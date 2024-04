Carrot cake está na moda, mas é o bolo de cenoura brasileiro que vai parar no NYT Faça uma das 8 receitas e escolha o bolo de cenoura que mais combina com o seu gosto, incluindo integral, sem glúten e vegano

Minibolo de cenoura do Nouzin Minibolo de cenoura do Nouzin (Divulgação)

Acredita-se que o bolo de cenoura nasceu na Idade Média, na Europa. O açúcar era muito caro e então as cenouras, bem docinhas quando cozidas ou assadas, eram usadas para adoçar bolos e sobremesas. Já a versão popular da América do Norte, o carrot cake, foi desenvolvida já no século XX e está ficando famosinha no Brasil. Não se sabe o motivo, mas a deliciosa e versátil cenoura também tem seu dia, que é comemorado mundialmente em 4 de abril.

Abaixo, conheça as principais diferença entre o bolo de cenoura tradicionalmente feito no Brasil e o carrot cake, popular nos Estados Unidos e no Reino Unido:

Carrot cake da Carlo´s Bakery, do chef Buddy Valastro Carrot cake da Carlo´s Bakery, do chef Buddy Valastro (Divulgação)

1. Ingredientes: o bolo de cenoura brasileiro geralmente é mais simples. Leva cenoura, óleo, ovos, açúcar, farinha e é frequentemente coberto com calda de chocolate. Já o carrot cake é mais complexo. Pode incluir nozes, passas, abacaxi em calda picado, coco ralado, e especiarias como canela, gengibre, noz-moscada e cravo. A cobertura do carrot cake é um cream cheese frosting, feito com cream cheese, manteiga, açúcar de confeiteiro, suco de limão e, às vezes, baunilha. No Buddy's Carrot Cake, do chef internacional Buddy Valastro, também vai um pouco de mel e nozes na massa. Mas o confeiteiro considera o abacaxi o seu grande diferencial. "A presença do abacaxi na massa adiciona uma umidade incomparável. A doçura natural e o toque cítrico do abacaxi complementam perfeitamente os outros ingredientes", afirma o dono da Carlo´s Bakery.

2. Textura: o bolo de cenoura brasileiro tem uma textura mais leve porque é feito com a cenoura crua batida no liquidificador, que deixa tudo amarelinho e uniforme. O carrot cake tem uma textura úmida e densa, porque usa cenouras raladas. A mistura ainda é enriquecida pelos diversos ingredientes adicionais citados acima.

3. Apresentação: enquanto o bolo de cenoura no Brasil é normalmente um bolo simples de dia a dia, feito tanto em forma com buraco no meio como em assadeiras grandes e lisas, o carrot cake é frequentemente visto como um bolo de festas e celebrações, decorado com a cobertura de cream cheese. Pode ser assado em formas de bolo inglês ou em assadeiras retangulares simples.

Mas foi a simplicidade do nosso bolo de cenoura que conquistou a imprensa norte-americana e conquistou o jornal The New York Times. A praticidade do bolo, que pode ser feito com tudo no liquidificador, surpreendeu o pessoal do NYT Cooking, um dos maiores e melhores agregadores de receitas em inglês. Mas como o nosso bolo tão popular chegou até lá?

A criação do bolo de cenoura brasileiro não tem uma história documentada clara. A origem do uso europeu das cenouras para adoçar é a mesma, mas várias receitas foram adaptadas quando chegaram ao Brasil. Ao longo do tempo, o uso do açúcar foi se tornando comum e chegou também ao bolo de cenoura. A calda de chocolate é tipicamente brasileira e é um sucesso da mistura do sabor adocicado e levemente terroso da cenoura com o doce da calda de chocolate.

DICAS DE PREPARO

Vou deixar aqui dicas de preparo para a minha versão do bolo de cenoura brasileiro e algumas dicas para o carrot cake:

- bater a cenoura com o óleo até ficar um creme liso;

- bater os ovos com o açúcar peneirado até ficar bem claro;

- juntar os dois preparos e misturar com um batedor de arame;

- acrescentar a farinha e o fermento em pó peneirados também nesse preparo e misturar levemente até tudo firar incorporado;

- pode acrescentar também uma colher de chá de extrato de baunilha;

- para um bolo mais úmido, adicione 1/2 xícara de iogurte natural à massa;

- para o carrot cake, se desejar/precisar, substitua as nozes por castanhas ou amêndoas;

- para um sabor mais intenso de especiarias, adicione 1/4 colher de chá de cravo em pó à massa do carrot cake;

- você pode decorar o carrot cake com frutas secas, raspas de laranja ou chocolate por cima do cream cheese;

- deixar sempre a forma untada antes e o forno pré-aquecido;

- assar em forno baixo;

- em nenhum dos casos usar cenoura cozida porque vai deixar a massa pesada.

