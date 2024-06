Receitas de risoto, nhoque e carbonara para o Dia dos Namorados

Alto contraste

Risoto de pesto com camarões do Daje Roma (@Rafael Wainberg)

No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho. No resto do mundo, é em 14 de fevereiro, o já famoso Valentine´s Day para os brasileiros. A origem do Dia dos Namorados vem da época da Roma antiga, no século III. A troca de bilhetes de amor no Valentine´s Day começou no século XV e se popularizou no século XIX. E nada melhor e mais gostoso que um jantar romântico.

Eu voto no risoto para um jantar perfeito. É um prato democrático e que pode variar com vários complementos para agradar o seu par. A minha teoria sobre o risoto ser o prato ideal para o Dia dos Namorados foi confirmada com as sugestões dos restaurantes (leia abaixo): muito risoto e muita massinha para celebrar a data.

Vou dar dicas de um passo a passo para o risoto, mas na verdade é o meu risoto. E eu faço do meu jeitinho há mais de 25 anos. E com certeza não é um formato masterchef!

Dicas para o meu risoto perfeito:

- escolha uma boa marca de arroz dos tipos arbóreo, carnaroli, vialone nano. Como você vai saber qual é a melhor? Comprando, usando e testando. Você vai percebendo as diferenças e descartanto marcas que não dão um resultado tão cremoso e consistente;

- cada xícara de arroz serve duas pessoas;

- use uma panela de fundo grosso. Eu prefiro caçarolas ou frigideiras altas;

- eu uso cebola ralada ou não uso nada de cebola. A cebola ralada ou picada bem pequena é para não aparecer e disputar espaço com o risoto ou com os “recheios”;

- nunca uso alho;

- refogue bem o arroz com azeite, sal e cebola;

- escolha um bom vinho branco. Deve ser um vinho que você consiga beber depois. Vai um copo mais ou menos antes de colocar o caldo. Um copo para cada xícara de risoto;

- faça um caldo bem saboroso, de frango, carne ou legumes. E esse caldo precisa estar sempre quente. É esse caldo, salgado e temperado, que vai entrando no grão do arroz e vai dar sabor e cozinhar o grão. Se for um risoto de fungui, por exemplo, pode usar o próprio caldo de hidratação do cogumelo para fazer o risoto. Porém, coe ele antes de começar a usar para retirar os resíduos que possam ter ficado na água eventualmente. Tempere essa água com sal e demais temperos. Ou ainda misture com um caldo de carne, frango ou vegetais temperado. Sempre deixe os caldos preparados e aquecidos antes de começar;

- coloque o caldo de concha em concha sem deixar secar completamente até colocar a próxima leva de caldo;

- acabou o caldo antes de o risoto estar pronto? Não tem problema. Finalize com água quente;

- eu mexo o tempo todo sim. Já tentei, mas não consegui e não aceitei fazer em panela de pressão;

- eu não faço mantecatura 99% das vezes porque eu tenho intolerância a lactose. Mas finalizo com muito queijo e uma boa dose de azeite;

- mas, se você quer finalizar de um jeito clássico, termine com uma boa colherada de manteiga;

- essa manteiga deve ser colocada pouco antes de o risoto terminar de cozinhar. O arroz deve estar al dente e não molenga, porque ele continua cozinhando mesmo depois que você desliga o fogo;

- risoto milanês é primeiro conhecido e bem clássico. Dissolva o açafrão em água quente e coloque para refogar logo depois do vinho;

- um bom risoto é o de laranja com queijo brie: refogue raspas de laranja com o arroz desde o princípio. Para finalizar, coloque o suco da laranja e o queijo brie. E está pronto;

- outro bom é o risoto de pera com gorgonzola: refogue a pera com casca cortada eme meia lua e em metades das meias luas desde o começo com o arroz (a pera não vai desmanchar). Finalize com o gorgonzola, que já é bem gorduroso e não vai pedir manteiga;

- se for fazer de camarão, use as cascas e cabeças para fazer um caldo poderoso. Sele os camarões brevemente e deixe reservado. Faça o risoto normalmente com o caldo e coloque os camarões no final, com salsinha bem picada e fresca.

