Páscoa: veja receitas, sabores e tradições ao redor do mundo Ovo de Páscoa reina soberano entre as tradições dos brasileiros, seguido pelo bacalhau e colomba pascal

Bacalhau pil pil, do Sky Garden, do chef Martin Casilli (receita abaixo) Bacalhau pil pil, do Sky Garden, do chef Martin Casilli (receita abaixo) (Divulgação)

A Páscoa é uma celebração que, além das tradições religiosas e históricas, foi sendo construída com uma imensa riqueza de sabores, aromas e referências culinárias de diferentes cantos do mundo. Hoje, convido vocês a embarcar comigo nesta deliciosa viagem que promete inspirar sua cozinha nesta temporada de Páscoa.

Ovos de origem controlada da Flavorati Ovos de origem controlada da Flavorati (Divulgação)

Ovos de chocolate: dos povos europeus até hoje

O destaque da Páscoa vai, sem dúvida, para o chocolate, esse companheiro de todas as horas que ganha um toque de obra de arte em forma de ovo. Um dos símbolos mais reconhecidos, os ovos de chocolate têm uma longa história que remonta aos antigos povos europeus. Hoje, eles são vendidos em uma quase que inimaginável variedade de tamanhos e sabores. No Brasil, apenas em 2021, foram consumidas 693 mil toneladas de chocolate, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), em levantamento feito pela KPMG. E 80% dos brasileiros ouvidos pela Opinion Box disseram que vão comprar chocolate nesta Páscoa! E os ovos lideram as intenções de compra, com 60% (conheça ovos de Páscoa diferentões abaixo).

Bacalhau: viagem a Portugal

Navegando até as terras lusitanas, temos o bacalhau à Brás, bacalhau pil pil (receita abaixo) e muitas outras variáveis, como você vai poder ler nas sugestões dos restaurantes. A junção do bacalhau salgado e desfiado com a crocância da batata palha, envolvidos por ovos delicadamente batidos e temperados com salsinha, oferece um gostinho da tradição portuguesa que pode facilmente se tornar uma inclusão regular em sua mesa de Páscoa. O bacalhau é um tipo de peixe que permite múltiplas variações, como a lasanha de bacalhau (R$ 249/kg) e o bacalhau com natas (R$ 239/kg), que estão sendo preparados pelo personal chef João Belezia.

Cordeiro assado: clássico reinterpretado

Nossa primeira parada é na mesa tradicional de Páscoa de muitos países, onde o cordeiro assado reina soberano. O cordeiro, além de rico em simbolismo, pode ser fabuloso em sabor. Imagine a suculência de uma perna de cordeiro, temperada com alho, alecrim, sal, pimenta e um fio de azeite, tudo regado com vinho branco. Coloque tudo em uma assadeira, coberta com papel alumínio e asse lentamente em forno baixo por até 3 horas. Vai descolar do osso.

Colomba Pascal: doçura italiana

Este bolo em forma de pomba, símbolo de paz, traz aromas e sabores da primavera italiana. Preparar esse pão doce é um carinho no coração: sua massa doce, enriquecida com frutas cristalizadas, amêndoas e um toque de açúcar de confeiteiro. Como o panetone, é uma receita difícil e cheia de processos. Na Grécia, o pão doce de Páscoa se chama tsoureki.

RECEITAS

Panelinha de bacalhau cremoso do chef Pedro Mattos, do Pappagallo Cucina Panelinha de bacalhau cremoso do chef Pedro Mattos, do Pappagallo Cucina (Divulgação)

Panelinha de bacalhau cremoso do chef Pedro Mattos, do Pappagallo Cucina

Ingredientes:

1 kg de bacalhau

2 cebolas brancas grandes

1 colher de sopa de alho

1 colher de sopa de manteiga

1 ½ l de leite integral

Pimenta Tabasco a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Coloque o bacalhau para cozinhar no leite integral até ficar em ponto de desfiar e reserve-o separado do caldo que vai sobrar. Em outra panela adicione a cebola picada e a manteiga até caramelizar, depois entre com o alho picado até dourar. Acrescente o bacalhau cozido e desfiado e um pouco do caldo que sobrou do cozimento e um pouco de fonduta, o suficiente para que fique cremoso. Tempere com a pimenta tabasco e corrija o sal.