RECEITAS

Bolo de cenoura com chocolate da Feliciana Pães Bolo de cenoura com chocolate da Feliciana Pães (Divulgação)

Bolo de cenoura com ganache de chocolate 50% da Feliciana Pães

Ingredientes:

350g de cenoura

320g de açúcar

3 ovos

70g de manteiga

100g de óleo de milho

275g de farinha de trigo

16g de fermento químico

Cobertura de ganache:

200g de chocolate 50% cacau

50g de chocolate ao leite

370g de creme de leite

Modo de preparo:

Descasque as cenouras e corte em pedaços médios. Adicione no liquidificador as cenouras, óleo, manteiga derretida e açúcar e bata até ficar homogêneo. incorpore a farinha e, em seguida, coloque o fermento e misture delicadamente. Leve ao forno pré aquecido a 160⁰C em uma forma untada por aproximadamente 40 minutos. Para a ganache, ferva o creme de leite e adicione os chocolates. Mexa bem até ficar homogênea e despeje a calda por cima do bolo.

Bolo integral de cenoura da Helena

Ingredientes:

3 cenouras cruas

1/2 xícara de óleo de girassol

3 ovos

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral

1 xícara (chá) de aveia (usei aveia em grãos, mas da próxima vez vou fazer com aveia em flocos ou farinha)

1 colher (sopa) de fermento em pó

Para a cobertura:

1 copo de leite de soja integral

1/2 copo de açúcar mascavo

4 colheres (sopa) de cacau em pó

1 colher (sopa) de amido de milho

1 pitada de sal

Modo de preparo da massa:

Bata as cenouras picadas com o óleo e os ovos no liquidificador. Em um outro recipiente coloque os demais ingredientes e misture bem. Despeje a mistura do liquidificador aos secos e incorpore de forma que fique homogêneo. Coloque em forma untada e enfarinhada para assar em forno baixo, pré-aquecido por 10 minutos.

Cobertura:

Coloque todos os ingredientes numa panela e misture bem. Se ficarem bolinhas de maizena, sugiro que bata no mix antes do creme engrossar. Coloque em fogo baixo e mexa sempre até ficar grossinho, em ponto de brigadeiro. Pode trocar o açúcar mascavo da cobertura pelo demerara para ficar mais docinho já que ambos levam o mascavo e o bolo não fica muito doce.

Bolo de cenoura brasileiro com cobertura de chocolate

Ingredientes para o bolo:

3 cenouras médias cruas picadas

4 ovos

1 xícara de óleo de soja

2 xícaras de açúcar

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Ingredientes para a cobertura:

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de leite

Modo de preparo do bolo:

Pré-aqueça o forno a 180°C. No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo. Transfira para uma tigela, adicione o açúcar e misture. Incorpore a farinha de trigo aos poucos e, por último, o sal e o fermento. Despeje em uma forma untada e enfarinhada. Asse por cerca de 40 minutos.

Modo de preparo da cobertura:

Em uma panela, misture todos os ingredientes da cobertura e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Despeje quente sobre o bolo já assado.

Carrot cake

Ingredientes para o bolo:

2 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

1 colher de chá de sal

2 g de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de fermento em pó

1 xícara de óleo vegetal

4 ovos

3 xícaras de cenouras raladas

1 xícara de nozes picadas (opcional)

100g de passas

Ingredientes para a cobertura:

450g de cream cheese, amolecido

1 xícara de manteiga, amolecida

1 colher de chá de extrato de baunilha

4 xícaras de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar, o sal, a canela, o bicarbonato e o fermento. Adicione o óleo e os ovos, misturando bem. Incorpore as cenouras raladas e as nozes. Despeje em formas redondas untadas e enfarinhadas. Asse por 40-50 minutos.

Modo de preparo da cobertura:

Com os dois ingredientes em temperatura ambiente, bata o cream cheese com a manteiga até ficar homogêneo. Adicione a baunilha e, aos poucos, o açúcar de confeiteiro até obter a consistência desejada. Aplique entre as camadas do bolo, na lateral e por cima.

Bolo de cenoura vegano

Ingredientes:

3 cenouras médias raladas

1 xícara de leite vegetal (amêndoa, coco etc.)

