VegFest 2024: o maior festival vegano das Américas Brasileiros têm mudado cada vez mais seus hábitos alimentares Aprendiz de Cozinheira|Aline Sordili 04/12/2024 - 02h01 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h01 )

Em um momento em que a consciência sobre alimentação saudável e sustentável está em alta, o Brasil se prepara para sediar um dos eventos mais importantes do calendário vegano das Américas. O VegFest 2024, que acontecerá de 5 a 8 de dezembro no Expo Center Norte, em São Paulo, promete ser um marco para o movimento vegetariano no país.

VegFest 2024: o maior festival vegano das Américas Reprodução/Divulgação

O crescimento do veganismo no Brasil é impressionante: hoje, cerca de 30 milhões de brasileiros se identificam como vegetarianos. Esse número reflete uma mudança significativa nos hábitos alimentares da população, que cada vez mais busca alternativas mais saudáveis e sustentáveis para sua alimentação.

Para alimentar esse público todo, vem aí o VegFest 2024, e deixa eu contar para vocês: esse evento promete ser mais saboroso que brigadeiro de biomassa de banana (sim, existe e é uma delícia!).

Este ano, o VegFest está com uma novidade que é a cereja do bolo: uma parceria internacional com o AVA Summit. Isso significa que o evento vai ter mestres da culinária vegana do mundo todo compartilhando seus segredinhos com a gente. Imagina só poder aprender técnicas de chefs internacionais sem precisar sair do Brasil?

‌



Na Cozinha Show, prepare-se para ver mágica acontecendo! Chefs renomados vão mostrar que dá para fazer de tudo sem ingredientes de origem animal. Hambúrguer suculento? Tem! Queijo cremoso? Também tem! Sobremesas divinas? Pode apostar que sim! E o melhor: você vai poder provar todas essas delícias.

Para quem, como eu, ama descobrir novos ingredientes e receitas, a feira terá mais de 100 expositores. Vamos poder experimentar desde queijos vegetais artesanais até doces que são verdadeiras obras de arte. E o melhor: a entrada na feira é totalmente gratuita! Dá para passar o dia inteiro descobrindo novos sabores e voltando para casa com a sacola cheia de produtos incríveis.

Para quem está começando a explorar esse mundo (ou já é fã de carteirinha), o VegFest é tipo um parque de diversões gastronômico. Dá para provar, aprender e se encantar com milhares de possibilidades deliciosas. E aí, quem vai comigo explorar esse festival de sabores? Marca na agenda e vem descobrir que comida vegana é muito mais que salada!

