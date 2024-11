Ronaldinho Gaúcho lança coleção de roupas em parceria com marca americana Após desfilar para a etiqueta na Paris Fashion Week, ícone do futebol brasileiro se uniu ao estilista Colm Dillane para criar peças inspiradas em sua trajetória no futebol Estileira|Danillo CostaOpens in new window 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h00 ) twitter

Ronaldinho Gaúcho lançou coleção de roupas em parceria com o estilista Colm Dillane Divulgação/KidSuper

Em meio ao sucesso das camisas de time na moda masculina, a marca americana KidSuper, do estilista Colm Dillane, apostou em uma coleção de roupas inspiradas no jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. O trabalho surgiu após o ídolo brasileiro desfilar para a etiqueta na Paris Fashion Week Menswear de outono/inverno 2024, em janeiro.

Ronaldinho já tinha desfilado para a etiqueta na Paris Fashion Week Menswear de outono/inverno 2024, em janeiro Divulgação/KidSuper

O compilado conta com conjuntos esportivos, casacos estampados com o rosto do craque, peças jeans e, é claro, uniformes com o número 10 que o atleta carregou nas costas durante boa parte da carreira. Ao divulgar a novidade no Instagram, o designer Colm Dillane afirmou que a coleção é “um sonho se tornando realidade”. As peças serão comercializadas a partir desta sexta-feira (8).

Conjuntos esportivos prometem ser o hit da coleção Divulgação/KidSuper

Conjunto jeans ganhou o número 10 do brasileiro na parte de trás Divulgação/KidSuper

Casacos com o rosto de Ronaldinho fazem parte do trabalho Divulgação/KidSuper

Compilado tem uniformes com fotos do ex-jogador Divulgação/KidSuper

Peças casuais também ganharam estampas do ex-atleta Divulgação/KidSuper

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.