Restaurantes e bares com pratos especiais para o Dia dos Pais Casas oferecem pratos fortes, como cordeiro, carnes assadas e grelhadas e bacalhau Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 06/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Paleta de cordeiro do Jacarandá

O Dia dos Pais tem suas raízes nos Estados Unidos. A ideia de criar um dia para homenagear os pais surgiu no início do século XX. A primeira celebração conhecida aconteceu em 19 de junho de 1910, em Spokane, Washington, impulsionado por Sonora Louise Smart Dodd.

Sonora era filha de um veterano da Guerra Civil Americana chamado William Jackson Smart. Ela desejava homenagear seu pai, que havia criado sozinho ela e seus cinco irmãos depois da morte de sua esposa. Inspirada pelo sucesso do Dia das Mães, ela sugeriu um dia para celebrar todos os pais. A data escolhida foi o aniversário de seu pai, 19 de junho.

Com o tempo, a celebração do Dia dos Pais se espalhou por diferentes estados e, em 1972, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, oficializou o Dia dos Pais como um feriado nacional, a ser celebrado no terceiro domingo de junho.

No Brasil, a comemoração do Dia dos Pais tem uma história diferente. A data foi celebrada pela primeira vez em 1953, com uma criação do publicitário Sylvio Bhering, que queria desenvolver uma data especial para homenagear os pais, semelhante ao já popular Dia das Mães. A data escolhida foi o segundo domingo de agosto.

Publicidade

Agora que você sabe a origem dessa celebração especial, que tal celebrar com alguma comida deliciosa para o seu pai? Seja com um café da manhã, almoço ou jantar elaborado. De todos os restaurantes selecionados pelo blog, o que podemos ver é que os pratos para o Dia dos Pais são, na maioria, fortes, como carnes, bacalhau e cordeiro.

RESTAURANTES EM SÃO PAULO

Aby | @casacascais - O cardápio em comemoração ao Dia dos Pais, criado pela chef Anna Albuquerque, aposta no Bacalhau Aby (R$ 129), grelhado no chair broiler, com arroz de coco verde, refogado no creme de queijo brie. Os pais que experimentarem qualquer prato terão de presente uma garrafa de vinho branco frisante para levar para casa.

Publicidade

A Pizza da Mooca | @apizzadamooca - Em homenagem ao Dia dos Pais, a casa lança a nova Pizza de Ragú (R$ 60), que leva ragu de ossobuco a baixa temperatura com fonduta de grana padano.

Bambu Restaurante | @restaurantebambuoficial - O chef Rogério Germano trabalhará com um menu especial para o dia. Serão duas opções para os pratos principais: Jarret de cordeiro com arroz de rubacão cremoso (R$ 89,90), que leva Stinco de Cordeiro ao molho com arroz cremoso com açafrão e feijão-vermelho, e o Bacalhau do chef (R$ 269 para 2 pessoas), um bacalhau assado em baixa temperatura com azeite e especiarias, acompanhado de batatas, brócolis, cebola caramelizada e ovos. Para a sobremesa, rabanada recheada (R$ 19,90).

Publicidade

Cordeiro do Bar Brahma

Bar Brahma | @barbrahma - No coração de São Paulo, a estrela do cardápio é o Pernil de Cordeiro. Servido com arroz libanês e batata al limone, este prato serve de três a quatro pessoas (R$ 345). Para quem preferir, a opção individual sai por R$ 95. Para a sobremesa, a sugestão é o Bolo Gelado de Coco (R$ 18). Com música ao vivo.

Belô Café | @belocafesp - O restaurante, recém inaugurado nos Jardins, irá oferecer um menu especial completo com entrada, prato principal, sobremesa e welcome drink (R$ 150 por pessoa). Experimente o guioza de frango com milho e dashi de palha assada, servido como entrada. De principal, há o peixe grelhado com azeite de ervas e mandioca amanteigada cremosa. E, para adoçar, pavê de vó, feito com biscoitos, abacaxi caramelizado e creme de confeiteiro.