RECEITAS DE MASSA PARA ACALMAR O CORAÇÃO

Gnocchi de batata do chef João Mantovani, do Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine

Rendimento: 6 porções / 180gr

Ingredientes:

1 kg de batata asterix

500g Fonduta de parmesão

150g de farinha de trigo 00

50g de pão italiano / farofa de pão

20g de manteiga

15g de sal

10g de azeite

5g de pimenta

5g de alho

1g de Tomilho

1g de noz moscada

1 litro de creme de leite

1 gema de ovo

Sal quanto baste

Modo de preparo:

Cozinhar as batatas cortadas em pedaços médios, amassá-las e deixe esfriar. Em seguida, fazer uma massa misturando os ingredientes da receita, faça uma sova média sem desenvolver o glúten. Corte em pedacinhos e cozinhe rapidamente, em seguida dar um choque térmico em água com bastante gelo. em outra panela, ferva o creme de leite e adicione o parmesão. Ferva de 10 a 15 minutos e coe.

Faça a farofa com o pão italiano, pode triturar no mixer. Reserve.

Reduza a fonduta no creme e adicione os gnocchis já cozidos, aqueça satisfatoriamente, finalize com farofa de pão e Ciboulete por cima, e jogue um toque de azeite, se desejar.

Carbonara do chef Pedro Mattos do Pappagallo Cucina

Ingredientes:

40 g de gema pasteurizada

60 g de queijo grana padano

8 gotas de gema

150 gr de espaguete fresco ou (180gr de massa seca)

70 g de farofa de bacon

1/4 de sal refinado

Modo de preparo:

Coloque a gema pasteurizada na frigideira e adicione 60gr de queijo grana padano. Entre com a massa ainda quente, um pouco da água do cozimento e a manteiga em fogo baixo para dar o ponto. Corte 100 gramas de bacon em cubos em fogo baixo, depois de frito triture até virar uma farofa e reserve.

Como servir: coloque a massa no meio do prato fazendo um caminho dela com a ajuda de um garfo, salpique a farofa de bacon por cima e coloque a gema defumada em cima da farofa de forma bem delicada. Finalize com a espuma de grana padano dos lados e tempere com a flor de sal e pimenta.

RESTAURANTES EM SÃO PAULO

Aguzzo Cucina | @ - Na véspera, dia 11/06, apenas no jantar, e no dia 12/06, almoço e jantar, a casa se prepara com reservas antecipadamente e apresenta dois especiais menus: um com vinho à R$ 890 e outro sem bebidas à R$ 550. O menu completo vem com uma entrada, um primeiro prato, um segundo prato e a sobremesa, contemplando duas taças de espumantes, além de vinho tinto, branco e água à vontade, couvert e serviços incluso no valor. No modelo de menu degustação não inclui nenhuma bebida e serviço. Cesta de pães artesanais, patês especiais e manteiga da casa com ervas. Acompanha duas taças de espumante para brinde inicial. Polenta alla Gorgonzola (Polenta italiana cremosa de gorgonzola) ou Zuppa di Funghi (Sopa de cogumelos mistos com alho poró crocante). Ravióli Tricolori (massa fresca recheada com mussarela de búfala e manjericão servido com molhos pesto, pomodori e bechamel) ou Risoto ai Frutti di Mare (camarão, lula e polvo). Fagottini ao tartufo nero (massa recheada com queijo de cabra e salsa de trufas negras ao molho de cogumelos frescos e lascas parmesão ou Portafoglio di manzo farcito con fonduta di formaggio (Filet mignon recheado com fonduta de queijo, empanado com pão da casa, crocante, acompanhado de nhoque de batata grelhado ao molho de tomates frescos e manjericão). Goccia al cioccolato (Mousse de chocolate branco em crosta de chocolate meio amargo servido com calda de framboesa) ou Pere al vino rosso. Torta Capresi – torta de chocolate com amêndoas e calda de baunilha e sorvete de frutas vermelhas.

