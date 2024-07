Menu executivo: como comer em restaurantes gastando menos Opções são oferecidas no almoço em bons restaurantes; chefs revelam receitas especiais para o blog Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 29/07/2024 - 10h30 (Atualizado em 29/07/2024 - 10h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Polpetone com espaguete, do Daje Roma

O menu executivo é um cardápio oferecido por restaurantes que geralmente inclui uma seleção de pratos específicos a preços fixos. Geralmente, esses menus estão disponíveis na hora do almoço e são uma opção mais rápida e econômica para quem está procurando uma refeição completa. Eles são populares, práticos e saborosos para as refeições durante a semana.

Esses menus executivos são populares porque oferecem, geralmente, preço fixo com entrada, prato principal e sobremesa com valores geralmente inferiores aos praticados em um único prato principal do cardápio.

Além disso, os menus executivos geralmente oferecem opções de pratos que são preparados mais rapidamente, o que é ideal para quem tem só aquela uma horinha para almoçar durante a semana. “A ideia de montar um menu executivo é poder proporcionar ao cliente a experiência gastronômica resumida do restaurante de forma rápida e sabendo exatamente quanto se vai gastar. Para uns, o almoço rápido da semana. Para outros, uma forma de conhecer o restaurante”, afirma Newton Kuba, gerente do Camarões.

A variedade é outro atrativo. Mesmo sendo um menu fixo, os restaurantes costumam oferecer uma diversas opções para escolher, atendendo a diferentes preferências e restrições alimentares. “Ao criar um menu executivo, é essencial pensar em uma estrutura que ofereça uma refeição completa e balanceada: uma entrada, como uma pequena salada, sopa ou uma bruschetta, por exemplo, um prato principal que combine proteínas (carnes), carboidratos (arroz, massa ou purê) e vegetais, uma sobremesa simples, como frutas ou pudim, e uma bebida não alcoólica, como suco, refrigerante ou água”, ensina Karoline Albini Schast, nutricionista e chef de cozinha do Instituto Gourmet Brasil.

Publicidade

O ponto mais atraente para o brasileiro é a relação custo-benefício. Os menus executivos muitas vezes oferecem uma combinação de pratos que sairia mais caro se pedidos separadamente, proporcionando um bom custo-benefício para os clientes. Oferecer acompanhamentos como saladas, sopas, pães e/ou sobremesas pode agregar valor ao menu executivo.

“No caso do Xepa, em São Paulo, temos muitos médicos da Santa Casa, executivos de empresas ao redor e estudantes do Mackenzie e da Santa Casa. Pessoal vem com fome de comida mesmo, rango de almoço de casa. Nosso menu executivo é pensado nisso. Além disso, toda semana fazemos o prato da semana, que é um prato único por R$ 29″, conta Lierson Mattenhauer Jr, sócio e chef do paulistano Xepa.

Publicidade

Na composição, oferecem uma seleção diversificada de pratos que atendam a diferentes preferências alimentares, como opções de carne, peixe, frango ou até mesmo vegetarianas. Muitos estabelecimentos garantem que o menu contenha opções equilibradas nutricionalmente, com a inclusão de proteínas, carboidratos, vegetais e saladas.

“O tamanho das porções são os mesmos, porém as receitas são diferentes. Nosso menu executivo é uma releitura de comidas afetivas de almoço com quatro opções. Enquanto o menu a la carte do jantar tem uma gama maior de receitas”, conta o chef Mattenhauer Jr, do Xepa.

Publicidade

O executivo não é o prato do dia daqueles estabelecimentos que oferecem feijoada às quarta, macarrão às quintas e peixe às sextas-feiras, por exemplo. Mas o menu executivo pode ter essas opções nessas datas e ainda fazer um agrado aos clientes mais tradicionalistas.

