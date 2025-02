Dia do Imigrante Italiano: um roteiro gastronômico pela Itália no Brasil Um guia prático com restaurantes em São Paulo e no Rio de Janeiro com a nova culinária italiana Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 21/02/2025 - 09h57 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agnolotti di gallina D’angola do Altruísta Osteria e Enoteca Rodolfo Regini/Divulgação

Como bisneta de imigrantes italianos, sempre me emociono com uma bela massa! E o dia 21 de fevereiro marca a chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil, em 1874, a bordo do navio La Sofia.

Hoje, nosso país abriga a maior população de descendentes italianos no mundo - somos mais de 30 milhões de pessoas carregando essa herança cultural. E a influência italiana na nossa gastronomia é tão profunda que às vezes nem percebemos.

Quem imaginaria o Brasil sem pizza ou sem a macarronada no almoço de domingo? Entre 1874 e 1930, nossos antepassados italianos trouxeram muito mais que malas. Trouxeram sabores, técnicas e tradições que se mesclaram perfeitamente com os ingredientes brasileiros, criando uma fusão única e deliciosa.

Mas nem tudo foi fácil desde o começo. Como não tinham todos os ingredientes nativos, acabaram criando a culinária ítalo-paulistana como conhecemos hoje.

‌



Para celebrar esta data significativa, preparei um roteiro gastronômico especial por São Paulo, visitando restaurantes que mantêm viva a tradição da autêntica culinária italiana. Vamos começar nossa viagem?

Sabores da Puglia e Roma

O recém-inaugurado Marena Cucina, no Itaim Bibi, traz um pedacinho da região da Puglia para São Paulo. Instalado em uma casa histórica que já foi lar da atriz Cacilda Becker, o restaurante impressiona com sua burrata feita na casa - a versão com figos grelhados e prosciutto (R$ 89) é um verdadeiro espetáculo!

‌



Para os apaixonados pela culinária romana, o Daje Roma, em Pinheiros, oferece uma experiência autêntica com seu Coda alla Vaccinara - um espaguete com ragu de carne bovina e pomodoro que transporta você diretamente para as ruas da capital italiana.

O império das massas

No trio de restaurantes comandados por Gianluca Perino e Ricardo Dicamargo - Il Capitale e Fiaschetteria del Capitale (Jardins) e Il Carpaccio (Itaim) - você encontra verdadeiras obras-primas da gastronomia italiana. O Cacio & Pepe (R$ 92) do Il Capitale é pura tradição romana, enquanto o Tagliolini Verdi Gratinati (R$ 72) do Carpaccio é uma aula de sabor.

‌



O Antonietta Cucina, recém-reaberto em Pinheiros, traz o talento do chef Milton Freitas no imperdível Spaghetti Al Polpo All’arrabiata, feito com massa fresca do próprio pastifício da casa.

Inovação e tradição

Cotoletta alla Milanese da Elea Forneria Plickes/Divulgação

A Elea Forneria, na zona norte de São Paulo, sob o comando do chef Enrico Villela, surpreende com criações como o Spaghetti al mare (R$ 79), uma combinação perfeita de pasta fresca, lulinhas em manteiga de ervas e crudo de atum.

O Grotta Cucina, novidade de 2024 nos Jardins, impressiona não só pela arquitetura inspirada nas grutas italianas, mas também pelas criações do chef Daniel Ricciardi. O Rosseline, um risotto de beterraba com mousseline de queijo de cabra, é uma verdadeira obra de arte.

Experiências únicas

Para os amantes de trufas, a Tartuferia San Paolo (Jardins e Morumbi) - eleita melhor restaurante contemporâneo - oferece o refinado Tortellini alla Puttanesca Tartufata, uma experiência gastronômica inesquecível.

O Restaurante Hospedaria traz a verdadeira essência da cozinha afetiva italiana em um ambiente industrial e elegante. A Polenta com Porcheta, marinada e assada em baixa temperatura, é um abraço em forma de comida.