Bambu Restaurante | @restaurantebambuoficial - O Bambu Restaurante passou a ser comandado pelo chef Rogério Germano. No Dia dos Namorados, vai servir burrata e patê (R$ 66,90), burrata cremosa servida com patê de fígado da casa, geleia de damasco levemente apimentada e crostines crocantes e Presunto de parma com figo, parmesão e molho balsâmico (R$ 57,90). Para os principais: costela prensada com gnocchi de espinafre e fonduta de parmesão (R$ 89,90) ou os camarões glaceados ao curry (R$ 157,90), couve-flor assada ao teriyaki com abóbora confitada e mousseline de berinjela (R$ 75,90). Nas sobremesas, sinfonia da paixão (R$ 63,90), criação para compartilhar que só será servida na data, com crepe rosa e azul recheada com ganache de chocolate branco, frutas e chantili, servido com sorvete de creme e farofa de paçoca, ou cheesecake Romeo e Julieta (R$ 33,90).

Cantina Piovanelli | @cantinapiovanelli - Ao levar um pouco da Itália para São Roque (SP), a Piovanelli criou para o Dia dos Namorados as entradas Arancini All’Bolonhesa (R$ 40) e a Bruschetta (R$ 35), nos principais, Sofioli de Muçarela de Búfala (R$ 85) e Ravioli de Camarão (R$ 140) e nas sobremesas, Tiramisú (R$ 35) e Pêra ao Vinho (R$ 30). Os casais terão taça de espumante cortesia. O menu é válido no almoço, das 12h às 16h e no jantar, das 18h30 às 22h.

Confraria do Sabor | @restauranteconfrariadosabor - Já em alta temporada, a casa de Campos do Jordão oferecerá menu especial para a data com duas opções disponíveis criadas pelo chef Fernando Couto. Na opção 1 (R$ 299,00 + taxa de serviço por pessoa), é oferecido o couvert, os pães de leite, cappuccino, curry com passas e integral com grãos, acompanhados de manteigas aromatizadas de laranja, aliche, alho e tomate seco, queijo Boursin com pesto de pimenta, uma de cada. Já para entradas, o Camembert folhado com geleia de frutas vermelhas ou Creme de aspargos frescos e croutons de bacon. Para os principais, Ravioli de mossarella de búfala, manteiga aromatizada com sálvia e macadâmia, ou Risoto de camarão, alho poró, gengibre e suco de laranja, ou Stinco de cordeiro com molho, risoto de açafrão, cebola caramelada e anchova, ou Filet mignon grelhado com polenta cremosa, molho de funghi porccini e cogumelos e cebola frita picante, ou Truta assada com crosta de pistache recheada com queijo

boursin e agrião, purê de mandioquinha, beurre blanc e torresmo de truta. Para os doces, o Brigadeiro e seu figurino ou Tarte Tartin de maçã com sorvete de gengibre. Na opção 2 (R$ 239,00 + taxa de serviço por pessoa), o couvert é o mesmo. A salada de folhas, damasco, sementes, molho de mostarda e mel ou Creme de mandioquinha são ótimas pedidas. E os principais, Ravioli de mossarella de búfala, manteiga aromatizada com sálvia e macadâmia ou Ragu de cordeiro e polenta cremosa ou Filet mignon grelhado, risoto de cogumelo Paris ao vinho Marsala. Já as sobremesas se destacam para o Fricasse de morangos em aceto balsâmico, sorvete de vanilla ou Petit gateau de Amarula com sorvete de canela.

Daje Roma | @dajeroma_sp - O menu para o Dia dos Namorados pode ser pedido por pessoa (R$ 189) ou por casal (R$ 489) com direito a uma jarra de vinho da casa (branco ou tinto). Na entrada, as opções são picola burrata assada com tomatinhos, carpaccio de abobrinha com laranja e amêndoas e Carne cruda com aioli defumada; dos principais, Rigacuore à amatriciana, cordeiro assado com polenta e salada da horta, Risoto de peste com camarões, e Risoto de funghi sechi; e, para a sobremesa Tiramisu de limão-siciliano e Mousse de chocolate com café e crocante de frutas vermelhas.

