Restaurantes de SP abrem no Carnaval com pratos coloridos Aproveite o feriado para experimentar comidas diferentes e variadas

Alto contraste

A+

A-

Orto di Roma, do Daje Roma Orto di Roma, do Daje Roma (Gustavo Pitta/Daje Roma/Divulgação)

O Carnaval está aí e o bloco dos comilões nunca teve hora para parar. Abaixo, uma lista de restaurantes de São Paulo que estarão abertos no feriado para você aproveitar comidinhas diferentes.

Amazo Peruano | @amazoperuano - O restaurante peruano apresenta o Cebiche y Pulpo (R$ 92), com peixe do dia marinado em molho de pimenta vermelha, rocoto, polvo na brasa, mousse de batata-doce e mousse de abacate. Prove também o Causa Limeña (R$72), tartare de camarão defumado com amassado de batata roxa, emulsão acebichada de tucupi preto e rocoto.

A Pizza da Mooca | @apizzadamooca - Caprese (R$ 58 a pequena e R$ 82 a grande) leva mussarela de búfala, tomate-cereja, tapenade de azeitona preta e manjericão, e a Prosciutto (R$ 66 e R$ 86) combina presunto parma, rúcula, molho de tomate e mozzarella artesanal.

Bar Original | @baroriginal - Bolinho de carne à Mestre Elídio (R$ 51 a porção), com maionese, mostarda e azeitonas.

BEC Bar | @bec_bar - Rabada braseada, de preparo lento em caldo de carne com cerveja preta, vem com polenta e agrião (R$ 58 a porção individual).

Bella Paulista | @padariabellapaulista - Para o Carnaval, a coleção de sucos funcionais apresenta o Energético (R$ 24) com água de coco, morango e açaí; o Detox (R$ 21), com laranja, limão, couve e gengibre; o Termogênico (R$ 23), à base de melancia, gengibre e canela; o Antioxidante (R$ 23), com laranja, morango e linhaça; o Vita C (R$ 23), com laranja, limão, acerola e mel; e o Limpeza (R$ 23), de abacaxi, laranja e cenoura.

Pizza CF, do Câmara Fria Pizza CF, do Câmara Fria (Divulgação)

Câmara Fria | @camarafria - Speakeasy de chope artesanal, oferece a Leffe Blonde (R$ 29 com 330ml) e a Maniacs IPA (R$ 30 com 473ml). Para acompanhar, Pizza CF (R$ 36), com molho de tomate, carne seca, requeijão de corte, manteiga de garrafa, cebola roxa, pimenta biquinho e cebolinha.

Tortelli de Pistache, da Cantina Piovanelli Tortelli de Pistache, da Cantina Piovanelli (Divulgação)

Cantina Piovanelli | @cantinapiovanelli - Colorindo a cozinha italiana está o Tortelli de Pistache (R$ 108), recheado com presunto de parma, ricota e figo, ao molho de pistache.

Daje Roma | @dajeroma_sp - O Orto di Roma (R$ 48) reúne uma seleção de legumes da horta assados com maionese de alho e grãos de mostarda fermentados.

Ella | Fitz | @ellafitzristoranti - Il Pistacchio (R$ 49) é uma sobremesa colorida e refrescante que leva framboesa e manjericão.

Hospedaria | @hospedariasp - A Batata Imigrante (R$ 42) é uma torre de fritas coberta por molho bolonhesa e bastante queijo ralado. A Parmeggiana de angus vem acompanhada de macarrão do dia com queijo cremoso (R$ 82).

Jacarandá Restaurante | @jacarandabr - Spaghetti com Pesto Portenho (R$ 75) leva spaghetti com pesto de manjericão, orégano e amêndoas, chimichurri e queijo de ovelha ararita.

Ki-Mukeka | @kimukeka.sp - Casquinha de siri (R$ 32,90) feita com um refogado de siri catado cozido no leite de coco e tempero verde com toque de azeite de dendê, acompanhado por farofa e vinagrete. A Ki-Caipirinha (R$ 27,90) é feita com maracujá e hortelã.

