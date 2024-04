Empadão, torta ou torta de liquidificador: qual é a melhor receita?

Alto contraste

A+

A-

Hoje vou apresentar para vocês os segredos e as delícias que diferenciam duas maravilhas da culinária caseira: o empadão e a torta. Essas duas versões de massa recheada que aquecem o coração e conquistam o paladar de todo mundo, afinal é só escolher um recheio que da sua preferência.

A origem da torta recheada salgada na culinária é um pouco nebulosa. Vários povos reivindicam sua criação. As primeiras menções são da época da Grécia Antiga, onde eram feitas como oferendas à Deusa Ártemis e geralmente levavam recheios de carne ou legumes. Na Roma Antiga, as tortas eram usadas como forma de conservar alimentos, com recheios variados, como carne, queijo e frutas.

Mas a torta como a conhecemos hoje, com massa crocante e recheio cremoso, provavelmente surgiu na Europa medieval. A partir do século X, as receitas de tortas se popularizaram em livros de culinária, com diversas variações regionais. Na Itália, por exemplo, a torta pasqualina é um prato tradicional feito com massa folhada e recheio de ricota, espinafre e ovos. Já na França, a quiche Lorraine é uma torta salgada clássica com recheio de bacon, queijo e creme de leite em uma massa quebradiça.

No Brasil, a torta recheada salgada chegou com os colonizadores portugueses como muitos alimentos. As tortas salgadas são uma ótima opção para o almoço, jantar ou lanche. São versáteis, podem ser feitas com diversos ingredientes e são sempre deliciosas.

Em primeiro lugar, vamos falar da massa, esse elemento que é a base de tudo. O empadão, com sua massa mais quebradiça e amanteigada, é um verdadeiro abraço em forma de comida. A manteiga é a estrela da receita, proporcionando aquela textura que se desmancha na boca, enquanto a massa envolve carinhosamente o recheio, seja ele de frango suculento, carne bem temperada ou legumes fresquinhos.

A principal diferença entre empadão e torta está na composição e na textura da massa, bem como no modo de preparo. O empadão geralmente tem uma massa mais quebradiça, feita com bastante manteiga, que é usada tanto na base quanto na cobertura, envolvendo o recheio completamente. O recheio do empadão pode ser variado, incluindo opções como frango, carne ou legumes.

Dentro dessa categoria de massa firme, a massa de torta é mais leve e crocante por levar mais gordura (como manteiga, gordura vegetal ou até banha de porco) em relação à farinha. A massa de empadão é mais densa e firme porque leva menos gordura em relação à farinha, o que a torna mais resistente e suporta recheios mais densos e úmidos, como carne, frango ou vegetais em molho.

A torta pode ter uma massa mais leve e menos quebradiça é ideal para tortas de frutas ou quiches. As tortas podem ser feitas de diferentes maneiras, inclusive com massa folhada ou até no liquidificador. As tortas podem ser abertas ou fechadas com recheios variados salgados e doces e a massa de torta tem sabor neutro. Já o sabor mãos amanteigado da massa de empadão precisa se encaixar com o recheio certo, como empadão de frango, empadão de palmito, empadão de carne seca.

Uns toques extras na sua torta: ervas frescas picadas ou ervas secas à massa de torta para dar um sabor especial. Pode ser tomilho, orégano fresco ou seco, ervas de Provence, por exemplo. Se quiser deixar a massa mais crocante, você pode pré-assar a massa antes de adicionar o recheio. Depois de forrar o fundo da assadeira, fure bem a massa toda com um garfo para evitar que fique desnivelada.

RECEITAS

Torta básica de liquidificador da Aline (eu mesma!)

Ingredientes:

Massa:

4 ovos

1 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite vegetal sem açúcar (pode ser coco, aveia, castanhas, arroz)

1 xícara (chá) de farinha de trigo

¼ de xícara de amido de milho

200g de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de fermento em pó

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

Recheio:

1 lata de milho verde escorrida e lavada

1 lata de ervilha escorrida e lavada (pode ser ervilha fresca congelada também)

200g de peito de frango cozido e desfiado

1 tomate picado sem sementes

1 cebola ralada

Sal, pimenta e temperos a gosto

Modo de preparo:

Recheio: Refogue a cebola com um fio de azeite, acrescente o tomate quando a cebola tiver murchado e estiver começando a dourar. Tempere com sal e pimenta. Acrescente o frango, o milho e a ervilha e misture tudo muito bem. Pode colocar orégano fresco ou seco. Corrija o sal e a pimenta se necessário. Deixar esfriar completamente para usar na torta.