Empório São João | @emporiosaojoao - A casa oferece para a data duas taças de Espumante cortesia, Bolinho de Arroz com lascas de parmesão e açafrão, brusqueta de queijo brie e parma com toque de geleia de pimenta da casa, escalope de Mignon e Risoto de Cogumelos, raviolli de Limão Siciliano e Ementhal puxado na manteiga de salvia, salmão ao molho tarê e legumes na grelha - palmito, tomate e brócolis ramoso. Para sobremesa, morangoffe rústica, brownie artesanal com castanha de cajú, sorvete de creme e farofa de castanhas (R$ 270 por casal, com serviço e bebidas a parte).

Èze | @restaurante.eze - Comandado pelo empreendedor Marcelo Muniz, o Èze traz o Riz aux Canard (R$92), um arroz caldoso de pato com cenoura e ervilha torta finalizado com magret de pato na brasa.

Jacarandá Restaurante | @jacarandabr - Para o Dia dos Namorados, o menu terá cinco etapas com valor de R$ 320. Na primeira etapa, serve Crudo de Atum com emulsão de ostra e avocado; na segunda, Creme de Cogumelos Selvagens e espuma de queijo de ovelha maturado ou Camarão na Brasa, com caldo de ervas doce, azeite de dill e manjericão; na terceira, os principais ficam por conta de Chupin de pescado, com peixe na brasa, caldo de conchas, camarão e ají, kale na brasa, ou Cordeiro assado, acompanhado por purê de cenoura e zimbro, mini cenouras laqueadas, demi glace com vinho soleta, ou Arroz cremoso de queijo gorgonzola dolce, servido com abóbora assada e crocante de semente de abóbora; na quarta, um delicioso Sorbet de uva verde com manjericão e calda de tangerina; e, por último, na quinta etapa, escolha entre Texturas de Chocolate com purê de framboesa ou Tres Leches, feito com pão de ló de leite vaporizado, cremoso de leite caramelizado e espuma de leite.

Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine | @mantovanirestaurante - Sob o comando do chef João Mantovani, o Mantovani Fine Italian oferece Bar & Cuisine tipicamente franco-italiano, com cardápio recheado de entradas frias e quentes, massas frescas e caseiras, principais e sobremesas. Para Dia dos Namorados o chef destaca pratos do à la carte, para entrada o Ragu de linguiça com focaccia (R$59), linguiça calabresa fresca moída com molho de tomate e vinho tinto, para principal o Gnocchi de batata (R$85), uma bela massa de batata feita na casa ao molho de parmesão, manteiga de trufa e farofa de pão, e na versão com lâminas de trufas frescas (R$107), já a sobremesa, o destaque será o Creme brûlée de Limão Siciliano.

Mondo Gastronômico | @ - Um kit de 1 garrafa de espumante Veuve Du Vernay Brut com taça será brinde para levar para casa, apenas para os primeiros 50 casais. Nas sugestões estão Cappelletti in Brodo R$ 72; Fregola de Frutos do Mar R$ 139; Gnocchetti feito com massa de sêmola, açafrão, ragu de linguiça, azeitonas pretas, tomates frescos e creme de cabra R$ 105 e Carbonara com chips de bacon R$ 115. Também, há as opções de Risoto de ricota de búfala, azeitonas, presunto cru e aspargos R$ 102; Costeletas de Carré de Cordeiro ao molho de Hortelã com fettuccine na manteiga e sálvia R$ 230; Bacalhau com espaguete de pupunha, tapenade de azeitonas, tomate confit, chips e purê de batatas e fios de azeite R$ 155. Para adoçar o final da noite, invista na sobremesa de Esfera de Chocolate meio amargo com brownie, finalizado com chocolate branco e calda de frutas vermelhas R$ 48.

