De gelatos artesanais a drinks refrescantes: veja 8 novidades do verão no Rio e em SP Estabelecimentos estão adaptando suas técnicas e receitas para criar experiências gastronômicas que dialogam com o clima tropical Aprendiz de Cozinheira|Aline Sordili 03/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h00 )

Roteiro gastronômico verão 2025

O verão brasileiro sempre traz uma onda de novidades gastronômicas e isso não seria diferente em 2025. Conheça as novidades que encontrei em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O que eu pude observar é uma tendência clara: estabelecimentos tradicionais e novos estão adaptando suas técnicas e receitas para criar experiências gastronômicas que dialogam com o clima tropical, sem abrir mão da qualidade e da criatividade.

Seja com técnicas de preparo específicas, como a fermentação longa das pizzas e a maturação dos pescados, ou pela escolha cuidadosa de ingredientes sazonais, cada estabelecimento encontrou sua maneira única de celebrar o verão brasileiro.

Novidades gastronômicas de São Paulo: tradição e inovação

Tagliolini Marena - Marena Cucina Divulgação

O recém-inaugurado Marena Cucina, no Itaim Bibi, traz um conceito particularmente interessante para o verão paulistano. Inspirado na região da Puglia, no sul da Itália, o restaurante adapta pratos tradicionalmente mediterrâneos para o clima tropical. A estrela do cardápio é a Burrata, que aparece em cinco variações diferentes. A versão Al Forno Putanesca (R$ 89) merece destaque especial por combinar a cremosidade do queijo com a acidez do tomate e a salinidade das azeitonas e alici, criando um equilíbrio perfeito de sabores.

‌



A Cuor di Crema, conhecida por sua expertise em gelatos artesanais, lançou a campanha “Crema Tropicale” com uma proposta interessante: unir a técnica italiana tradicional aos sabores tipicamente brasileiros. O resultado são dois gelatos que merecem atenção especial: o Manga com Coco, desenvolvido sem lactose para atender às necessidades crescentes de consumidores com restrições alimentares, e o Caipirinha de Limão Siciliano, uma releitura gelada de nossa bebida nacional. A escolha desses sabores não foi aleatória - a manga atinge seu auge de doçura durante o verão, enquanto o coco oferece aquela refrescância natural tão desejada nos dias quentes.

Na American Cookies, a celebração dos 10 anos coincide com o verão de forma magistral. O Cookie de Tiramisú (a partir de R$ 18) representa uma fusão inteligente entre a sobremesa italiana e o cookie americano. A composição é pensada em camadas de sabor: primeiro, você sente a massa de baunilha, depois o chocolate ao leite se manifesta, e por fim a essência de café completa a experiência, replicando a complexidade do tiramisú tradicional em formato de cookie.

‌



Novidades gastronômicas do Rio de Janeiro: frescor e criatividade

Bossa em Dias - Áriz Tomás Vélez

No Rio, onde o verão é ainda mais intenso, as novidades gastronômicas focam especialmente no frescor. O Áriz bar exemplifica perfeitamente essa tendência com sua nova carta de drinks. O Bossa em Dias (R$ 38) utiliza o Gin Bossa Nova, infusionado com goiaba e capim-limão, criando uma bebida que é simultaneamente refrescante e aromática. Já o Caipicerva (R$ 34) representa uma evolução interessante da caipirinha tradicional, incorporando cerveja Pilsen para trazer leveza e refrescância extra.

A House Forneria inovou ao trazer pizzas especialmente desenvolvidas para o verão. A escolha da massa de fermentação longa não é apenas uma questão de sabor - este processo resulta em uma massa mais leve e digestível, ideal para as temperaturas elevadas. A Pizza de Burrata (R$ 96) e a de Parma com Rúcula (R$ 90) exemplificam perfeitamente como ingredientes frescos podem transformar um prato tradicionalmente pesado em uma opção adequada para o verão.

‌



Combinado Exclusivo Atum - Sunomono Divulgação

O Sunomono apresenta uma abordagem interessante à culinária japonesa no verão, com combinados especiais que privilegiam cortes leves e preparações frescas. Por R$ 81,90, tanto a versão de Atum quanto a de Salmão (20 peças cada) foram pensadas para manter o equilíbrio entre sabor e leveza característico da culinária japonesa.

