Veja 22 filmes, séries e realities para amantes de culinária No PlayPlus, documentários e quadros de receita para você aproveitar e aprender sobre gastronomia Aprendiz de Cozinheira|Aline Sordili 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 02h00 )

'The Bear' é a grande série do momento sobre o universo da gastronomia Divulgação

Vivemos em um mundo onde existe filmes e séries para todos os gostos, inclusive para os amantes da culinária. Aliás, o que não falta são produções com gastronomia como principal tema. Podemos encontrar desde tramas mais simples, como alguém com seu sonho de ter uma confeitaria, até filmes nos quais comida é motivo de guerra. E, claro, não podemos esquecer dos realities shows, que reúnem milhares sobre o gênero culinária.

Cada uma das produções que você verá a seguir retratam da sua própria forma a influência da comida na sociedade. Dito isso, aqui uma lista com algumas sugestões de filmes, séries e reality pra você maratonar.

Antes, um listão maravilho de conteúdo e realities sobre gastronomia no PlayPlus.

FILMES SOBRE GASTRONOMIA

1. O Menu (2022)

‌



Disponível no Disney+, “O Menu” é protagonizado por grandes estrelas, como Anya Taylor Joy e Ralph Fiennes. Conta a história de um jovem casal que viaja para uma ilha remota para ver de perto o novo restaurante sensação entre os milionários. No filme, cada um os pratos servidos pelo chef (Ralph Fiennes) tem uma simbologia e uma crítica social, sendo eles parte essencial da narrativa e o que ajuda na construção do suspense. “O Menu” não só é um filme para um amante de culinária, mas também uma obra que vai te fazer parar para pensar.

2. O Poço (2019)

‌



Ainda na pegada de crítica social, “O Poço”, disponível na Netflix, nos mostra uma novo tipo de sistema carcerário, onde os detentos ficam em dupla e a cada mês eles trocam de andar, podendo ir do zero ao cem num piscar de olhos. E por que isso é ruim? Todos os dias uma mesa com comida da mais alta qualidade feita pelos melhores chefs desce de andar em andar. E os andares mais altos comem desesperadamente e acabam com a comida antes mesmo que chegue na metade do poço. Mesmo que, se racionassem, haveria comida para alimentar todos os andares. Ao contrário: quem está no topo não só come tudo como às vezes defecam, cospem e urinam em cima da comida. “O Poço” retrata da forma mais cruel o que o ser humano é capaz de fazer quando está sob vantagem.

3. Estômago (2007)

‌



Seguindo no tema crítica social, temos “Estômago”, um filme brasileiro, onde acompanhamos dois momentos diferentes da vida de Raimundo Nonato. No primeiro momento, vemos Nonato jovem, recém-chegado a São Paulo e trabalhando como faxineiro em um bar. Num belo dia, acaba criando petiscos que agradam muito a clientela e sua carreira culinária começa até chegar a assistente em um restaurante italiano renomado. No outro momento, somos pegos de surpresa ao ver Raimundo preso, tendo que usar suas habilidades culinárias para ganhar o respeito dos colegas de cela. Pouco a pouco, graças ao seu talento, ele começa a ter influência e a manipular o ambiente ao seu redor. “Estômago” vale seu tempo, aborda temas essenciais e tem um desfecho surpreendente.

4. Julie & Julia (2009)

Pegando o barco das histórias simultâneas e estrelado pelas grandes Meryl Streep e Amy Adams, “Julie & Julia” conta a história real de Julia Child e Julie Powell. Julia, uma mulher americana que vive em Paris no ano de 1950 e está em busca de um novo hobbie. Ela se matrícula em um curso renomado de culinária. Ela vira uma chef renomada e uma autora de sucesso após escrever um livro de culinária que muda a forma de cozinhar nos EUA. Muitos anos depois, nos anos 2000, vemos o livro de Julia impactar a vida de Julie Powell, que está profundamente insatisfeita com seu trabalho burocrático. Ela vê no livro de Julia uma fuga da realidade, e decide fazer todas as receitas do livro e começa um blog sobre isso. “Julie & Julia” é uma história leve e inspiradora que mostra o poder da culinária e como de mudar a vida dessas duas mulheres.

