Gente como a gente: Duda Beat se joga na pista com convidados em evento pré-show em BH Dona do hit Bixinho revela conexão com os fãs mineiros que a acompanham desde o início da carreira: “amigos” Descubra BH|Gabrielle Assis 31/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 12h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duda Beat revela conexão com os fãs mineiros Bruno Menezes / RECORD Minas

Belo Horizonte não tem este nome à toa. A paisagem da cidade é um convite para a contemplação. E foi com uma vista privilegiada, em uma casa de eventos no tradicional bairro Bonfim, na região noroeste, que a cantora Duda Beat se jogou na pista no pôr do sol dessa uma sexta-feira (30), durante um evento para detalhar o show que fará na capital mineira neste sábado (31). E foi a própria artista que arrastou os convidados para a dança. “Geral na pista e vocês no celular?”, brincou com algumas pessoas que ainda não estavam no agito.

Ao som de músicas brasileiras e hits pop criteriosamente selecionados pelo DJ, a dona do single Bixinho posou para fotos e conversou bastante com quem estava no local, como se fosse uma amiga de longa data. O “jeitinho” da pernambucana encantou os mineiros e ela revelou o segredo: “Me sinto em casa em Belo Horizonte. Sinto que tem uma conexão muito grande entre Minas e Recife”.

A pernambucana que caminha pelo universo do pop, eletrônico, MPB e brega-pop vai apresentar uma turnê inédita em Belo Horizonte e espera envolver os fãs, no festival Som Clube. O projeto celebra a diversidade musical e tenta aproximar o público jovem de artistas locais e nacionais.

Por falar em proximidade, a conexão dos fãs mineiros com Duda Beat ficou evidente. Em uma conversa com jornalistas, a Duda contou que recebeu várias mensagens pedindo para ampliar o acesso ao show, já que os ingressos, que são gratuitos, se esgotaram rapidamente. “Recebo muitas mensagens todos os dias e não consigo responder. Mas tem aqueles fãs que estão comigo há muito tempo e se tornaram meus amigos”, comentou ao revelar que se mobilizou para conseguir garantir a presença de alguns fãs.

‌



O festival Som Clube conta ainda com a apresentação da cantora Céu, que sobe ao palco ao lado da Orquestra Sesiminas. A abertura fica por conta da banda mineira Mambo Jazz.

Serviço

‌



Festival Som Clube

Data: 31 de agosto de 2024

‌



Horário: das 14h30 às 22h

Local: Praça JK (Av. dos Bandeirantes, 240 - Sion, Belo Horizonte - MG)

Line Up: Duda Beat, Orquestra Sesiminas Convida Céu, Mambo Jazz e Dj Jaka

Ingressos: Esgotado