Massa: no liquidificador, bata os ovos, o óleo e o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente o queijo ralado e bata muuuuuuuuuito bem. Acrescente a farinha de trigo peneirada, o sal e continue batendo até incorporar bem. Adicione o fermento e pulse algumas vezes, apenas para misturar.

Montagem: Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma de sua preferência. Despeje metade da massa na forma, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido por cerca 45 minutos, ou até que a torta esteja bem dourada e cozida por dentro.

Torta básica de liquidificador

Ingredientes:

Massa:

3 ovos

1 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Sal a gosto

Recheio:

1 lata de milho verde escorrida

200g de peito de frango cozido e desfiado

1 tomate picado sem sementes

1 cebola picada

200g de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta e temperos a gosto

Modo de preparo:

Recheio: em uma tigela, misture o frango desfiado, o milho, o tomate, a cebola, o queijo muçarela e tempere com sal, pimenta e os temperos de sua preferência. Reserve.

Massa: no liquidificador, bata os ovos, o óleo e o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo peneirada, o sal e continue batendo até incorporar bem. Adicione o fermento e pulse algumas vezes, apenas para misturar.

Montagem: Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma de sua preferência. Despeje metade da massa na forma, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja bem dourada e cozida por dentro.

Torta de liquidificador integral com iogurte da Helena

Torta integral de abobrinha Torta integral de abobrinha (Divulgação/Helena Sordili)

Ingredientes:

3 ovos

½ copo de óleo

1 copo de iogurte desnatado

3 colheres de sopa de aveia

1 xícara de farinha de trigo integral

1/2 xícara de sopa de farinha de trigo branca

Um pouco de leite desnatado ou semi-desnatado (se a massa não estiver mole o suficiente para bater) Pode ser também leite de aveia ou leite de coco.

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio:

1 abobrinha

1 cenoura

1 tomate picadinho

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Temperos a gosto

Ricota temperada com sal e orégano (opcional)

Modo de preparo:

Recheio: fatie a abobrinha com um fatiador de alimentos com a casca já bem lavada. O recheio fica com diferentes texturas. Ferva água numa panela e coloque a abobrinha fatiada para ferver por 2 minutos. Escorra e reserve. Refogue alho, manjericão, salsinha (e hortelã – dica da minha mãe) e depois acrescente a abobrinha. Rale também uma cenoura. Acrescente uma colher de sopa de azeite e o parmesão ralado.

Massa: no liquidificador, acrescente os ingredientes de forma alternada (sólidos e líquidos) para facilitar a mistura. Se precisar, acrescente um pouquinho de leite até conseguir mexer, mas sem deixar ela molenga. Fica uma massa leve, mas não fluida. Unte uma forma e polvilhe com farinha. Despeje 1/2 da massa na forma, coloque o recheio, e cubra com o restante da massa. Asse no forno, por 40 a 45 minutos, a 180-200º C.

Torta de sardinha da Helena

Ingredientes:

Recheio:

2 latas de sardinha (125g)

1 lata de milho com ervilha (ou meia lata de ervilha e meia lata de milho)

1 cebola roxa pequena bem picada

1 tomate picado

Sal a gosto

1 copo de requeijão cremoso (200g)

3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado

Massa:

3 ovos

1 xícara (chá) de leite

¾ xícara (chá) de óleo (180ml)

1 colher (chá) rasa de sal

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Recheio: Numa tigela, junte as sardinhas com seu molho, o milho e ervilha escorridos, a cebola e o tomate. Tempere com sal a gosto. Reserve.

Massa: junte no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata ligeiramente. Acrescente a farinha e o fermento e bata novamente até obter uma massa homogênea.

Montagem: unte um refratário médio e distribua metade da quantidade da massa. Espalhe o recheio e sobre a superfície da massa e, sobre o recheio distribua o requeijão. Cubra com a massa restante e salpique o queijo pela superfície. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que, enfiando-se um palito na massa, este saía limpo.

Torta de frango de liquidificador sem glúten da Helena

Ingredientes:

3 ovos

1 xicara de farinha de amêndoas

1 xicara de água

1/3 xícara de azeite

2 colheres de sopa de parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento

Sal e temperos a gosto

Recheio: Pode ser o que quiser. Para fazer de frango, use meio peito de frango cozido e desfiado, refogado com um pouco de molho (mas deixando sequinho), temperado a gosto. 200gr de queijo minas ralado (ou outro queijo que preferir).

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes da massa e por último o fermento no liquidificador. Pode bater na mão também. A massa é bem liquida. Despeje no refratário untado e coloque o recheio, espalhando bem. Cubra com o queijo minas ralado. Leve ao forno a 210 graus pré-aquecido, por 30 minutos ou até dourar.

