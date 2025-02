Speranza: tradição e sabor da gastronomia napolitana em São Paulo Família Tarallo perpetua a arte da pizza napolitana e das comidas italianas no coração da capital paulista Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pizza Romana (com aliche) Divulgação

Em 1958, quando São Paulo vivia sua efervescente transformação de cidade provinciana em metrópole, uma família napolitana plantou as sementes do que se tornaria um dos mais importantes patrimônios gastronômicos paulistanos. A Cantina e Pizzaria Speranza, fundada pela família Tarallo, trouxe a autêntica pizza napolitana para a cidade e ajudou a moldar a identidade gastronômica da cidade de São Paulo.

Francesco Tarallo deixou Nápoles esperando trabalhar na construção civil. Queria participar da construção de Brasília, a então nova capital do país. Mas não foi bem isso que aconteceu. Depois de um tempo no Brasil, Francesco Tarallo chamou sua esposa, Speranza, que embarcou com os filhos Giovanni e Antonio, carregando utensílios de cozinha e o espírito da culinária italiana.

Inicialmente, trabalhava em pequenas obras em São Paulo. Francesco, que era construtor em Nápoles e havia ensinado o ofício aos filhos, construiu um forno e começou a fazer pizzas napolitanas para consumo próprio. O que parecia um simples hábito familiar logo se transformou em uma oportunidade única: as pessoas que experimentavam aquela pizza, tão diferente do que conheciam, ficavam encantadas. O sucesso foi imediato: os paulistanos se apaixonaram pela massa de fermentação natural, aberta à mão, com bordas generosas e assada em forno à lenha em altíssima temperatura.

E é essa memória familiar a mais vívida na cabeça de Paola Tarallo Altieri, que hoje toca os negócios: “A pizza era o nosso lanche da tarde no casarão do Bexiga. É a minha primeira memória da Speranza”, conta ela sobre o casarão do centro de São Paulo, onde moravam no segundo andar.

‌



Penne ao Funghi secchi - aprendiz de cozinheira Divulgação

60, já estabelecidos no coração do Bixiga, na Rua Treze de Maio, assumiram o nome italiano “Speranza”. A casa tornou-se um ponto de encontro de famílias, artistas e amantes da boa gastronomia. Sob a liderança visionária de Antonio Tarallo, a expansão para Moema em 1979 consolidou ainda mais seu sucesso.

Hoje, na terceira geração, os irmãos Paola, Monica, Francesco (Tito) e Marcela Tarallo mantêm vivo o legado familiar. Hoje, os números impressionam: as duas unidades atendem juntas 117.000 clientes por mês, utilizando mensalmente 2.000 kg de farinha, 4.000 kg de tomate, 1.000 kg de muçarela e 700 kg de calabresa. A casa mantém sua tradição através da terceira geração: Paola Tarallo Altieri na direção geral, Monica Tarallo Cassas comandando os pratos da cantina, Francesco (Tito) Tarallo como chef pizzaiolo, e Marcela Tarallo participando das decisões estratégicas.

‌



Seus pratos icônicos, como a Pizza Margherita, o Calzone, o Tortano e a Pastiera di Grano, ajudaram a transformar São Paulo na terceira capital mundial da pizza, depois de Nápoles e Nova York. Em 2025, quando completará 67 anos, a Speranza inaugurará seu mais ambicioso projeto: um complexo gastronômico de 1.000 m² no empreendimento Vinci, em Moema, em parceria com a Gafisa. “É uma evolução natural de uma marca que sempre soube se reinventar sem perder sua essência”, afirma Paola. Na Speranza, todos as decisões são tomadas em conjunto, por todos os membros da família.

O reconhecimento mais recente veio em outubro de 2023, com o selo Traveler’s Choice do TripAdvisor, mas a verdadeira medalha da Speranza é ter se tornado parte indissociável da história de São Paulo. De pequena cantina familiar a referência gastronômica, a Speranza personifica o espírito empreendedor e acolhedor que fez de São Paulo a grande metrópole que é hoje.

‌



Publicidade 1 / 19 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tortano gratinado Divulgação/Cantina e Pizzaria Speranza

Esta história de sucesso reflete o espírito de São Paulo: uma cidade que acolhe sonhadores, premia o trabalho árduo e transforma tradições imigrantes em parte indissociável de sua identidade cultural. Como diz Paola Tarallo Altieri: “Nessa rua vivemos muitas histórias... Aqui nasceram as novas gerações de nossa família, fizemos centenas de amigos, fomos e somos abraçados por milhares de clientes sempre fiéis”. É uma história que continua a ser escrita, dia após dia, pizza após pizza, mantendo viva a chama do sonho que Francesco e Speranza trouxeram da Itália há mais de seis décadas.

Números da Speranza

Clientes nas duas unidades

Média semanal: 3.900 clientes

Média mensal: 117.000 clientes

Calabresa: 700 kg/mês

Farinha de trigo: 2.000 kg/mês

Tomate: 4.000 kg/mês

Muçarela: 1.000 kg/mês

Speranza culinária napolitana Zupa Santé Speranza Romulo Fialdini/Livro Speranza 60 Anos

Receita da Zuppa Santè

Serve 8 a 10 pessoas

Ingredientes

1,3 Kg de frango desossado

400 g de cenoura, sem casca, cortada em cubos médios

250g de abobrinha com casca, cortada em cubos médios

170g de cebola picada

400g de tomate italiano picado

90g de salsão cortado em juliene

400g de batata sem casca, cortada em cubos médios

6 litros de água

35g de caldo de galinha concentrado/desidratado

35g de salsinha picada

50g de queijo parmesão ralado

3 ovos

sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o frango e disponha por cima a cenoura, a abobrinha, a cebola, o tomate, o salsão e metade da batata.

Junte a água, o caldo de galinha e a salsinha, sal e pimenta do reino, e leve ao fogo médio por cerca de 2 horas.

Desligue o fogo e retire o frango da panela com uma escumadeira.

Desfie o frango, separando as partes mais escuras das partes mais claras da carne.

No liquidificador, coloque os legumes da sopa, a parte escura do frango e um pouco do caldo do cozimento, batendo até formar um creme liso. Reserve o restante do caldo do cozimento.

Despeje a sopa batida em outra panela e leve ao fogo baixo.

Adicione a outra metade da batata que ainda está crua e deixe cozinhar, juntando o caldo reservado aos poucos e cuidando para não deixar o creme muito fino ou muito denso. Atenção: não deixe essa batata se desmanchar, pois os cubinhos de batata devem aparecer na sopa finalizada.

Em uma tigela, bata os ovos e reserve.

Quando os cubinhos de batata estiverem macios, adicione à sopa a parte clara de carne de frango, o parmesão e os ovos batidos. Misture bem e retire do fogo.

Sugestão:

Para garantir o sabor autêntico e original dessa receita de família, adicione nessa finalização algumas mini almôndegas, sem recheio, logo que retiradas da fritura. Sirva em seguida.

Cantina e Pizzaria Speranza | pizzaria.com.br e @pizzariasperanza - Unidade Moema - Avenida Sabiá, 773, Moema, (11) 5051-1229 ou 5051-7615 e (11) 94023-8329 | Unidade Bixiga - Rua 13 de Maio, 1004, Bixiga, (11) 3288-8502 ou 3288-3512.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.