Bastidores do SPFW: aprenda a reproduzir a make de passarela em casa

Desfile Marina Bitu SPFWN57 assinado por Laura La Laina e Eudora (Divulgação/wnzg.pro)

Acredito que quase todo mundo já viu um desfile de moda , se encantou com a beleza apresentada e se questionou: “Mas como usar isso no dia a dia?”. Pois agora venho como um oráculo com dicas para alcançar esse feito. Conversei com a maquiadora Laura La Laina nos bastidores do desfile da Marina Bitu com Eudora e, além de me contar qual era o conceito para a make do evento, ela relevou os produtos e técnicas utilizadas.

Marina explicou que foi inspirada pela “hora dourada”, um pôr do sol alaranjado com muito brilho nos olhos, uma pele fresca e corada. Porém, em vez do tradicional blush rosa , a maquiadora elegeu o laranja.

“Acho que o laranja é um tom que fica bem em todo mundo, então super fácil de usar, cabe em todas as situações”, conta. Com o blush, uma sombra brilhante numa proposta que funciona bem durante o dia.

Como usar sombra brilhante no dia a dia

Laura La Laina nos bastidores do SPFWN57 (Divulgação/wnzg.pro)

Quando o assunto é brilho durante o dia, estamos trazendo uma proposta mais leve e descontraída. Seguindo Marina, a dica é colocar essa sombra em pouca quantidade, deixando ela bem esfumadinha.

“E aí a gente não carrega tanto na máscara de cílios para não parecer também que esse olho tá tão maquiado, sabe? Então é quase como se fosse um pontinho de luz”, conta a profissional.

Para o desfile, Marina usou a paleta Niina Secrets ‘Orange’, mas outras ótimas opções são a ‘Let it Shine’, da Mari Saad com Océane e ‘9 Cores Glow e Shine’, de Alchemia, todas com muito brilho para todas as ocasiões.

Como reproduzir a pele de passarela do dia a dia

Já contei por aqui que a ‘pele reboco’ está cada vez mais rara, dando lugar a um visual mais natural. E foi exatamente isso que encontramos no desfile da Marina Bitu, algo que Laura chamou de “pele de verdade”, com cobertura super leve e natural, deixando a pele e as “imperfeições” bem à mostra.

A maquiadora explica que o acabamento foi alcançado com o uso de um produto que junta maquiagem com tratamento. “Ele já vem hidratando a pele junto com essa função que a gente quer de maquiar e cobrir, mas sem mentira, né”, revela.

O produtinho usado na passarela foi o CC Cream, de Eudora. Porém, outros produtinhos que trazem um acabamento parecido são: protetor solar com cor ou uma base fluida em pouca quantidade.

Blush em pó ou em creme?

Na contramão do que temos visto, Marina optou por usar blush em pó nas modelos. “Vimos muito blush em um creme nas últimas temporadas, e o blush em pó traz uma cara um pouco mais de pintura renascentista, assim ele dá uma cara mais legal [ao look]”, conta.

Porém, La Laina dá uma dica para quem está preocupado com a durabilidade do produto no rosto: “Esse blush em pó associado com o blush em creme embaixo, faz a maquiagem fica super duradoura.”

Recapitulando: para alcançar o mesmo resultado da passarela em casa é só usar pouca quantidade de brilho nos olhos, trocar o blush rosado pelo laranja e usar base, protetor ou CC Cream de cobertura leve (para não esconder a pele).