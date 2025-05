Manual de truques culinários: aprenda 93 dicas de grandes chefs e da aprendiz Experiência caseira encontra técnica profissional para transformar sua cozinha do dia-a-dia Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 05/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 02h00 ) twitter

93 dicas culinárias Imagem gerada pelo ChatGPT

Hoje compartilho com vocês uma compilação preciosa que reúne anos de aprendizado na minha jornada culinária, enriquecida com o conhecimento valioso de alguns dos mais talentosos chefs brasileiros.

Como todos sabem, minha paixão pela cozinha começou como um hobby e evoluiu para uma busca constante por técnicas, truques e segredos que transformam um prato comum em algo extraordinário.

Ao longo dos anos, colecionei centenas de dicas práticas que descobri na minha própria cozinha. Dessas experimentações nasceram muitos dos truques caseiros que compartilho aqui frequentemente.

Só que agora tive a honra de reunir também o conhecimento precioso de chefs renomados que generosamente compartilharam seus segredos profissionais. Entre estes talentosos profissionais estão Wanderley Romano, do Grupo São Jorge, Valter Bonfim, do Quebrada Burger, Enrico Villela, da Lanchonete da Cidade, Sergio França, do DesCucina, Salvatore Loi, do Modern Mamma Osteria, Jota (Lucas Ferreira), do Caovéio, Carlos Jr., do Frango no Pote, André Mifano, do Donna, Tatiana Balbino, do Esquina do Souza, Anderson Oliveira, do Dona Chica, Daniela Lisboa, do Restaurante Quinta Natural, Leonardo Esteves do Instituto Gourmet, Gabriel Marques, do Nonna Rosa, e Pablo Lupinari, do Pobre Gourmet.

‌



Para os amantes de massa carbonara, há uma seção especial com dicas dos mestres neste prato: Daniel Ricciardi, do Grotta Cucina, Leo Marigo, do Daje Roma, Ailton Piovan, da Cantina Piovanelli, Diana Beatrice, do Far Niente, Martin Casilli, do Sky Hall Garden Bar, e Monica Claro, da Tartuferia San Paolo.

Organizei esse tesouro culinário em nove seções temáticas, facilitando a consulta e a aplicação prática no seu dia a dia:

‌



Preparação e organização - aprenda a manter sua cozinha eficiente, limpa e organizada, com truques para improviso de utensílios e técnicas que facilitam o fluxo de trabalho. Técnicas para vegetais e ervas - descubra como limpar, conservar e extrair o máximo sabor dos vegetais e ervas, com dicas para cortes precisos e manuseio adequado. Técnicas para proteínas - do hambúrguer perfeito ao frango suculento, passando por técnicas especiais para carnes bovinas e suínas que farão toda diferença nos seus pratos. Ovos e laticínios - segredos para preparar ovos perfeitos e utilizar queijos e laticínios com maestria. Técnicas de cocção e preparo - domine as panelas, óleos e frituras, além de aprender a usar a manteiga como um verdadeiro chef. Molhos e caldos - a base de tantas receitas! Aprenda a preparar e armazenar caldos aromáticos e molhos equilibrados que transformam qualquer prato. Massas e pratos específicos - Técnicas específicas para massas frescas, o carbonara autêntico, arroz soltinho e saladas criativas que impressionam. Facas e utensílios - Cuidados essenciais com suas ferramentas de trabalho, especialmente a estrela da cozinha: a faca. Aproveitamento e dicas criativas - Porque na cozinha consciente, nada se perde e tudo se transforma! Eu não desperdiço nada (e esse foi o meu post inaugural do blog que você pode ler aqui).

Este compilado é resultado de muitas horas na cozinha, tanto minhas quanto destes talentosos chefs. São truques testados e aprovados, que vão desde os mais simples, que facilitam tarefas cotidianas, até técnicas refinadas que elevam seus pratos a um novo patamar.

Carbonara Divulgação

Lembre-se: a cozinha é um laboratório de experimentações! Sinta-se à vontade para adaptar essas dicas ao seu estilo e aos ingredientes disponíveis em sua região. O importante é manter a curiosidade e a paixão pelo ato de cozinhar.

‌



Espero que este manual culinário se torne um companheiro constante em suas aventuras gastronômicas, assim como tem sido para mim. E não se esqueça de compartilhar quais dicas funcionaram melhor para você ou se tem algum truque especial que gostaria de acrescentar à essa coleção.

MANUAL COMPLETO DE DICAS CULINÁRIAS

Organização e limpeza

Lixeira pessoal : Mantenha uma bacia ou sacola ao seu lado enquanto cozinha para descartar resíduos.

