Bianca Andrade cria polêmica ao comparar pó solto e pó compacto; qual é o melhor?

Veja qual é melhor: pó solto ou pó compacto (Reprodução/Instagram @bianca)

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, causou um alvoroço e deixou internautas revoltados ao compartilhar um vídeo comparando dois produtos de maquiagem: pó solto e pó compacto. O caos foi instaurado porque, para além da comparação, Bianca detonou o pó solto, sendo que o item é um dos mais vendidos da sua antiga linha de maquiagem e um dos queridinhos do público. “Miga tu ficou milionária vendendo pó solto, agora me larga essa? Eu adoro você, mas esse marketing tá legal não”, alfinetou um perfil.

Em seu desabafo, a empresária questiona se a qualidade do pó solto é tão superior, e por que gostamos tanto de um produto que, na opinião dela, não é prático. “Quem começou com essa história de trocar o pó compacto pelo solto? Foi um homem? Deve ter sido um homem, porque mulher que não tem tempo para nada ainda tem que pegar o pó [...] e voa tudo, suja a roupa... Isso é prático?”, questiona, irritada.

Em seguida, Bianca aponta que suas seguidoras defendem com unhas e dentes o acabamento do pó solto, mas que se passarem o pincel no pó compacto, ele fica solto. Ela então finaliza perguntando se as seguidoras já tinham, realmente, testado e comparado os produtos. Em seguida, passa os dois tipos de maquiagem no rosto e desafia o público a acertar qual lado está com qual.

Bianca bateu muito na tecla na praticidade durante sua crítica. Porém, essa é uma característica que, normalmente, fica em segundo plano na hora de avaliar uma maquiagem. O que importa mesmo é como aquilo vai performar na pele e os benefícios que vai trazer para a beleza. Porque se formos analisar friamente, o mais prático é sair de cara lavada, né?

Polêmica explicada, fica a dúvida: qual é, de fato, o melhor produto? Assim como a maioria dos questionamentos abordados neste blog, a resposta mais sensata é: depende. Quando comparamos os dois não estamos falando de um mesmo produto apresentado em dois formatos. São, na verdade, cosméticos diferentes, com propostas distintas.

Veja os prós e contras de cada um deles:

Para que o pó solto é melhor?

Febre dos últimos tempos e item indispensável na bancada da maioria das amantes de maquiagem pelo mundo, o pó solto chegou para trazer o seguinte benefício: melhorar o acabamento da make, suavizando linhas de expressão e deixando um efeito blur na pele.

Porém, como isso é alcançado? Diferente do compacto, o pó solto se apresenta em micropartículas com pouquíssima cobertura. Por ele ser extremamente mais fino, não adiciona textura na maquiagem — pelo contrário, camufla a já existente — nem acumula nas linhas finas.

Esse produto é ideal para quem tem a pele com mais marcas e texturas e para quem busca uma maquiagem com acabamento natural, aveludado, quase translúcido. Aquela make com “cara de bonita”, em uma pele mais leve, sem muita cobertura de cor.

Para que o pó compacto é melhor?

Quando falamos de pó compacto estamos falando de cobertura de cor. Ele também ajuda a aumentar a fixação da maquiagem, mantendo-a matificada por mais tempo. Como as partículas são maiores e o produto é mais “pesado”, é comum notar que acentua a textura pré-existente. Porém, ele consegue camuflar melhor imperfeições, já que tem maior pigmentação.

Esse produto é ideal para quem tem olheiras escuras — mas sem muitas linhas —, por exemplo, já que vai adicionar cor à região, ajudando na camuflagem. Funciona bem também para quem tem a pele mais oleosa e gosta de um acabamento bem matificado por mais tempo usando uma menor quantidade de produto.









