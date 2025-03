7 ícones do esporte que estão envolvidos com o universo do vinho – Parte 2 Mais nomes do esporte que são apaixonados pelo tema e que também se tornaram sócios de vinícolas e produtos Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 18/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h17 ) twitter

Lionel Messi - Reprodução Instagram @leomessi Reprodução Instagram @leomessi

Há algumas semanas eu trouxe aqui boas histórias de 7 nomes do esporte que se envolveram com vinhos. Hoje trago mais alguns para que vocês se divirtam.

Lionel Messi

O genial argentino⚽️, vencedor de 8 Bolas de Ouro e campeão mundial da última Copa do Mundo no Qatar 2022🏆, lançou uma linha de vinhos de edição limitada, chamada GOAT 10, celebrando sua carreira e seu status como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

Para quem não sabe, a expressão “GOAT” é uma gíria em inglês que significa “Greatest Of All Time”, ou seja, “o melhor de todos os tempos” e é muito usada para destacar alguém ou algo como o melhor, sendo uma referência à excelência e ao sucesso extraordinário em qualquer área.

A expressão surgiu nas ligas esportivas dos Estados Unidos e tem sido utilizada de forma similar à expressão “ser o Pelé” de algo no Brasil.

‌



Pois a linha do craque inclui um Syrah e um Primitivo, que foram criados em parceria com a MM Winemaker, empresa sediada na Suíça, que está vendendo estes vinhos por 60 euros a garrafa no seu próprio site.

Esta não é sua primeira experiência de Messi no mundo da viticultura, tendo se unido à mesma MM Winemaker para lançar a Lionel Collections, que incluía produtos das variedades Pinot Grigio, Nero d’Avola, Grillo, Chardonnay, Primitivo, Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot.

‌



Gianluigi Buffon

O renomado goleiro italiano⚽️, na minha humilde opinião o maior de todos os tempos na sua posição, é um apaixonado por vinhos e também se aventurou no mundo da vinificação, lançando sua marca própria “Buffon #1” com Fabio Cordella, produzindo por volta de 90 mil garrafas por ano de tintos Primitivo, brancos Chardonnay e rosés, além de azeite de oliva. Os vinhos custam entre US$ 22 e US$ 33 e são feitos na Puglia, na Itália.

O parceiro Cordella é um conhecido empresário e enólogo italiano, que trabalhou no universo do futebol e criou o projeto “The Wine of the Champions” ou “O Vinho dos Campeões” em português.

‌



Ele cria vinhos sob medida para cada jogador e garante que não está apenas colocando o nome deles no rótulo. Trata-se de um projeto que eles realmente cuidam do começo ao fim.

Desde então ele tem produzido vinhos para o Buffon e grandes ídolos mundiais como Andrea Pirlo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, o chileno Ivan Zamorano, o holandês Wesley Sneijder e até o “kaiser” alemão Franz Beckenbauer, entre outros.

Vinho Buffon #1 - Reprodução Instagram @gianluigibuffon Reprodução Instagram @gianluigibuffon

Taffarel

Tetracampeão da Copa do Mundo dos Estados Unidos 1994 pelo Brasil🏆, o ex-goleiro Claudio Taffarel é dono de uma importadora de vinhos focada em rótulos italianos, que comanda em família com sua esposa Andrea e o filho, também Claudio.

Taffarel saiu cedo do Brasil para jogar na Itália, onde foi contratado pelo Parma. A cidade tem muita tradição de comes e bebes de qualidade (lembram do queijo parmesão e do presunto de Parma?) e foi a porta de entrada para o desenvolvimento dos hábitos do goleiro e sua esposa pela boa mesa.

O casal viajou muito pela Bota (apelido do país) para aprimorar seus conhecimentos na vinicultura e estabelecer relacionamentos com produtores selecionados a dedo. Vai que é sua Taffarel⚽️...

Taffarel, Andrea e Claudio - Reprodução Site Italy Import Reprodução Site Italy Import

Hernanes

O ex-craque⚽️ do São Paulo e da seleção brasileira mergulhou no universo do vinho quando foi jogar na Itália, onde defendeu Lazio, Internazionale de Milão e Juventus de Turim, inclusive atuando junto com Buffon.

Segundo ele, não conhecia nada de vinho e não bebia bebida alcóolica. Só tomava suco de frutas. Mas quando ia aos restaurantes italianos, nunca tinham suco no cardápio.

Um dia ele provou vinho e curtiu, bem como sua história e a sua diversidade de sabores, uvas e produtos. Virou paixão.