A principal diferença entre o menu executivo e o prato do dia é a flexibilidade na escolha dos pratos. O menu executivo oferece um conjunto fixo de opções com preço mais acessível, enquanto o prato do dia oferece mais variedade e a possibilidade de personalizar a refeição. O preço pode ser um pouco mais alto.

“O menu executivo na nossa casa funciona em dois tempos (entrada + principal), com três sugestões de antipasti e quatro de principais. Já o prato do dia sugerimos e preparamos de acordo com as oportunidades que aparecem na semana”, afirma o chef José de Alencar, do Santo Colomba, restaurante com mais de 30 anos que adotou o executivo recentemente.

Os restaurantes montam menus executivos por diversos motivos, como atrair novos clientes para conhecer o restaurante a preços menores, aumentar as vendas, otimizar a produção, principalmente no almoço de tempo curto, e agilizar o atendimento. “A rapidez na saída dos pratos, a variedade e o custo-benefício são pontos positivos do menu executivo nos restaurantes, é uma opção para os clientes que buscam uma refeição rápida e completa com um preço atrativo”, afirma o chef Alencar. No Santo Colomba, as porções de entrada são 20% menores. Já o prato principal segue o tamanho dos pratos apresentados no nosso cardápio fixo.

“Idealmente, os pratos do menu executivo devem ser ofertas novas ou variações de pratos do cardápio regular. Isso cria um atrativo especial para o menu executivo, diferenciando-o do cardápio tradicional e incentivando os clientes a experimentarem algo novo”, conta Karoline Albini Schast, nutricionista e chef de cozinha do Instituto Gourmet Brasil.

RECEITAS

Ragu de osso buco com polenta do Santo Colomba

Ragu de ossobuco do chef Alencar, do Santo Colomba

Ingredientes para o ragu:

4 pedaços grandes de ossobuco

200g cenoura

400g cebola

100g salsão

3 dentes de alho

100g vinho tinto

2 folhas de louro

300g de molho de tomate

70g óleo de soja

50g farinha de trigo

Modo de preparo:

Triture todos os legumes e leve ao fogo até que seque todo líquido, após essa etapa adicione o óleo de soja e deixe dourar bem e reserve. Empane levemente a carne com a farinha de trigo e sele em uma panela, logo em seguida retire a carne e deglaceie com vinho tinto para, acrescente o molho de tomate, as folhas de louro, o ossobuco e os legumes refogados. Cubra com água e adicione um pouco de sal (sempre com cuidado pois você pode acertar no final da preparação). Deixe cozinhar por, em média, uma hora ou até que a carne comece a se soltar do osso. Retire o osso e o tutano e a desfie para incorporar novamente no molho do ragú. Esse ragu pode ser servido com uma polenta cremosa ou com a massa de sua preferência.

Picanha da chef Anna Albuquerque, do Café do Santo

Ingredientes:

4 filés de picanha cortados bem grossos;

2 colheres de ( sopa) de Mostarda amarela;

5 colheres de molho shoyo;

2 colheres ( sopa) de óleo;

Sal e pimenta a gosto;

Molho:

140 ml de vinho tinto português

140 ml de água filtrada

70 ml de molho shoyo

1/2 cebola ralada

1 colher de ( sopa ) manteiga

2 colheres de ( sopa) de amido de milho

150g de champignon

Sal a gosto

Modo de preparo:

Tempere as Picanhas com o molho shoyo, a mostarda, o sal e a pimenta. Leve ao forno e deixe por uns 15 minutos, em temperatura de 160°.

Molho:

Em uma panela, coloque a manteiga, a cebola para dourar. Após dourarem, coloque o vinho, o shoyo e a água. ferva por 5 minutos, para evaporar o álcool do vinho. Dissolva o amido, em um pouco de água e leve à panela, misturando sempre para não empelotar, por mais 3 minutos. Por último, coloque o champignon cortados. Coloque a Picanha num prato e regue com o molho. Coloque num prato e sirva com os acompanhamentos.

