILICATA: Foglia Forneria

CALABRIA: Rural Pizzeria Napoletana

CAMPANIA: Soffio Pizzeria

EMILIA-ROMAGNA: Bráz Pizzaria

FRIULI-VENEZIA GIULIA: Veridiana Pizzaria

LAZIO: A Pizza da Mooca

LIGURIA: Napoli Centrale

LOMBARDIA: Maremonti (unidade Campo Belo)

MARCHE: Sabella Antica Rosticceria

MOLISE: Farmo Forneria Boutique

PIEMONTE: .it Pizza

PUGLIA: GattoFiga Pizza Bar

SARDEGNA: Ombra

SICILIA: Galpão da Pizza

TOSCANA: Temperani Cucina

TRENTINO-ALTO ADIGE: La Braciera

UMBRIA: Diavola Pizzeria Italiana

VALLE D’AOSTA: Villa Napoli

VENETO: Brace di Napoli

PAULISTANA: Castelões

A tradicional Margherita uma das mais vendidas na premiada paulistana Di Bari Pizza, uma das 50 melhores pizzarias do mundo. A casa é adepta do estilo napolitano e venceu a resistência dos paulistanos do Ipiranga ao levar a pizza italiana para o bairro. “Nossa massa é feita com fermentação natural de 48 horas e isso exige um bom planejamento e armazenamento especial para nunca faltar massa”, conta a co-proprietária Mayra Lattarulo Schmidt, que faz 9.000 pizzas por mês. Hoje a casa tem também o delivery e a Di Bari Mercato, empório especializado em insumos para fazer a pizza em casa.

Desde 1958, a Speranza encanta os paulistanos com suas pizzas trazidas de Nápoles pela família. Assadas em forno à lenha à temperatura muito alta, com massa de longa fermentação e fermentação natural, que forma bordas ao assar, aberta a mão. Além da Margherita, a pizza Napoletana tem cobertura simples com muito sabor: molho de tomates frescos, lâminas de alho cru, orégano, manjericão fresco e uma crosta de parmesão.

A casa oferece também o calzone, a pizza fechada, dobrada ao meio com recheio (eu amo!). O tradicional é feito de ricota cremosa, mozzarella e calabresa. Todo o cardápio tradicional também vem acompanhado de novidades, como a Carbonara (pancetta artesanal, mozzarella, gemas cruas colocadas sobre a pizza assim que sai do forno), criada pelo chef Francesco Tarallo. A outra é a pizza Vinci, com mozzarella fior di latte, massa branca, cebolinha verde, rodelas de calabresa fresca artesanal e nozes.

Para assar pizza em casa, minha recomendação é deixar o forno bem quente por muito tempo, no máximo possível. Idealmente, colocar a pizza sobre uma pedra refratária dentro do forno. A pedra também deve estar quente para deixar a massa ficar crocante.

RECEITAS DE PIZZA

Pizza de Pera com Gorgonzola e Nozes, por Nayara Guimarães, consultora pedagógica do Instituto Gourmet

Ingredientes massa:

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento biológico seco

3/4 xícara de água morna

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Ingredientes cobertura:

2 peras maduras, fatiadas finamente

150g de queijo gorgonzola, esfarelado

1/2 xícara de nozes picadas

1/4 xícara de mel

1 xícara de rúcula fresca

Azeite de oliva para regar

Modo de Preparo - Massa de Pizza:

Em uma tigela grande, misture a farinha, o sal e o açúcar. Em uma tigela pequena, misture o fermento com a água morna e deixe descansar por cerca de 5 minutos, até espumar. Faça um buraco no centro da mistura de farinha e despeje o fermento ativado e o azeite de oliva. Misture até formar uma massa. Se a massa estiver muito pegajosa, adicione um pouco mais de farinha, uma colher de sopa por vez. Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sove por cerca de 10 minutos, até ficar macia e elástica. Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra com um pano úmido e deixe crescer em um lugar morno por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho. Após crescer, pressione a massa para liberar o ar e transfira-a para uma superfície enfarinhada. Abra a massa em um círculo de aproximadamente 30 cm de diâmetro. Transfira a massa para uma assadeira levemente untada. Pré-aqueça o forno a 220°C.

