Chuteira social: a obsessão da moda masculina pelo futebol está passando dos limites? Na busca por reinterpretar os tradicionais calçados esportivos, designers ultrapassam a barreira do bom gosto ao apresentar ao mercado criações que nem Victor Frankenstein ousaria conceber Estileira|Danillo CostaOpens in new window 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



"Chuteira social" começa a se tornar tendência na moda masculina Reprodução/Instagram/scenes.ny

Há algumas semanas, falei no blog sobre a tendência das camisas de time na moda masculina, mas observando o rumo que o segmento de calçados está tomando fiquei um pouco assustado com a influência do futebol no vestuário. Na busca por reinterpretar as famosas chuteiras, algumas marcas estão abrindo mão do senso estético para criar aberrações que nem Victor Frankenstein ousaria conceber.

Com a chegada dos uniformes às passarelas, era esperado que as chuteiras também surgissem nas semanas de moda e, sem surpresas, Burberry, Balenciaga e Louis Vuitton apresentaram suas versões do tênis esportivo com línguas dobráveis ao estilo Predator, da Adidas. Mas nada que desvirtuasse as linhas que definem o pisante.

Chuteiras da Burberry, Balenciaga e Louis Vuitton Divulgação

Há, no entanto, quem tenha ido além. Inspirada pelo Total 90 da Nike, a Acne Studios substituiu o típico solado da sapatilha futebolística por um design de tênis de corrida. A Botter, por sua vez, decidiu desconstruir completamente a imagem do calçado ao colocar solas de sapato social nas chuteiras.

A Acne Studios substituiu os tradicionais cravos das chuteiras por um solado de tênis de corrida Divulgação

A marca Botter apostou no híbrido de chuteira e sapato social para sua coleção de outono-inverno 2024 Reprodução/Instagram/botter.world

Label reaproveitou sapatos usados nas criações Reprodução/Instagram/botter.world

E para quem acha que a ideia não agradou, a versão acabou caindo no gosto dos fashionistas, que passaram a encomendar “chuteiras sociais” a sapateiros. Especializado em transformar calçados, o designer italiano Samuel Falzone recebeu diversos pedidos do tipo e agora foca na adaptação das chuteiras ao estilo.

O designer italiano Samuel Falzone vem recebendo várias encomendas de chuteiras sociais Reprodução/Instagram/samuelfalzone

Modelo Total 90, da Nike, com solado social Reprodução/Instagram/samuelfalzone

Observando o resultado do trabalho, o que resta é torcer para que essa aberração fashion não vire febre no segmento calçadista. É melhor deixar as chuteiras nos campos, mantendo sua essência e funcionalidade, sem grandes doses de mau gosto.