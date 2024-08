Silvio Santos sempre nos inspirou por ser leve e verdadeiro Seu estilo único de apresentação, sempre próximo e bem-humorado, fez com que ele se tornasse uma figura querida e respeitada por diversas gerações DiFato Tudo Importa|Dionisio FreitasOpens in new window 17/08/2024 - 11h53 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h53 ) ‌



Silvio Santos morreu neste sábado, aos 93 anos Reprodução/RECORD

Hoje acordamos em luto. Às vésperas de um dia da semana ainda mais emblemático, o motivo: Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu neste sábado, dia 17 de agosto de 2024.

Nasceu Senor Abravanel, mas ganhou nosso respeito, carinho e admiração com o nome Silvio Santos.

Pessoalmente, minha inspiração para muitos momentos, principalmente quando assumo a apresentação de um telejornal. Leve e verdadeiro, a mensagem que sempre nos inspirou.

Silvio construiu uma carreira de mais de seis décadas, conquistando o coração de milhões de brasileiros com seu carisma inigualável e talento para a comunicação.

‌



Começou de forma humilde, locutor de rádio e vendedor ambulante no Rio de Janeiro. Com uma habilidade natural para engajar o público, Silvio rapidamente migrou para a televisão, onde sua carreira se consagrou. No início da década de 1980, fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que se tornaria uma das maiores emissoras do país.

O “Programa Silvio Santos” é um marco nas noites de domingo, com quadros que entraram para a história da TV brasileira, como “Show de Calouros” e “Qual é a Música?”, E quem não sonhava ganhar algo em a “Porta da Esperança”?

‌



Seu estilo único de apresentação, sempre próximo e bem-humorado, fez com que ele se tornasse uma figura querida e respeitada por diversas gerações. Principalmente para os colegas e as colegas do auditório. Ele era o dono do domingo.

Saudades do famoso aviãozinho para o auditório. Saudade de rir com as presepadas que ele aprontava. Ele criou os memes, antes deles serem concretizados digitalmente. Eles eram ao vivo!

‌



Além de apresentador, Silvio Santos foi um empresário visionário. Não se limitou à televisão e atuou em empresas de cosméticos, capitalização e até mesmo um banco. Um estrategista de sorrisos e de negócios.

Silvio também lançou muitos artistas que se tornaram estrelas no Brasil, como Gugu Liberato, Eliana e Ratinho. Ele era um celeiro de talentos.

Silvio recebeu inúmeros prêmios e homenagens, refletindo sua importância cultural e impacto duradouro no Brasil. Talvez o maior deles, o carinho dos brasileiros que agora, entristecidos, como eu, veem esse dia como um luto nacional.

Fora das câmeras, Silvio Santos manteve uma vida pessoal reservada,

A notícia de sua morte deixa uma lacuna imensa no cenário televisivo e cultural do Brasil. Um dia em que lamentaremos a perda, mas também celebraremos a vida de uma lenda, um homem que trouxe alegria e inspiração a tantos.

A certeza hoje é de que Silvio Santos deixa um legado de inovação, carisma e dedicação, que vai inspirar futuras gerações de comunicadores, de empreendedores e de apaixonados pela televisão.

Seu legado permanecerá gravado na história como um dos maiores ícones da televisão brasileira.

A ausência já estava sendo sentida, mas sua história continuará a aquecer nossos sonhos e nos lembrando sobre o poder da comunicação e a magia da televisão.

Todo grande guerreiro merece o descanso para deixar legados. Saudemos todos o Rei dos domingos!

Obrigado Silvio, vá em paz.