Pappagallo Cucina | @pappagallocucina - O casal ganhará 50% de desconto na garrafa de vinho da casa: o tinto, é Cabernet Sauvignon, e o branco, Sauvignon Blanc. Além disso, haverá uma sobremesa para compartilhar. Sugestão de pedido: o Carbonara Pappagallo (R$ 84) Spaguetti a carbonara com espuma de grana padano, com farofa de bacon e gema defumada e para sobremesa, Pudim com cumaru (R$ 41).

Petros Greek Taverna | @petrosgreektaverna - O menu para o Dia dos Namorados pode ser experienciado por pessoa (R$189) ou por casal (R$489) com direito a uma jarra de vinho da casa – branco ou tinto – e couvert de água com ou sem gás. De couvert, Pita tostado e tzatzik. Na entrada, Toast com feta, amêndoas, figo, presunto Parma e mel ou Salada de beterraba assada, rúcula, figo, feta, nozes e mel. Para o principal, Cordeiro assado com risoni de hortelã ou Peixe grelhado finalizado com molho plaki, Lula crocante acompanha spanakoriz ou Pure de fava, berinjela assada com amêndoas, finalizado com salsa de pimentão vermelho (opção de vegetariano). E de sobremesa, Mil folhas com creme de limão-siciliano e pó de hibisco ou Mousse de chocolate com azeite, flor de sal e sorvete.

Pobre Juan | @restaurantepobrejuan - Para Dia dos Namorados será servido um menu com três tempos individuais (R$ 209), para duas pessoas com harmonização de vinho Mevi Pinot Noir (R$619), ou com espumante Cava Don Roman (R$579). De entrada, Ensalada de Figos, com mix de folhas, figos, lascas de jamón e amêndoas crocantes. Dos principais, pode escolher entre: Steak acompanhado por mousseline de batata com salsa tartufada, molho Malbec e uma irresistível farofa de pistache, ou Salmão grelhado, servido com um delicioso risoto nero, leve e refinado. Para finalizar, a sobremesa é Torta de chocolate com frutas vermelhas frescas. É válido para todas as unidades, exceto no sistema delivery.

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - Menu especial para o Dia dos Namorados (R$189 por pessoa): de entrada, salade de aspargos e vagem com crocante de bacon e tartine de brie, ou salade pamplemousse feita com beterraba, toranja, nozes e queijo de cabra; dos principais, Salmão Wellington na massa folhada com alho-poró e cream cheese, acompanhada de batatas assadas, ou Risoto de mignon e cogumelos (disponível em versão vegetariana); para a sobremesa, Pavlova de frutas vermelhas, e finalização com café 3 corações.

Restaurante Murakami | @restaurantemurakami - O Murakami é um restaurante intimista localizado no coração dos Jardins e comandado pelo chef Tsuyoshi Murakami, portador de uma estrela Michelin, que faz da refeição uma verdadeira experiência gastronômica. Isso porque, além de menus que podem ser coroados por tartufo e caviar, harmonizados com sakes, o chef ainda declama poemas, toca e canta Frank Sinatra e, sempre que possível, conversa em italiano. No dia 12 de junho, haverá programação especial para o Dia dos Namorados, com menu harmonizado com Sake Miyamanishiki (720ml) por R$1.500. Confira:

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden - Para a ocasião, o chef Martin Casilli preparou um menu especial para o jantar (R$350), das 19h às 23h, e pode ser harmonizado com carta de drinks da casa e vinhos (+ R$150) e para atração da noite, um show de jazz. No receptivo, pão de fermentação natural e trio de manteigas (fermentada, algas e frutas vermelhas); na entrada, alface-romana grelhada, emulsão de pistache e pecorino (vinho Espumante Filipa Pato 3B Rosé) ou Bombolone com crudo de atum e alcachofra (vinho Varanda do Conde Alvarinho); para os principais, Gnocchi de nirá com aspargos tostados e fonduta de queijo Lua Cheia, ou Prime Rib bovino, missô Hollandaise e cebolinha com rama tostada (vinho Terre Natuzzi Chianti DOCG); e de sobremesa, Bolo de chocolate com especiarias, creme anglaise e sorvete de mel de cacau (vinho Poderi Del Paradiso Vin Santo Doc).