5. Ratatouille (2007)

O clássico da Disney é um dos primeiros filmes que pensamos quando falamos sobre filmes sobre culinária, mesmo assim é válido pontuar. Eu duvido que tenha alguém que ainda não assitiu, mas se você tá vivendo de baixo de uma pedra, “Ratatouille” conta a história de Remy, um rato parisiense com um talento para culinária e que sonha em ser chefe. Mas é claro que, por ser um rato, esse objetivo é um pouco inalcançável. Isso muda quando ele conhece Linguini, um jovem não muito habilidoso, mas que com a ajuda de Remy, vai de garçom a um renomado chefe em um dos restaurantes mais sofisticados de Paris. Eles só não podem deixar que ninguém descubra que o responsável pelo sucesso de Linguini é um rato. “Ratatouille” é um clássico para toda a família e nos entretém com um roteiro inusitado e um final emocionante.

7. Sem Reservas (2007)

Uma chef perfeccionista enfrenta desafios pessoais e profissionais após a chegada de sua sobrinha e um novo sous-chef. Entre pratos requintados e emoções à flor da pele, o filme mistura drama e humor com sabor.

8. O Sushi dos Sonhos de Jiro (2011)

Este documentário inspirador segue Jiro Ono, um mestre do sushi de 85 anos, em sua incansável busca pela perfeição. Ideal para quem aprecia o foco e a dedicação por trás da alta gastronomia japonesa.

9. Os Sabores do Palácio (2012)

Baseado em eventos reais, conta a história de uma chef francesa que é convidada a cozinhar no Palácio do Eliseu. Com desafios políticos e gastronômicos, é um prato cheio para quem gosta de história e culinária refinada.

10. A Cozinheira de Castamar (2021)

Série ambientada no século XVIII, onde uma cozinheira talentosa se vê envolvida em um turbilhão de intrigas aristocráticas e romances proibidos, enquanto encanta a nobreza com sua culinária.

11. Pig (2021)

Nicolas Cage interpreta um recluso caçador de trufas que embarca em uma busca emocional e introspectiva após o roubo de sua amada porca. Um filme intenso que explora o profundo vínculo entre comida, memórias e paixões pessoais.

12. O Tempero da Vida (2003)

Um chef revisita sua infância e as tradições familiares através dos sabores e aromas que marcaram sua juventude. Com toques de nostalgia e afeto, este filme é uma jornada calorosa sobre redescoberta e o poder da gastronomia.

SÉRIES SOBRE GASTRONOMIA

13. The Bear (2022)

Atualmente, não tem como falar de série culinária sem falar de “The Bear”. A série de sucesso conta com três temporadas e a quarta já está confirmada. Ela tem como protagonista o incrível Jeremy Allen White, estrela de “Shameless”, mas agora dando vida a Carmy, um chefe que assume a desafiadora tarefa de cuidar do restaurante da família após a morte de seu irmão. Ao mesmo tempo, tem lidar com seus problemas pessoais e uma equipe nada fácil que acaba se tornando sua segunda família. “The Bear” é uma das séries do ano e obrigatória pra amantes da gastronomia.

14. Julia (2022)

Sim, mais uma obra sobre Julia Child. Isso é para vocês verem como ela de fato impactou a cultura e a culinária norte-americana. Com duas temporadas, “Julia” conta de forma mais detalhada os passos dela desde o livro que já conhecemos até seu programa de TV. Também conta seus dramas pessoais, sua luta pra ser respeitada na indústria dominada por homens e sua relação com seu marido. A série também destaca a importância de Julia Child na cultura gastronômica americana. “Julia” é uma série emocionante que nos teletransporta para outro tempo, onde podemos nos inspirar nesse grande nome da culinária.

15. Chef’s Table (2015)

Continuando no tema de chefes reais, “Chef’s Table” é uma série documental de seis temporadas que acompanha os mais diversos chefes ao redor do mundo. Cada episódio é focado exclusivamente em personagem, trazendo à tona suas origens, cultura, processos criativos e crenças. Filmada de uma maneira única, “Chef’s Table” nos permite ver o backstage daqueles que fazem os pratos que comemos (ou que sonhamos comer!).