Caponata de beringela da chef Anna Albuquerque, do Café do Santo

Ingredientes:

2 beringelas

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

2 dentes de alho amassados

200g de champignon picados

Sal a gosto

Azeite para refogar

200g de azeitonas verdes picadas

Orégano

Salsinha e cebolinha.

Modo de preparo:

Descasque as beringelas e corte em cubinhos. Tire as sementes dos pimentões e corte em cubinhos. Em uma panela, coloque o azeite refogue a cebola picadinha, o alho e o orégano. Junte a beringela e os pimentões. Mexa para não grudar no fundo da panela. Acrescente as azeitonas e o champignon, prove o sal. Depois que a beringela estiver cozida, apague o fogo, acrescente a salsinha e a cebolinha.

Mandioca frita:

1 kg mandioca sem casca;

30g de sal refinado.

Modo de preparo:

Coloque a mandioca numa panela com água e o sal, cozinhe até que elas estejam bem macias. Coloque um garfo e sentirá esse ponto. Após, escorra a mandioca, até que fiquem bem saquinhos. Frite em óleo quente 180°. Escorra em um recipiente, com papel toalha. E está pronta sua mandioca!

Farofa da chef:

500g de farinha de mandioca média;

50g de manteiga;

1 cebola ralada;

15g alho ralado;

30g de bacon picado;

1 cenoura ralada;

10 páprica defumada;

35g calabresa picada;

5g lemon pepper;

Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o bacon e frite, até dourar. Coloque a calabresa , a cebola e o alho e mexa. Acrescente todos os ingredientes e por último a farinha. Misture bem e sirva quente.

Arroz:

1 kg de arroz;

15g de alho ralado;

20g de sal;

10 ml de óleo de girassol;

1 litro de água quente

Modo de preparo :

Numa panela, coloque o óleo e deixe esquentar, coloque o alho e frite, sem queimar. Coloque o arroz e misture uns 2 minutos e após, coloque a água quente. Assim que ferver, diminua o fogo e tampe a panela. Qdo secar a água, desligue o fogo e deixe a panela tampada. Em uns 5 minutos, seu arroz estará soltinho e delicioso.

Risoto de bacalhau com picanha, do Garota da Vila e do Garota da Chácara

Risoto de Bacalhau na Cestinha de parmesão e contrafilé grelhado, da chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry

Ingredientes:

1 talo de alho-poró grande e tenro em rodelas finas

1 cebola grande picada

5 colheres (sopa) de azeite de oliva

1/2 kg de bacalhau dessalgado em lascas

3 tomates maduros sem pele e sementes picados

1 vidro de azeitonas verdes picadas grosseiramente (100 g)

Sal e pimenta-do-reino

2 xícaras (chá) de arroz arbóreo (sem lavar)

1/2 xícara (chá) de vinho branco seco (100 ml)

1,5 a 2 litros de caldo de peixe fervente

3 colheres (sopa) de salsa picadinha

Modo de preparo:

Refogue o alho-poró e metade da cebola em 3 colheres (sopa) do azeite em fogo médio até murcharem. Junte o bacalhau e frite por 1 minuto. Acrescente o tomate, abaixe o fogo e cozinhe por 10 a 15 minutos, mexendo às vezes, até obter um refogado mais encorpado. Fora do fogo, agregue a azeitona, ajuste o sal e tempere com pimenta a gosto. Reserve. Em outra panela, refogue a outra metade da cebola no azeite restante até murchar. Acrescente o arroz e frite por 1 minuto. Regue com o vinho e deixe evaporar.

Ingrediente da cestinha de parmesão:

5 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo:

Em uma frigideira aquecida em fogo médio, coloque 1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado, espalhando bem até forrar todo o fundo. Deixe derreter e dourar. Com uma espátula, cuidadosamente, retire o disco de queijo, coloque-o sobre uma forminha de empada virada com a boca para baixo e dê uma apertada ainda quente para que o disco fique com o formato de cestinha. Deixe por um minuto e desenforme. Recheie com o risoto, mas pode servir com salada também. DICA: para a cestinha ficar crocante por mais tempo, misture em cada colher (sopa) de queijo ralado, 1 colher (café) de farinha de trigo.