Braca Bar | @bracabar - No domingo, a casa oferece um chope de cortesia. Para acompanhar, vale provar o clássico Bolinho de Arroz à la Toninho do Momo com calabresa e queijo (R$ 54) ou o bolinho de camarão (R$60), seis unidades feitas com massa de aipim e requeijão.

Cão Véio | @caoveio - Com um menu assinado pelo Chef Henrique Fogaça, a casa oferece o “Bom pra Cachorro”, bolinho de arroz temperado com queijo parmesão, pimenta dedo-de-moça e salsinha e aioli de tabasco (R$ 32) ou o “Espírito de Porco”, costela suína marinada na cachaça e no mel, assada em baixa temperatura, servida com mandioca cremosa e farofa de milho com mini rúcula e tomate confitado (R$ 129). Quem for em qualquer unidade da casa entre os dias 1 e 11 de agosto irá concorrer a um kit churrasco.

Cantagalo Burger | @cantagaloburger - Famosa pela torre de cheddar, a casa aposta no rodízio de mini hambúrgueres com 37 sanduíches. É possível adicionar a torre de cheddar no rodízio. Os valores variam de acordo com o dia da semana, de sexta a domingo sai por R$ 44,90, sem torre de cheddar, ou R$ 59,90, com torre de cheddar (almoço), ou R$ 64,90, sem torre de cheddar, e R$ 74,90, com torre de cheddar (jantar).

Cantina Piovanelli | @cantinapiovanelli - Em São Roque, no interior de São Paulo, a casa destaca o Tortelli de Pistache (R$ 108), massa feita de pistache e recheada com presunto de parma, ricota e figo ao molho de pistache.

Espaguete aos quatro queijos da Cantina Speranza

Cantina e Pizzaria Speranza | @pizzariasperanza - Há 65 anos na gastronomia paulistana, a Família Tarallo celebra o Dia dos Pais no jantar. Nesse dia, ao pedir qualquer opção de massa, o cliente pagará apenas R$ 45 na garrafa do vinho argentino Expresso Bodeguero Torrontés. A promoção é válida no dia 11 de agosto, nos salões, não no delivery.

Casa Rios | @casariosrestaurante - No Tatuapé, a casa comandada pelo chef Rodrigo Aguiar, traz para o dia a Churrascada do Casa Rios, com duas etapas: coxinha de galinha na brasa com espuma de requeijão, pastel de angu com queijo avecuia e compota de cebola, broa na lenha com manteiga defumada e escabeche de vegetais. A segunda etapa tem bife ancho na brasa com demi glace, espeto de coração na brasa laqueado em molho cítrico, coalho na brasa com mel fermentado com alho doce, farofa de farinha d’agua e cebola, vinagrete de tomate verde e pimenta de cheiro, salada de batata com maionese citrica e gengibre doce em conserva. O menu serve duas pessoas (R$ 290).

Chiado | @chiadobarerestaurante - O restaurateur da casa, Miguel Bettencourt, preparou um Cordeiro à Moda do Chef com a guarnição de arroz de açafrão (R$ 110), com harmonização de um vinho tinto Bairrada Frei João Tinto Colheita 2017 (R$ 250). Na saída, todos os papais ganham uma caixinha com pastéis de nata.

Confraria do Sabor | @restauranteconfrariadosabor – Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, o chef Fernando Couto fez uma seleção de prato principal e sobremesa e o cliente ganha uma de vinho. Pode ser, por exemplo, um pirarucu ao molho de limão, cavatelli com berinjela e tomate confit (R$ 124,10) e Tarte Tatin (R$ 45), com maçã e sorvete de gengibre.

