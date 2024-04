Feiras e eventos transformam a arte de cozinhar

Alto contraste

Mara Cakes e a sua Mara Cakes Fair

Hoje vamos falar sobre eventos que são fontes inesgotáveis de inspiração para quem ama culinária. Como em todos os segmentos, as feiras são mais do que eventos. Viraram experiências que podem transformar sua forma de cozinhar e encarar a gastronomia. Seja para se aprofundar em técnicas, descobrir produtos inovadores ou simplesmente para se inspirar, cada uma dessas feiras tem um destaque. Anote as datas e não deixe de participar para ficar por dentro das novidades.

Anufood Brazil

Data: 09 a 11 de abril de 2024

Local: São Paulo Expo, São Paulo

Descrição: principal feira de alimentos e bebidas da América Latina, reunindo expositores internacionais.

Mara Cakes Fair: O Doce Mundo da Confeitaria

Para os apaixonados por doces e confeitaria, a Mara Cakes Fair é o destino dos sonhos. Idealizada pela renomada confeiteira Mara Cakes, essa feira é um verdadeiro show de criatividade e sabor. Workshops, palestras e stands repletos de novidades esperam por você de 11 a 14 de abril de 2024 no São Paulo Expo. É a oportunidade perfeita para se inspirar, aprender novas técnicas e, claro, fazer conexões valiosas com outros profissionais do açúcar.

Datas: 11 a 14 de abril de 2024

Local: São Paulo Expo, São Paulo

Destaque: Feira reconhecida no segmento de confeitaria, com workshops, palestras e novidades para profissionais e entusiastas.

Naturaltech e Bio Brazil Fair: Onde o Natural e o Orgânico se Encontram

Imagine um lugar onde você pode encontrar as últimas novidades em alimentos saudáveis, bebidas refrescantes, cosméticos que respeitam sua pele e até produtos pet que garantem o bem-estar do seu bichinho. A Naturaltech, junto à Bio Brazil Fair, forma a maior feira de produtos naturais e orgânicos da América Latina.

Datas: 12, 13, 14 e 15 de junho de 2024

Local: Distrito Anhembi, São Paulo

Destaque: Produtos orgânicos, veganos e naturais, alimentação saudável e sustentabilidade.

Nutri Ingredients Summit - NIS

Datas: 23 a 24 de abril de 2024

Local: Transamérica Expocenter, São Paulo

Foco: Indústria de alimentos e bebidas, com ênfase em ingredientes, soluções e tecnologias inovadoras.

TecnoCarne: Inovação no Processamento de Carnes

E para quem atua no setor de carnes, a TecnoCarne é um evento imperdível. A última edição reuniu o que há de mais inovador em tecnologia para o processamento de carnes bovinas, suínas, de aves e de pescado. Palestras, workshops e um ambiente incrível para networking fazem dessa feira um ponto de encontro para quem busca se atualizar e expandir seus horizontes de negócios.

Datas: 18 a 21 de junho de 2024

Local: São Paulo Expo, São Paulo

Destaques: processamento de carne, inovações tecnológicas, sustentabilidade e segurança alimentar.

Fispal Food Service: O Encontro dos Gigantes da Alimentação

A Fispal Food Service é a principal feira de negócios para quem atua com alimentação fora do lar. Com expositores nacionais e internacionais, a feira oferece soluções para toda a cadeia de valor do setor.

Datas: 11 a 14 de junho de 2024

Local: Expo Center Norte, São Paulo

Destaques: Novidades para o setor de alimentação fora do lar, como restaurantes, bares, hotéis etc.

São Paulo Restaurant Week

Data: 24 de julho a 06 de agosto de 2024

Local: São Paulo

Descrição: Festival gastronômico com menus especiais em renomados restaurantes da cidade.

Festival do Rio Gastronomia

Data: 07 a 17 de setembro de 2024

Local: Rio de Janeiro

Atrações: Chefs renomados, aulas de culinária, degustações.

Expofood

Data: 4 a 7 de outubro de 2024

Local: Fortaleza, Ceará

Foco: Feira de negócios para o setor de alimentação fora do lar.

Fesape

Data: 8 a 11 de novembro de 2024

Local: Salvador, Bahia

Descritivo: Feira de alimentos e bebidas com expositores de todo o Nordeste do Brasil.