Bacalhau Pil Pil do chef Martin Casilli, do Sky Hall Garden

Ingredientes:

2 quilos e meio de bacalhau em postas já dessalgado

1,5 litro de azeite de oliva

20 dentes de alho (inteiros e ligeiramente amassados)

Alecrim, sal e pimenta do reino branca moída a gosto

Modo de preparo:

Temperar o bacalhau com sal, pimenta, alho e alecrim. Dispor em uma forma e cobrir com azeite. Levar ao fogo a 90°c por aproximadamente 2h. A temperatura precisa ser bem baixa para não fritar as postas do peixe, e sim, confitá-las. Após a cocção estar completa. Drene todo o liquido (azeite e os líquidos do bacalhau que saem durante a cocção) e emulsione com um mixer até obter uma textura ligeiramente cremosa. Ajuste sal e pimenta se necessário.

Montagem:

Disponha o molho no prato e sirva com a posta do bacalhau e um grande fio de azeite. Pode utilizar como guarnição vegetais salteados ou rúcula selvática bem fresca.

OVOS DE PÁSCOA DIFERENTÕES

Ovo de Lollo Ovo de Lollo (Divulgação)

Brasil Cacau | @chocolatesbrasilcacau - Entre os 13 lançamentos, o consumidor vai encontrar o Ovo Pistache, Ovo Romeu e Julieta, Ovo de colher e Ovo da Patrulha Canina, por exemplo.

A empresa também fez uma super-parceria com a Nestlé e anunciou os ovos Lollo e Prestígio. O ovo Lollo (R$ 87,90/400 g) é recheado de mousse de chocolate fofinho como o tradicional chocolate. O ovo Prestígio tem o recheio de coco cremoso e custa a partir de R$ 87,90.

Dreams Crème Brûlée Dreams Crème Brûlée (Divulgação)

Cacau Show | @cacaushow - A marca chega com mais de 80 produtos nesta Páscoa e entre as novidades estão os ovos Dreams Crème Brûlée (R$ 89,99/400g) e o sabor Torta de Maracujá (R$ 89,99/400g).

Tem também uma nova categoria, a biscoiteria: biscoito com o personagem Coelho Chef e Ovo com pedaços de biscoito.

Os licenciamentos também estão presentes na marca, com a volta dos Ursinhos Carinhosos (R$ 99,99/160g) e mais de uma dezena de personagens.

Chocolates da Dengo Chocolates da Dengo (Divulgação)

Dengo Chocolates | @dengochocolates - A chef Lu Lobo leva pelo menos 10 meses que a ideia dela e da equipe chegue aos pontos de venda. Para este ano, são 14 novidades, como o Quebra-Quebra de chocolate branco caramelizado com nibs e flor de Sal (R$ 129,90/260g), Coco com Castanha-do-Pará (R$ 129,90/260g), Dengo de Corte Café Pingado (R$ 169,90/450g), feito com chocolate 70% cacau recheado com ganache de chocolate branco com café, canela e gianduia de castanha-de-caju e os recheados Ovo Intenso (R$ 179,90/340g), o Pé de Moça (R$ 199/340g), e o Ovo Especiarias (R$ 199/340g), com a casca recheada com delicada ganache de canela, coentro, raspas de casca de laranja, cravo-da-índia e noz moscada, e o Ovo Cacau Amazônia (R$ 350/400g), feito com cacau amazônico.

Diblu Gelateria | @diblu.gelato - DiBlu Gelateria lançou ovos mais saudáveis e com recheios feitos com chocolate 70% ou branco. A doçura dos ovos vem do adoçante feito da fibra da mandioca. O Kit Páscoa é formado por 3 ovos de cascas recheadas (110 g) por R$ 179. Os ovos podem ser de chocolate branco com brigadeiro de pistache, chocolate 70% cacau com doce de leite, chocolate 70% com cocada ou chocolate 70% com gianduia.

(Divulgação)

Farinha na Cozinha | @farinha.na.cozinha - A padaria de fermentação natural investiu na produção de ovos diferentões nesta Páscoa. Os Ovos Cookies feitos com bases de massa de cookies e com recheios diferentes. O ovo cookie tradicional vem com brigadeiro de cacau (R$ 88/420g), o ovo cookie com brownie (R$ 90/420g) e o ovo cookie especiarias com brigadeiro de pistache (R$ 110/420g). A casa também tem a versão mini dos sabores, vendidos em quarteto (R$ 65). As novidades do ano são o ovo cookie de pão de mel (R$ 95/420g), feito com bolo de mel e doce de leite, e a Colomba Pascal com cupuaçu, laranjas confitadas e chocolate meio amargo (R$ 80/500g). É possível colocar brigadeiro de café na colomba (R$ 10).