Cobertura:

Espalhe as fatias de pera sobre a massa de pizza. Distribua o gorgonzola esfarelado por cima. Salpique as nozes picadas. Asse por 10-12 minutos ou até que a massa esteja dourada e o queijo derretido. Retire do forno, regue com mel e finalize com rúcula fresca e um fio de azeite de oliva. Sirva imediatamente.

Pizza de atum defumado Gomes da Costa, Alho Poró e Parmesão

Ingredientes:

1 disco de pizza médio (com cerca de 26 cm de diâmetro)

Cerca de meia colher (sopa) de molho de tomate

1 lata de Atum Sólido em Óleo Sabor Defumado (170g)

1 e meia xícara (chá) de alho poró refogado*

3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão na parte média do ralador (30g)

Modo de preparo:

Refogue o Alho Poró, primeiro aqueça 1 colher (sopa) de manteiga (20g) e junte 3 xícaras (chá) de alho poró fatiado (450g). Refogue até começar a murchar. Tempere com sal a gosto. Sobre o disco de pizza pincele o molho de tomate. Distribua o Atum Gomes da Costa, espalhe o alho poró refogado e salpique com o queijo parmesão. Leve ao forno médio (180ºC), por cerca de 15 minutos ou até a pizza ficar aquecida. Sirva em seguida. Rendimento 4 porções

Pizza de refogadinho de sardinha Gomes da Costa

Ingredientes:

2 latas de Sardinha com Óleo Comes da Costa (250g)

1 cebola pequena picada (60g)

4 colheres (sopa) pimentão verde picado (40g)

Sal a gosto

1 disco de pizza com cerca de 26 cm de diâmetro

3 colheres (sopa) de molho de tomate (60g)

100g de queijo mussarela ralado na parte grossa do ralador

1 colher (sopa) de azeitonas verdes fatiadas (10g)

Orégano a gosto

Modo de preparo:

Numa panela refogue no óleo das sardinhas a cebola e o pimentão. Junte as sardinhas cortadas em pedaços e tempere com sal. Numa assadeira (30 cm de diâmetro) coloque o disco de pizza e espalhe o molho de tomate por toda a superfície. Distribua o refogado. Salpique o queijo mussarela e disponha as azeitonas. Tempere com o orégano. Leve ao forno médio (180ºC), pré-aquecido, por cerca de 15 minutos ou até o queijo derreter. Sirva em seguida. Rendimento 4 porções.

Finalização

Substitua o queijo mussarela por queijo coalho.

Pizza integral da Helena Receita de Pizza integral - Eu (Lele) e as crianças (eueascriancas.com.br)

Ingredientes:

3 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de farinha de trigo integral

1 sachê de fermento biológico seco

3 colheres de sopa de azeite

Água filtrada até deixar a massa homogênea

Molho de tomate (conforme sua preferência)

Recheio

Shitake hidratado ou fresco e temperado com sal a gosto

Alho poró cortado em rodelas fininhas

Muçarela ralada ou parmesão

Orégano a gosto

Modo de fazer

Coloque as farinhas e o fermento numa vasilha grande, acrescente o azeite e vá misturando e acrescentando a água aos poucos. Misture sempre até a massa desgrudar da mão. EVITE acrescentar mais farinha, vá dosando a água. Deixe a massa descansar por uns 30 minutos em recipiente tampado. Separe e faça bolinhas e abra com o rolo sobre superfície enfarinhada. Coloque na assadeira só com um pouco de farinha, acrescente o molho em colheradas e espalhe sobre o disco. Coloque o recheio de sua preferência e leve para assar em forno médio até que a mussarela derreta. Sirva imediatamente. Rende 2 pizzas.