Torta de liquidificador integral com iogurte da Helena

Ingredientes:

3 ovos

½ copo de óleo

1 copo de iogurte desnatado

3 colheres de sopa de aveia

1 xícara de farinha de trigo integral

1/2 xícara de sopa de farinha de trigo branca

Um pouco de leite desnatado ou semi-desnatado (se a massa não estiver mole o suficiente para bater). Pode ser também leite de aveia ou leite de coco.

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio: coloque os legumes de sua preferência e acrescente a proteína da que tiver (frango desfiado, atum, sardinha, queijo e presunto triturados). Sugestões de recheio: cenoura cozida e tomate, cortados em cubinhos e ervilha; frango desfiado, cenoura ralada e abobrinha ralada; atum, queijo branco em cubinhos.

Modo de preparo:

Acrescente os ingredientes de forma alternada (sólidos e líquidos) para facilitar a mistura. Ficou uma massa leve, mas não fluida. Unte uma forma com margarina e polvilhe com farinha. Despeje 1/2 da massa na forma, coloque o recheio, e cubra com o restante da massa. Asse no forno, por 40 a 45 minutos, a 180-200º C

Variações:

Experimente bater ½ maço de espinafre, refogado e temperado, bem sequinho, com a massa.

Torta de frango com cenoura e aveia da Helena

Ingredientes:

Massa:

200ml de iogurte desnatado

100ml de leite (eu usei o semi)

1 xícara de aveia

2 xícaras de farinha de trigo

2 ovos

2 cenouras cruas cortadas em pedaços

1 colher sopa de fermento

Sal a gosto

Recheio:

1 peito de frango cozido e desfiado

250gr de creme de ricota

Temperos diversos (coloquei noz moscada e chimichurri e um pouquinho de sal)

Modo de fazer:

Recheio: misture o frango com os demais ingredientes. Teste o sal e acerte se necessário.

Massa: bata todos os ingredientes (exceto o fermento) até ficar uma massa homogênea. Caso fique muito espessa, acrescente leite aos poucos. A massa deve ficar líquida, mas não fluida. Acrescente o fermento e misture levemente (pode apertar a função pulsar do liquidificador umas 3 vezes). Despeje metade da massa sobre forma untada e enfarinhada. Coloque o recheio e espalhe para ficar homogêneo. Cubra com o restante da massa. Salpique um pouco de orégano. Leve para assar em forno 180/200ºC por cerca de 30.

Massa de torta

Ingredientes:

200g de farinha de trigo

100g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

50ml de água gelada

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha e o sal. Adicione a manteiga gelada e corte com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa. Adicione o ovo e a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com um rolo e forre uma forma de torta. Preencha com o recheio de sua preferência e leve ao forno até dourar.

Massa de torta com mais manteiga

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo

150g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 colher de sopa de água gelada (se necessário)

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e a manteiga gelada. Use a ponta dos dedos para misturar até formar uma farofa. Adicione o ovo e o sal, misturando até a massa começar a se unir. Se estiver muito seca, acrescente a água gelada aos poucos. Forme uma bola com a massa, envolva em plástico filme e deixe na geladeira por pelo menos 30 minutos antes de usar. Abra a massa em uma superfície enfarinhada e use conforme a receita de torta desejada, forrando todo o fundo da massa. Para a cobertura, pode fazer uma tampa lisa ou alternar fitas de massa.

Massa de empadão ou massa podre

Ingredientes:

3 xícaras de farinha de trigo

200g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 gema de ovo para pincelar

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de água gelada (se necessário)

Modo de preparo:

Misture a farinha e o sal em uma tigela grande. Adicione a manteiga e misture com as mãos até obter uma textura de farofa. Faça um buraco no meio da mistura, adicione o ovo e misture bem. Se a massa parecer muito seca, adicione a água gelada, uma colher de sopa por vez, até que a massa fique homogênea. Forme uma bola com a massa, cubra com plástico filme e deixe descansar na geladeira por 1 hora. Abra a massa em uma superfície enfarinhada para montar o empadão, recheando a gosto. Use a gema para pincelar a parte superior antes de assar.

Massa de empadão com leite

Ingredientes:

300g de farinha de trigo

200g de manteiga gelada em cubos

100ml de leite gelado

1 ovo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha, o fermento e o sal. Adicione a manteiga gelada e corte com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa. Adicione o ovo e o leite gelado aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com um rolo e forre uma forma de empadão. Preencha com o recheio de sua preferência e leve ao forno até dourar.