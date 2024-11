Na onda dos doramas, cafeterias coreanas bombam em São Paulo Os amantes de gastronomia buscam novas experiências, inspirados na onda de séries coreanas que invadiram as plataformas de streaming É de comer|Camé MoraesOpens in new window 09/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 02h00 ) twitter

Yuja: sobremesa à base de Yuzu do Komah Bakery @ehdecomer

As cafeterias coreanas estão definitivamente na moda, tanto na Coreia do Sul quanto no Brasil, impulsionadas pelo fenômeno dos doramas - as séries dramáticas/românticas do país asiático que inundaram a Netflix.

É incrível como uma coisa tem puxado a outra. Fãs desse tipo de entretenimento agora buscam na vida real experiências que os aproximem do que viram na telinha.

O conceito de cafés e cafeterias coreanas atraem também entusiastas da gastronomia, especialmente aqueles que apreciam a cultura do café e a estética particular dos salões e do que é servido neles.

Mas o que torna as cafeterias coreanas populares?

1) Design

Muitas cafeterias coreanas investem fortemente na decoração e no ambiente, com interiores modernos, minimalistas ou temáticos. O design é uma parte importante da experiência, e esses cafés muitas vezes têm uma atmosfera acolhedora, idealmente instagramável.

2) Drinks e Bebidas Inovadoras

Cafeterias coreanas são conhecidas por seus coquetéis de café e combinações criativas, com drinks como:

Dalgona Coffee (달고나 커피): A tendência global que se espalhou pelo mundo durante a pandemia de 2020, feita com café instantâneo, açúcar e leite. Essa bebida cremosa continua sendo popular, e muitas cafeterias a oferecem como especialidade.

Espresso com leite de arroz ou latte de chá verde: Com o foco na diversidade e nas alternativas de leite, as cafeterias coreanas frequentemente servem lattes feitos com leite de arroz, aveia ou soja.

Iced drinks: O ice cream latte (latte gelado) ou o coffee float (café com sorvete) estão em alta, assim como outras bebidas geladas e refrescantes.

3) Chá e Bebidas Tradicionais Coreanas

Embora os cafés sejam os protagonistas, as cafeterias coreanas também oferecem uma seleção interessante de bebidas à base de chá, como:

Yuja-cha (차, 차): Chá de yuzu, uma fruta cítrica popular na Coreia, que tem um sabor refrescante e levemente doce.

Omija-cha (오미자차): Chá feito com frutas Schisandra, conhecido por seu sabor doce, azedo e picante.

Bebidas de arroz fermentado (ex: sikhye): Uma bebida tradicional que está se tornando mais comum em cafés modernos.

4) Bolos e Sobremesas Exclusivas

Além do café, as cafeterias coreanas também são conhecidas pelos bolos e sobremesas criativas e deliciosas. Alguns exemplos incluem:

Tiramisu Coreano: Uma versão com um toque mais leve e frutas frescas.

Bingsoo: Em algumas cafeterias, o popular sobremesa de raspadinha coreana é servida com diferentes coberturas, como leite condensado, frutas frescas ou até mesmo matchá.

Bolos e pães coreanos: Como o famoso brioche de abóbora, bolo de leite ou outros bolos e tortas que ganham atenção pela estética e pelo sabor suave.

Floresta Negra: sobremesa à base de gergelim preto e amarena do Komah Bakery @ehdecomer

Estive recentemente na Komah Bakery, na Vila Madalena, e comi uma das melhores sobremesas que experimentei nos últimos tempos em restaurantes. Chamado de Floresta Negra, o prato é um entremet que leva mousse de gergelim preto, biscoito de gergelim preto, base de cacau e gel de cereja amarena. Doce e ácido na medida.

Experimentei também o Yuja montado com merengue, wafer, compota e ganache de yuzu e coulis de manga - que é bem doce e azedo ao mesmo tempo. Bom para quem quer conhecer o Yuzu, cítrico japonês que lembra um limão. Aliás, o chá de Yuzu do Komah também é uma experiência única.

Na maravilhosa Pato Rei, que não é exatamente coreana, mas reúne influências de toda Ásia, o café reina lindamente - com grãos especiais, premiados com notas de todos os tipos.

Tomar café na Pato Rei é como fazer uma harmonização de vinho. Você bebe um determinado tipo e sente notas de anis, outro tipo e vem uma groselha, outra e sente baunilha.

Diversos tipos de preparo também tornam a experiência do consumo da bebida completamente única. Para comer, o imbatível: tem sal no meu caramelo (uma deliciosa barrinha de chocolate com caramelo, e claro, sal) - além dos pratos salgados e sanduíches.

No bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo, também é possível encontrar cafeterias mais tradicionais e baratas, com salgados e doces de influência asiática, como o tradicional choux cream.

Aliás, recomendo o tour pelo bairro e ir entrando e provando uma coisa em cada - afinal as cafeterias coreanas estão em alta, não apenas pela qualidade do café, mas pela experiência única e criativa que elas oferecem, misturando elementos tradicionais com uma abordagem moderna e inovadora.

Se você está interessado em explorar novas tendências gastronômicas, essas cafeterias certamente valem a pena!

Pato Rei cafeteria de inspiração asiática Pato Rei

E aqui vão algumas sugestões de visita:

E aqui vão algumas sugestões de visita:

Choyee - Rua Três Rios 245, Bom Retiro, São Paulo

Komah Bakery: Rua Girassol, 273, Vila Madalena, São Paulo

Hyo Jeong Cafeteria 효정 커피숍 - Rua Lisboa, 904, Pinheiros, São Paulo

Pato Rei: R Ferreira de Araújo 353 - Pinheiros ou Av Berrini 1127, São Paulo