Pizza de frigideira da Helena Pizza de frigideira integral - Eu (Lele) e as crianças (eueascriancas.com.br)

Ingredientes

1 tablete de fermento biológico

1 colher sobremesa de sal

1 colher sobremesa de açúcar

5 colheres sopa de óleo

1 xícara de água

Farinha (mais ou menos uns 300gr)

Para o recheio:

Para cada receita eu conto cerca de 500gr de mussarela ralada. Sempre sobra porque ainda fatiamos calabresa ou fazemos de atum com cebola. Mas essa média é bom. O molho de tomate pode ser o que preferir.

Modo de fazer:

Misture os ingredientes nessa ordem. Coloque a farinha aos poucos até ficar macia e grudar na mão tipo durex (fica colando, mas solta). Deixe descansar por 1h tampado (pode ser no forno desligado). A massa não cresce muito mas fica mais aerada. Divida a massa em bolinhas (rende umas 10 ou 12). Abra sobre superfície enfarinhada e com rolo enfarinhado também. Colocar na frigideira antiaderente em fogo baixo até subirem umas bolhas. Vire só pra selar e reserve.

Depois quando for colocar o recheio ela termina de cozinhar. Coloque o molho de tomate e recheie com seus ingredientes preferidos. Leve ao fogo baixo e com a frigideira tampada. Sirva imediatamente.

Pizza low-carb da Helena Receita: Pizza de Frigideira com Massa de Couve-flor - Eu (Lele) e as crianças (eueascriancas.com.br)

Ingredientes - massa:

1 couve-flor pequena, sem os talos maiores

2 ovos

1 xícara de muçarela ralada

sal a gosto

Ingredientes - recheio:

Molho de tomate

Muçarela ralada ou o recheio que quiser

Orégano

Modo de fazer:

Cozinhe a couve-flor al dente. Rale a couve-flor no ralador ou passe no processador na função pulsar até homogeneizar. Leve para a frigideira untada e/ou com antiaderente. Tampe e deixe em fogo baixo para cozinhar por cerca de dois minutos. Vire, coloque o molho, o recheio e tampe novamente para terminar de cozinhar e derreter o queijo de cima. Sirva imediatamente. Rende 4 porções.





PIZZAS EM SÃO PAULO

A Pizza da Mooca | @apizzadamooca - Entre os dias 8 e 14 de julho, a pizzaria terá uma pizza especial: Cacio e Pepe com fonduta de queijo grana padano e essência de pimenta (R$ 58 com 4 fatias), pizza que é inspirada na região do Lazio da Itália.

A Pizza do Rosso | @apizzadorosso - O chef Mario Rosso prepara pizzas servidas com seis pedaços. As mais pedidas são Calabresa (R$ 49,90), feita em massa artesanal com calabresa e cebola roxa; a Caipira (R$ 52,90), leva molho de tomate, frango desfiado com tempero da casa, milho-verde, bacon e Catupiry; e, para os vegetarianos, Abobrinha (R$ 44,90), feita de abobrinha italianas al dente, molho de tomate e muito parmesão.

Bella Paulista | @padariabellapaulista - A pizzaria montada no espaço serve a Verona (R$ 105), de bacon e palmito; Calabresa (R$ 91) com cebola e azeitonas; Veggie (individual R$ 47), vegana que leva abobrinha, berinjela, brócolis, tomate e alho confit; Sr. Jamón (individual R$ 57), com presunto cru, rúcula e lascas de queijo tipo grana; Mush (R$ 44), opção vegetariana feita com cogumelos e grana padano. E as pizzas doces são representadas pelas opções S’mores (R$ 103), que leva chocolate e marshmallow, e Berry (R$ 105), com frutas vermelhas e Nutella.

Câmara Fria | @camarafria - A novidade do menu é a Pizza Thai (R$ 44), pizza de massa de fermentação natural que leva barriga de porco glaceada, camarão, broto de feijão, coentro, cenoura e amendoim, e finalizada com molho à base de pasta de amendoim. Ela foi feita para harmonizar com a Peanut Butter Jelly (R$ 26 com 300 ml), uma Imperial Sour Ale com pasta de amendoim e frutas vermelhas.

