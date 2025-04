Le Cordon Bleu celebra 130 anos com novidades e expansão no Brasil Executiva Carla Rosas é a brasileira que lidera a escola no país e exporta formatos para o mundo Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

A Le Cordon Bleu, maior e mais tradicional instituição de gastronomia do mundo, celebra em 2025 um marco histórico com seus 130 anos de existência. Desde sua fundação na França em 1895, a escola evoluiu para se tornar uma potência global, com 35 campus espalhados por 20 países nos continentes europeu, asiático, americano e oceânico. No Brasil, a instituição mantém unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, esta última inaugurada oficialmente em junho de 2019 no bairro de Botafogo.

À frente da operação brasileira está Carla Rosas, executiva com sólida experiência em planejamento estratégico e financeiro. Sob sua gestão, a unidade carioca já formou 1.300 alunos desde 2019, incluindo 128 bolsistas por meio de uma parceria com a Faetec.

Para comemorar os 130 anos da instituição, celebrados oficialmente em 15 de outubro, estão sendo preparadas diferentes celebrações ao longo de 2025. A Le Cordon Bleu Brasil planeja uma série de eventos mensais até o mês de aniversário, quando ocorrerá uma grande celebração no Rio de Janeiro.

As comemorações incluirão eventos que exploram a gastronomia em diferentes pilares como arte, moda e arquitetura, além de apresentações musicais. Em São Paulo, está prevista uma celebração ainda maior no segundo semestre, com formato externo e expectativa de grande público.

‌



O perfil dos estudantes da Le Cordon Bleu Brasil tem evoluído significativamente nos últimos anos. Inicialmente composto por pessoas buscando hobbies ou ocupação, hoje o instituto atrai principalmente empreendedores e jovens interessados em desenvolver carreira profissional no campo da gastronomia. “Há várias startups de gastronomia que frequentam o instituto”, afirma Carla.

A participação feminina cresceu consideravelmente, chegando a aproximadamente 70% do corpo discente. Ao mesmo tempo, a faixa etária média dos alunos vem diminuindo, evidenciando como a carreira gastronômica está ganhando reconhecimento e prestígio no mercado brasileiro, superando preconceitos do passado que não a viam como opção profissional legítima.

‌



Sob a liderança de Carla Rosas, a Le Cordon Bleu Brasil preserva o legado centenário da instituição e traz conteúdo e formatos novos que estão sendo formatados para serem exportados para outras unidades no mundo.

Carla foi responsável pela implementação de várias iniciativas inovadoras, consolidando a presença da instituição no país. Uma das grandes inovações implementadas por Carla Rosas é a Culinary Village, um ambiente multifuncional que vai além do modelo tradicional de escola de culinária. Trata-se de um ecossistema que reúne diferentes espaços e propostas, todos interconectados para proporcionar experiências gastronômicas diversificadas. O Culinary Village inclui:

‌



Experienta Kitchen : uma bancada de demonstração com design renovado, diferente das cozinhas tradicionais de sala de aula, preparada para gravações de programas de TV. Este espaço é acompanhado por uma área refinada que acomoda até 50 pessoas, equipada com TVs de 55 polegadas, ideal para jantares, apresentações e palestras.

: uma bancada de demonstração com design renovado, diferente das cozinhas tradicionais de sala de aula, preparada para gravações de programas de TV. Este espaço é acompanhado por uma área refinada que acomoda até 50 pessoas, equipada com TVs de 55 polegadas, ideal para jantares, apresentações e palestras. Cozinha de produção : construída para dar suporte a diferentes tipos de eventos, desde degustações de vinhos até serviços de jantar.

: construída para dar suporte a diferentes tipos de eventos, desde degustações de vinhos até serviços de jantar. Bistrô/Café : um espaço desenvolvido em colaboração com parceiros, oferecendo serviços de café e uma área de lounge para momentos de descontração.

: um espaço desenvolvido em colaboração com parceiros, oferecendo serviços de café e uma área de lounge para momentos de descontração. Biblioteca e Memorial Nina Horta : um tesouro cultural que abriga cerca de 2.500 livros de gastronomia doados pela família da célebre escritora e crítica gastronômica Nina Horta após seu falecimento em 2019. O espaço também preserva a cozinha original da escritora, com mais de 600 itens, incluindo etiquetas escritas à mão nas gavetas.

: um tesouro cultural que abriga cerca de 2.500 livros de gastronomia doados pela família da célebre escritora e crítica gastronômica Nina Horta após seu falecimento em 2019. O espaço também preserva a cozinha original da escritora, com mais de 600 itens, incluindo etiquetas escritas à mão nas gavetas. Boutique: um espaço dedicado à venda de produtos relacionados à gastronomia e à marca Le Cordon Bleu.