: Mantenha uma bacia ou sacola ao seu lado enquanto cozinha para descartar resíduos. Descasque sobre papel manteiga : facilita muito a limpeza após descascar legumes.

: facilita muito a limpeza após descascar legumes. Limpar panelas difíceis : use água e vinagre branco e aqueça para facilitar a limpeza.

: use água e vinagre branco e aqueça para facilitar a limpeza. Limpeza das mãos após massa : limpe as mãos sujas de massa com farinha seca antes de usar água.

: limpe as mãos sujas de massa com farinha seca antes de usar água. Limpeza da tábua: esfregue com limão e sal. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

Estabilidade e organização

Estabilizar tábua de corte : use bolas de papel toalha molhado embaixo da tábua para firmeza.

: use bolas de papel toalha molhado embaixo da tábua para firmeza. Estabilizar tigelas : Coloque um pano úmido sob a tigela ao mexer para evitar que ela escorregue.

: Coloque um pano úmido sob a tigela ao mexer para evitar que ela escorregue. Estabilizar tigelas : use um pano dobrado em círculo para fixar a tigela.

: use um pano dobrado em círculo para fixar a tigela. Armazenamento na geladeira : compre potes de delicatessen em vez de Tupperware. São práticos, empilháveis e padronizados.

: compre potes de delicatessen em vez de Tupperware. São práticos, empilháveis e padronizados. Funil improvisado: use papel alumínio dobrado em forma de funil.

Improvisação de utensílios

Tampa improvisada : faça uma com papel manteiga dobrado várias vezes, corte um pequeno buraco e cubra a panela. Simples e funcional.

: faça uma com papel manteiga dobrado várias vezes, corte um pequeno buraco e cubra a panela. Simples e funcional. Tampa personalizada : faça uma tampa com papel manteiga dobrado e cortado no formato da panela.

: faça uma tampa com papel manteiga dobrado e cortado no formato da panela. Improvisar moedor de pimenta: amasse as sementes com a lateral de uma faca.

Técnicas para vegetais e ervas

Limpeza e preparação

Lavando frutas e verduras corretamente : use três partes de água e uma parte de vinagre, deixe descansar por 2 a 5 minutos, depois enxágue. Isso faz durar mais tempo e elimina resíduos indesejados.

: use três partes de água e uma parte de vinagre, deixe descansar por 2 a 5 minutos, depois enxágue. Isso faz durar mais tempo e elimina resíduos indesejados. Evitar lágrimas com cebolas : borrife ou pingue um pouco de água nas cebolas ao cortá-las para reduzir a irritação nos olhos.

: borrife ou pingue um pouco de água nas cebolas ao cortá-las para reduzir a irritação nos olhos. Descascar gengibre: use uma colher em vez de faca para menos desperdício.

Cortes e técnicas

Corte preciso de cebola : separe em pétalas antes de cortar para facilitar cortes uniformes.

: separe em pétalas antes de cortar para facilitar cortes uniformes. Cortar tomates-cereja rapidamente : coloque-os entre duas tampas ou pratos e passe uma faca no meio.

: coloque-os entre duas tampas ou pratos e passe uma faca no meio. Cortar ovos rapidamente : passe ovos cozidos por uma grade metálica para cortá-los rapidamente.

: passe ovos cozidos por uma grade metálica para cortá-los rapidamente. Corte fácil de pimentão e tomate : corte as extremidades e siga lateralmente para remover sementes e partes brancas.

: corte as extremidades e siga lateralmente para remover sementes e partes brancas. Tesoura na cozinha: cortar carnes, vegetais e ervas com tesoura é rápido e prático.

Ervas e temperos

Papardelle Divulgação

Preservar ervas : enrole em papel toalha úmido para durar mais. Para ainda mais tempo, escalde e resfrie em água com gelo. Eu também embrulho bastante em panos do tipo perfex (que eu compro de rolo gigantescos) e coloco dentro de um saco plástico. Duram muito, mas precisam ser embaladas muito secas.

: enrole em papel toalha úmido para durar mais. Para ainda mais tempo, escalde e resfrie em água com gelo. Eu também embrulho bastante em panos do tipo perfex (que eu compro de rolo gigantescos) e coloco dentro de um saco plástico. Duram muito, mas precisam ser embaladas muito secas. Potencializando o sabor das ervas : amasse levemente as ervas antes de adicioná-las em sopas e caldos para intensificar o sabor.