Di Bari e Di Bari Mercato | @dibaripizza e @dibarimercato – Casa trabalha com fermentação natural, ingredientes de pequenos produtores e prepara um sabor especial para o Dia da Pizza. A data terá uma pizza em collab com o @emporitopatanegra. O sabor é exótico: molho de tomate, mexilhão defumado, sobressada com mel e rúcula.

Fôrno | @forno_sp - Dos mesmos sócios do Holy Burger, a casa do centro de São Paulo oferece a pizza Diavo Legend (molho de tomate, nduja, queijo tulia, azeitona preta, manjericão e mel picante), criada pelo chefe Filipe Fernandes.

La Braciera | @labracierapizza - Entre os dias 8 e 14 de julho, a La Braciera irá oferecer um sabor exclusivo de pizza em homenagem a semana da pizza. A Trentino al Funghi e Tartufo (R$ 79) é inspirada na região de Trentino Alto-Adige na Itália, com destaque aos ingredientes locais de Funghi e Speck, que leva fiordilatte, mix de cogumelos, Speck e salsa trufada. Também durante a semana, o delivery da pizzaria terá frete grátis e os clientes ganharão um brinde.

Mania de Churrasco - BUFFET & PIZZA – Para comemorar o Dia da Pizza, a rede faz a promoção “Traga 3 amigos para o ‘Rodízio de Pizza + Buffet’ e o seu jantar é por nossa conta”! São mais de 20 sabores de pizzas, salgadas e doces, como as receitas autorais Mania, de mussarela, presunto, champignon e cebola, a Gaúcha, com molho de tomate, mussarela, parmesão, orégano, manjericão e deliciosas tiras de churrasco. As pizzas doces também fazem parte do cardápio e são bastante apreciadas pelos frequentadores dos restaurantes. Um belo exemplo é a saborosa Mousse de Limão, que recebe uma casquinha de suspiro tostada após ser levada ao forno. Rodízio de Pizza + Buffet Quente e Frio (exceto itens da churrasqueira) por R$ 62,90. A promoção é válida de segunda a sexta, a partir das 17h, inclusive no Dia da Pizza (10/07), até 31 de agosto.

Mila | - A osteria urbana Mila celebra o Dia da Pizza, com uma cobertura exclusiva servida entre 10 a 14 de julho, somente no salão de seus dois endereços. O chef Danillo Coelho lança a Pizza de Queijos Paulistas (Fonduta de parmesão, Fior Di Latte, Mogiana e Tulha, por R$ 70). No Mila, as pizzas neo-napolitanas de fermentação natural são servidas diariamente no almoço e jantar, individuais ou para compartilhar, em seis sabores: Alho negro, fonduta de queijo e mel (R$ 70), Bechamel, mortadela, gruyere e mostarda (R$ 60), Margherita (R$ 56), Queijo, cebola caramelizada e zaatar (R$ 60), Ragu de ossobuco, fonduta, gorgonzola e cebola caramelizada (R$ 58), Pizzetta de doce de leite, cocada e gelato de fior di panna (R$ 38).

Pizza de carbonara do Piccini, em São Paulo Raul da Mota

Piccini Bar | @piccinibar - Na seção de pizzas, destaque para a Carbonara (R$ 85), feita com fonduta, queijo mozzarella de búfala, bacon, gemas de ovos, pimenta do reino e pecorino. Outro sabor que vale a pena experimentar é a clássica Marguerita (R$ 72), com molho pomodoro da casa, queijo mozzarella de búfala, tomate cereja e manjericão.