Daje Roma | @dajeroma_sp - O restaurante entrega receitas autenticamente romanas e preparou pratos especiais para receber os pais: carbonara al tartufo (R$ 109), com bucatini, pecorino, pimenta-do-reino moída na hora, guanciale, gemas de ovos e trufas negras de verão frescas, e Arrosto di Agnello (R$ 98), que leva lascas de cordeiro assado, batatas e brócolis, salteados no alho com molho do próprio assado.

Descucina | @descucina - Sergio França oferece a sugestão do chef para a data: bacalhau amanteigado com salada verde (R$ 78), ravioli de alcachofra (R$ 79) ou risoto de lula e alcachofra (R$ 88), paleta de cordeiro (R$ 128) ou bacalhau (R$ 178). Para fechar, torta de chocolate (R$ 36).

D Macarons | @dmacarons - A casa oferece o brunch para o Dia dos Pais, com macaron, canele de Bordeaux, mini croffle de banana com nutela, madeleine recheado com creme de limão e framboesa, iogurtes com frutas vermelhas granola e cereais, além dos salgados (club sandwich, mini croissant com creme de salmão defumado e alcaparras), pão de queijo e parmesão palito. O brunch ainda conta com pratos quentes, com o Croffle Royal (cream cheese, presunto, pesto e geleia de frutas) ou o Croffle Paris (cream cheese, cogumelos Paris salteado na manteiga e tempero especial), além de bebidas por R$ 129 por pessoa.

Ella|Fitz | @ellafitzristoranti - O restaurante terá duas opções para o Dia dos Pais, preparadas pela chef Ana Cremonezi: Mignon de Black Angus com purê de batata baroa, crosta de amêndoas e trufa (R$ 118) e Fraldinha Black a La Plancha, servida com tagliatelle, molho de tomate da casa, emulsão de vinho do porto e queijo Duzu (R$ 139).

Elea Forneria | @eleaforneria - O chef Enrico Villela preparou para o domingo Dia dos Pais dois pratos especiais: porchetta suína recheada com ervas, pancetta, amêndoas e especiarias, assada lentamente em crosta de sal, que acompanha salada de batata e ovos e limão siciliano (R$ 85), e o arroz de polvo, que é arroz carnaroli cozido no caldo do polvo e melado em tinta de pimentão vermelho, aioli, salsa verde e polvo finalizado no forno (R$ 115).

Empório São João | @emporiosaojoao - A sugestão para o almoço de domingo dos pais é a Costela Suína ao Molho de Rapadura, purê de mandioquinha e farofa de couve (R$ 59).

Esquina do Souza | @esquinadosouza – A data dá um chopp de cortesia para os papais que visitarem a Esquina nesse dia. Sugestão de acompanhamento: as famosas coxinhas de frango com requeijão (R$ 54), servidas em porções com seis unidades.

Everhub | @everhubmoema - Bar da cervejaria Everbrew, oferece as cervejas artesanais da marca. As sugestões de acompanhamentos são o sanduíche de pernil (R$ 29), finalizado na chapa com cebola e pimentão, servido no pão francês redondo, com queijo americano derretido e maionese verde. Pode também optar pela porção de Pancetta Oriental Pão Bao (R$ 35). Uma opção de presente para Dia dos Pais é o kit de cervejas artesanais que pode ser montado com as latas favoritas (de R$ 12 a R$ 39) e copos (R$ 37 cada).

Èze | @restaurante.eze - A casa traz uma sugestão para o domingo: o File Rossini (R$ 250), mignon grelhado, servido com escalope de foie gras e molho de trufas negras, batata fondant, cogumelos e espinafre.

Grotta Cucina | @grottacucina - Para a data, serão servidos dois pratos exclusivos: o Al Capone (R$ 149), uma opção sazonal do à la carte, feito com ancho black angus au poivre e expresso com mil folhas de batata, e o Coralli (R$ 169), que leva tortelli de camarão, lagostim com molho de dill, limone, semente de coentro e katsuobushi. Os pratos estarão disponíveis apenas neste fim de semana (10 e 11 de agosto).