: amasse levemente as ervas antes de adicioná-las em sopas e caldos para intensificar o sabor. Azeite de ervas : após escaldar ervas, bata com azeite e coe, preservando cor e sabor.

: após escaldar ervas, bata com azeite e coe, preservando cor e sabor. Tempero base congelado : triture alho, cebola, bacon, ervas e azeite, congele em forminhas para usar em refogados.

: triture alho, cebola, bacon, ervas e azeite, congele em forminhas para usar em refogados. Salgar corretamente : salgue de uma altura de 30 cm para melhor distribuição.

: salgue de uma altura de 30 cm para melhor distribuição. Tostar especiarias : Intensifica o sabor, especialmente de sementes e especiarias secas.

: Intensifica o sabor, especialmente de sementes e especiarias secas. Doure temperos secos antes de usar. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

Alho e cebola

Descascar alho rapidamente : coloque dentes de alho em uma tigela, cubra com outra tigela e chacoalhe vigorosamente. Para facilitar mais ainda, coloque água morna e deixe descansar por dois minutos.

: coloque dentes de alho em uma tigela, cubra com outra tigela e chacoalhe vigorosamente. Para facilitar mais ainda, coloque água morna e deixe descansar por dois minutos. Descascar alho rápido : chacoalhe os dentes de alho dentro de um recipiente fechado.

: chacoalhe os dentes de alho dentro de um recipiente fechado. Alho assado : eu prefiro assar alho, a cabeça inteira, com casca e tudo. Depois é só espremer e sai tudo fácil, fácil. Corte a tampa da cabeça de alho, jogue azeite e sal. Embrulhe em papel alumínio e coloque em forno baixo por pelo menos 1 hora. Como o gás está caro, faço logo com pelo menos 10 cabeças de alho. Depois, ainda quente, espremo tudo em um pote e deixo na geladeira e vou usando nas receitas conforme a necessidade.

: eu prefiro assar alho, a cabeça inteira, com casca e tudo. Depois é só espremer e sai tudo fácil, fácil. Corte a tampa da cabeça de alho, jogue azeite e sal. Embrulhe em papel alumínio e coloque em forno baixo por pelo menos 1 hora. Como o gás está caro, faço logo com pelo menos 10 cabeças de alho. Depois, ainda quente, espremo tudo em um pote e deixo na geladeira e vou usando nas receitas conforme a necessidade. Suar legumes com sal : ajuda a cozinhar cebolas e outros legumes sem queimá-los rapidamente.

: ajuda a cozinhar cebolas e outros legumes sem queimá-los rapidamente. Evite que o alho queime adicionando líquido rapidamente. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

Tomates e frutas

Retirar pele do tomate : corte uma cruz na base, ferva e resfrie em água gelada para soltar a pele facilmente.

: corte uma cruz na base, ferva e resfrie em água gelada para soltar a pele facilmente. Descascando tomates facilmente : faça um corte em “X”, coloque na água fervente por 20-30 segundos e depois em água gelada. (Jota (Lucas Ferreira) – @caoveio)

: faça um corte em “X”, coloque na água fervente por 20-30 segundos e depois em água gelada. Salgar tomates para sanduíches : sempre salgue os tomates para sanduíches para não diluir o sabor do prato.

: sempre salgue os tomates para sanduíches para não diluir o sabor do prato. Raspas perfeitas de cítricos: use o ralador segurando firme e girando o cítrico para raspas perfeitas.

Decoração e apresentação

Decoração com cebolinha: corte ao meio e deixe em água gelada para formar espirais decorativas.

Técnicas para proteínas

Carbonara 2 Divulgação

Carnes em geral

Para selar carne :

: Bata suavemente no steak ou bife.



Passe um fio de azeite e sal grosso.



Tempo ideal na grelha:



Ao ponto: 2 a 3 minutos por lado.





Mal passada: 1 minuto e meio a 2 minutos por lado.





Bem passada: 4 a 5 minutos por lado.



Dica extra: prefira carnes Angus premium e evite o ponto bem passado. (Wanderley Romano – Grupo São Jorge)

Cortar carne sem moedor : pique finamente com faca ou cutelo.

: pique finamente com faca ou cutelo. Triturador de batatas para carne moída : excelente para conseguir pedaços menores e uniformes.

: excelente para conseguir pedaços menores e uniformes. Carne moída soltinha : use um espremedor portátil girando para separar facilmente.

: use um espremedor portátil girando para separar facilmente. Cortar carne contra a fibra : corte bifes contra a fibra para maior maciez.