Speranza | @pizzariasperanza – As duas unidades servem mais de 30 sabores com massa original napolitana, além do pão de calabresa tortano e a deliciosa torta de ricota pastiera di grano. Exclusivamente no Dia da Pizza, a qualquer consumo feito no salão ou no delivery com valor acima de R$ 300 dá direito a um voucher no valor se R$ 100 para ser usado em compras posteriores. Nas duas unidades Speranza.

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden - Pizzetta di Burrata (R$ 74), produzida com burrata Almeida Prado, aspargos tostados e pesto de amêndoas.

PIZZAS NO RIO DE JANEIRO

Cantina da Praça | @cantinadapracaipanema - As massas artesanais, feitas com farinha italiana 00, são de longa fermentação e apresentam textura leve e aerada em casquinha crocante. Entre as redondas tradicionais, destaque para a clássica Pepperoni (R$ 74), a mais pedida, feita com molho de tomate da casa, um mix de queijo muçarela, pepperoni e orégano. A tradicional Calabresa (R$ 74) também merece destaque, servida com molho de tomate da casa, mix de queijo muçarela, linquiça calabresa, cebola roxa e orégano.Há também a Marguerita (R$ 64) com molho de tomates frescos, mix de muçarela, fatias de tomate e folhas de manjericão. A Carbonara (R$ 74) com creme de bacon, muçarela, scarmoza defumada, parmesão e gema de ovo está entre as sugestões gourmets. Destaque para a Cantina (R$79) com molho de tomate da casa e mix de muçarela e cogumelos, finalizada com azeite trufado. Tem a opção Vegetariana (R$68) com molho de tomate, berinjela teriaky, abobrinha grelhada, tomate confitado, alho laminado e manjericão. Todas as pizzas servem seis fatias.

House Forneria | - Para o Dia da Pizza (10/07), a House Forneria lança um sabor inédito: Pizza de Pepperoni com Cogumelos (a partir de R$ 82 - 6 fatias), com Tomate Pelati Italiano, base de Queijo Gouda Vigor, Pepperoni Ceratti, Mix de Cogumelos e Parmesão Vigor. O novo sabor está disponível até o dia 14/7. A casa também dá desconto no dia 10/07, com o cupom DIADAPIZZA, para pedidos no site, app ou central de atendimento.

Pizza do Rão | - Para o Dia da Pizza, a Pizza do Rão fará a promoção de uma Super Fatia de Banana Nevada na compra de qualquer pizza grande salgada do cardápio.

Oliver’s Pizza | - Para celebrar o Dia da Pizza, lançará o novo sabor em parceria com a Catupiry Original, que ficará disponível no cardápio do dia 10 a 14 de julho, em todas as unidades. A marca estará com a ação “Qual é a sua memória favorita com pizza?” nas redes sociais, onde as histórias mais emocionantes, engraçadas ou criativas ganharão um cupom de 15% de desconto para usar no dia 10 de julho nas compras feitas pelo site.

Pizza de nudja, da Sova Fermentação Natural, do Rio de Janeiro

Sova Fermentação Natural | @sovanatural - Para comemorar o Dia da Pizza, a Sova Fermentação Natural propõe degustação das suas redondas artesanais no dia 10 de julho (R$ 109 por pessoa) de 17h às 22h. Em versão degustação, ou seja, em um tamanho menor (15 cm cada) do que as suas napolitanas tradicionais da casa, serão assadas na hora, conforme o pedido dos comensais. A especial do mês também estará disponível: molho de tomate pelati italiano, mozzarella de búfala da Artigianale, basilicão, nduja e azeite extravirgem (P - R$ 53 | M - R$ 69 | G - R$ 99).

PIZZAS NO NORDESTE

Pizza Now | @pizzanowexpress - Vendendo em média de 3.200 pizzas por mês em cada loja, a rede vai oferecer pizzas nos sabores calabresa, mussarela e marguerita pelo preço promocional de R$ 49,90 no Dia da Pizza. “Nossa promoção é para aumentar a acessibilidade ao produto e reforçar a marca Pizza Now como sinônimo de qualidade e sabor”, destaca Elvis Marins, CEO da franquia.