Il Capitale | @ilcapitale - Comandado pelo restaurateur Gianluca Perino e pelo chef de cozinha Ricardo Dicamargo, oferece traz duas carnes perfeitas para compartilhar na data: Bistecca alla Fiorentina, acompanhada por tomate e rúcula selvagem, e o Tomahawk, servido com legumes assados. Ambos os pratos servem até 3 pessoas por R$ 420 (cada).

Ícone Asiático | @iconeasiatico - O restaurante de cozinha asiática terá um menu especial para o Dia dos Pais, por R$ 165 por pessoa. O valor inclui ceviche ou steak tartar de entrada, atum com purê de wasabi ou gyudon e doce Tem Sal no meu Caramelo. Para a ocasião, a casa vai oferecer uma dose de sakê como cortesia. Também estarão disponíveis para a data o Omakase (R$ 320), com sushis, sashimis, pratos quentes e frutos do mar, e o Menu Experience (R$ 250), com sushis, sashimis e pratos quentes.

Jacarandá Restaurante | @jacarandabr - Com cardápio assinado pelo chef Rodrigo Aguiar, o restaurante servirá um prato especial para o Dia dos Pais: a Paleta de Cordeiro (R$ 149), assada em molho de cerveja preta, com purê de cenoura e zimbro, mini cenouras grelhadas, demi glace de cordeiro em cerveja preta e emulsão de alho assado.

Jacaré Grill | @jacare.grill - O menu completo para o Dia dos Pais vem com Cupim Assado no Alho, arroz com brócolis, mandioca assada e salada de agrião com tomates caqui sem pele, italiano, grelhado e grape confitado, finalizada com sal de castanha e dois chopps Patagônia Amber Lager (R$ 225). Comprando o menu completo, os pais ganham um brinde especial da Patagônia.

Jobim | @barjobim_sp | Calçadão do Espeto @calcadaodoespetooficial | - | Garota da Vila | @garotadavila_sp - Na data, as três casas do Grupo Hungry vão servir costelão assado na churrasqueira, com chopp de cortesia e uma sobremesa para os papais. A casa terá chorinho ao vivo.

La Braciera | @labracierapizza - Para o mês dos pais, a pizzaria napolitana La Braciera tem uma promoção especial. Gastando acima de R$ 500, o cliente ganha uma garrafa de vinho Cabernet Sauvignon da La Braciera, lançado recentemente em parceria com a Vinícola Batalha.

La Maddalena Osteria | @lamaddalenapinheiros - Com menu assinado pelo chef Marcel Villaça para celebrar o Dia dos Pais, uma excelente opção é o Termite e Patate (R$ 105), um cupim braseado recheado de mozarela de búfala, aligot e molho trufado. O prato é servido com uma taça de vinho Salton, de brinde, em homenagem à data.

La Nonna di Lucca | @lanonnadilucca - O chef Pepe López preparou um menu exclusivo para o almoço de Dia dos Pais: tartar de tomate seco com azeitonas pretas, ovo caipira, mostarda Dijon, pimenta dedo de moça, picles de cebola roxa e um toque de limão siciliano. Como prato principal, destaque para o Bife de Chorizo, servido com purê de abóbora e missô, farofa de pecã, salada de radicchio, picles de cebola, chimichurri, batata gratinada. Para encerrar, Torta de Queijo Basca, acompanhada de sorvete de doce de leite, farofa de amendoim, calda de chocolate e pistache.

La Peruana | @laperuanabr - A chef Marisabel Woodman oferece especiais para a data: Choritos a la chalaca, mexilhões, cebola, tomate, milho verde, coentro e pimenta na espuma de leche de tigre (5 unidades/R$ 39) e Camarones a la Diabla, feitos na brasa com molho de ají, chimichurri, vinho branco e crocante de arroz (R$ 73).