La Braciera | @labracierapizza - A pizza Delizia Rossa (R$ 82 individual) é à base de queijo brie, chocolate branco Lindt, geleia de frutas vermelhas e finalizada com butter cookie.

Lanchonete da Cidade | @lanchonetedacidade – O Milkshake de frutas amarelas (R$ 42) é feito com calda de frutas amarelas, sorbet de maracujá batido com leite de amêndoa, coberto com espuma de leite de coco com maracujá e finalizado com frutas amarelas.

Lanikai - Hawaiian Cafe & Bar | @lanikai.sp – Experimente a Cobb (R$ 50), uma salada leve e muito colorida, feita com frango, abacate, tomate, brócolis, queijo, azeitona, ovo, bacon e molho da casa.

Bruschettas do Nou Bruschettas do Nou (Rodolfo Regini/Divulgação/Nou)

Nou | @nourestaurante – As crocantes bruschettas (R$ 42 a porção com 6 unidades) podem ser escolhidas nas versões de cogumelos trufados, de tomates marinados e gruyère ou então a de tomates confit com abobrinha grelhada e cebola roxa. Outra pedida é o roast beaf (R$ 55), com ovo poché, parmesão, azeitonas e azeite de trufas.

Onesttá | @onesttapizza - Tomates secos colorem a pizza de Palmito (R$ 42 a R$ 82), com molho de tomate, catupiry, pesto de rúcula, farofa de bacon, cebola e palmito. Já a de Lombo (R$ 42 a R$ 79), com catupiry, lombo, cebola e azeitona preta, é salpicada pelo verde da salsinha.

Pappagallo Cucina | @pappagallocucina - Polpetone (R$ 77), recheado com mussarela, leva molho pomodoro, é gratinado com grana padano e acompanha um linguine fresco.

Petros Greek Taverna | @petrosgreektaverna - Horiatiki Salata (R$39), com pepino, tomate, cebola roxa, queijo feta e azeitonas kalamata.

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - Especialmente para o Carnaval, foi criado o Glow Lillet (R$ 42), com Lillet blanc, ramazotti, limão-siciliano, xarope de pêssego, tônica, glitter comestível, morango e hortelã. Além dele, pratos coloridos do menu de verão também combinam com a data, como Salade Niçoise (R$ 55), com alface-romana, vagem, azeitonas pretas, tomatinhos cereja, batatas rústicas e atum.

Sapit |@sapit.restaurante - Risoto dos Incas (R$48), de quinoa com abóbora e queijo boursin de Rima, salta aos olhos pela apresentação caprichada.

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden - Drink Séfora (R$44), com gin, tangerina, maracujá e xarope de camomila com Earl Grey.

Sky Hall Terrace Bar | @skyhallbar – No sábado (10/2), a casa abre às 20h para a festa Late Night, com drinks coloridos, como o Melissa (R$ 46), com gin, tangerina, xarope de mel com camomila, limão e cordial cítrico de própolis.

The View Bar | @theviewbar – A sugestão é o Carpaccio de Salmão Defumado (R$ 66) com molho de mostarda, azeite e alcaparras.

Sidecar, drink do Trinca Bar & Vermuteria Sidecar, drink do Trinca Bar & Vermuteria

Trinca Bar & Vermuteria | @trincabar - Os drinks misturam ingredientes autênticos e exóticos, como o amarelo e alegre Sidecar (R$37), com brandy alexandrion 7, cointreau, limão e mel de abelha jatay.

Watanabe Restaurante | @watanaberestaurante - A Pork Belly (R$ 52), feita com panceta cozida por doze horas no sous vide e finalizada por imersão para dar a crocância por fora e manter a suculência por dentro, com toque final de caramelo de missô levemente apimentado e uma salsa de folha de shisso.