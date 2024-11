Fazer perfume em casa é fácil e ajuda a combater o estresse; saiba como Foi durante uma ida ao centro de São Paulo que descobri outra forma de desestressar DiFato Tudo Importa|Dionisio FreitasOpens in new window 27/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 02h00 ) twitter

Leveza e aromas ajudam a manter e reestabelecer a tranquilidade IA Flux Pro

Oi, pessoas, tudo bem? Na semana passada contei um dos meus vícios favoritos para deixar o estresse para trás: a corrida. Mas vou contar outro segredinho. Quando chego estressado à noite, tenho outro costume que alivia a tensão e ainda me rende muitos elogios. Eu faço perfumes artesanais. E tudo isso começou com outra terapia que em breve ensino a vocês...

Uma vez fui a uma loja de produtos artesanais e vi uma senhora comprando muitos ingredientes aromáticos. Perguntei para a vendedora do que se tratava e ela me informou que eram produtos para perfumaria.

Rapidamente estalou uma ideia nessa minha cabeça inquieta. Hummmmmm, perfume bom, barato e feito por mim. Já tiraria o foco do cansaço e me traria prazer. Comprei as mesmas coisas que a tal senhora.

Então que tal dar um tempo nas redes sociais e mergulhar num mundo de aromas deliciosos? Posso te garantir que fazer seu próprio perfume em casa é uma atividade divertida e relaxante. Já se imaginou fazendo alquimia de aromas? E o melhor: é mais fácil do que você imagina!

É um hobby que estimula os sentidos e a concentração IA Flux P

Vamos começar com uma receitinha básica que vai te transformar num perfumista de mão cheia. Pegue 50 ml de álcool de cereais (fácil de achar em lojas de produtos especializados e tem loja que já vende a base para perfume pronta), 10mls da sua essência favorita (pode ser lavanda, baunilha, ou até aquele cheirinho de bebê que todo mundo ama. Tem essências prontas, e as premiuns são as melhores), e misture tudo num frasco de vidro âmbar.

Agite bem, tampe e deixe descansando na geladeira por 24 dias. Retire a tampa e deixe 12 horas em um ambiente escuro para a saída do excesso de álcool. Tampe e volta para a geladeira por mais 5 dias. Pronto, seu perfume artesanal está no papo!

Quer algo mais elaborado? Tente esta combinação refrescante: 40 ml de álcool de cereais (ou base para perfume), 5 gotas de essência de limão, 3 de hortelã e 2 de alecrim. Misture, agite e espere por 24 dias. Vai ser impossível não se sentir num spa quando borrifar essa delícia!

Mas calma que não é só cheirinho gostoso que traz prazer! Enquanto você brinca de alquimista dos aromas, seu cérebro entra numa vibe super zen. É como se você estivesse meditando, só que de um jeito mais divertido.

Estudos mostram que atividades manuais como essa ajudam a baixar os níveis de cortisol - aquele hormônio chato que deixa a gente estressado. Quando estou na mesa fazendo meu perfume, minha família nem encosta. Sabe que é meu ritual de paz.

E tem mais: a ciência tá aí pra provar que os aromas fazem bem pra saúde! Pesquisas apontam que, por exemplo, o cheiro de alecrim melhora a memória e aumenta o estado de alerta. Então olha que super, fazer um perfuminho desses pra usar antes de uma prova ou reunião importante?

Na área médica, a coisa fica ainda mais interessante. Um estudo publicado na Inglaterra mostrou que pacientes em UTIs que foram expostos a aromas de lavanda tiveram uma melhora significativa na qualidade do sono. Ou seja, aquele perfuminho que você fez pode até ajudar a curar uma noite mal dormida! A cada dois dias eu borrifo um pouco do perfume de lavanda que fiz no meu travesseiro.

Vamos perfumar e desestressar o mundo? IA Flux

Outra receitinha pra você experimentar: misture 30 ml de álcool de cereais com 8 gotas de essência de bergamota e 4 de camomila. Esse combo é perfeito pra acalmar os nervos depois de um dia puxado. Borrife um pouquinho nos pulsos e atrás das orelhas. É um tchau estresse.

No fim das contas, fazer seu próprio perfume é como uma sessão de aromaterapia caseira. Você se diverte, relaxa e ainda ganha um cheirinho único pra chamar de seu. Além disso, vem outra parte legal, a autoestima. Quando elogiam o perfume que uso, eu respondo sempre em tom de satisfação - feito por mim! Isso faz um bem não só pro corpo, mas pra alma também.

Então, que tal trocar a rotina após um longo dia de trabalho? Vamos desligar a TV, largar o celular e se aventurar nesse mundo perfumado? Seu nariz, sua mente e seu corpo vão agradecer. E quem sabe você não descobre, assim como eu, um novo hobby que vai deixar todo mundo no trabalho perguntando qual é o seu segredo pra andar sempre tão zen e tão cheiroso?

Xeru e Xau.

