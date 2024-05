Brilho, marrom e doces: fique por dentro das novidades do mercado nacional de beleza Algumas marcas apresentaram novos produtos na Beauty Show — no último final de semana de abril —, mas os lançamentos não param por aí

Gloss Vizzela (Divulgação/Vizzela)

O mercado nacional de beleza está em constante movimento, com novas tecnologias, produtos e tendências apresentados ao consumidor quase que diariamente. No último final de semana de abril aconteceu a Beauty Show, feira de maquiagem e produtos para unhas, e algumas marcas aproveitaram o espaço para trazer lançamentos. Além disso, separei também outras novidades dos últimos meses. Confira:

Muito brilho, por favor

Se tem uma coisa que não sai de moda faz tempo são os lábios cheios e brilhantes com glosses, lip oils ou hidratantes — ainda bem! Nesta trilha de sucesso, Vizzela relançou a linha ‘Gloss in Love’ — um de seus primeiros produtos —, e adicionou mais quatro tons com muito brilho ao catálogo.

Spoiler: Esse é um dos poucos produtos que tive o prazer de testar e posso dizer que as cores ‘Crush’ e ‘Anjo’ são duas das mais bonitas disponíveis no mercado.

Marrom das mãos à cabeça

No páreo para cor do ano, o marrom não saí da mente — nem do rosto — de amantes de maquiagem. Pensando nisso, Contém 1g incluiu o tom em dois de seus produtos do catálogo: Lápis para olhos Supermarrom e Máscara para Cílios Ferocious.

Avon também não ficou para trás e lançou uma coleção inteirinha inspirada em chocolate e na cor do doce mais amado do mundo: marrom. Agora Color Trend tem uma máscara marrom para cílios, além de uma paleta com seis sombras, lápis para os lábios e batons. Por fim, para uma beleza completa, a nova linha também conta com três esmaltes de secagem rápida e fórmula 10 free (livre de ingredientes que podem causar alergias).

Lançamento Avon (Divulgação/Avon)

Multiuso

Os lançamentos de Bauny conversam com a alta procura por produtos multifuncionais. Para os lábios e bochechas, a marca apresentou quatro tons do Ink Tint Lip Tint, que ainda hidrata a pele, graças aos 5% de pantenol da formulação.

Um produto multifuncional de fácil aplicação que pode ser utilizado como blush, batom e sombra? Esse é o novo Blush Líquido 3x1 Soft Cream. Sua fórmula ultrafina oferece extremo conforto, permite a construção de camadas e contém vitamina E - um ativo antioxidante que auxilia na hidratação da pele.

Spoiler: o blush é um dos participantes de um teste feito pela redação e as avaliações foram muito positivas. Fiquem de olho para não perder a matéria quando sair.

É make ou é doce?

Seguindo a tendência de misturar doces e makes, Nina Make Up lançou a coleção, Sweet Caramel, desenvolvida para estimular os 5 sentidos: toque, visão, paladar, olfato e fala, com ativos como Manteiga de Karité e Esqualo Vegetal. Além disso, toda a linha tem um gosto adocicado suave e fragrâncias deliciosas que remete a sensação de comer um doce

Sobrancelhas marcantes e preenchidas

Para os fãs da versatilidade, Catherine Hill lançou o Lápis para Sobrancelhas 1044. Disponível em três tons naturais e universais, o lápis tem ponta macia e é equipado com uma escovinha para pentear os fios. Ideal para preencher e moldar as sobrancelhas com facilidade, cobrindo falhas e definindo os contornos.

Unhas congelantes

Já que o frio não chega nunca no Brasil, Dailus resolveu tomar o controle da situação e lançou uma linha congelante de esmaltes que tem como tema a temporada de neve e os destinos mais luxosos favoritos das celebridades. São seis tons da fórmula vegana e livre de crueldade animal: marrom, bege, verde-escuro, roxo, azul e vinho.

Praticidade na palma da mão

Nada melhor do que um produto que pode entregar os mais variados looks. As novas mini paletas de sombra Born This Way de Too Faced são compactas e versáteis, ideais para colocar na bolsa. São duas opções: nuances quentes e tonalidade frias, para atenderem diferentes tons de pele e necessidades. Cada paleta contém três tons mattes, dois tons metálicos e um tom brilhante acetinado.

Clássico repaginado

A base matte mais famosa da MAC foi totalmente repaginada! A fórmula que já Icônica, construível, com 24h de duração e respirável, agora ganhou novos benefícios: finalização soft matte e tecnologia ‘Pro Fluida’ (se mistura com a pele para um resultado ainda mais natural). A nova fórmula agora é infusionada com 87% de ingredientes de skincare e agora conta com 68 tons para todas as texturas e tonalidades de pele.

À prova de beijo

Outro clássico repaginado foi o Batom Líquido Avon Power Stay Matte 16 horas. Atendendo às necessidades dos consumidores, a novidade reformulada contém a tecnologia exclusiva Powerflex e Power Boost para promover 16 horas de duração, assim o dia passa e o Power Fica. A novidade está disponível em 20 cores, sendo 7 delas lançamentos.