Ovo recheado de pistache da Flavorati, empresa de chocolates bean to bar Ovo recheado de pistache da Flavorati, empresa de chocolates bean to bar (Divulgação)

Flavorati | @flavorati_ - A marca de bean to bar lança nesta Páscoa mais de 20 produtos. Bean to bar significa chocolates fabricados artesanalmente desde o grão até o produto final. O coelho origami (R$ 125/200g) é feito com chocolate ao leite e chocolate de caramelo, o coelho Oscar (R$ 78/170g) ou as caixas com 15 ovinhos sortidos (R$ 78/150g) são algumas opções. Na linha de ovos, são 16 opções diferentes: ovo ao leite coberto com dragê (R$ 164/350g), ovos zero açúcar (R$ 105/250g ao leite ou R$ 120/250g com frutas secas), ovo 42% cacau com crocante de pistache (R$ 212/450g), ovo recheado com creme de pistache (R$ 224/450g), o ovo de caramelo (chocolate branco caramelizado) com creme branco de avelã (R$ 192/450g) e o ovo 42% cacau recheado com creme de gianduia (R$ 192/450g), o ovo 38% cacau com wafer de pistache (R$ 224/450g).

Kopenhagen | @kopenhagen_ - A tradicional loja de chocolates traz desde ovos recheados a collabs com marcas como Arezzo e Chilli Beans, além de licenciamentos dos personagens Wandinha e Kung Fu Panda. Um dos destaques é a Linha Exagero, com excesso de recheios e novos sabores, como Língua de Gato Cookies & Cream, Coco Cremoso, Brownie e Doce de leite (R$ 159,90/400g). O Ovo Arezzo Língua de Gato vem com uma bolsa (R$ 319,90/220g).

Lindt | @lindt_brasil - A quase bicentenária suíça comemora nesta Páscoa os 10 anos de lojas próprias no Brasil com o Pane di Pasqua (R$ 99,90/500g), a versão do bolo de Páscoa a partir da tradicional massa italiana, com recheio de gotas de chocolate amargo e castanha de caju, e o Ovo Creme de Avelã Crocante (R$ 159,90/360g). Além das novidades, os amantes da marca também vão poder contar com todas as linhas tradicionais como a Lindor e novas opções para presente.

Mercearia Maravilha | @mercearia.maravilha - Tem o ovo Da Cida, que é um ovo de colher, recheado com bolo de cenoura com brigadeiro cremoso (R$ 145/350g) e o Pistache, que também é de colher, recheado com brigadeiro e praliné de pistache (R$ 165/350g). O noz pecan é um ovo de colher com brigadeiro cremoso, crocante de noz pecan e canela (R$ 145/350g). Um trio de mini ovos sai por R$ 155.

Pato Rei | @patoreisp - A deliciosa cafeteria paulistana fez o ovo de chocolate para esta Páscoa, com caramelo salgado e crumble de cacau (R$ 175/380g).

RESTAURANTES EM SÃO PAULO

Aguzzo | @aguzzocucina - A casa do restaurateur Rafael Azrak celebra a Páscoa com o gnocchi di baccalá, feitos com discos de nhoques de batatas dourados em azeite servido com lascas de bacalhau e alho poró crocante (R$ 129). Oferece também outros pratos com frutos do mar e peixes, como risoto de frutos do mar (R$ 105), fetuccine de frutos do mar (R$ 105), branzino (robalo) com risoto de alho poró (R$ 139) e salmão grelhado com crosta de gergelim, molho de ervas e salada (R$ 95).

A Pizza da Mooca | @apizzadamooca – Apenas até o final de março, está no cardápio a pizza Salmone (R$ 62), com molho de tomate fresco, salmão defumado, cream cheese, cebola roxa e rúcula.

Bar Original | @baroriginal - Prove pratos com bacalhau: casquinha de bacalhau (R$ 29), bacalhau confitado com arroz, pesto de azeitona preta, tomate sweet grape, pimentão vermelho, molho de tomate e pimenta (R$ 81).

BEC | @bec_bar - O menu de Páscoa serve duas pessoas (R$ 214) e traz na entrada pastéis de camarão (quatro unidades), xixo de pirarucu marinado e assado com tomates e cebolas, acompanhado por vinagrete picante, pirão e arroz branco. De sobremesa, sorvete artesanal de chocolate com sagu de coco. Se quiser experimentar só o xixo, o prato vai estar disponível por R$ 160.

Daje Roma | @dajeroma_sp - A novidade é o papardelle bacalà (R$ 119), que leva bacalhau, emulsão de ervilhas, tomatinhos assados e cebola crocante.