16. Midnight Diner (2009)

Você sabia que em Tóquio existe um restaurante que só abre meia noite? Sim, é verdade, se chama Meshiya e ele pertence a um homem conhecido apenas como mestre. Nesse restaurante, os clientes sempre carregam alguma lamentação. Enquanto o mestre os ouve, ele cozinha um prato que os reconforta. Essa é a premissa da série “Midnight Diner”, baseada no mangá de mesmo nome. Com três temporadas, a série é conhecida por sua abordagem humana e histórias comoventes, tendo um pouco de comédia e drama. “Midnight Diner” retrata o que a comida faz de melhor: unir as pessoas.

17. Foodie Love (2019)

Já pensou conhecer o amor da sua vida em um aplicativo de relacionamento exclusivo para amantes da culinária? Pois essa é a premissa de “Foodie Love”, uma série espanhola de apenas uma temporada. Nela, acompanhamos o jovem casal chamados apenas de “a mulher” e “o homem”, que se conhecem nesse aplicativo e, juntos, têm aventuras gastronômicas de todos os tipos. Esse é o interesse em comum que os une e fortalece o vínculo do casal. Assim como “Midnight Diner”, “Foodie Love” reforça a narrativa de como a comida une as pessoas, às vezes da forma mais inusitada.

REALITIES SHOW SOBRE GASTRONOMIA

18. MasterChef (1990)

Como falar de reality show de comida e não falar de “MasterChef”? O formato criado por Franc Roddman, se tornou muito popular no mundo inteiro, contando hoje com mais de 60 versões. Originalmente, nasceu como uma competição entre cozinheiros amadores. Ao longo dos anos, criou-se uma variação que conta só com chefes profissionais, além das diversas outras versões, como a sênior, só com idosos, a júnior, só com crianças, uma só com casais e outra só com os vencedores de temporada.

19. Pesadelo na Cozinha (2014)

Baseado no programa Ramsay’s Kitchen Nightmares, “Pesadelo na Cozinha” tem três temporadas comandadas pelo chef Erick Jacquin. Sua missão é transformar restaurantes caindo aos pedaços em estabelecimentos funcionais e que seguem todas as regras sanitárias. Nem sempre é uma missão fácil, mas os resultados são satisfatórios e é um puro suco do entretenimento.

20. Cake Boss (2009)

No mundo dos realities show culinários, os de confeitaria ganham destaque e por isso temos diversas opções desse gênero. Lançado em 2009, “Cake Boss” foi um dos pioneiro dessa categoria, com 15 temporadas disponíveis. O reality acompanhava a confeitaria familiar “Carlo’s Bakery”, administrada por Buddy Valastro, junto com suas irmãs e cunhados. O reality ganhou atenção pelos pedidos extravagantes dos clientes e pelos bolos criativos e elaborados, além de acompanhar a vida da família Valastro. O reality fez tanto sucesso que garantiu uma série de spin-offs, dentre eles o “Next Great Bakery”, que teve até uma versão brasileira em 2015. O sucesso também permitiu que Buddy criasse uma série de filiais no mundo todo. Só aqui no Brasil, a “Carlo’s Bakery” conta com oito lojas. Infelizmente o programa teve sua última temporada exibida em 2020, mas ainda podemos acompanhar Buddy nas redes sociais, aparições em outros programas e em eventos que ele frequentemente participa.

21. A Guerra dos Cupcakes (2009)

Exibido originalmente no canal Food Network, “A Guerra dos Cupcakes” é mais um dos reality’s pioneiros em confeitaria com nove temporadas. Seu formato de competição e decorações divertidas chamou atenção logo de cara. A competição de duplas se baseava em três rounds, onde cada round eliminava um dos competidores. No final, sobraria só a dupla ganhadora, que além do prêmio em dinheiro, também eram convidados a expor em um grande evento. Seu sucesso foi tão grande que garantiu um spin-off no mesmo formato, mas agora focado em bolos.

22. Mandou Bem!

Para encerrar com chave de ouro, “Mandou Bem!” estrou em 2018 e fez sucesso por sua proposta inovadora de trazer pessoas que não sabem cozinhar para recriar bolos complexos feitos por profissionais. Mesmo cômico, o programa realmente oferece um prêmio generoso de US$ 10 mil, que leva quem fizer o melhor bolo (ou o menos pior). O programa fez tanto sucesso que chegou a sete temporadas de sua versão original, mais suas variações.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.