RESTAURANTES COM MENU EXECUTIVO E PRATO DO DIA

Bar Brahma | @barbrahma - O galeto assado acompanhado de arroz com brócolis, farofa de miúdos e saladinha (R$ 54) ou Fettuccie Alfredo com Paillard, massa artesanal produzida na casa, acompanhada de bife paillard (R$ 56); na terça-feira, a sugestão é o Tortellone, massa artesanal produzida na casa recheada com ricota e espinafre, puxada na manteiga de sálvia e acompanha filé de frango à parmegiana (R$ 57), a outra opção do dia é o Cupim assado com batata rústica, arroz à grega e feijão (R$ 45); às quartas-feiras a casa oferece Pollo com Purê de Mandioquinha, filé de sobrecoxa grelhada, acompanha mandioquinha e salada grega (R$ 42) e a clássica Feijoada Arrumadinha, prato montado com feijoada, arroz branco, couve, banana frita, torresmo e farofa da casa (R$ 42); Quinta-feira é dia de Ravioli com Polpetone, massa artesanal produzida na casa, recheada de queijos e acompanhada de polpetone de carne com molho de tomate fresco (R$ 61) e Saint Peter com cuscuz marroquino e abóbora (R$ 45); às sextas-feiras as opções são moqueca de abadejo acompanhada de vinagrete rústico de banana-da-terra, arroz branco e farofinha (R$ 58) e o outro prato do dia é a costelinha suína agridoce acompanhada de batata rústica (R$ 45).

Bar Léo | @barleooficial - Nascido em 1940, é um dos bares mais históricos de São Paulo; o Bar Léo traz opções de pratos executivos como o Mit Goulash, Picadinho com páprica, feijão, saladinha de repolho, arroz avec (R$ 57) e o Mireirão, famoso virado à paulista do Léo com lombo de porco, tutu de feijão, ovo frito, couve refogada, banana à milanesa e arroz branco (R$ 46).

Braca Bar | @bracabar - O cardápio executivo tem Carne Assada com arroz, feijão preto, fritas da casa e farofa (R$ 50) e a Moqueca de Banana-da-Terra (R$ 48) com arroz, farofa de dendê e batata portuguesa.

Frango com massa do Café do Santo

Café do Santo | @casacascais - Localizado na Casa Cascais, o café é inspirado pela fusão entre a cultura africana e europeia. O menu executivo vai de segunda a sexta-feira no horário do almoço. Da cozinha chefiada pela chef Anna Albuquerque são servidas opções como a picanha com molho madeira acompanhada de caponata de berinjela, farofa e arroz (R$ 29,90). Também há o gnocchi de batata-doce com molho de tomate servido com frango grelhado (R$ 29,90). Já para os que preferem uma refeição mais saudável, a opção ideal é o mix de folhas e legumes com peito de frango (R$ 29,90).

Prato disponível no executivo do Camarões

Camarões | @camaroes.sp - O menu executivo pode ser em duas ou três etapas, por R$ 88 ou R$ 98, respectivamente, sempre no almoço, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados. Nas entradas, uns exemplos são salada, pastel, ceviche ou arancini de polvo. Dos principais, uma enorme variedade de pratos com camarão ou ainda peixe ou filé. Completam a escolha cinco opções de sobremesa.

Casa Rios Restaurante | @casariosrestaurante - Localizada na região do Tatuapé na Zona Leste de São Paulo, oferece às sexta-feiras um delicioso Arroz de Cupim, feito com arroz de cupim cozido no próprio caldo, ervas tostadas, ovo com gema mole e agrião (R$ 59) e Flat Iron/Baby Beef servido com escabeche de abobrinha com ricota e laranja ou com nhoque de mandioquinha com emulsão de ervilhas (R$ 59).