Mamma San | @mammasan.sp - Numa mistura do Mediterrâneo e da Ásia, a casa oferece um menu especial para o fim de semana (10 e 11), pelo valor R$ 150, sem bebidas inclusas. De entrada: Croquete de jamon com maionese de Sriracha ou Salada caprese com shiso; pratos principais, Oshibuko com polenta, molho de vinho e horensô ou Peixe grelhado ao molho hollandaise com miso e verdes salteados, já as sobremesas, Tarte Mamman, maçã caramelada com sorvete de mascarpone, farofa de castanha do Pará e caramelo de miso ou Pudim de café com calda de citrinos e hojicha.

Mantovani Fine Italian Bar & Cuisine | @mantovanirestaurante - O chef João Mantovani preparou um menu com opções exclusivas. De entrada, crostata de tomate e burrata (R$ 79), com tomate confit, creme de burrata, tomate ralado, rúcula e azeite de limão-siciliano sobre massa fina e crocante. Para o principal, a pedida é o gnocchi trufado (R$ 107), feito com massa de batata da casa, ao molho de parmesão e lâminas de trufas negras. E, para a sobremesa, uma Mousse de chocolate (R$ 35), bastante cremoso, que leva cacau a 70%.

Prancha de frutos do mar do Marinna

Marinna Gastronomia | @marinna.gastronomia - É uma ótima opção para os pais que amam frutos do mar. Aposte na Prancha de Frutos do Mar, que acompanha legumes da estação (R$ 122,00), ou camarões rosa grelhados, acompanhados de arroz de jasmim com leite de coco e molho nam pla (R$ 109).

Mercato Piselli | @mercatopiselli - Plataforma criou alguns kits para presentear os pais. Kit de vinhos Piselli (R$ 685), kit de Drinks Piselli, com 3 garrafas de (R$ 440), kit de Cafés Especiais Piselli (R$ 154).

Modern Mamma Osteria | @modernmammaosteria - Para o Dia dos Pais, a casa oferece um fagottini recheado com guanciale e cebola caramelizada, servido com fonduta de pecorino (R$ 89).

NIB Bebidas | @nibbebidas - Oferece coquetéis prontos para beber, como é o caso do Nib Fitzgerald.

Orfeu | @orfeu - No térreo do Edifício Vila Normanda, junto ao Copan, a sugestão é iniciar com o tradicional Bolinho de Carne Seca com Abóbora (R$ 47) e continuar com a Fraldinha na Brasa, acompanhada de fritas (R$ 128).

Piselli e Zena | @restaurantepiselli e @zenacucina - O especial de Dia dos Pais será estendido e antecipado nos restaurantes Piselli e Zena. Começa no dia 8 (quinta) e vai até o dia 11 (domingo) com a troca de pratos entre as casas. O Piselli dos Jardins fará o prato do Zena Coniglio alla Lígure (coelho assado com vinho tinto, azeitonas, cebola borettane ao vinagre balsâmico de Modena com nhoque de batatas) por R$ 119. No Zena, o prato executado será o clássico Pasta e Piselli (Tagliatelle com fonduta de parmesão, ervilhas frescas e pancetta) por R$ 112.

Pobre Juan | @restaurantepobrejuan - Para o Dia dos Pais, a casa terá um cardápio especial por R$ 329 para duas pessoas: Salada Jam com mix de folhas, amêndoas, Jamón pata negra e aceto balsâmico, Gran Pobre Juan, um corte especial da capa de Bife Ancho acompanhado por mousseline de mandioquinha e farofa Pobre Juan. Para finalizar, panqueca de Dulce de Leche para compartilhar.

Posto 6 | @barposto6 - No menu, temos a famosa porção de boteco Calabresa Acebolada, flambada na cachaça, acompanha vinagrete, molho picante e pães (R$ 46,80) e acompanha o tradicional chopp claro Brahma (R$ 14,99).

Rendez-Vous | @rendezvous.bistro - A chef Adriana Silvério recomenda provar o Entrecote au Poivre (R$ 79), filé de costela ao molho poivre, acompanhado de batatas bolinha assadas em ervas para ganhar uma cerveja.