Vinhos e harmonizações

O Altruísta Osteria e Enoteca é um paraíso para os amantes de vinho, com mais de 850 rótulos disponíveis. O Agnolotti di gallina D’angola harmonizado com um bom vinho italiano é uma experiência sublime.

Fora da capital

Para quem quiser uma escapada, a Cantina Piovanelli, em São Roque, oferece não apenas pratos autênticos, mas uma verdadeira imersão na cultura italiana do interior. O Cordeiro l’Risoto Zucchine do chef Ailton Piovanelli é imperdível.

Na Granja Viana, o Far Niente surpreende com suas releituras contemporâneas dos clássicos italianos - a Burrata empanada é uma prova de que tradição e inovação podem caminhar juntas.

Como dizemos na minha família: mangia che te fa bene – coma que te faz bem. Buon appetito!

21 estabelecimentos italianos no Rio de Janeiro e em São Paulo

Pizza Boscaiola de A Pizza da Mooca Mário Rodrigues/Divulgação

A Pizza da Mooca

Pizza Cacio & Pepe

Descrição: Cremosa fonduta de queijo Grana Padano e pimenta-do-reino preta.

Preço: R$ 58

Pizza Sobrasada PIRINEUS®

Descrição: Molho de tomate, mozzarella fior di latte, cebola roxa e sobrassada mallorquina, finalizada com crispy de manjericão e mel.

Preço: R$ 68

Instagram: [@apizzadamooca]

Cantina Piovanelli

Cordeiro l’Risoto Zucchine

Descrição: Paleta de cordeiro com risoto de abobrinha italiana.

Instagram: @cantinapiovanelli

Daje Roma

Coda alla Vaccinara

Descrição: Espaguete com ragu de carne bovina e molho pomodoro.

Instagram: @dajeroma_sp

Da Mooca Pizza Shop

Pizza Boscaiola

Descrição: Molho bechamel, mozzarela, mix de cogumelos frescos, calabresa artesanal, pimenta calabresa, parmesão e manjericão.

Preço: R$ 17

Pizza Funghi

Descrição: Molho de tomate, mozzarella, mix de cogumelos frescos e manjericão.

Preço: R$ 17

Instagram: [@damoocapizzashop]

Dianna Bakery

Italianíssimo

Descrição: Feito na focaccia da casa, recheado com copa italiana, ricota fresca com alecrim, folhas e mel.

Preço: R$ 38

Instagram: [@diannabakery]

Donna

Bruschetta de Mozzarella e Prosciutto

Descrição: Presunto cru italiano, mozzarella de búfala, tomate fresco e manjericão.

Preço: R$ 45

Ossobuco

Descrição: Cozido em baixa temperatura no molho pomodoro e servido com brócolis ao cacio e pepe.

Preço: R$ 152

Instagram: [@restaurantedonna_]

Elea Forneria

Carne Cruda

Descrição: Coxão mole angus na ponta da faca, com azeite, alcaparra frita, queijo tulha e aioli.

Preço: R$ 72

Spaghetti al Mare

Descrição: Pasta fresca, lulinhas em manteiga de ervas, crudo de atum e bottarga.

Preço: R$ 79

Instagram: [@eleaforneria]

Fiaschetteria del Capitale

Cacio & Pepe

Descrição: Espaguete, pimenta ralada na hora e queijo pecorino romano.

Preço: R$ 92

Spaghetti alla Carbonara

Descrição: Espaguete, ovo caipira, guanciale e queijo pecorino romano.

Preço: R$ 90

Instagram: [@fiaschetteriadelcapitale]

House Forneria

Pizza de Burrata

Descrição: Massa de farinha italiana de longa fermentação, molho de tomate pelati, mozzarella, tomate, burrata de búfala, manjericão e finalizada com grana padano e pesto de manjericão.

Preço: A partir de R$ 96

Pizza de Parma com Brie

Descrição: Massa de farinha italiana de longa fermentação, molho de tomate pelati, mozzarella, queijo brie e presunto de parma.