Tartuferia San Paolo | @tartuferiaoficial - Para celebrar o Dia dos Namorados, o restaurante prepara um menu especial em três tempos com a opção de harmonização de vinhos. Para amuse bouche, um delicioso Piccolo Steak Tartar e Tartufo, um mini steak tartar com lâmina de trufas, já nas entradas é possível escolher entre as opções Arancini di Parma, um bolinho de risoto com presunto crú acompanhado por geleia de pimenta e trufas, ou Burrata al Pesto, com tomates frescos, rúcula e pesto de manjericão, finalizada com carpaccio de trufa, que pode ser opcional, e servida com torradas. Já nos pratos principais, o casal tem opção de pedir dois entre o Risoto di Funghi com Filetto, com arroz carnaroli Tartufato com funghi e cogumelos, acompanham cubos de mignon, Ravioli de Boursin com massa artesanal de espinafre recheada com queijo de cabra ao molho de manteiga, mel de trufas e lâminas de amêndoas; e Pesce alla Griglia e Cuore di Palma, que leva peixe ao molho beurre blanc Tartufato, acompanha coração de pupunha grelhado com tomatinhos em rama assados. Para adoçar a data, vale compartilhar a sobremesa exclusiva da casa, a Sfera de Cioccolato al Tartufo, uma esfera de chocolate 56% feita com cacau de origem, brownie de red velvet, caramelo, geleia de frutas vermelhas frescas e amêndoas com calda de morangos, ou pedir pelo clássico Tiramisù, com duas unidades, que leva biscoito de champanhe embebidos com café e conhaque com um delicado creme de mascarpone e Nibs de cacau. O menu completo com harmonização de um vinho, entre opções da carta: Veuve Du Vernay; L’opis Primitivo ou Uggiano Bianco sai por R$ 550, mais taxa de serviço, e sem harmonização, menu fechado por R$ 390, mais serviço. As bebidas não estão inclusas e as casas também funcionam com menu à la carte.

Tuy, Cocina | @tuycocina - O restaurante de gastronomia ibérica Tuy Cocina preparou um cardápio exclusivo para o Dia dos Namorados. O casal poderá escolher uma entrada para compartilhar, entre as opções: Burrata, servida com molho pesto, tomatinho confit, ou Tartar de Atum ou Avocado, feito com atum em cubos, coalhada seca, mix de brotos, limão-siciliano e molho ponzu. Para os pratos principais, cada um poderá escolher entre: Arroz de Pato, Camarão Tuy, Polvo à Lagareiro, Arroz Vegano, Camarões grelhados ao bisque de camarão e brunoise de maçã verde, Polvo grelhado com batatas ao murro, cebola e alho ou Arroz Carolino português com pato confitado em lascas e chorizo espanhol. Para finalizar a noite, duas sobremesas serão servidas, também à escolha: Churros com doce de leite ou Bolo de Cacau, úmido com calda quente de chocolate, farofinha doce, sorvete de iogurte e avelã. O menu custará R$ 390 por casal ou R$ 550 com uma garrafa de vinho entre eles o Cava Don Roman, o Monsaraz Branco e o Monsaraz Tinto. É necessário fazer reserva.

Watanabe Restaurante | @watanaberestaurante - A casa se destacado e aposta em uma programação especial para o Dia dos Namorados: o Omakase de Namorados, com sushis, e uma deliciosa sobremesa como presente especial aos apaixonados, Mil folhas com creme de cumaru, com curd de yuzu e finalizado com chocolate branco e frutas vermelhas. O jantar terá duas rodadas entre os horários: das 19h às 21h30 ou das 21h30 à meia-noite. É obrigatório fazer reserva.