Rincon Escondido | @rincon_escondido_parrilla - Sob o comando da dupla Chico Mancuso e Alan Edelstein, a casa promete ser o destino ideal para comemorar o Dia dos Pais, com Jantar Experiência (R$ 364 por pessoa), nos dias 9 e 10 de agosto, das 19h às 21h30, pontualmente. O menu é especial para a data: pimentões e cebolas grelhados, cesta de pães e molho chimichurri, mix de linguiças artesanais, bruschetta de tomate com gorgonzola e bruschetta de morcilla doce, matambrito suíno e mollejas (timo), bife ancho ou bife de chorizo, acompanhado com batata-doce e panqueca de doce de leite com sorvete de nata; além de bebidas, como refrigerantes, vinhos e cervejas.

Riviera Bar | @rivierabarsp - No cardápio, temos opções para compartilhar como a famosa Burrata com tomatinhos e pesto de manjericão, acompanha torradas da casa (R$ 69,00) e de prato principal, como sugestão, um delicioso Arroz de Pato, com paio, cenoura, vinho branco, cebola, tomate, salsão, alho poró, ervilha e ervas frescas (R$ 56).

Salve Jorge | @barsalvejorge - O menu conta com opções para compartilhar em família, como chapa de Picanha que acompanha cebola especial da casa, farofa, vinagrete e pães (R$ 298 para até quatro pessoas). Como sugestão de bebida, as famosas Caipirinhas São Jorge, feita com morango, framboesa, amora, açúcar e gelo, acompanha sorvete de frutas vermelhas. (a partir de R$ 36,80).

Sistina Italian Sandwich Shop | @sisttina - A gastronomia do chef Ferrara é reconhecida pelas carnes defumadas. Para comemorar a data, a casa preparou o menu Sisttina (R$ 125) com direito a entrada (seleção de pastel de pastrami, tortinha de polvo defumado e croquetes de porco defumado), prato principal ou sanduíche (sanduba de pastrami ou nhoque ao ragú de joelho de porco defumado ou meio galeto defumado com risoto de tomatinho) e sobremesa (tiramissu ou brownnoffe , brownie recheado com bananas ao doce de leite). Os pais que comprarem o menu ganham um drinque de brinde.

St Chico | @st.chico - Para celebrar o Dia dos Pais, a St Chico preparou um kit especial com um Vinho Terroir de Rouge ou um Espumante La Bulle, duas fatias de focaccia com sal grosso e alecrim, meio pão au levain, 100g de presunto cru Pirineus, uma mostarda Maille de Dijon e um patê de campanha Do Francês (R$ 275).

Tartuferia San Paolo | @tartuferiaoficial - Especialmente para o fim de semana do Dia dos Pais, a criação da chef Daiane Chad, da Tartuferia San Paolo, foi o Polpettone (R$ 93), acompanhado por um Espagghetti alho, óleo e ervas. Para harmonizar, a indicação é o rótulo Barbera Lá Quércia (R$ 42 taça | garrafa R$ 168).

Tchocolath | @tchocolath - A marca de chocolates artesanais preparou uma série de produtos exclusivos para o Dia dos Pais. Entre as opções para a data estão a Lata Quadrada Bombons Especiais, com doze unidades nos sabores limão siciliano, marzipã com damasco, capim-santo, branco e licorzinho de cereja (R$ 145). Outro item é o Cartão de Chocolate (R$ 22), ou o 70% cacau (R$ 26), ou o branco com cookie (R$ 24), ou o zero adição de açúcares ao leite (R$ 21).

Tantin Bar | @tantinbar - O bar comandado pelo chef Marco Aurélio Sena preparou um menu especial para celebrar o Dia dos Pais: Costela Assada de 1kg, arroz biro-biro, farofa de ovo, vinagrete e um balde de cerveja Original com 3 unidades. O menu serve duas pessoas e será oferecido por R$ 250.