A abertura da escola para o público geral tem sido outro ponto alto da gestão de Carla Rosas. Em 2023, a Le Cordon Bleu realizou a primeira edição da Expo Le Cordon Bleu, evento que foi um verdadeiro sucesso na cidade do Rio de Janeiro, reunindo mais de 2.000 visitantes.

Em 2024, a segunda edição superou todas as expectativas, recebendo mais de 3.000 pessoas em um único dia, com mais de 40 stands de restaurantes renomados e participação de mais de 20 dos maiores chefs do país, que ministraram aulas ao vivo e apresentaram produtos ao público. Para 2025, Carla promete um evento ainda maior, externo e com parcerias estratégicas.

No Rio de Janeiro, em 2019, a Le Cordon Bleu inaugurou o Signatures, seu primeiro restaurante-escola na América Latina. Com menu elaborado pelo corpo acadêmico da escola em conjunto com os head-chefs Yann Kamps, Philippe Brye e o chef do restaurante Mbark Guerfi, o espaço oferece oportunidade de estágio para os alunos, elevando a experiência de formação com preparação prática para o mercado de trabalho.

Le Cordon Bleu 2 Divulgação

Diversificação de cursos e programas

Além dos tradicionais cursos de Cuisine, Pâtisserie, Boulangerie e Grand Diplôme, a instituição ampliou significativamente sua oferta educacional com programas inovadores:

CordonTec

Pioneiro mundial, este programa de formação profissionalizante oferece conhecimentos e habilidades através da aplicação das técnicas de base da cozinha internacional. Com cerca de 800 horas curriculares, inclui atividades práticas no restaurante Signatures, proporcionando aos alunos vivência real em cozinha profissional. O Rio de Janeiro é o único campus do Brasil a oferecer aprendizagem baseada na experiência de “Aplicação em Restaurante”.

Diploma de Cozinha Brasileira

Tendo como embaixadora a renomada chef Roberta Sudbrack, este curso reúne a tradição culinária brasileira, explorando a autenticidade, história, cultura e riqueza dos produtos regionais. Dividido em três níveis, o programa aborda desde técnicas básicas até cozinha de fusão, utilizando técnicas francesas com produtos brasileiros.

Diploma de Plant Based

Curso inédito que alinha técnicas culinárias tradicionais com ingredientes à base de plantas, tendo como embaixadora a chef Tati Lund. Com duração de 8 meses (360 horas presenciais), o programa explora ampla variedade de vegetais, frutas, nozes, sementes, grãos e leguminosas, atendendo à crescente demanda por alimentação vegana e vegetariana.

Diploma Wine & Spirits

Oferece conhecimento completo na área de vinhos e bebidas, com duração de aproximadamente 7 meses, dividido em seis níveis. Inclui degustações em todas as aulas, com vinhos representativos de diversos países, além de técnicas para análise sensorial e harmonização com alimentos.

Imersão Le Cordon Bleu

Programa com duração de 1 mês que proporciona um passeio gastronômico pelas diversas áreas da gastronomia, incluindo cozinha quente, confeitaria, padaria e cozinha brasileira.

Gourmet & Short Courses

Cursos de curta duração (4 a 6 horas) que acontecem semanalmente, com temas específicos como pizza, éclair, molhos, cortes de carne, cerveja, cozinha peruana e mexicana, entre outros.

Tecnologia como aliada

A escola incorpora tecnologias avançadas para otimizar os processos de ensino, incluindo:

Cozimento sous-vide : Aparelhos de precisão que permitem cozinhar alimentos em embalagens a vácuo com temperatura exata.

: Aparelhos de precisão que permitem cozinhar alimentos em embalagens a vácuo com temperatura exata. Fornos a vapor : Com regulagem precisa de umidade e temperatura, ideais para preservar nutrientes e conferir maciez a alimentos.

: Com regulagem precisa de umidade e temperatura, ideais para preservar nutrientes e conferir maciez a alimentos. Máquinas de temperagem de chocolate : Asseguram brilho e textura ao trabalhar o chocolate na temperatura correta.

: Asseguram brilho e textura ao trabalhar o chocolate na temperatura correta. Impressoras 3D : Permitem a criação de designs culinários únicos a partir de modelagem digital.

: Permitem a criação de designs culinários únicos a partir de modelagem digital. Aparelhos de corte de precisão: Como Robot Coupe e Thermomix, oferecem agilidade e uniformidade na preparação, desde cortes delicados até misturas complexas.