Preço: A partir de R$ 97

Pizza de Quatro Queijos

Descrição: Massa de farinha italiana de longa fermentação, molho de tomate pelati, mozzarella, Blue Cheese (gorgonzola), catupiry, parmesão e orégano.

Preço: A partir de R$ 80

Instagram: [@houseforneria]()

Hospedaria

Parmeggiana da Nonna

Descrição: Milanesa de angus, macarrão parafuso, molho de tomate, creme de queijo meia cura, manjericão e azeite.

Preço: R$ 89

Risoto Imigrante

Descrição: Arroz, creme de abóbora, pernil, linguiça, queijo meia cura, tomate e molho hollandaise.

Preço: R$ 79

Instagram: [@hospedariasp]

Il Capitale

Carne Cruda alla Piemontese

Descrição: Filé de Black Angus cortado na ponta da faca, temperado à moda antiga.

Preço: R$ 72

Tagliolini Verdi Gratinati

Descrição: Massa verde fresca, presunto, molho bechamel e grana padano.

Preço: R$ 72

Instagram: [@ilcapitale]

Il Carpaccio

Carpaccio di Carne

Descrição: Finas fatias de filé mignon, Grana Padano, azeite e torradas.

Preço: R$ 69

Penne alla Vodka

Descrição: Molho de pomodoro, manjericão, vodka e um toque de creme de leite.

Preço: R$ 87

Instagram: [@ilcarpacciorestaurante]

Itália no Box

Lasanha à Bolonhesa

Descrição: Camadas de massa, molho de carne e queijo gratinado.

Macarrão à Carbonara

Descrição: Clássico italiano com molho cremoso de ovos, queijo pecorino e pancetta.

Instagram: [@italianobox]

La Braciera

Pizza Zozzona

Descrição: Pomodoro, fior di latte, calabresa artesanal Cinque, guanciale, creme de pecorino e basílico.

Preço: R$ 125 (grande)

Instagram: [@labracierapizza]

Manduque Massas & Maçãs

Casarecce All’amatriciana

Descrição: Molho à base de tomate com pimenta, guanciale, linguiça artesanal e parmesão.

Preço: R$ 76

Linguine Pomodoro

Descrição: Massa com tomate, manjericão e parmesão.

Preço: R$ 52

Instagram: [@manduque.massas]

Marena Cucina

Ficchi & Aceto

Descrição: Burrata com figos grelhados e prosciutto.

Preço: R$ 89

Pappardelle al Cinghiale

Descrição: Massa fresca com ragu de javali e porcini.

Preço: R$ 159

Instagram: [@marenacucina]

Modern Mamma Osteria

Pasta Fresca alla Chitarra ao Cacio e Pepe

Descrição: Clássico romano feito com pecorino e pimenta preta.

Preço: R$ 88

Polenta com Ragu de Calabresa

Descrição: Polenta com ragu de calabresa e creme de grana padano.

Preço: R$ 67

Instagram: [@modernmammaosteria]

Osteria Nonna Rosa

Cotoletta alla Milanese

Descrição: Cotoletta suína servida com risoto milanese e limão siciliano.

Preço: R$ 105

Rigatoni alla Vodka

Descrição: Massa de grano duro, molho de tomate, creme de leite e vodka.

Preço: R$ 78

Instagram: [@osterianonnarosa]

Piccini Bar

Arancini All’Amatriciana

Descrição: Bolinho de arroz recheado com ragu de pancetta e salsa de pecorino.

Preço: R$ 48

Fettuccine al Ragu Clássico

Descrição: Filé mignon ao perfume de ervas.

Preço: R$ 98

Instagram: [@piccinibar]

Restaurante Far Niente

Burrata Empanada

Descrição: Burrata empanada, combinando crocância e cremosidade.

Instagram: @farnientesp

Tartuferia San Paolo

Tortellini alla Puttanesca Tartufata

Descrição: Tortellini de burrata na manteiga de trufas, com molho pomodoro Arrabiata, anchovas, azeitonas e alcaparras.

Instagram: @tartuferiaoficial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.