Dutch Food & Beer | @dutchfoodbeer - A casa preparou um cardápio especial de sexta a domingo por R$ 280 para duas pessoas para celebrar a Páscoa em um lugar que tem até uma pista de boliche. A entrada é bolinho de bacalhau, bacalhau lagareiro ou bacalhau com natas no principal e rabanada ou doce de leite com sorvete para sobremesa.

Ella Fitz | @ellafitzristoranti - Na sexta-feira, a chef Ana Cremonezi apresenta como sugestão o linguini fresco com bacalhau crocante, beurre blanc, molho de tomate tostado e limão (R$ 98).

Èze | @restaurante.eze - A casa criou para o período de sexta-feira a domingo de Páscoa dois pratos: a posta de bacalhau confitada com legumes grelhados e batata crocante (R$ 130) e o risoto de tomate e limão siciliano, com lascas de bacalhau e crocante de azeitonas pretas (R$ 105). Na sobremesa, a oferta é o Intensidade, um brownie embebedado no café com mousse 70%, mousse branca e mousse de chocolate ao leite, cacau e praliné de castanhas (R$ 38).

Hospedaria | @hospedariasp - Prove o bacalhau à la piccata (R$ 89), com tomate, alcaparras, azeite, limão siciliano e ervas frescas. Acompanha macarrão do dia, alho e óleo.

Manduque Massas | @manduque.massas - Experimente o gnocchi de bacalhau gratinado (R$ 62). O restaurante também está aceitando, como a lasagna de bacalhau (R$144/kg).

Modern Mamma Osteria | @modernmammaosteria - Comandado pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros, os chefs sugerem o gnocchi com ragu de bacalhau (R$ 87).

Nonna Rosa | @osterianonnarosa - Posta de bacalhau com legumes salteados e azeitonas verde (R$ 130) e a lasagna de bacalhau feita com massa fresca, recheada com lascas de bacalhau, cebola e salsão, com molho de fonduta de parmesão, finalizado com vinagrete de pimentão (R$ 95).

NOU | @nourestaurante - De sexta-feira a domingo, a casa oferece o bacalhau assado com legumes e arroz vermelho (R$ 95).

Pappagallo Cucina | @pappagallo.cucina - O chef Pedro Mattos oferece a panelinha de bacalhau cremoso (R$ 59) com casquinha crocante.

Piccini Cucina | @piccinicucina – No cardápio assinado pelo chef Ney Alves, o almoço de sexta-feira tem carpaccio di salmone (R$ 62), o baccalà confit (R$ 165) e a lasagna di baccalà (R$ 95).

Santo Colomba | @santocolomba - A casa do chef Alencar apresenta o arroz caldoso de bacalhau (R$ 169).

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden - Para a Páscoa, o chef e sócio Martin Casilli servirá o bacalhau pil pil (R$ 99), bacalhau confitado em azeite, servido com molho pil pil e rúcula (veja receita abaixo).

Tantin | @tantinbar - No menu especial de Páscoa, a casa vai oferece o peixe assado inteiro (R$ 250) com arroz de castanhas, farofa de dendê e vinagrete de feijão de corda. Serve de três a quatro pessoas.

Trio Restaurante | @trio.restaurante - O pacote de Páscoa (R$ 129) inclui a saladinha de casa, com o lombo de bacalhau em lascas com cebolas caramelizadas, azeitonas e alho poró cobertos com creme de batatas e farofa de manjericão e meia casca de ovo recheada com ganache.

Tartuferia San Paolo | @tartuferiaoficial – A brandade di bacallà (R$ 149), que é brandade de bacalhau com lâminas de trufas negras frescas e estará no cardápio apenas de sexta-feira a domingo.

Tuy, Cocina | @tuycocina - Os exclusivos da Páscoa são bacalhau ao forno (R$ 295) e serve de duas a três pessoas, feito com postas de lombo de bacalhau e servido com cebola, tomates, brócolis, batatas e pimentões salteados no forno. Fica no menu de sexta a domingo.

Varanda Dinner | @varandadinner – A casa criou o menu degustação para o jantar por R$ 200 por pessoa: cappuccino de lula, merluza negra com dashi de misso e vongole com cogumelo eringui e acelga chinesa, peixe do dia com farofa de banana e noz pecan com molho de moqueca capixaba e sorvete de queijo com doce de leite brulé.

Ventre | @ventrecozinha - De sexta a domingo, prove o Sapateira (R$ 94), uma cavaquinha grelhada no azeite de dendê, pirão, arroz com leite de coco e castanha. Para finalizar, mousse Só Quero Chocolate (R$ 32), com biscoito de chocolate com gotas de chocolate e creme de cupuaçu.