Daje Roma | @dajeroma_sp - A casa passa a oferecer almoço executivo, de terça a sexta, com duas opções de pratos, além de entrada e sobremesa por R$ 68,90. Os pratos são: na terça, Lasagna com ragu de linguiça artesanal, erva-doce e cebola agridoce ou Spaghetti Pomodoro com massa di grano duro, tomates frescos e basílico; na quarta, Polpettone recheado de muçarela e acompanhado de espaguete a alho e óleo ou Risotto di Zucca, um risoto de abóbora defumada e straciatella; na quinta, Polpette e Fagioli, blend de carne suína e bovina, escarola, purê de feijão-branco defumado e molho pomodoro ou Rigatoni Pomodoro e Limone com molho pomodoro, folha de limão e queijo provolone; e na sexta, Pesce e Pomodoro Ripieni, um filé de peixe empanado acompanhado de tomate recheado ou Spaghetti al Limone e Pepe, espaguete com molho branco cítrico levemente apimentado.

DesCucina | @descucina - O chef Sergio França troca o cardápio toda semana. Pelo valor de R$ 76, pode escolher uma entrada, um principal e uma sobremesa.

Èze | @restaurante.eze - O restaurante de gastronomia mediterrânea e inspiração francesa oferece no menu executivo de segunda a sexta-feira por R$ 85 a Salade de Courgettes, com lâminas de abobrinha, coalhada, ervas frescas, nozes e uvas verdes. De prato principal, destaque para o Poisson Grillé, peixe do dia na brasa, purê de abóbora com missô, baroa e salada de espinafre e rúcula. Para adoçar, finalize com o delicioso Mousse Cacao, com creme aerado de chocolate meio amargo com crumble, tuile de cacau e frutas frescas.

Arroz de polvo do executivo do Gal Bar do Mar

Gal, Bar do Mar | @gal.bardomar - Comandado pelo chef Pedro Mattos, o recém inaugurado Gal, Bar do Mar, oferece no horário de almoço, de segunda a sexta, o executivo completo com entrada, principal e sobremesa (R$ 74). Entre as sugestões, empada de bacalhau para começar. Em seguida, suculento arroz de polvo. E brigadeiro de colher com farofa de paçoca para finalizar a experiência.

Garota da Chácara | @garotadachacara - No almoço, o risoto da receita acima sai por R$ 52,90.

Garota da Vila | @garotadavila_sp - No almoço, o risoto da receita acima sai por R$ 52,90.

Gomo Bar | @gomo.casa - No almoço, a casa oferece o menu executivo, que é servido entre às 12h e às 15h, com três opções de pratos. Entre eles, o Filé de Frango Grelhado com arroz, feijão e farofa (R$ 25,90) e a Tilápia grelhada com arroz, feijão e farofa (R$ 35,90).

Hospedaria | @hospedariasp - Durante a semana, a Hospedaria serve um combo executivo com uma entrada, prato principal e sobremesa por R$ 65. O cliente pode escolher entre o bife de frango à milanesa com maionese de batata, ou a famosa berinjela à parmegiana. Além do Executivo, a casa também trabalha com o “Rango de Funça” (R$ 42), pratos que mudam conforme o dia da semana.

ICI Brasserie | @icibrasserie - A brasserie com quatro unidades na capital paulista traz um menu executivo completo que é servido durante a semana das 12h às 15h. É possível escolher a entrada, o principal e a sobremesa. Entre os pratos principais estão o Arroz do Mar com camarão e mariscos puxados na manteiga de alho, salsinha e tomates picantes (R$ 73) e o Schnitzel de Porco e Salada de Batata (R$ 73), uma suculenta milanesa de porco com salada de batatas e rúcula selvagem.