Quando foi viver em Turim, para jogar na Vecchia Signora, a Juve, ele fez uma visita às regiões produtoras no Piemonte e se encantou tanto com o lugar que comprou uma casa em Montaldo Scarampi, em Monferrato, na zona de Asti.

Foi ali que, em 2015, criou um restaurante e depois sua vinícola Ca’ del Profeta, para produzir seus próprios vinhos focados nas variedades Barbera, Grignolino e Brachetto, com apoio do enólogo Enzo Forno.

Carmelo Anthony

O ex-ala de basquete, ganhador de 3 medalhas de ouro olímpicas🥇 que atuou por 19 temporadas na NBA e foi eleito 10 vezes All-Star da liga, se aposentou em 2023, mas segue próximo dos seus amigos geniais Lebron James e Dwyane Wade, sempre brindando com bons vinhos.

Carmelo diz que nem sempre soube escolher que vinho iria provar, mas que depois de viver em Nova York, para jogar nos Nicks, sua percepção desabrochou.

Ele conheceu pessoas e entrou nesse universo, inclusive criando uma confraria para degustar vinhos exclusivos, que se tornou uma competição amistosa pela melhor garrafa: “Nós chamávamos esses encontros de domingos de duas garrafas. Cada convidado trazia suas duas melhores garrafas e era avaliado por elas”.

O jogador, que possui um podcast sobre vinho chamado What’s in your Glass?, investiu no aprendizado, estudou e aprendeu tudo o que podia sobre o tema, desde a produção até a comercialização.

Sua marca VII(in) 7 Estate nasceu em parceria com Asani Swann Benjamin, executivo de negócios esportivos, vinicultor, produtor e empreendedor, e em colaboração com a tradicionalíssima californiana Robert Mondavi Winery.

Os vinhos podem ser comprados no seu site oficial e em locais selecionados, como o Madison Square Garden. Em 2022, ele lançou a 1ª safra do Chateauneuf-du-Pape Oath of Fidelity 2017, que ele batizou em homenagem a Toussaint Louverture, líder da Revolução Haitiana.

Carmelo Anthony e seu VII(in) 7 Estate - Reprodução Instagram @viin7estate Reprodução Instagram @viin7estate

Chris Paul

Ganhador de 2 medalhas de ouro olímpicas🥇, 12 vezes selecionado para o All-Star da NBA e considerado um dos melhores armadores da história do basquete, CP3 também ficou conhecido como “o Deus do Ponto”, por causa da sua qualidade nas assistências e capacidade de liderar o ataque.

Ele é sócio de La Fête, vinícola de Donae Burston, que fica na Provença, na França. Burston foi apresentado aos Rosés daquela área enquanto comemorava seu 30º aniversário no estrelado Nikki Beach Club em Saint Tropez.

Ele e seus amigos estavam cercados por pessoas do mundo todo bebendo o que ele pensava ser Zinfandel Branco, mas era um Rosé da região. As sementes do seu projeto foram plantadas desde aquela degustação.

Após uma carreira de sucesso na LVMH, dona dos champanhes Veuve Clicquot e Dom Pérignon, seguido por uma passagem pela Armand de Brignac, de Jay Z, Donae queria criar algo seu e com o propósito de causas sociais e de melhorar a inclusão racial na indústria do vinho.

O negócio floresceu e ele ganhou fãs importantes como Carmelo Anthony e CP3, que descobriu o vinho La Fête em 2020 e também se apaixonou pela bebida e pela história da vinícola ligada à cultura negra. Ele ficou inspirado por Donae e se juntou ao projeto.

Chris Paul e Donae Burston - Reprodução Site Oficial La Fête Reprodução Site Oficial La Fête

James Harden

O “Barba”, como é conhecido, tem uma medalha de ouro olímpica🥇 no basquete, foi 19 vezez All-Star e é um dos maiores cestinhas da história da NBA. Harden é mais um dos craques da liga americana que ama vinhos e tem uma linha de produtos produzida pela Accolade Wines, de quem é sócio, chamada J-Harden.

Os rótulos coloridos trazem o rosto do atleta em um design floral que ressalta a barba que virou sua marca registrada.

James Harden e seus vinhos - Reprodução Instagram @jhardenwines Reprodução Instagram @jhardenwines

Além dessas histórias existem outros atletas e ex-esportistas que foram “contaminados” por essa paixão. No futuro trago mais histórias para vocês🍷🤩!!!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.