Tartuferia San Paolo | @tartuferiaoficial - Especialmente para o fim de semana do Dia dos Pais, a criação da chef Daiane Chad, é o polpettone (R$ 93), acompanhado por um spagghetti alho, óleo e ervas.

The Gin Flavors | @theginflavors - Para presentear o papai, a The Gin Flavors sugere o Kit Gin Botanist (R$ 320), com a bebida e duas taças.

Trio | @trio.dezenove - Durante todo o mês de agosto, em homenagem ao Dia dos Pais, o restaurante Trio terá um menu especial (R$ 150 por pessoa). O cardápio do chef Diego Gimenez oferece de entradinha o arancini de bacalhau com tapenade de azeitonas, servido com aioli de chorizo e manjericão. De principal, rondelli de cordeiro com molho pomodoro, gremolata de hortelã com avelã, pinolis tostados e coalhada seca. E, para a sobremesa, fake picolé de chocolate meio amargo com creme de café e sorvete fior di latte.

Stinco de cordeiro do Tuy @kato78

Tuy, Cocina | @tuycocina - Em homenagem ao Dia dos Pais, a casa preparou um prato especial para a data: Stinco de Cordeiro Assado ao Vinho Tinto e Especiarias (R$ 139,90), acompanhado de fettuccine na manteiga.

RESTAURANTES NO RIO DE JANEIRO

Cantina da Praça | @cantinadapracaipanema - Destaque para o Ravioli Quadrucci (R$ 67), com recheio de costela defumada e assada lentamente por 18h, com molho do assado e fonduta de grana padano.

Da Thábata | @dathabata - A tarteira Thábata Tubino criou um kit exclusivo para o Dia dos Pais: a Tarta Basca Clássica e vermute. O Kit Vermut P + Caneca (R$ 260) vem com Tarta Clássica (Tamanho P), Calda de Caramelo com Flor de Sal, Compota de Goiaba, Vermute da Casa P, Ecobag e uma Caneca Esmaltada. O tamanho G passa para R$ 290.

House Forneria | - A casa sugere um menu especial dedicados aos pais e filhos. Somente no dia 11/08, todos os pedidos serão acompanhados por um chaveiro, que também pode ser utilizado como abridor de garrafas. Feitas com massa de fermentação natural, a Pizza de Calabresa com Parmesão (a partir de R$ 71), a Pizza House Pepperoni (a partir de R$ 86), com molho de tomate pelati, Catupiry Original, pepperoni Ceratti e finalizada com Parmesão Vigor e orégano. Destaque ainda para a Pizza de Burrata (a partir de R$ 94), com molho de tomate pelati, mozzarella, tomate, burrata de búfala, manjericão, finalizada com grana padano e pesto de manjericão.

Nam Thai | @restaurante_nam_thai - Os pais que pedirem a experiência Bangkoc ganham uma taça de vinho ou uma cerveja. A experiência Bangkok inclui uma meia entrada e um prato principal (R$ 100,80 por pessoa).

O Medovik | @o.medovik - Finas camadas de biscoitos artesanais com infusão de mel e recheio de smetana (uma espécie de creme azedo russo) é o sabor para agosto do Dia dos Pais que inclui o bacon, numa versão doce com pecã e bourbon (R$ 35 fatia, ou inteiro R$ 330-16cm, ou R$ 415-20cm).

Tasca da Mercearia | @tascadamercearia - Para Dia dos Pais, a tasca lança o Bife Portognon (R$ 79,90), uma releitura do clássico francês Bouef Bourguignon.

RESTAURANTES PELO BRASIL

Flow | @sejaflow_oficial - No Dia dos Pais (11/08), a Flow, especializado em comida saudável, estará com uma promoção nas 73 unidades espalhadas por 24 estados. Na compra de qualquer prato ou lanche disponível no cardápio, o pai ganha um Suco de 300ml ou um Crepe no Cone Doce.