Modern Mamma Osteria | @modernmammaosteria - No executivo, na escolha de um prato principal, o cliente ganha um couvert e uma sobremesa do dia. Entre as opções do menu, o destaque vai para o Tortelli recheado com brasato de fraldinha em creme de grana padano (R$ 88) e o Pici com ragu de linguiça, porcini fresco e creme de pecorino (R$ 84).

Mondo Gastronômico | @mondogastronomicooficial - Nos Jardins desde 2017, o restaurante elaborou novidades em seu Menu Mezzogiorno - Menu Executivo. Apenas de terça a sexta (não inclui feriados), durante o almoço, o menu executivo é vendido por R$ 98 e inclui uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Entre as entradas estão salada mista ou caprese; nos principais, espaguete caccio e peppe, peixe do dia, saltimboca alla romana com tagliolini, por exemplo. Nas sobremesas, fruta da estação ou tiramissu.

Murakami | @restaurantemurakami - Os menus executivos chegaram ao Murakami, restaurante com uma estrela Michelin comandado pelo chef Tsuyoshi Murakami. Com três opções de cardápio, o Executivo I (R$ 120) é servido com carpaccio de peixe do dia, prato principal com proteína grelhada ou frita, gohan e misoshiru. Já no Executivo II (R$ 160), são acrescentados 3 nigiris e 3 makimonos. Por último, o Executivo Veggie (R$ 160) inclui o público vegetariano com edamame spicy, truffled mushroom, yassai tempura don com mix de tempura e legumes do dia, e misoshiru. Todos acompanham a entrada do dia e estão disponíveis de segunda a sábado, das 12h às 15h.

Nonna Rosa | @osterianonnarosa - Um dos italianos mais cobiçados dos Jardins, também abre no horário do almoço e oferece o Menu Nipote por R$ 75, com entrada, principal e sobremesa. O menu traz o Crocchette di Pomodori, um bolinho de arroz de tomate seco com molho pomodoro, de entradinha. De principal, o Pesce Del Giorno, peixe em crosta de ervas com purê do dia e azeite de ervas. E para adoçar, a Torta della Nonna é um bolo caseiro saboroso feito na casa.

NOU | @nourestaurante - O restaurante conta com um menu executivo de segunda a sexta-feira com muitas opções saborosas e perfeitas para o almoço com o valor fixo de R$ 61, com entrada e sobremesa do dia e um prato. Nas quartas-feiras, uma das opções do cardápio é o Frango à milanesa, servido com creme de milho, arroz e farofa de bacon. Já na quinta-feira, vale a pena experimentar o Risoto de beterraba com queijo de cabra.

Picanha suína do executivo do Pasquim

O Pasquim Bar e Prosa | @opasquimbar - O menu executivo do bar conta com Parmegiana de Frango (R$ 36), Tiras de Filé Acebolado (R$ 38), Estrogonofe de Frango (R$ 32), Peito de Frango grelhado ou empanado (R$ 32), St. Peter grelhado ou empanado (R$ 38), contrafilé (R$ 38), picanha suína (R$ 30), almôndegas (R$ 32) e Parmegiana de Berinjela (R$ 32) . Entre os acompanhamentos estão arroz branco, de brócolis ou 7 grãos, feijão preto ou carioca, farofa, purê de mandioquinha, legumes, salada da casa e batata frita, além de espaguete para quem optar por uma massa, servido com molho ao sugo. Caso o cliente queira mais um acompanhamento, o valor adicional para cada é R$ 5. Por mais R$ 19,90, é possível acrescentar um chá gelado, um café e uma mini-sobremesa (brigadeiro de colher, mini churros ou pudim).

