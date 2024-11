Salada de pepino: faça a receita dessa trend ideal para a primavera 7 receitas saborosas e criativas para fazer com pepino Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 21/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h03 ) twitter

Logan Moffit, o Cucumber Guy Reprodução/Instagram/@logansfewd

De umas semanas para cá, a trend da salada de pepino é o viral de receita mais mencionado, replicado, reproduzido nas plataformas de redes sociais. E o responsável por isso tem nome: Logan Moffit, ou Cucumber Guy para os mais íntimos.

Logan (@logansfewd) iniciou sua carreira na internet fazendo vídeos comuns de comida, mas só chamou atenção dos espectadores quando começou a publicar vários vídeos com um ingrediente específico: o pepino.

Com esse ingrediente, ele criou diversas variações de saladas, com aparência realmente apetitosa, o que fez muitos os influenciadores testares e criarem suas próprias versões da trend.

A trend da salada de pepino é deliciosa, versátil, saudável e fresca, o que é ótimo, ainda mais para os tempos quentes que estamos vivendo.

7 RECEITAS COM PEPINO PARA FAZER EM CASA

1. Cucumber salad shaker (Salada de pepino chacoalhada)

Essa é uma das mais famosas receitas do Cucumber Guy. Chamou atenção por sua praticidade, mas principalmente pelo jeito de misturar, que é chacoalhar super rápido, a marca registrada do Logan.

Ingredientes:

- 1 pepino médio

- Molho de soja ou vinagrete de sua preferência

- Gergelim torrado

- Cebolinha picada

Modo de preparo:

1. Fatie o pepino em rodelas finas e coloque em um pote com tampa.

2. Adicione o molho de soja ou vinagrete.

3. Coloque o gergelim torrado e a cebolinha picada.

4. Feche o pote e agite vigorosamente até que tudo esteja bem misturado.

5. Aproveite essa salada rápida e refrescante.

2. Salada de pepino com cream cheese e salmão

Essa receita é baseada nos famosos bagels de Nova York, trazendo os mesmos ingredientes, mas substituindo o pão por pepino.

Ingredientes:

- 1 pepino grande

- 100g de cream cheese

- 50g de salmão defumado

- Tempero “everything bagel” (ou sementes de gergelim, alho em pó, cebola em pó, sal grosso)

- Cebolinha picada

Modo de preparo:

1. Comece cortando o pepino em rodelas grossas.

2. Adicione o cream cheese

3. Adicione um pedaço de salmão defumado

4. Polvilhe com o tempero “everything bagel” e a cebolinha picada.

5. Misture tudo em uma tigela, e aproveite.

3. Kimchi de pepino

Antes de se tornar o Cucumber Guy, Logan tinha costume de utilizar kimchi em suas receitas, então resolveu criar uma receita com kimchi e pepino, para relembrar suas origens.

Ingredientes:

- 2 pepinos grandes

- 2 colheres de sopa de sal grosso

- 1 colher de chá de açúcar

- 3 colheres de sopa de gochugaru (pimenta em pó coreana)

- 1 colher de chá de gengibre ralado

- 3 dentes de alho picados

- 2 colheres de sopa de molho de peixe

- Cebolinha cortada em pedaços

Modo de preparo:

1. Corte os pepinos em pedaços de aproximadamente 5 cm.

2. Misture o sal com os pepinos e deixe descansar por 30 minutos. Enxágue e escorra bem.

3. Em uma tigela, misture o açúcar, gochugaru, gengibre, alho, molho de peixe e cebolinha.

4. Adicione os pepinos à mistura e massageie bem até que estejam bem cobertos.

5. Coloque em um pote e deixe fermentar por algumas horas ou até mesmo um dia, dependendo da sua preferência por intensidade.

4. Salada de pepino com chilli oil

Essa é tão simples e deliciosa quanto as outras, só que com um toque picante. E foi a primeira vez que eu fui impactada por algum vídeo do Cucuber Guy

Ingredientes:

- Pepinos (quantos quiser)

- Molho de soja

- Chilli oil (óleo de pimenta)

- Óleo de gergelim

- Vinagre de arroz

- Mel (ou açúcar)

- Cebola picada

- Sementes de gergelim

- Glutamato monossódico (opcional)

Modo de preparo:

1. Corte os pepinos em pedaços finos e coloque em um recipiente.

2. Misture molho de soja, chilli oil, óleo de gergelim, vinagre de arroz e mel em uma tigela separada.

3. Despeje essa mistura sobre os pepinos, adicione cebola picada e mexa bem.

4. Finalize com sementes de gergelim e, se gostar, uma pitada de MSG para intensificar o sabor.

5. Salada de pepino com atum e abacate

Essa talvez seja a mais simples e fácil entre todas, mas tem uma porção de proteínas e vai te deixar saciado o dia todo.

Ingredientes:

- 1 lata de atum

- 1 abacate cortado em cubos

- 1 pepino fatiado

- Molho de soja (a gosto)

- Suco de limão (opcional)

- Gergelim torrado (opcional)

Modo de preparo:

1. Misture o atum com o abacate e o pepino.

2. Tempere com molho de soja e, se desejar, um pouco de suco de limão.

3. Finalize com gergelim por cima.

6. Salada de pepino com creme de leite do Jacquin

O chef Erick Jacquin anos atrás já tinha compartilhado uma receita de salada de pepino. Seria então ele o verdadeiro Cucumber Guy? A receita de Jacquin é uma versão um pouco mais refinada, mas tão saborosa quanto. Ele diz que faz para o sogro dele e o molho também pode ser usado para salada de palmito. Eu faço esse preparo sempre, com pepino e com palmito.

Ingredientes:

- 2 pepinos japoneses

- 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco

- 1 colher de sopa de mostarda de Dijon

- 1 colher de chá de açúcar (eu não coloco)

- 200 ml de creme de leite fresco

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

- Cebolinha picada (opcional)

Modo de preparo:

1. Lave os pepinos, corte-os em rodelas finas e coloque-as em uma peneira. Salpique um pouco de sal e deixe descansar por cerca de 10 minutos para que soltem um pouco de água. Após isso, enxágue rapidamente e seque com papel toalha.

2. Em uma tigela, misture o vinagre, a mostarda de Dijon e o açúcar até que estejam bem incorporados. Adicione o creme de leite fresco e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

3. Misture o pepino com o molho e mexa até que todas as fatias estejam cobertas. Deixe descansar por alguns minutos na geladeira antes de servir para que os sabores se integrem melhor.

4. Se desejar, adicione cebolinha picada por cima antes de servir.

7. Receita do Fala Brasil





