A novidade mais recente no cenário carioca é o Polvo Marisqueria, em Botafogo, onde a chef Monique Gabiatti demonstra como técnicas de maturação podem transformar a textura e o sabor dos pescados. O Filé de Peixe maturado na brasa (R$ 65) é um exemplo perfeito dessa técnica, com o arroz cremoso de limão complementando a proteína com acidez e frescor.

Serviço – São Paulo

American Cookies

Instagram: @americancookiesbrasil

Novidades:

Cookie de Tiramisú: A partir de R$ 18,00 (fevereiro)

Pin comemorativo: R$ 5,00 (com cookie) ou R$ 12,00 (separado)

Cuor di Crema

Gelatos de manga com coco e de caipirinha de limão siciliano - Cuor di Crema RJ-Castilho

Novidades:

Gelatos: manga com coco e caipirinha de limão siciliano (edição limitada até 31/03)

Marena Cucina

Instagram: @marenacucina

Pratos e preços:

Burrata: Ficchi & Aceto (R$ 89,00), Al Forno Putanesca (R$ 89,00)

Antipasti: Vitello Tonnato (R$ 82,00), Raviolo San Domenico (R$ 63,00), Crudo de Atum com Stracciatella (R$ 85,00), Mexilhões no Vapor ao Vinho Branco (R$ 78,00)

Massas: Orecchiette Cima di Rapa (R$ 85,00), Tonarelli Cacio Pepe (R$ 95,00), Tagliolini Marena (R$ 157,00)

Carnes: Agnello Arrosto (R$ 175,00), Entrecôte (R$ 119,00), Galeto (R$ 89,00)

Sobremesas: Tiramisù (R$ 45,00), Panna Cotta (R$ 49,00), Meringatta (R$ 45,00), Coppa FruttiFreddo (R$ 42,00)

Drinks: II Pistacchio (R$ 52,00)

Serviço Rio de Janeiro

Amélie Crêperie

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2150 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Novidades:

Almoço Executivo: 2 etapas (R$ 62), 3 etapas (R$ 69)

Vinhos: A partir de R$ 28

China Rão

Novidades:

Frango Xadrez: A partir de R$ 34,90

Frango Xadrez com Yakimeshi: A partir de R$ 44,90

Carne com Brócolis: A partir de R$ 39,90

Frango com Molho de Laranja e Pimenta: A partir de R$ 24,90

Áriz

Musa de Verão - Áriz Tomás Vélez

Instagram: @ariz.bar

Novidades:

Drinks: Bossa em Dias (R$ 38,00), Caipicerva (R$ 34,00), Musa de Verão (R$ 39,00), Rio Tropical (R$ 25,00)

Spritz: Limoncello Spritz (R$ 36,00), Lillet Spritz (R$ 36,00), Aperol Spritz (R$ 36,00)

House Forneria

Pizza de Parma com Rúcula - House Forneria

Novidades:

Pizzas: Burrata (a partir de R$ 96,00), Parma e Rúcula (a partir de R$ 90,00)

Mundo di Chocolate

Novidades:

Milk Shakes: Morango ou Maracujá (300ml a partir de R$ 19,90; 500ml a partir de R$ 29,90)

Sodas Italianas: Cranberry, Maçã Verde (300ml a partir de R$ 12,50; 500ml a partir de R$ 19,50)

Gelatos: A partir de R$ 7,90

Salada Di Frutas: A partir de R$ 18,90

Sunomono

Novidades:

Combinados: Atum (R$ 81,90), Salmão (R$ 81,90), Duo (R$ 81,90)

Entradas: Saladinha Light (R$ 30,90), Wakame (R$ 35,90), Edamame (R$ 21,90), Sunomono (R$ 19,90)

Pratos Principais: Ceviche (a partir de R$ 39,90), Pokes (a partir de R$ 45,90)

Polvo Marisqueria

Instagram: @polvomarisqueria

Pratos e Preços:

Entradas: Platô do Mar (R$ 190), Salpicão de Caranguejo (R$ 62), Pastel de Chouriço do Mar (R$ 38,00), Taquinho de Polvo (R$ 43), Lulinhas de Arraial (R$ 61), Vieiras de Arraial (R$ 62), Vôngole à Bulhão de Pato (R$ 53)

Principais: Filé de Peixe Maturado (R$ 65), Arroz de Polvo (R$ 119), Cataplana à Moda de Goa (R$ 159)

Sobremesas: Tiramichurros (R$ 35), Mousse de Chocolate (R$ 32,00)

Drinks: Iracema (R$ 35)