Outback Steakhouse | @outbackbrasil - O Chicken Gorgonzola Sauce é a novidade do Lunch Menu do Outback Steakhouse. Aproximadamente 150g de um suculento peito de frango, empanado e finalizado com molho cremoso de gorgonzola. A novidade pode vir acompanhada de legumes frescos preparados no vapor ou outro acompanhamento à escolha do cliente. No Lunch Menu do Outback, o cliente paga um preço único para entrada, prato principal e acompanhamento. Ainda pode adicionar uma Strawberry Aussie Moon por R$ 9,90.

Petros Greek Taverna | @petrosgreektaverna - O restaurante também passa a oferecer Menu Executivo (R$ 68) de terça a sexta, com entrada, prato principal e sobremesa. Vale o destaque para: Horiatiki Salata, com pepino, tomate, cebola roxa, queijo feta e azeitonas kalamata; Moussaka Tradicional, que leva berinjela, batata, ragu de carne com tempero grego e molho bechamel gratinado; e Loukoumades, bolinhos com mel e canela.

Piccini Bar | @piccinibar - O menu executivo da casa está disponível de segunda a sexta-feira entre as 12h e 15h e conta com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 72. Comece a refeição com um bom mix de folhas, tomate cereja, parmesão e figo ou com a Polenta cremosa ao molho bianco gratinado. Entre as opções de pratos, destaque para a Pizza Marguerita, feita com pomodoro, mussarela, tomate e manjericão. Para finalizar, adoce a refeição com o saboroso Dolce del giorno.

Piccini Cucina | @piccinicucina - Com cardápio assinado pelo chef Ney Alves, a casa italiana oferece um menu executivo pelo valor de R$ 79 de segunda a sexta-feira das 12h às 15h. São duas opções de entrada: o mix de folhas com parmesão, figo e vinagrete da casa e a Polenta all ragu de linguiça. Para o prato principal, vale a pena experimentar o clássico Spaguetti alla carbonara. Por fim, saboreie-se com o Dolce del giorno de sobremesa.

Portofino | @portofinocucinaitaliana - A marca do grupo Família Dargas promoverá um Festival do Risotto, com 10 opções da refeição e também duas entradas e duas sobremesas de segunda a sábado, até 20 de agosto. Os valores variam entre R$ 54 e R$ 88. Entre as 10 opções, os sabores Beterraba, Frango, Linguiça, Funghi e Salmão são lançamentos na casa.

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - As opções do executivo, como as entradas Cromesqui com Compota de Cebolas, um bolinho de risoto frito recheado com queijo filante sobre uma compota de cebolas agridoce, e a Salada de Rúcula e Nozes ao Molho Roquefort. Nos pratos principais, chegam novidades: o Farfalle (R$ 62) feito ao molho de champanhe com ervilhas e salmão, e a Poulet Sautè (R$ 64) com purê de batata roxa e chips de mandioquinhas, são apenas algumas das especialidades que encantam os frequentadores. Entre as sobremesas, o Choux Glacê, uma Carolina de massa choux recheada de sorvete de creme e coberta por calda de caramelo. Servido pelo preço do principal, o menu executivo está disponível de segunda a sexta, das 12h às 15h30.

Riviera Bar | @rivierabarsp - Você encontra Tomahawk Suíno na segunda-feira, com salada de batatas (R$ 58); às terças, Frango Empanado com molho de tomate e salada de pepino (R$ 39); na quarta a opção é nhoque com Polpettine e molho de tomate da casa (R$ 42); de quinta-feira a casa oferece filé à milanesa com risoto de alho-poró com limão siciliano (R$ 49); e de sexta-feira, peixe no vapor com legumes, purê de batata e farofa da casa (R$ 49). E todos os dias oferece Picadinho de Filé mignon com cenoura e molho roti, arroz branco, feijão, farofa, vinagrete, banana à milanesa e ovo com gema no ponto perfeito (R$ 49,00) e Picadinho Vegê com polpeta de legumes assados, arroz branco, feijão, farofa, vinagrete, banana à milanesa e ovo com gema no ponto perfeito (R$ 49).