1/2 xícara de pasta de maçã (substituto do ovo)

1 colher de sopa de linhaça moída misturada com 3 colheres de sopa de água (substituto do ovo)

1/2 xícara de óleo vegetal

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma. Em um liquidificador, bata a cenoura, o leite vegetal, a pasta de maçã, a linhaça moída com água e o óleo até obter um creme homogêneo. Transfira o creme para um recipiente e adicione a baunilha. Em outro recipiente, misture a farinha, o açúcar, o fermento, a canela e o sal. Adicione os ingredientes secos aos úmidos e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa na forma e leve ao forno por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Espere esfriar e cubra com chocolate ganache vegano ou cobertura de sua preferência.

Carrot cake vegano

Ingredientes:

300g de cenoura ralada

1 xícara de leite vegetal (amêndoa, coco, etc.)

1/2 xícara de pasta de maçã (substituto do ovo)

1 colher de sopa de linhaça moída misturada com 3 colheres de sopa de água (substituto do ovo)

10ml de extrato de baunilha

400g de farinha de trigo

2g de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada

1 pitada de sal

100g de nozes picadas

100g de passas

150g de cream cheese vegano

1/2 xícara de açúcar de confeiteiro

100g de chantilly vegano

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma. Em um liquidificador, bata a cenoura, o leite vegetal, a pasta de maçã, a linhaça moída com água e o óleo até obter um creme homogêneo. Transfira o creme para um recipiente e adicione a baunilha. Em outro recipiente, misture a farinha, o fermento, o gengibre, a canela, a noz-moscada e o sal. Adicione os ingredientes secos aos úmidos e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente as nozes e as passas e misture delicadamente. Despeje a massa na forma e leve ao forno por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Espere esfriar.

Para a cobertura, bata o cream cheese vegano com o açúcar de confeiteiro até formar um creme liso. Adicione o chantilly vegano e misture delicadamente. Cubra o bolo com o cream cheese frosting e decore com nozes picadas.

Bolo de cenoura sem glúten

Ingredientes:

3 cenouras médias raladas

3 ovos

2 xícaras de açúcar

1 xícara de óleo

2 xícaras de farinha sem glúten (ex: farinha de arroz, farinha de amêndoas)

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma com farinha sem glúten. Bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro e fofo. Adicione o óleo e misture bem. Acrescente a cenoura ralada e misture. Em outro recipiente, misture a farinha sem glúten, o fermento e o sal. Adicione os ingredientes secos aos úmidos e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa na forma e leve ao forno por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Espere esfriar e cubra com chocolate ganache ou cobertura de sua preferência.

Carrot cake sem glúten

Ingredientes:

300g de cenoura ralada

3 ovos

250ml de óleo vegetal

10ml de extrato de baunilha

400g de farinha sem glúten (ex: farinha de arroz, farinha de amêndoas)

2g de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada

1 pitada de sal

100g de nozes picadas

100g de passas

150g de cream cheese

1/2 xícara de açúcar de confeiteiro

100g de chantilly

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma com farinha sem glúten. Bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro e fofo. Adicione o óleo e a baunilha e misture bem. Acrescente a cenoura ralada e misture. Em outro recipiente, misture a farinha sem glúten, o fermento, o gengibre, a canela, a noz-moscada e o sal. Adicione os ingredientes secos aos úmidos e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente as nozes e as passas e misture delicadamente. Despeje a massa na forma e leve ao forno por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Espere esfriar.

Para a cobertura, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro até formar um creme liso. Adicione o chantilly e misture delicadamente. Cubra o bolo com o cream cheese frosting e decore com nozes picadas.

RESTAURANTES COM BOLO DE CENOURA EM SÃO PAULO

Carlo´s Bakery | @carlosbakerysp - A versão original carrot cake (R$ 17,90) do chef Buddy Valastro, do programa Cake Boss, é servida em quadradinhos em várias unidades em São Paulo.

Feliciana Pães | @feliciana.paes - Localizada na área externa do Mercado de Pinheiros, a padaria oferece o bolo de cenoura com cobertura de ganache de chocolate (R$ 10 a fatia).

Nouzin Café | @nouzincafe - Descendente do restaurante NOU, uma das pedidas é o minibolo de cenoura coberto com ganache (R$ 19).

St Chico | @st.chico – As casas da padeira Helena Mil-Homens tem o bolo de cenoura (R$v8 a fatia) com iogurte na massa.