: corte bifes contra a fibra para maior maciez. Tempere carnes com antecedência para melhor sabor. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

Não mexa demais a carne ao fritar para uma selagem perfeita. Coloque na frigideira ou panela e deixe até fazer a crosta dourada. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

Hamburgueres

Melhor proporção para hambúrguer suculento :

: 80% carne e 20% gordura.



Combinações recomendadas:



Fraldinha + peito





Acém + costela



Tempere com sal e pimenta somente na hora de grelhar.



Sempre toste o pão com manteiga ou maionese para manter a estrutura e sabor. (Valter Bonfim – Quebrada Burger (@quebradaburger)



Veja o post sobre diversos blends de hamburguer aqui.

Hambúrguer perfeito :

: Use sal e pimenta espalhados uniformemente.



Montagem ideal: salada e molho por cima, hambúrguer na base para evitar que o pão fique molhado. (Enrico Villela – Lanchonete da Cidade (@lanchonetedacidade)

Frango e aves

Frango desfiado instantâneo : use uma batedeira elétrica para desfiar frango cozido rapidamente.

: use uma batedeira elétrica para desfiar frango cozido rapidamente. Prefira sobrecoxas a peito de frango : são mais suculentas e mais difíceis de errar no preparo.

: são mais suculentas e mais difíceis de errar no preparo. Frango frito perfeito :

: use uma combinação de farinhas (ex: farinha panko com farinha de rosca).



prefira óleo de algodão pelo ponto de fumaça alto. (Carlos Jr. – Frango no Pote (@frangonopote))

Carne de porco

Técnica “pinga e frita” para carne de porco :

: carameliza a carne e deglaça o fundo da panela, ideal para costelinha, quirera e arroz de porco. (Anderson Oliveira – Dona Chica (@donachicarestaurante, @donachicanahorta))

Conservação e preparação de proteínas

Cura de proteínas : tempere e deixe carnes repousarem na geladeira por uma noite para mais sabor e suculência.

: tempere e deixe carnes repousarem na geladeira por uma noite para mais sabor e suculência. Congelar proteínas individualmente : separe pedaços com espaços em sacos plásticos antes de congelar.

: separe pedaços com espaços em sacos plásticos antes de congelar. Salmoura para suculência : use solução de 10% sal em água com aromáticos por 10 min (ou 3% sal para proteínas maiores por 1 dia).

: use solução de 10% sal em água com aromáticos por 10 min (ou 3% sal para proteínas maiores por 1 dia). Descansar a carne : deixe proteínas descansarem após o cozimento para mais suculência.

: deixe proteínas descansarem após o cozimento para mais suculência. Reaproveitando gordura : guarde gordura cortada de carnes e derreta para reutilizar como gordura animal.

: guarde gordura cortada de carnes e derreta para reutilizar como gordura animal. Reaproveitar gordura das carnes: guarde e derreta a gordura em excesso para uso culinário.

Ovos e laticínios

Ovos

Ovo cozido perfeito : quebre levemente a casca, role o ovo sobre uma superfície, depois descasque em água.

: quebre levemente a casca, role o ovo sobre uma superfície, depois descasque em água. Casca do ovo fácil: faça rachaduras no ovo e mergulhe em água.

Ovo poché perfeito: misture água filtrada e vinagre branco, deixe o ovo por 10 min, depois cozinhe em água quente sem ferver.

Queijos e laticínios

Ralar queijo facilmente: congele por 30 minutos antes de ralar.

Técnicas de cocção e preparo

Frigideiras e panelas

Panela inox sem grudar : teste com água quente até flutuar; esfrie um pouco antes de usar azeite.

: teste com água quente até flutuar; esfrie um pouco antes de usar azeite. Usar papel manteiga para fritar : coloque papel manteiga com óleo na panela para evitar que grude.

: coloque papel manteiga com óleo na panela para evitar que grude. Mistura de manteiga e azeite para grelhar sem queimar. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

Óleos e frituras

Óleo de fritura muito quente : adicione óleo em temperatura ambiente para reduzir rapidamente a temperatura do óleo quente demais.

: adicione óleo em temperatura ambiente para reduzir rapidamente a temperatura do óleo quente demais. Controle de temperatura em frituras: adicione óleo em temperatura ambiente para reduzir a temperatura rapidamente.

Empanados

Empanado perfeito :

: Passe o alimento na farinha de trigo, em seguida na mistura de ovos e leite, e finalize com farinha de pão.