Salve Jorge | @barsalvejorge - Na unidade do Centro, na segunda-feira, é possível pedir pelo Medalhão grelhado, servido ao molho madeira com champignon, arroz e fritas (R$ 64). Às terças, o Paillard de Mignon com Fettuccine é a sugestão (R$ 62,90); às quartas, a pedida fica para a Feijoada da Casa, que acompanha bisteca, banana à milanesa, couve, torresminho, arroz, farofa e pertences nobres da feijoada (R$ 69,90). Já às quintas, o prato principal é a Costelinha de Porco com arroz, couve e tutu de feijão (R$ 59,80). Às sextas, os clientes podem degustar o Filé de Pescada ao Molho de Camarão, que acompanha arroz e batata souté (R$ 62,80).

Sancho Bar y Tapas | @sanchobarytapas - O menu executivo que se renova a cada 15 dias. De entrada, a casa serve mix de folhas e tapa do dia. Para a estrela principal, a sugestão da vez é o Atum na Brasa, um lombo de atum selado na brasa com crosta de gergelim, acompanhado por arroz cremoso com abóbora japonesa. Como sobremesa, há churros com dulce de leche ou abacaxi tostado com mel e sorvete. O almoço executivo é dividido entre: Entrada com principal (R$ 59); com sobremesa (R$ 65); completo com taça de vinho da casa (R$ 75); ou apenas Sobremesa Executiva (R$ 20).

Santo Colomba | @santocolomba - O restaurante Santo Colomba, renomado por sua culinária italiana autêntica e liderado pelo talentoso chef José de Alencar, acaba de anunciar o menu executivo durante o almoço de terça a sexta-feira. Entre as opções de antipasti, destaca-se a Croqueta di Manzo con Aioli, croqueta de carne bovina acompanhada de uma maionese de alho artesanal, que oferece uma combinação perfeita de texturas e sabores. Outra opção é a Insalata Verdi con Pomodorini, Mozzarella e Riduzione di Balsamico, uma salada refrescante e leve. Para os apreciadores de carne crua, o Carpaccio di Manzo con Salsa di Mostarda Dijon, Pane Croccante e Misticanza é uma escolha imperdível, com finas fatias de carne temperadas e acompanhadas de torradas crocantes e folhas frescas. Entre os pratos principais, os clientes podem escolher entre o Cavatelli al Ragu di Salsiccia con Fonduta di Provolone, uma massa fresca com um suculento ragu de linguiça e fonduta de provolone; o Gnocchi Bianco al Salsa di Quattro Formaggi con Mollica di Pistacchio, um prato de gnocchi ao molho de quatro queijos finalizado com uma crocante farofa de pistache; o Spaghetti alla Puttanesca, que combina molho de tomates, azeitonas, anchovas e alcaparras para um sabor intenso; e o Ragu di Ossobuco con Polenta, que apresenta um robusto ragu de ossobuco servido com polenta mole. O novo menu executivo está disponível por R$ 119,00 e inclui uma entrada e um prato principal.

Prato executivo do Xepa

Xepa | - No Xepa, o prato do dia sai por R$ 29 e o prato do dia executivo (entrada, chá mate, prato do dia e sobremesa) é vendido a R$ 39. No menu executivo, o restaurante cobra R$ 49 (entrada, chá mate, principal e sobremesa). Salada e croquetas estão nas opções de entrada. Os pratos principais podem ser combinações com bife ancho, shinitzel, frango com macarrão ou peixe do dia.

Watanabe Restaurante | @watanaberestaurante – Comandado pelos chefs Denis Watanabe e Eduardo Takeshi, a casa serve almoço executivo, com destaque para duas opções do Sushibar: o Yakissoba (R$85) e Frango Teriyaki (R$91), ambos acompanhados de mini salada como entrada, dois otoshi do dia como acompanhamento e salada de frutas para a sobremesa.