Dia das Nozes e Frutas Secas: conheça os benefícios desses alimentos essenciais

Dia das Nozes e Frutas Secas é comemorado em 22 de outubro Aline Sordili/R7

Estou de férias pela Turquia e China, e essas são as terras das frutas secas e nozes. São lindas, coloridas e gigantes. Temperadas e conservadas de todas as formas. É em lugares como esse que nos conectamos com um pouco de história que aprendemos na escola e entendemos as rotas das especiarias e como esses frutos chegaram até nós, no Ocidente.

Outro ponto importante é ver como eles gostam e cuidam da preservação dessas frutas. Daí o termo frutas secas. Tanto na Turquia como na China, as frutas são extremamente conservadas e vendidas de todas as formas nas suas versões secas.

Esses países são renomados por sua expertise em conservar e valorizar suas colheitas. No mercado turco, as frutas secas brilham em bancas abarrotadas, transformando-se em autênticas obras de arte com suas inúmeras variações de preparo e tempero.

Na China, notas de tradição se entrelaçam com inovações contemporâneas na preservação e apresentação dessas delícias. A preservação não é apenas uma arte, mas uma forma de honrar a tradição e os benefícios nutricionais desses alimentos.

‌



O Dia das Nozes e Frutas Secas, celebrado em 22 de outubro, é uma oportunidade para reconhecer a importância desses pequenos alimentos que são verdadeiros tesouros nutricionais.

As nozes e frutas secas têm uma longa história na alimentação humana, sendo consumidas por diferentes culturas ao longo dos séculos como fontes de energia, nutrição e sabor.

‌



As nozes, como amêndoas, castanhas e avelãs, são ricas em gorduras saudáveis, principalmente as monoinsaturadas e poli-insaturadas, que ajudam a manter o coração em dia. Além disso, são excelentes fontes de proteínas, fibras, vitaminas e minerais como magnésio, fósforo e zinco.

O consumo regular de nozes está associado à melhora na saúde cardiovascular, ao controle do colesterol e à redução de processos inflamatórios no corpo.

‌



Um fato curioso é que, apesar de ricas em calorias, pesquisas apontam que o consumo moderado de nozes está associado à perda de peso, pois a combinação de fibras, proteínas e gorduras saudáveis gera saciedade.

Estudos também indicam que as nozes podem melhorar o funcionamento do cérebro, especialmente devido ao ômega-3 presente em castanhas como as nozes e amêndoas.

Frutas secas vendidas na rua na Turquia Aline Sordili/R7

As frutas secas, como damascos, uvas-passas, tâmaras e figos, são igualmente nutritivas. Elas concentram os açúcares naturais da fruta, proporcionando energia rápida, além de serem fontes de fibras, antioxidantes e vitaminas, especialmente a vitamina A e potássio.

Por serem desidratadas, têm uma vida útil mais longa e são fáceis de transportar, tornando-as ideais para lanches rápidos e saudáveis.

Elas, por sua vez, têm uma longa história de consumo que remonta à antiga Mesopotâmia. Eram usadas como método de conservação de alimentos, já que o processo de secagem aumenta a durabilidade das frutas sem a necessidade de refrigeração. Uvas-passas, damascos, figos e tâmaras são algumas das frutas secas mais populares, e possuem uma concentração de nutrientes por conta da retirada da água.

Curiosamente, os figos secos eram oferecidos como prêmio aos vencedores dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, dada sua importância como fonte de energia.

Na culinária, as nozes e frutas secas podem ser incorporadas de inúmeras formas. Elas podem ser usadas em saladas, misturadas a iogurtes, em bolos, pães ou até como acompanhamentos de pratos salgados.

A mistura de texturas e sabores que elas proporcionam – o crocante das nozes e a maciez das frutas secas – eleva qualquer receita a outro nível. Um bom exemplo é a combinação clássica de nozes com queijo ou frutas secas com carnes, como no tradicional cuscuz marroquino com damascos.

Além de práticas e saborosas, nozes e frutas secas são aliadas na prevenção de doenças crônicas, como diabetes e problemas cardíacos, graças à sua riqueza em antioxidantes.

Seja como lanche, ingrediente principal ou acompanhamento, as nozes e frutas secas oferecem uma forma deliciosa e prática de enriquecer a alimentação diária. Portanto, no Dia das Nozes e Frutas Secas, aproveite para experimentar diferentes combinações e redescobrir esses alimentos nutritivos que podem fazer parte de uma dieta equilibrada e saborosa.

Por isso, sempre acrescente nozes e frutas secas aos seus preparos, como saladas, iogurtes, arroz, cuscuz marroquino. Ou consuma puras mesmo e aproveite!