Aperte levemente para não soltar durante a fritura. (Tatiana Balbino – Esquina do Souza (@esquinadosouza)

Manteiga e gorduras

Manteiga caramelizada : derreta lentamente até caramelizar os sólidos, ideal para molhos.

: derreta lentamente até caramelizar os sólidos, ideal para molhos. Emulsionar manteiga caramelizada : misture sobre gelo para torná-la cremosa novamente.

: misture sobre gelo para torná-la cremosa novamente. Passar manteiga no pão : derreta manteiga na frigideira quente e passe o pão diretamente.

: derreta manteiga na frigideira quente e passe o pão diretamente. Adicione manteiga para salvar pratos sem graça. (Pablo Lupinari – Pobre Gourmet (@pobregourmet)

Molhos e caldos

Caldos base

Caldo caseiro com sobras de legumes :

: Cozinhe cascas e aparas congeladas com louro, pimenta e cravo.



Congele em cubos para praticidade. (Jota (Lucas Ferreira) – @caoveio)

Caldo caseiro de carne e/ou legumes :

: Prepare e congele em cubos para usar sempre que precisar, evitando produtos ultraprocessados. (Anderson Oliveira – Dona Chica (@donachicarestaurante e @donachicanahorta)

Molho de tomate

Molho de tomate menos ácido :

: Combine metade tomate fresco e metade tomate pelado.



Use cenoura e cebola bem cozidas para equilibrar a acidez naturalmente. (André Mifano – Donna (@restaurantedonna)



Eu uso cenoura crua ralada.

Molho de tomate gourmet :

: Acrescente uma colher de sopa de manteiga ao molho já finalizado.



Mexa até derreter completamente para neutralizar a acidez, dando brilho, cremosidade e sabor. (Daniela Lisboa – Restaurante Quinta Natural)

Massas e pratos específicos

Massas em geral

Prepare massas frescas diariamente e cozinhe somente no momento de servir, finalizando diretamente com molho feito na hora. Resultado: massas al dente e saborosas. (Sergio França, do DesCucina)

Para massa fresca perfeita em casa :

: Use farinha de trigo 00, que possui menos proteína.



Finalize o cozimento da massa diretamente no molho. (Salvatore Loi – Modern Mamma Osteria (@modernmammaosteria)

Macarrão perfeito: Use bastante água (1 litro por 100g) e mexa inicialmente. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

Carbonara

Carbonara Perfeito :

: Use pasta seca italiana de alta qualidade (mezze rigate ou linguine).



Nunca use creme de leite.



Refogue guanciale lentamente



Misture ovos com queijo



Acrescente essa mistura no macarrão fora do fogo



Envolva tudo apenas com o calor da massa



Se precisar, solte um pouco o molho e a massa com um pouco de água do cozimento



No Brasil, pode substituir guanciale por bacon artesanal de alta qualidade.



Use preferencialmente gemas (ou 1 clara para cada 3 gemas).

Para sofisticação, finalize com trufas frescas, Daniel Ricciardi (Grotta Cucina – @grottacucina), Leo Marigo (Daje Roma – @dajeroma_sp), Ailton Piovan (Cantina Piovanelli – @cantinapiovanelli), Diana Beatrice (Far Niente – @farnientesp), Martin Casilli (Sky Hall Garden Bar – @skyhallgarden), Monica Claro (Tartuferia San Paolo – @tartuferiaoficial)

Arroz

Arroz soltinho: lave os grãos até a água ficar quase transparente. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

Saladas

Saladas criativas :

: Misture folhas amargas e doces, inclua frutas caramelizadas, nozes e ingredientes cítricos.



Molho vinagrete com mostarda Dijon e Ancienne para textura. (Gabriel Marques – Nonna Rosa (@osterianonnarosa)

Facas e utensílios

Cuidados com facas

Afiar a faca com chaira : Passe a faca pela chaira regularmente para limpar o fio da faca. A chaira não afia a faca, apenas mantém a manutenção do fio sem precisar afiá-la constantemente.

: Passe a faca pela chaira regularmente para limpar o fio da faca. A chaira não afia a faca, apenas mantém a manutenção do fio sem precisar afiá-la constantemente. Afiar facas corretamente: use a chaira em um ângulo de 45 graus, deslizando suavemente.

Aproveitamento e dicas criativas

Reaproveitamento

Reaproveite sal do bacalhau assando-o a 70 graus por 1 hora, perfeito para finalizar pratos. (Pablo Lupinari – Pobre Gourmet (@pobregourmet))

Seque bem vegetais antes de grelhar ou assar. (Leonardo Esteves – Instituto Gourmet)

